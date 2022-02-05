Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності у Харкові 5 лютого

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову міської ради, який вимагав заборонити громадській організації "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ" проводити 5 лютого Марш єдності.

Про це голова Штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківський Адміністративний суд відмовив у позові міській раді. Марш Єдності відбудеться на законних підставах. Завтра. 14:00. Майдан Конституції", - написав Немічев.

На підтвердження своїх слів він опублікував також фрагмент резолютивної частини рішення, винесеного суддею Олександром Тітовим увечері в п'ятницю, 4 лютого. У ньому зазначено, що рішення може бути оскаржене в Другому апеляційному адміністративному суді не пізніше дня його оголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

"Рішення набирає чинності після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі його оскарження – з моменту оголошення рішення суду апеляційної інстанції", - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, 1 лютого Немічев заявив про те, що Штаб оборони Харківщини має намір проводити навчання людей, готових брати участь у спротиві російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого було заплановано Марш єдності на вул. Сумській від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл.Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів і очікували, що у ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

2 лютого Харківська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала громадській організації "МОЛОДЬ ХАРКІВ" відмовитися від проведення Маршу єдності на вул. Сумський (від пл. Конституції до пл. Свободи), посилаючись на можливі ризики терористичних загроз і зростання захворюваності на COVID-19, що спостерігається останніми днями в місті.

Також читайте: Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого

3 лютого КТЕБ та НС ухвалила аналогічне рішення за заявкою іншої громадської організації - "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ".

Обидві організації відмовилися прислухатися до рекомендацій комісії і юридичний департамент міськради подав до суду адміністративні позови із вимогою заборонити проведення Маршу єдності.