Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

У суботу, 5 лютого, о 14:00, у Харкові відбудеться Марш єдності.

Про це повідомив голова штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев на пресконференції 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Марш - не політичний. Дозволено лише прапори України... Це Марш єдності. Усі харків'яни, які мають український паспорт, мають узяти прапор України та вийти на пл. Конституції о 14:00 5 лютого. Ми плануємо, що буде дуже багато людей. Ми маємо вийти і показати, що Харків - це Україна", - сказав Немічев.

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За його словами, організатори Маршу запросили взяти у ньому участь також керівників міста та області, проте відповідей наразі не отримали. Марш пройде вул. Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори очікують, що в акції візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Немічев повідомив також, що крім вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу, штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, які готові брати участь у спротиві російській агресії, а також медичне навчання.

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