Зеленський 14 лютого зустрінеться з німецьким канцлером Шольцом, - ОП
14 лютого відбудуться переговори Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца, який прибуде до нашої країни з першим офіційним візитом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
"ФРН є одним із ключових партнерів і союзників України та відіграє важливу посередницьку роль у межах Нормандського формату. Візит Федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України в час безпекових викликів для всієї Європи", - відзначається у повідомленні.
