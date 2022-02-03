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Канцлер Германии Шольц совершит визит в Москву 15 февраля, - СМИ

Канцлер Германии Шольц совершит визит в Москву 15 февраля, - СМИ

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию намечен на 15 февраля, накануне этой поездки между двумя странами возникли конфликты вокруг вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Wellе и российского телеканала RT DE.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

"Этот конфликт обуславливает дополнительную напряженность в канун первого официального визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля", - отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, 8 февраля Шольц примет в Берлине президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуду.

Шольц ранее сообщил о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о визите канцлера Германии в Москву находится в повестке дня и сейчас прорабатывается.

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Автор: 

путин владимир (31582) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+17
штирлиц никогда так не был близок к провалу
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03.02.2022 19:05 Ответить
+10
За премией поедет.
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03.02.2022 19:09 Ответить
+5
Ти чей холоп будешь??!
Как челобітную ЦАРЮ бьешь пєс смердячий!??
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03.02.2022 19:10 Ответить
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штирлиц никогда так не был близок к провалу
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03.02.2022 19:05 Ответить
на ковер вызвали.

работодатель будет сильно ипать.
возможно, снимет с должности.
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03.02.2022 21:00 Ответить
За премией поедет.
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03.02.2022 19:09 Ответить
отчітаться в піськіном віде в трєх екземплярах....
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03.02.2022 19:11 Ответить
и за очередной "вводной" от рашистского работодателя
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03.02.2022 19:19 Ответить
Ти чей холоп будешь??!
Как челобітную ЦАРЮ бьешь пєс смердячий!??
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03.02.2022 19:10 Ответить
за ним "КРУГЛОСУТОЧНИЙ НАДЗОР" країни партнери встановили, тому що розумієть - незя ШМАРКЛЕ оставаться наєдінє с йєвонними міслямі..... А то потім з'явиться ще один лист "Путін ВВЕДИ"...
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03.02.2022 19:14 Ответить
Ці візити в Київ за останні тижні точно підтверджують ваші слова. Остерігаються що брехло звінтить і ************ - введі".
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03.02.2022 19:26 Ответить
На поклон едет
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03.02.2022 19:13 Ответить
Тот поклон может быть ещё и со "втыком".
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03.02.2022 19:22 Ответить
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03.02.2022 19:13 Ответить
поїде за ПП2 відсмоктувати. 😅
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03.02.2022 19:14 Ответить
тягнеться фашіст до фашіста, це діди...
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03.02.2022 19:19 Ответить
Друзі України їздять до Києва, максимум до Києва та масквабада. А от вражин тягне лише на орду.
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03.02.2022 19:21 Ответить
на сходняк. надеется на коронацию ))
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03.02.2022 19:22 Ответить
Кто то едет в Киев , а кто то в Москву!
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03.02.2022 19:31 Ответить
Немчура как к себе домой ездит на поклон к Х***лу.
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03.02.2022 19:32 Ответить
Про молотова та ріббентропа чомусь згадалось...
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03.02.2022 19:40 Ответить
""
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03.02.2022 19:57 Ответить
Пакт молотова либентропа?
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03.02.2022 20:08 Ответить
Меркель номер ДВА, нікчемна НІМЧУРА!!!!!!!!!хай щастить!!!!!!
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03.02.2022 20:41 Ответить
поехал за пенсией.....
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03.02.2022 20:51 Ответить
Придется мокшанам строить СП-3.На всех германцев уже и труб не хватает.
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03.02.2022 21:02 Ответить
Чудотворное одеяло в клеточку приготовили?
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03.02.2022 21:05 Ответить
Штази на поклон к гэбне....
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03.02.2022 21:12 Ответить
Фашистская шлюха кремлевского вора и убийцы.
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03.02.2022 21:29 Ответить
должность в газпроме выпрашивать?
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03.02.2022 22:07 Ответить
Надеюсь на россии сделают то ,что Германия заслужила--смачно и прилюдно харкнут прямо в лицо. Ибо друзей у кацапии нет--либо сильные враги ,либо холопы. А если ведете себя как холопы кремля то не обижайтесь.
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04.02.2022 00:07 Ответить
 
 