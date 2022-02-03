Шольц посетит Украину перед встречей с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину.

Об этом 3 февраля сообщило Ведомство прессы и информации правительства Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Также ведомство информирует о том, что 15 февраля, после встреч в Киеве, глава немецкого правительства отправится в Москву.

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