Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ в районі Павлополя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"В районі Павлополя обстріл БПЛА малого радіусу дії "здійснено збройними формуваннями РФ зі стрілецької зброї. Крім того, під час польоту БПЛА зазнав впливу перешкод сигналу GPS", - ідеться у повідомленні.

Зазаначається, що обстріл та вплив засобів РЕБ мав на меті перешкоджання роботи Місії ОБСЄ у виявленні порушень щодо відведення озброєння та військової присутності у зоні безпеки.

Крім того, виявлені нові фортифікаційні споруди окупантів в районах Клинкине та Самійлове.

Також повідомляється, що збройні формування Російської Федерації встановили саморобне металеве загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка та не допустили патруль СММ ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка.