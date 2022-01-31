100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про відсутність 100% вірогідності окупації Харкова Росією.
Про це глава Міноборони розповів в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - сказав Резніков.
За його словами, пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації велику, серйозну низку втрат.
"Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - додав Резніков.
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Самое интересное, что у них ни разу не получилось, но упорно продолжают! Есть в природе еще одно такое упорное животное...
Великая вещь - теория вероятности. И главное - точная.
Права таки была евродепутат - вся зесрань под постоянным кайфом, и не сильно и скрывает это
@VALMICHEL7
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2 год
США направляли хлеб царской России в 1891-92 и большевикам в 1921-23, продовольствие и технику по ленд-лизу в 1941-45, ножки Буша в 1990.
А сколько раз за свою историю Россия направляла гуманитарную помощь в США?
і на цих популістичних висловах зєля заліз на крісло Короля...
А стара мовчить, не розказує бо соромно що так, з таким життєвим досвідом, обвели навкруг пальця...
У блондинки спросили, какова вероятность встретить на улице динозавра?
- 50 на 50 - либо встречу, либо нет.
По-моему блондинка дает определения лучше, чем министр обороны..
Кажуть, то все айтішнікі, але ж я сам айтішнік та таких довбойобів не знаю.
А ні, одного знаю - похапіст, виборець ******** та парафіянин кацапської церкви.
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А яка є? 99% ? а може 98.5%?
Коли президент чи інша високопосадова особа говорить подібні речі, то це означає одне-вони вже здалися. Спробуйте знайти в Черчіля щось подібне в 1940 році. Для України було б зараз найкращим це новий проукраїнський президент з яйцями і відсутність таких Резнікових. Але маємо те, що маємо.
На всякий случай я бы давно перевез из города всю военку в другие города за Киев.Харьков кстати за 8 лет войны ни одной разработки оружия не сделал - против своих (России) не воюют.
А в патриотическое ляля харьковчан которым 40+ и больше НЕ ВЕРЮ!
ps: неоднократно бывал на военных заводах Харькова и неплохо знаю их ментальность.