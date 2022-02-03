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Новини
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Шольц відвідає Україну перед зустріччю з Путіним

Шольц відвідає Україну перед зустріччю з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну.

Про це 3 лютого повідомило Відомство преси та інформації уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Також відомство інформує про те, що 15 лютого, після зустрічей к Києві, очільник німецького уряду вирушить до Москви.

Також читайте: Німеччина останніми роками надала найбільшу допомогу Україні, - канцлер Шольц

Автор: 

Німеччина (7496) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+4
Ще одна зустріч спадкоємців молотова та ріббентропа.
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03.02.2022 21:21 Відповісти
+3
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03.02.2022 22:06 Відповісти
+3
Scholz - Hu@lo!)
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03.02.2022 22:13 Відповісти
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Ще одна зустріч спадкоємців молотова та ріббентропа.
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03.02.2022 21:21 Відповісти
Та пішов ти лісом,сявка.
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03.02.2022 21:35 Відповісти
О, є можливість виказати подяку за підтримку і надану зброю😡
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03.02.2022 21:37 Відповісти
Все символично - 14-го клоуну валентинку, чтобы тешился, а 15-го Стретение Господне, то есть по сути встреча с господином.
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03.02.2022 21:53 Відповісти
Ми прийдемо з плакатами.
Як німецькою буде «продажні повії»?
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03.02.2022 21:53 Відповісти
Scholz - Hu@lo!)
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03.02.2022 22:13 Відповісти
Немцы это ключевой игрок в сегодняшней геополитической игре мордора.
Фактически от Германии зависит будет война или нет.
После этого визита и будет принято окончательное решение.
Мордору во чтобы то ни стало надо заручиться поддержкой Германии. Хотя бы для того, чтобы воспользовавшись её слабоумием, слабоволией и слабостью на деньги, сделать из Германии марионетку.
Шанс что это получится довольно высок - немцы за копейку удавятся, а тут сотни мллиардов евро в мордоре зависают
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03.02.2022 22:02 Відповісти
бюргєру пох на все. будь-яке соцопитування в рейху це стрес, жах і втеча респондентів.
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04.02.2022 09:14 Відповісти
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03.02.2022 22:06 Відповісти
Яйцями закидають?
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03.02.2022 22:27 Відповісти
Вже скільки років. як згинув третій рейх. а Шольц так і до тепер - ад'ютантом у шефа гестапо. Алегорія чи ні -міркувати не заборонено наразі.
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03.02.2022 22:34 Відповісти
Просрали Кенінсберг тепер хочуть просрати УКраїну.
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03.02.2022 22:34 Відповісти
ДАЙТЕ ЕМУ ХОТЬ ПАРАБЕЛЛУМ !!!
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04.02.2022 01:40 Відповісти
Німеччину вже давно пора позбавити статусу посередника "Нормандського формату." Меркель і Шольц, симпатики Росії, тільки шкодять Україні на цих перемовинах, вдаючи з себе миротворців. Заплановані канцлером поїздки в Київ і Москву будуть заради оприлюднення заяви:"сторони повинні уникати загостреення ситиуації." В особистій розмові з Путіним він підтвердить безальтернативність Мінських домовленностей і запропонує скористатися подарнком Росії, - удавкою для України - "формулою Штанмаєра."
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04.02.2022 13:13 Відповісти
 
 