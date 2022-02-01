Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

В субботу, 5 февраля, в 14:00 в Харькове состоится Марш единства.

Об этом сообщил глава штаба обороны Харьковщины, председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев на пресс-конференции 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Марш - не политический. Разрешены только флаги Украины... Это Марш единства. Все харьковчане, имеющие украинский паспорт, должны взять флаг Украины и выйти на пл. Конституции в 14:00 5 февраля. Мы планируем, что будет очень много людей. Мы должны выйти и показать, что Харьков – это Украина", - сказал Немичев.

По его словам, организаторы Марша пригласили принять участие в нем также руководителей города и области, однако ответов пока не получили. Марш пройдет по ул. Сумской от пл. Конституции к палатке "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы ожидают, что в акции примут участие не менее 5 тысяч человек.

Немичев сообщил также, что помимо уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа, штаб обороны Харьковщины планирует проводить учения людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, а также медицинское обучение.

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