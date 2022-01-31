100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про відсутність 100% вірогідності окупації Харкова Росією.

Про це глава Міноборони розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - сказав Резніков.

За його словами, пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації велику, серйозну низку втрат.

"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - додав Резніков.

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