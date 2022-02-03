Канцлер Німеччини Шольц здійснить візит до Москви 15 лютого, - ЗМІ

Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Росії запланований на 15 лютого, напередодні цієї поїздки між двома країнами виникли конфлікти навколо мовлення німецької телерадіокомпанії Deutsche Wellе і російського телеканалу RT DE.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

"Цей конфлікт зумовлює додаткову напруженість напередодні першого офіційного візиту канцлера Олафа Шольца до Москви 15 лютого", - зазначає видання.

Крім того, за даними газети, 8 лютого Шольц прийме в Берліні президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуду.

Шольц раніше повідомив про плановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що питання про візит канцлера Німеччини до Москви є на порядку денному і наразі опрацьовується.

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