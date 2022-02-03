Шольц посетит Украину перед встречей с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину.
Об этом 3 февраля сообщило Ведомство прессы и информации правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Также ведомство информирует о том, что 15 февраля, после встреч в Киеве, глава немецкого правительства отправится в Москву.
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+4 Ivan Ivanov #432727
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+3 Olexa Pluzh
показать весь комментарий03.02.2022 22:13 Ответить Ссылка
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Як німецькою буде «продажні повії»?
Фактически от Германии зависит будет война или нет.
После этого визита и будет принято окончательное решение.
Мордору во чтобы то ни стало надо заручиться поддержкой Германии. Хотя бы для того, чтобы воспользовавшись её слабоумием, слабоволией и слабостью на деньги, сделать из Германии марионетку.
Шанс что это получится довольно высок - немцы за копейку удавятся, а тут сотни мллиардов евро в мордоре зависают