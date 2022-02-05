УКР
Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності у Харкові 5 лютого

Харківський адмінсуд відмовився забороняти Марш єдності у Харкові 5 лютого

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні адміністративного позову міської ради, який вимагав заборонити громадській організації "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ" проводити 5 лютого Марш єдності.

Про це голова Штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківський Адміністративний суд відмовив у позові міській раді. Марш Єдності відбудеться на законних підставах. Завтра. 14:00. Майдан Конституції", - написав Немічев.

На підтвердження своїх слів він опублікував також фрагмент резолютивної частини рішення, винесеного суддею Олександром Тітовим увечері в п'ятницю, 4 лютого. У ньому зазначено, що рішення може бути оскаржене в Другому апеляційному адміністративному суді не пізніше дня його оголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

"Рішення набирає чинності після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі його оскарження – з моменту оголошення рішення суду апеляційної інстанції", - йдеться у рішенні.

Як повідомлялося, 1 лютого Немічев заявив про те, що Штаб оборони Харківщини має намір проводити навчання людей, готових брати участь у спротиві російській агресії, медичне навчання, а також низку вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу. Зокрема, на 5 лютого було заплановано Марш єдності на вул. Сумській від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл.Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів і очікували, що у ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

2 лютого Харківська міська комісія з ТЕБ та НС рекомендувала громадській організації "МОЛОДЬ ХАРКІВ" відмовитися від проведення Маршу єдності на вул. Сумський (від пл. Конституції до пл. Свободи), посилаючись на можливі ризики терористичних загроз і зростання захворюваності на COVID-19, що спостерігається останніми днями в місті.

Також читайте: Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого

3 лютого КТЕБ та НС ухвалила аналогічне рішення за заявкою іншої громадської організації - "ЗОО СВІТ. ХАРКІВ".

Обидві організації відмовилися прислухатися до рекомендацій комісії і юридичний департамент міськради подав до суду адміністративні позови із вимогою заборонити проведення Маршу єдності.

марш (334) Харків (5874)
Топ коментарі
+46
Харківська влада схоже(?) не може вирішити на кого працювати: на рашку чи на Україну??
Головне пам'ятати: якщо сидіти на двох стільцях може і очко тріснути.
05.02.2022 09:59 Відповісти
+28
міськрада Харкова вже давно визначилась на якому вона боці.
ворюги, казнокради та корупціонери не можуть бути прихильниками европейського рівня життя.
режим путіна та лукашенка, це їхнє.
05.02.2022 10:14 Відповісти
+21
Харків за 30 км від раші, а при владі прокацапи. В військовий час їх не тощо зняти, їх посадити треба, як зрадників
05.02.2022 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харківська влада схоже(?) не може вирішити на кого працювати: на рашку чи на Україну??
Головне пам'ятати: якщо сидіти на двох стільцях може і очко тріснути.
05.02.2022 09:59 Відповісти
НЕориги в прольоті?
05.02.2022 10:04 Відповісти
Бажано, щоб ще й в труні!
05.02.2022 10:10 Відповісти
Допомога потрібна ?.. Ну якшо шож ...
05.02.2022 10:16 Відповісти
цей марш - частина дій по захисту харкова....
тепер окупант не поткнеться
05.02.2022 10:58 Відповісти
Городская власть Харькова против мира, единства и Украины? Гнать надо такую власть. Они уже готовы встречать Путина хлебом солью. Это сепаратисты. Почему соответствующие органы не занимаются городской властью? Всех в каталажку или предложить им выехать из Украины за 24 часа. Таких властей в Украине, да еще в период войны не должно быть априори. Пусть харьковчане требуют на марше отставки властей и перевыборы. Кругом одни рептилоиды.
05.02.2022 13:01 Відповісти
Гнать избранную большинством избирателей власть? Как Вы это себе представляете?
05.02.2022 17:17 Відповісти
Если власть лживая, если идет против народа, если устраивает геноцид, нали нарушает Конституцию страны ей не место быть, ей нужно идти в отставку, а народ должен это требовать.
06.02.2022 18:07 Відповісти
Жопа підгорає... Ну і слава Богу... " Ждём... Надеемся...
05.02.2022 10:14 Відповісти
міськрада Харкова вже давно визначилась на якому вона боці.
ворюги, казнокради та корупціонери не можуть бути прихильниками европейського рівня життя.
режим путіна та лукашенка, це їхнє.
05.02.2022 10:14 Відповісти
Нічого дивного. Як і зєкодлан.
05.02.2022 10:16 Відповісти
"...може і очко тріснути..." -багато бачив, чув і знаю, але цей вислів уперше !!!! 👏👏👏
05.02.2022 10:23 Відповісти
Це якщо туди встромити щось великого діаметру, а правильніше висловитися - попа може репнути.
05.02.2022 12:53 Відповісти
Харків за 30 км від раші, а при владі прокацапи. В військовий час їх не тощо зняти, їх посадити треба, як зрадників
05.02.2022 10:11 Відповісти
після цього маршу ворог до міста не поткнеться
05.02.2022 11:05 Відповісти
да.... но ещё ближе к банковой 30 километров находится рада...и там сидят более активные сепары целой партией проросийские и как то ничего....(служат народу Украины...) так что в столице....в сердце УКРАИНЫ! что там уже мэр харькова... такая мелочь сравнительно...
05.02.2022 11:08 Відповісти
В військовий час не садять.
А "по законах військового часу", плі !
05.02.2022 11:52 Відповісти
Без суду і слідства?
05.02.2022 17:19 Відповісти
так эту местную раду надо всех до единого выйти на марш единства, дать каждому передасту большой флаг, а головке зрады - флаг 3 на 3 метра с древком высотой 5 метров... и пусть падла попробует не донести его до финиша...
05.02.2022 10:13 Відповісти
05.02.2022 10:20 Відповісти
Ти сам тихіше там по клавішам - вібрація, резонанс, нє, ну чув про таке
05.02.2022 10:24 Відповісти
Теперь понятно чё плешивый х@йло-дрябложопышь, думает что Харьков он легко захватит...
Видать позвонил в горадминистрацию и спросил "Вы не протиф?",
- "Неее, ну что вы, велкомъ!"...
05.02.2022 10:22 Відповісти
А хто очолює ту гарадскую раду? Чи не той, хто запевняв, що Харків не буде захоплено кацапами? Ануси двуликі
05.02.2022 10:22 Відповісти
В 2014г в Харькове российские диверсантьі уже устраивали теракт во время аналогичного массового мероприятия , погибли люди . Не стоит сейчас "маршировать" , риски большие .Имхо
05.02.2022 10:32 Відповісти
какіє ріскі?
05.02.2022 10:37 Відповісти
Пиши на русском , портянка , не маскируйся .😃
05.02.2022 10:38 Відповісти
Може, розійтись всім по хатах та ждати московитів?
05.02.2022 11:00 Відповісти
а як би суд заборонив,цікаво вони що в автозаки би пакувал людей на марші?.з яких це пір я у якогось засраного суда чи ще когось маю простити дозвіл на проведення маршу чи мітингу?ви не оху...ли там?тут не рашка,тут живуть вільні люди Українці
05.02.2022 10:38 Відповісти
Ну як. Ковід нападе. Захист населення. Це нова фішка проти мітингів та демонстрацій.
05.02.2022 11:02 Відповісти
Для мера та інших сепаратистів Харкова марш єдності як серпом на фаберже.
05.02.2022 10:45 Відповісти
Ватничкам-страдать.
05.02.2022 10:45 Відповісти
Про яку Україну вони пишуть, про російську чи українську.
05.02.2022 16:36 Відповісти
Вот поэтому Зеле и не доверяют. Своих личных врагов он быстренько выпихивает. А тут целый горсовет врагов страны...
05.02.2022 10:47 Відповісти
Президент не имеет власти над горсоветом. Никакой.
05.02.2022 17:21 Відповісти
Не мішайте красти гроші! Шо ви встраюєте, гроші ******* тишу!
А то Путін нападе.
А ось коли кодляк зеворюг втече в Ізраїль - тоді вже і мітингуйте.
05.02.2022 10:58 Відповісти
Харківський міський голова - росіянин. Може, Ви не знали.
05.02.2022 17:23 Відповісти
И вы хотите в помощь Харьковскому горсовету вернуть в Украину 3 миллиона ватных пенсов из ОРДЛО?
05.02.2022 11:10 Відповісти
Марш Єдності,проводить ЗОО СВІТ...Всім приходити з песиками,котиками і хомячками...
05.02.2022 11:25 Відповісти
Это формальность. Там несколько организаций подали.
05.02.2022 11:34 Відповісти
Цікаво, а що то у харків'ян за "місцева рада" така?
05.02.2022 11:57 Відповісти
Обрана потужною більшістю голосів.
05.02.2022 17:25 Відповісти
А кто харьковчанам выбирал их мэров, сначала Кернеса, а затем его верного пса - Терехина?
05.02.2022 11:58 Відповісти
подавляющее большинство харьковчан. А "городские сумасшедшие" есть в любом обществе
05.02.2022 13:24 Відповісти
Терехова.
05.02.2022 17:25 Відповісти
Описка. Терехова.
06.02.2022 07:31 Відповісти
Міська зрада аргументувала свою незгоду з Маршем епідемією Ковід..Чому ж вона так само не забороняє, наприклад, зборища гундяївських сектантів?Чи путінські попи мають в цьому питанні особливі привілеї?
05.02.2022 14:52 Відповісти
 
 