"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв", - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну

Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторглася в Україну" був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину", - повідомили у агентстві.

Як пише видання Meduza увагу на нього звернула аналітик, що спеціалізується на російській політиці, Ольга Лаутман.

Коли натиснути цей заголовок, відкривалася сторінка з повідомленням про помилку. За словами Лаутмана, заголовок провисів на сайті близько півгодини, потім його видалили.