Шольц відвідає Україну перед зустріччю з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну.

Про це 3 лютого повідомило Відомство преси та інформації уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Також відомство інформує про те, що 15 лютого, після зустрічей к Києві, очільник німецького уряду вирушить до Москви.

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