Канцлер Германии Шольц совершит визит в Москву 15 февраля, - СМИ

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию намечен на 15 февраля, накануне этой поездки между двумя странами возникли конфликты вокруг вещания немецкой телерадиокомпании Deutsche Wellе и российского телеканала RT DE.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

"Этот конфликт обуславливает дополнительную напряженность в канун первого официального визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля", - отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, 8 февраля Шольц примет в Берлине президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуду.

Шольц ранее сообщил о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о визите канцлера Германии в Москву находится в повестке дня и сейчас прорабатывается.

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