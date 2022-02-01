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Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

У суботу, 5 лютого, о 14:00, у Харкові відбудеться Марш єдності.

Про це повідомив голова штабу оборони Харківщини, голова громадської ради при ОДА Костянтин Немічев на пресконференції 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Марш - не політичний. Дозволено лише прапори України... Це Марш єдності. Усі харків'яни, які мають український паспорт, мають узяти прапор України та вийти на пл. Конституції о 14:00 5 лютого. Ми плануємо, що буде дуже багато людей. Ми маємо вийти і показати, що Харків - це Україна", - сказав Немічев.

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За його словами, організатори Маршу запросили взяти у ньому участь також керівників міста та області, проте відповідей наразі не отримали. Марш пройде вул. Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори очікують, що в акції візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Немічев повідомив також, що крім вуличних акцій, спрямованих на підняття патріотичного духу, штаб оборони Харківщини планує проводити навчання людей, які готові брати участь у спротиві російській агресії, а також медичне навчання.

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марш (334) Харків (5707)


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Топ коментарі
+15
Харків"яни, якщо хочете в травні шашликів - виходьте масово!
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01.02.2022 14:00 Відповісти
+10
Днепр, Одесса , поддержим инициативу!
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01.02.2022 14:01 Відповісти
+5
Не лякайте бубачку.
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01.02.2022 14:03 Відповісти
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Харків"яни, якщо хочете в травні шашликів - виходьте масово!
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01.02.2022 14:00 Відповісти
Не одразу допетрив)))) Плюсую
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01.02.2022 14:04 Відповісти
Днепр, Одесса , поддержим инициативу!
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01.02.2022 14:01 Відповісти
не болтай много....((
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01.02.2022 14:06 Відповісти
Не лякайте бубачку.
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01.02.2022 14:03 Відповісти
Лише б вата не вийшла на свій марш!
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01.02.2022 14:03 Відповісти
Який, "Путін ввєді"? Впевнений на 300%, що не ризикнуть.
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01.02.2022 14:20 Відповісти
Схід перлина України!
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01.02.2022 14:22 Відповісти
Дитям - мороженое, бабе - цветы. Смотри, не перепутай!.. Кутузов!
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01.02.2022 14:29 Відповісти
Немичев вместе с Билецким в свое время сдали Харьков Гепе полностью.Допустили размножение банды Шария в Харькове.Шариевцы попали во властные выборные стркуктуры,а представители Билецкого -нет.Марш единства безоговорочно нужен и крайне желательно без политиканов.Харьков - форпост Украины перед оскалом паханов кремля.
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01.02.2022 15:10 Відповісти
Харків'янам варто показати, що не даремно їх місто називають "першою столицею"!
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01.02.2022 16:00 Відповісти
 
 