Шольц відвідає Україну перед зустріччю з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 лютого відвідає Україну.
Про це 3 лютого повідомило Відомство преси та інформації уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Також відомство інформує про те, що 15 лютого, після зустрічей к Києві, очільник німецького уряду вирушить до Москви.
Топ коментарі
+4 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар03.02.2022 21:21 Відповісти Посилання
+3 Стрелок
показати весь коментар03.02.2022 22:06 Відповісти Посилання
+3 Olexa Pluzh
показати весь коментар03.02.2022 22:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як німецькою буде «продажні повії»?
Фактически от Германии зависит будет война или нет.
После этого визита и будет принято окончательное решение.
Мордору во чтобы то ни стало надо заручиться поддержкой Германии. Хотя бы для того, чтобы воспользовавшись её слабоумием, слабоволией и слабостью на деньги, сделать из Германии марионетку.
Шанс что это получится довольно высок - немцы за копейку удавятся, а тут сотни мллиардов евро в мордоре зависают