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Шольц посетит Украину перед встречей с Путиным

Шольц посетит Украину перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину.

Об этом 3 февраля сообщило Ведомство прессы и информации правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Также ведомство информирует о том, что 15 февраля, после встреч в Киеве, глава немецкого правительства отправится в Москву.

Читайте также: Канцлер Германии Шольц совершит визит в Москву 15 февраля, - СМИ

Автор: 

Германия (7082) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+4
Ще одна зустріч спадкоємців молотова та ріббентропа.
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03.02.2022 21:21 Ответить
+3
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03.02.2022 22:06 Ответить
+3
Scholz - Hu@lo!)
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03.02.2022 22:13 Ответить
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Ще одна зустріч спадкоємців молотова та ріббентропа.
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03.02.2022 21:21 Ответить
Та пішов ти лісом,сявка.
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03.02.2022 21:35 Ответить
О, є можливість виказати подяку за підтримку і надану зброю😡
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03.02.2022 21:37 Ответить
Все символично - 14-го клоуну валентинку, чтобы тешился, а 15-го Стретение Господне, то есть по сути встреча с господином.
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03.02.2022 21:53 Ответить
Ми прийдемо з плакатами.
Як німецькою буде «продажні повії»?
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03.02.2022 21:53 Ответить
Scholz - Hu@lo!)
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03.02.2022 22:13 Ответить
Немцы это ключевой игрок в сегодняшней геополитической игре мордора.
Фактически от Германии зависит будет война или нет.
После этого визита и будет принято окончательное решение.
Мордору во чтобы то ни стало надо заручиться поддержкой Германии. Хотя бы для того, чтобы воспользовавшись её слабоумием, слабоволией и слабостью на деньги, сделать из Германии марионетку.
Шанс что это получится довольно высок - немцы за копейку удавятся, а тут сотни мллиардов евро в мордоре зависают
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03.02.2022 22:02 Ответить
бюргєру пох на все. будь-яке соцопитування в рейху це стрес, жах і втеча респондентів.
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04.02.2022 09:14 Ответить
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03.02.2022 22:06 Ответить
Яйцями закидають?
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03.02.2022 22:27 Ответить
Вже скільки років. як згинув третій рейх. а Шольц так і до тепер - ад'ютантом у шефа гестапо. Алегорія чи ні -міркувати не заборонено наразі.
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03.02.2022 22:34 Ответить
Просрали Кенінсберг тепер хочуть просрати УКраїну.
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03.02.2022 22:34 Ответить
ДАЙТЕ ЕМУ ХОТЬ ПАРАБЕЛЛУМ !!!
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04.02.2022 01:40 Ответить
Німеччину вже давно пора позбавити статусу посередника "Нормандського формату." Меркель і Шольц, симпатики Росії, тільки шкодять Україні на цих перемовинах, вдаючи з себе миротворців. Заплановані канцлером поїздки в Київ і Москву будуть заради оприлюднення заяви:"сторони повинні уникати загостреення ситиуації." В особистій розмові з Путіним він підтвердить безальтернативність Мінських домовленностей і запропонує скористатися подарнком Росії, - удавкою для України - "формулою Штанмаєра."
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04.02.2022 13:13 Ответить
 
 