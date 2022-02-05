УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7164 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 114 33

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв", - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну

Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторглася в Україну" був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину", - повідомили у агентстві.

Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, - агентство Bloomberg помилково написало про початок російського вторгнення в Україну 01

Як пише видання Meduza увагу на нього звернула  аналітик, що спеціалізується на російській політиці, Ольга Лаутман.

Коли натиснути цей заголовок, відкривалася сторінка з повідомленням про помилку. За словами Лаутмана, заголовок провисів на сайті близько півгодини, потім його видалили.

This "Russia invades Ukraine" headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

помилки (36) ЗМІ (1383) Bloomberg (237)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Ну вторглися вони ще в 2014.
показати весь коментар
05.02.2022 11:06 Відповісти
+21
Какие-то староватые новости у блумберга. рашисты официально вторглися в Украину еще в феврале 2014-го. Т.е новости уже 8 лет!
показати весь коментар
05.02.2022 11:09 Відповісти
+9
Потрібно було не заголовок видаляти , а під ним добавити коротенький текст типу : " захопивши Крим та частину Луганської і Донецької областей раша вторглася в Україну ."
показати весь коментар
05.02.2022 11:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фальстарт, бггг
показати весь коментар
05.02.2022 10:59 Відповісти
главному редактору блумберга что-то залетело на личный счет,
и он с перепугу написал - вторжение
показати весь коментар
05.02.2022 11:00 Відповісти
еті тоже с пєрєпугу?..



Йольський кіт@Shir0iTheCat



...Цікаво, чим керується магазин, випускаючи совкові принти з текстами/цитатами людей, яких совок закатував?
У мене якийсь ерорр в голові відбувся.

показати весь коментар
05.02.2022 11:27 Відповісти
если такое кто-то вытворяет, значит на это есть спрос
поразительно, какая в головах людей бывает каша
показати весь коментар
05.02.2022 11:39 Відповісти
ето помєсь Луб'янкі з Голлівудом, атака по мозгах...
показати весь коментар
05.02.2022 13:46 Відповісти
Блумберг,как пишет Вики, основной поставщик финансовой информации для финансовых биржевых игроков.
Т.е. она влияет на биржевые зделки практически по всему миру. И Блумберг может такого написать,шо б в карман кому то посыпалось.
показати весь коментар
05.02.2022 12:33 Відповісти
игроки, особенно крупные, не используют инфо с одного источника, так думаю
показати весь коментар
05.02.2022 12:35 Відповісти
Каплі корвалолу в багатьох аптеках вже відпускаються по одній пляшечці на руки. А вони заголовки накопичують.
показати весь коментар
05.02.2022 11:00 Відповісти
Хм, не помічав. Купуємо регулярно. Зазвичай по дві пляшечки. Поки що без обмеженнь.
показати весь коментар
05.02.2022 12:01 Відповісти
Ясно, что если вторжение и будет, то только после обстрела свинопсами самих себя. Вот когда обстрел произойдет, то СМИ могут делать заготовки, потому что вторжение произойдет через пару дней после этого казус белли
показати весь коментар
05.02.2022 11:03 Відповісти
Ну вторглися вони ще в 2014.
показати весь коментар
05.02.2022 11:06 Відповісти
Какие-то староватые новости у блумберга. рашисты официально вторглися в Украину еще в феврале 2014-го. Т.е новости уже 8 лет!
показати весь коментар
05.02.2022 11:09 Відповісти
мільйони громадян України досі живуть у світі де ніякої війни немає.
показати весь коментар
05.02.2022 11:12 Відповісти
Ці блумберги з більдами вже забаїли.
показати весь коментар
05.02.2022 19:01 Відповісти
Как про пастуха и волков
показати весь коментар
05.02.2022 11:11 Відповісти
странно и с вирусом и тут - вирус поставили как не ставили чуму в средн. в., а Пусина прихлопнуть = приехал бы к нему мужественный дядечка, выложил бы все найденные счета всех виолончелистов и поваров и просто сказал бы: Пусин, ты реально хочешь проспонсировать демократию всем этим, наворованным у твоего быдла?

так шо чет тута не тота
показати весь коментар
05.02.2022 11:15 Відповісти
Все ж, це добре що Україна зараз у центрі уваги усього світу.
Президент має ініціювати скликання Радбезу ООН, виступати у Конгресі США, на самітах НАТО, Бундестазі, парламентах інших країн. Замість того щоби максимально використати ситуацію на користь України, Зеленський навіть заборонив своїм рояльним клавішам, підтримати звернення ВР до Конгресу США о наданні України статусу основного союзника США по за НАТО...
А ще він намагається посадити за грати того хто їздив по світу та виконував за нього ту роботу, на додаток наказав забрати у нього закордонний паспорт...
показати весь коментар
05.02.2022 11:18 Відповісти
"Журналісти Bloomberg всім колективом трахнули свиню, а тоді викинулися з вікна".

Я теж можу готувати заголовки на всі випадки.
показати весь коментар
05.02.2022 11:20 Відповісти
Потрібно було не заголовок видаляти , а під ним добавити коротенький текст типу : " захопивши Крим та частину Луганської і Донецької областей раша вторглася в Україну ."
показати весь коментар
05.02.2022 11:20 Відповісти
Буде цікаво, якщо Вашингтон помилково введе санкції проти рашки ))
показати весь коментар
05.02.2022 11:26 Відповісти
По большому счету никакой ошибки и нет. Вторжение Рашестана в Украину началось еще в 2014 году. Только тогда Европе это было удобно не замечать. Хотя есть доказательства и дата 20.02.14
показати весь коментар
05.02.2022 11:30 Відповісти
За словами Лаутмана (Ольга Лаутман)
показати весь коментар
05.02.2022 11:47 Відповісти
Фамилия не склоняется в данном случае
показати весь коментар
05.02.2022 11:50 Відповісти
школоту набрали или таджикских дворников из мацквы пригласили на работу
показати весь коментар
05.02.2022 11:55 Відповісти
в спам кацапский выродок
показати весь коментар
05.02.2022 12:34 Відповісти
Что ты еще можешь кусок говна. Чем ты умнее твоих клятых кацапов? Такой же лишнехрлмлслмный, свято верующий
показати весь коментар
05.02.2022 12:46 Відповісти
по Фрейду
показати весь коментар
05.02.2022 12:33 Відповісти
вторглися не вторглися який цинізм головне щоб заголовок був а те що там гори трупів і скалічених доль не так гарно виглядає
показати весь коментар
05.02.2022 13:41 Відповісти
Блумберг така сама помийка, як і CNN чи рашатудей . Жовта преса 🤓
показати весь коментар
05.02.2022 18:21 Відповісти
 
 