"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв", - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну
Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень.
"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторглася в Україну" був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину", - повідомили у агентстві.
Як пише видання Meduza увагу на нього звернула аналітик, що спеціалізується на російській політиці, Ольга Лаутман.
Коли натиснути цей заголовок, відкривалася сторінка з повідомленням про помилку. За словами Лаутмана, заголовок провисів на сайті близько півгодини, потім його видалили.
This "Russia invades Ukraine" headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022
