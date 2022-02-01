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Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

В субботу, 5 февраля, в 14:00 в Харькове состоится Марш единства.

Об этом сообщил глава штаба обороны Харьковщины, председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев на пресс-конференции 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Марш - не политический. Разрешены только флаги Украины... Это Марш единства. Все харьковчане, имеющие украинский паспорт, должны взять флаг Украины и выйти на пл. Конституции в 14:00 5 февраля. Мы планируем, что будет очень много людей. Мы должны выйти и показать, что Харьков – это Украина", - сказал Немичев.

По его словам, организаторы Марша пригласили принять участие в нем также руководителей города и области, однако ответов пока не получили. Марш пройдет по ул. Сумской от пл. Конституции к палатке "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы ожидают, что в акции примут участие не менее 5 тысяч человек.

Немичев сообщил также, что помимо уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа, штаб обороны Харьковщины планирует проводить учения людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, а также медицинское обучение.

Также смотрите: Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский

Автор: 

марш (632) Харьков (7581)


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Топ комментарии
+15
Харків"яни, якщо хочете в травні шашликів - виходьте масово!
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01.02.2022 14:00 Ответить
+10
Днепр, Одесса , поддержим инициативу!
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01.02.2022 14:01 Ответить
+5
Не лякайте бубачку.
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01.02.2022 14:03 Ответить
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Харків"яни, якщо хочете в травні шашликів - виходьте масово!
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01.02.2022 14:00 Ответить
Не одразу допетрив)))) Плюсую
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01.02.2022 14:04 Ответить
Днепр, Одесса , поддержим инициативу!
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01.02.2022 14:01 Ответить
не болтай много....((
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01.02.2022 14:06 Ответить
Не лякайте бубачку.
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01.02.2022 14:03 Ответить
Лише б вата не вийшла на свій марш!
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01.02.2022 14:03 Ответить
Який, "Путін ввєді"? Впевнений на 300%, що не ризикнуть.
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01.02.2022 14:20 Ответить
Схід перлина України!
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01.02.2022 14:22 Ответить
Дитям - мороженое, бабе - цветы. Смотри, не перепутай!.. Кутузов!
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01.02.2022 14:29 Ответить
Немичев вместе с Билецким в свое время сдали Харьков Гепе полностью.Допустили размножение банды Шария в Харькове.Шариевцы попали во властные выборные стркуктуры,а представители Билецкого -нет.Марш единства безоговорочно нужен и крайне желательно без политиканов.Харьков - форпост Украины перед оскалом паханов кремля.
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01.02.2022 15:10 Ответить
Харків'янам варто показати, що не даремно їх місто називають "першою столицею"!
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01.02.2022 16:00 Ответить
 
 