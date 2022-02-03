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Канцлер Німеччини Шольц здійснить візит до Москви 15 лютого, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Шольц здійснить візит до Москви 15 лютого, - ЗМІ

Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Росії запланований на 15 лютого, напередодні цієї поїздки між двома країнами виникли конфлікти навколо мовлення німецької телерадіокомпанії Deutsche Wellе і російського телеканалу RT DE.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

"Цей конфлікт зумовлює додаткову напруженість напередодні першого офіційного візиту канцлера Олафа Шольца до Москви 15 лютого", - зазначає видання.

Крім того, за даними газети, 8 лютого Шольц прийме в Берліні президента Франції Еммануеля Макрона і президента Польщі Анджея Дуду.

Шольц раніше повідомив про плановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що питання про візит канцлера Німеччини до Москви є на порядку денному і наразі опрацьовується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України Мельник - Шольцу: Німеччина має припинити страусову політику

Автор: 

путін володимир (24143) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+17
штирлиц никогда так не был близок к провалу
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03.02.2022 19:05 Відповісти
+10
За премией поедет.
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03.02.2022 19:09 Відповісти
+5
Ти чей холоп будешь??!
Как челобітную ЦАРЮ бьешь пєс смердячий!??
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03.02.2022 19:10 Відповісти
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штирлиц никогда так не был близок к провалу
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03.02.2022 19:05 Відповісти
на ковер вызвали.

работодатель будет сильно ипать.
возможно, снимет с должности.
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03.02.2022 21:00 Відповісти
За премией поедет.
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03.02.2022 19:09 Відповісти
отчітаться в піськіном віде в трєх екземплярах....
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03.02.2022 19:11 Відповісти
и за очередной "вводной" от рашистского работодателя
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03.02.2022 19:19 Відповісти
Ти чей холоп будешь??!
Как челобітную ЦАРЮ бьешь пєс смердячий!??
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03.02.2022 19:10 Відповісти
за ним "КРУГЛОСУТОЧНИЙ НАДЗОР" країни партнери встановили, тому що розумієть - незя ШМАРКЛЕ оставаться наєдінє с йєвонними міслямі..... А то потім з'явиться ще один лист "Путін ВВЕДИ"...
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03.02.2022 19:14 Відповісти
Ці візити в Київ за останні тижні точно підтверджують ваші слова. Остерігаються що брехло звінтить і ************ - введі".
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03.02.2022 19:26 Відповісти
На поклон едет
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03.02.2022 19:13 Відповісти
Тот поклон может быть ещё и со "втыком".
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03.02.2022 19:22 Відповісти
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03.02.2022 19:13 Відповісти
поїде за ПП2 відсмоктувати. 😅
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03.02.2022 19:14 Відповісти
тягнеться фашіст до фашіста, це діди...
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03.02.2022 19:19 Відповісти
Друзі України їздять до Києва, максимум до Києва та масквабада. А от вражин тягне лише на орду.
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03.02.2022 19:21 Відповісти
на сходняк. надеется на коронацию ))
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03.02.2022 19:22 Відповісти
Кто то едет в Киев , а кто то в Москву!
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03.02.2022 19:31 Відповісти
Немчура как к себе домой ездит на поклон к Х***лу.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
Про молотова та ріббентропа чомусь згадалось...
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03.02.2022 19:40 Відповісти
""
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03.02.2022 19:57 Відповісти
Пакт молотова либентропа?
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03.02.2022 20:08 Відповісти
Меркель номер ДВА, нікчемна НІМЧУРА!!!!!!!!!хай щастить!!!!!!
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03.02.2022 20:41 Відповісти
поехал за пенсией.....
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03.02.2022 20:51 Відповісти
Придется мокшанам строить СП-3.На всех германцев уже и труб не хватает.
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03.02.2022 21:02 Відповісти
Чудотворное одеяло в клеточку приготовили?
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03.02.2022 21:05 Відповісти
Штази на поклон к гэбне....
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03.02.2022 21:12 Відповісти
Фашистская шлюха кремлевского вора и убийцы.
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03.02.2022 21:29 Відповісти
должность в газпроме выпрашивать?
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03.02.2022 22:07 Відповісти
Надеюсь на россии сделают то ,что Германия заслужила--смачно и прилюдно харкнут прямо в лицо. Ибо друзей у кацапии нет--либо сильные враги ,либо холопы. А если ведете себя как холопы кремля то не обижайтесь.
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04.02.2022 00:07 Відповісти
 
 