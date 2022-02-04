УКР
Зеленський 14 лютого зустрінеться з німецьким канцлером Шольцом, - ОП

14 лютого відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента. 

"ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату. Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", - відзначається у повідомленні. 

Зеленський Володимир (25537) Шольц Олаф (1142)
Така враження, що весь цивілізований світ грає в м'яч, не даючи йому впасти на землю.
показати весь коментар
04.02.2022 19:20 Відповісти
Новую "формулу" предложат ?
показати весь коментар
04.02.2022 19:21 Відповісти
Мир да любовь!
показати весь коментар
04.02.2022 19:22 Відповісти
зустріч з німецькими друзями рашистського окупанта України, це все одно ,що зустріч з ворогами України
показати весь коментар
04.02.2022 19:22 Відповісти
Нещасне буб очко. Воно вже хоче відпочити, вони їдуть і їдуть. Кінця-краю не видно.
показати весь коментар
04.02.2022 19:29 Відповісти
Просто нагадаю, як Зеленський перше, що зробив це, пропхнув пенсії в Ізраїлі для емігрантів за рахунок Українського бюджету, і там навантаження на бюджет тепер буде щорічне дуже не слабке.

Злий Конопляний Джмелик


@DimSel007



щоб заспокоїти орду, Ізраїль надіслав повідомлення трьом балтійським країнам, що якщо вони попросять передати зброю ізраїльського виробництва (Spike LR, LR2, ER та SR) Україні, їм буде відмовлено

показати весь коментар
04.02.2022 19:31 Відповісти
ооооо, будет видосик, дас ист фантастиш)
показати весь коментар
04.02.2022 19:33 Відповісти
Зеленський нагородив медалею меркельшу, коли йому вже було відомо, що вона не дає озброення українському війську, і це треба буде дрлучити до суду над ним за зраду.
показати весь коментар
04.02.2022 20:08 Відповісти
А Валентинку подготовил? )))
показати весь коментар
04.02.2022 20:30 Відповісти
заїде перед зустрічю з путлером, з яким обсудить закриття телеканалів і своє майбутнє в раді деректорів газпрому
показати весь коментар
04.02.2022 21:31 Відповісти
И пусть заедет ему в рожу сразу сходу.. вместо гутен Таг
показати весь коментар
04.02.2022 21:44 Відповісти
 
 