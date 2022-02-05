"Марш єдності" відбувся у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові 4 лютого відбувся "Марш єдності", проти проведення якого виступала міськрада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що учасники почали збиратися на майдані Конституції близько о 13:30.

Окрім правоохоронців, за порядком стежитимуть добровольці, розповів співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев перед початком заходу.

"За законом, вони мають забезпечити нам безпеку та порядок на цьому заході. І від себе ми також зробили групу, в яку входить 80 людей, які будуть стежити за порядком, щоб не було ніяких конфліктів, і будемо співпрацювати з поліцією, щоб все було добре", — сказав Немічев.

Колона учасників з національними прапорами рушила о 14:20.

Учасники йдуть вулицею Сумською та вигукують: "Слава Україні!", "Україна понад усе", "Одна, єдина соборна Україна", "Схід та захід разом". Марш завершиться біля намету "Все для перемоги".

Колону супроводжують поліцейські автомобілі та правоохоронці.























Після завершення маршу на пл. Свободи розпочалося віче.

"Хочу подякувати кожному з вас... Ми зібралися і показали, що Харків - це Україна, ми показали це всьому світу. Нас хочуть заспокоїти, хочуть, щоб ми сиділи вдома. Але у нас одна відповідь: ми не панікуємо, ми готуємося", - сказав, звертаючись до присутніх один із співорганізаторів маршу Костянтин Немічов.

За різними оцінками, у марші взяли участь понад 5 тисяч осіб, пише Укрінформ. Таке ж число назвав Суспільному співорганізатор заходу Костянтин Немічев.













Джерела фото: ТГ-канал Немічева Костянтина та Громадське.