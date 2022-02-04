УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4165 відвідувачів онлайн
Новини Війна
749 3

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ОС

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в районі Павлополя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"В районі Павлополя обстріл БПЛА малого радіусу дії "здійснено збройними формуваннями РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS", - ідеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ОС 01

Зазаначається, що обстріл та вплив засобів РЕБ мав на меті перешкоджання роботи Місії ОБСЄ  у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.

Крім того, виявлені нові фортифікаційні споруди окупантів в районах Клинкине та Самійлове.

Також дивіться: Російські окупанти на Донбасі розмістили понад 200 одиниць техніки у заборонених зонах, - українська сторона СЦКК. КАРТА

Також повідомляється, що збройні формування Російської Федерації встановили саморобне металеве загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка та не допустили патруль СММ ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка.

Автор: 

безпілотник (4904) ОБСЄ (3526) найманці рф (2076) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.02.2022 21:21 Відповісти
"Агенти Києва" в Білорусі не на жарт розбушувались. Дякуємо за відмінну спецоперацію
😀😀😀
Может белорусские партизаны все таки существуют в лесах Беларуси
показати весь коментар
04.02.2022 21:22 Відповісти
Вот и вскрылся главный провокатор, который кошмарит главкартошку на украинско-беларуськой границе.
показати весь коментар
04.02.2022 21:51 Відповісти
 
 