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Новини Агресія Росії проти України Війна
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100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков

100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про відсутність 100% вірогідності окупації Харкова Росією.

Про це глава Міноборони розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - сказав Резніков.

За його словами, пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації велику, серйозну низку втрат.

"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - додав Резніков.

Також читайте: Резніков розраховує, що Польща зможе надати Україні зброю

Автор: 

окупація (6751) росія (66060) Харків (5693) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+22
Лучше б Оно молчало!
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31.01.2022 09:51 Відповісти
+21
100% вірогідності що Зеленський - Лайно собаче теж немає, є тільки 99.999999999999%
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31.01.2022 09:52 Відповісти
+20
Он ваще вменяемый, или тоже нюхнул?
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31.01.2022 09:54 Відповісти
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99,9%?
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31.01.2022 09:51 Відповісти
Вано дубільнуте. Ходяча Сциклопедія
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31.01.2022 10:11 Відповісти
Лучше б Оно молчало!
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31.01.2022 09:51 Відповісти
Я вот этой ихней темы тоже не понимаю! Ну ляпнули вы глупость, все СМИ высказались по этому поводу, уже немного успокоилось... Ну молчите уже!!!!! Нет б**дь - надо выйти и "дополнить" инфу (мол нас немного не так поняли), а то и "опровергнуть".
Самое интересное, что у них ни разу не получилось, но упорно продолжают! Есть в природе еще одно такое упорное животное...
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31.01.2022 10:18 Відповісти
Что не так с Резниковым?
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31.01.2022 11:37 Відповісти
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31.01.2022 09:52 Відповісти
100% вірогідності що Зеленський - Лайно собаче теж немає, є тільки 99.999999999999%
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31.01.2022 09:52 Відповісти
Какой то паленый кокс привезли?
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31.01.2022 09:52 Відповісти
Идиоты зедебильные.Что за ответ МО?
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31.01.2022 09:54 Відповісти
Му..и Обороняються
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31.01.2022 10:12 Відповісти
Жабогадюкинг...суровый и беспощадный...


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31.01.2022 09:54 Відповісти
Он ваще вменяемый, или тоже нюхнул?
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31.01.2022 09:54 Відповісти
Йшов би ти, Резніков, та займався своїм ділом, чи молодою жінкою, віагра та пігулки від інфаркту, деменція...
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31.01.2022 09:54 Відповісти
3 года назад я не мог предположить что идиотизм заразен
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31.01.2022 09:54 Відповісти
100 відсоткова вірулентність
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31.01.2022 10:14 Відповісти
апогей зетупака будеть через 2 года, тогда порыгочем
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31.01.2022 10:19 Відповісти
один дурак ляпнул и понеслось
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31.01.2022 09:55 Відповісти
А что он сказать хотел? Переводчик нужен....
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31.01.2022 09:55 Відповісти
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Какова точность прогноза!
Великая вещь - теория вероятности. И главное - точная.
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31.01.2022 09:55 Відповісти
Теорія...,вона,така теорія
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31.01.2022 10:09 Відповісти
А я вірю преЗеденту, він сказав що буде. Чому один каже, що буде, а інший спростовує те, що сказав інший. Чекаємо спростування від Гундоса.
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31.01.2022 09:57 Відповісти
Министр обороны про имовирности

Права таки была евродепутат - вся зесрань под постоянным кайфом, и не сильно и скрывает это
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31.01.2022 09:59 Відповісти
Вірогідність не вимірюється, бо це властивість істинності. Якщо ви хочете оперувати з числами, тоді користуйтесь теорією ймовірності. Це для недоучених гуманітаріїв.)
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31.01.2022 09:59 Відповісти
"оккупация есть вероятность при полном непротивлении сторон" (резников)
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31.01.2022 10:01 Відповісти
Що воно верзе? Вірогідність та ймовірність - це синоніми і оцінюються вони у процентах.
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31.01.2022 10:05 Відповісти
Транутий головою зза кута. Де роблять довнів?
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31.01.2022 10:06 Відповісти
. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - це є погляд міністра оборони України.Йому б дивитисяскільки рашистського озброєння і окупаційних рашистів "прилетіло" до границь з Україною, і подумати українською голово(макітрою).котрої в нього не має.а для чого вони "прилетіли" ?
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31.01.2022 10:08 Відповісти
Было 75 а теперь 77, ну и что? В Украине гривна просела больше.
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
2 год
США направляли хлеб царской России в 1891-92 и большевикам в 1921-23, продовольствие и технику по ленд-лизу в 1941-45, ножки Буша в 1990.
А сколько раз за свою историю Россия направляла гуманитарную помощь в США?
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31.01.2022 10:09 Відповісти
Город миллионник окупировать сложно...,за каждым домом будет сидеть боец со Стингером или Джавелином...
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31.01.2022 10:11 Відповісти
міністр випадкових фраз.
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31.01.2022 10:11 Відповісти
Каждые сутки в Борисполь прибывает 2 военно-транспортных самолета Пентагона со Стингерами Джавленами...,прилеты продлятся еще 2 недели...
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31.01.2022 10:13 Відповісти
Короче 45 авиарейсов,если точнее...
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31.01.2022 10:15 Відповісти
Отсь так Пентагон підриває економіку і інвест. кламат України. ))
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31.01.2022 10:32 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року...

і на цих популістичних висловах зєля заліз на крісло Короля...
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31.01.2022 10:15 Відповісти
Ну піпл же схавав? Значить все правильно ця купка гівна робила - говорив те, що дибілам, яких в Україні більшість, хотілось почути. Чувак молодець, використав недолугих і досяг своєї мети.
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Ну це таке можна сказати і за циганку, яка обдурила стару та скористалась і поцупила гроші.
А стара мовчить, не розказує бо соромно що так, з таким життєвим досвідом, обвели навкруг пальця...
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31.01.2022 11:32 Відповісти
Ну, по-перше про "молодець" це сарказм - він огидна тварюка, а по-друге, ваш приклад не зовсім доречний. Стареньку циганка розвела під впливом моменту, та і у стареньких критичне мислення вже не те в основному. Якби їй діти чи хтось сакзав - що ви робите? - певен, що старенька би схаменулася. А тут повний дибілізм.
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31.01.2022 14:45 Відповісти
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31.01.2022 10:17 Відповісти
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31.01.2022 10:18 Відповісти
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31.01.2022 10:21 Відповісти
nu vot...pochemu nemozhna prosto POMOLCHATj ?

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31.01.2022 10:22 Відповісти
Да Бог с ней ....с вероятностью. Нам бы узнать на какой улице можно автомат получить и, пусть даже старенький, гранатомет. Негоже встречать без подготовки!
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31.01.2022 10:25 Відповісти
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Напомнило анекдот:
У блондинки спросили, какова вероятность встретить на улице динозавра?
- 50 на 50 - либо встречу, либо нет.

По-моему блондинка дает определения лучше, чем министр обороны..
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31.01.2022 10:31 Відповісти
"Я плёхо говорить по руски"
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31.01.2022 10:33 Відповісти
Не 100%, а сколько? Только 99,9%, а уроды. Вот уж действительно при Порошенко такого не было. И в 14 году Харьков не сдали. И только зе-уроды довели до этого. Так кто сеет панику?
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31.01.2022 10:33 Відповісти
"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню - почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100%. Такой 100% вероятности не существует" Источник:
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31.01.2022 10:35 Відповісти
Да там давно Харьков оккупирован, грустно что в прифронтовом городе нет Военного коменданта назначенного с Киева
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31.01.2022 10:35 Відповісти
С.ка, пора гнать этого м.удака . Что оно несет?Это же бред сумасшедшего.
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31.01.2022 10:36 Відповісти
Харків точно будуть шатати місцева вата. Зараз треба розсереджувати війська, що стоять на Сході та Півдні Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Харків, Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Несповна розуму? Сам написав про ракетні удари по війскових, а потім пропонує розквартирувати їх серед житлових кварталів
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31.01.2022 10:53 Відповісти
Звичайно, по-вашому, треба зібратись військовим зі всією амуніцією та ************ в чистому полі, щоб в перші хвилини бути знищеними ракетно-авіаударами. Потім віддати великі міста цілими та неушкодженими кацапам, як то було з Донецьком, Луганськом, наприклад. Так ? Саме для міськіх боїв нам надали таку зброю і наша завдання втягнути рашку в виснажливу міську війну, де їх 100-200 тисяч вояк не вистачить надовго.
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31.01.2022 11:07 Відповісти
Коли зеля казав що Харків окупують, то ціни на житло там впали. Дуже прошу головнокомандувача, хай скаже то саме про Вінницю, бо хочу там квартиру купити.
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31.01.2022 10:37 Відповісти
як мешканець цого файного міста кажу - ніфіга ціни на житло не впали, а навіть здорожчали.. це ж який привід, якщо що стати біженцем у Європі!
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31.01.2022 10:46 Відповісти
Хто ці дебіли, яки купують усі ці новобудови, які ростуть як гриби?
Кажуть, то все айтішнікі, але ж я сам айтішнік та таких довбойобів не знаю.
А ні, одного знаю - похапіст, виборець ******** та парафіянин кацапської церкви.

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31.01.2022 10:57 Відповісти
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Ейнштейн(а у даному випадку Ейншвайн) в армії. Серія перша- теорія ймовірності.
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про відсутність 100% вірогідності окупації Харкова Росією.

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А яка є? 99% ? а може 98.5%?

Коли президент чи інша високопосадова особа говорить подібні речі, то це означає одне-вони вже здалися. Спробуйте знайти в Черчіля щось подібне в 1940 році. Для України було б зараз найкращим це новий проукраїнський президент з яйцями і відсутність таких Резнікових. Але маємо те, що маємо.
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31.01.2022 11:30 Відповісти
А ведь в Харькове немало людей ждущих прихода Раши.Как шутил таксист в Харькове:"У нас каждый второй скрытый сепаратист".
На всякий случай я бы давно перевез из города всю военку в другие города за Киев.Харьков кстати за 8 лет войны ни одной разработки оружия не сделал - против своих (России) не воюют.
А в патриотическое ляля харьковчан которым 40+ и больше НЕ ВЕРЮ!

ps: неоднократно бывал на военных заводах Харькова и неплохо знаю их ментальность.
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31.01.2022 12:12 Відповісти
Ежели среди харьковчан каждый второй"скрытый" сепаратист то почему город не сдали россиякам в 14-м, г?Харьков будет защищаться!
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31.01.2022 14:06 Відповісти
Как много еще слабоумных верящих в эти бредовые страшилки.
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01.02.2022 03:28 Відповісти
 
 