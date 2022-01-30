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Резніков розраховує, що Польща зможе надати Україні зброю

Резніков розраховує, що Польща зможе надати Україні зброю

Україна веде переговори щодо поставок зброї з різними країнами, зокрема з Чехією.

Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо йдеться про військові питання, то такого постачання поки що не було", - заявив Резніков.

Він підкреслив, що політична допомога Польщі "дуже сильна".

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"Ми знаємо, що Польща зараз головує в ОБСЄ і має сильну позицію. Треба було зустрітися з міністрами оборони Люблінського трикутника (Польща, Литва та Україна. - Ред.). Маємо гарний приклад співпраці у складі литовсько-польсько-української бригади. Але сьогодні зі ЗМІ я дізнався, що голова Міноборони Польщі захворів на коронавірус, тому ми маємо перенести зустріч на більш пізній термін, і я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Тоді ми матимемо можливість детально обговорити можливу військово-технічну підтримку з боку Польщі. Зараз ми ведемо переговори з різними країнами, зокрема з Чехією, з’являються нові можливості, приймаються політичні рішення щодо поставок зброї", - вказав міністр.

Він висловив сподівання, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей".

Міністр повідомив, що у нього було багато зустрічей з міністрами дружніх країн, зокрема США, Великої Британії, Ізраїлю, Литви, Канади, Угорщини. Однак, він зауважив, що з моменту його призначення на посаду міністра 4 листопада у нього ще не було жодного контакту з польських колегою Маріушем Блащаком.

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Автор: 

зброя (7530) Польща (8625) росія (66021) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+29
Клоун же сказав що все ОК? Обдовбане ЧМО
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30.01.2022 21:16 Відповісти
+20
Тогда закройте рот Зеленскому или дайте ему текст такой, чтобы мировые сми не разбирали по цитатам и смеялись и удивлялись его тупости. Зеленский, как генератор случайных фраз.
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30.01.2022 21:18 Відповісти
+16
на фоне Чахохбилии и Придурка Резников смотрится мегапрофессионально..
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30.01.2022 21:19 Відповісти
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Клоун же сказав що все ОК? Обдовбане ЧМО
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30.01.2022 21:16 Відповісти
Зачем эта помощь. Все О
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30.01.2022 21:20 Відповісти
воно те саме казало.
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30.01.2022 23:00 Відповісти
Резніков,не нагнітай,нащо зброя-"Шмаркля Зелена" каже що шашлики потрібні!
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30.01.2022 21:17 Відповісти
Для того, щоб з ********* шашлики робити.
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30.01.2022 21:20 Відповісти
А Резніков що не довіряє, віслюку оманському ???
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30.01.2022 21:18 Відповісти
на фоне Чахохбилии и Придурка Резников смотрится мегапрофессионально..
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30.01.2022 21:19 Відповісти
Сірко бреше, а караван іде. Мало що там наш Сірко брехав. Президенти змінюються - нація вічна.
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30.01.2022 21:25 Відповісти
Тогда закройте рот Зеленскому или дайте ему текст такой, чтобы мировые сми не разбирали по цитатам и смеялись и удивлялись его тупости. Зеленский, как генератор случайных фраз.
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30.01.2022 21:18 Відповісти
Первая часть комментария верная . Он не генератор фраз , он шпаргалки цитирует .
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30.01.2022 21:22 Відповісти
Не понял? Резников, ты что на панические нагнетания гесдепа повелся? Тут бубочка с агрохимией сказали, что никакой опасности нет... И патрушев это подтвердил... Ты им не веришь???)
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30.01.2022 21:21 Відповісти
зачем? нелох сказал что все ок и никакой напряженности нет

кстати, на прессуху в пятницу не пригласили польские издания.
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30.01.2022 21:22 Відповісти
После недавних высказываний ВЕРХОВНОГО головнокомандувача, нам не то что Польша оружие не даст, нам вряд-ли теперь и США продолжит поставки, как и другие партнёры.
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30.01.2022 21:23 Відповісти
Ты мне, ваше благородь
Брось горячку-то пороть.
Сказано ведь - не нагнетать. А ты, бусурманин, что делаешь?
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30.01.2022 21:23 Відповісти
мали б дати, довно вже дали б..
а що німці скажуть?
пам,ятаете медведева в криму?
денег нет, но ви держітесь,
хорошего вам настроєнія....
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30.01.2022 21:24 Відповісти
в украині має бути своїх десятки тисяч пзрк птрк, та безпілотників.
+ десятки тисяч їхніх. а то дрочать як підлітки.
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30.01.2022 21:27 Відповісти
Олег Шимко

"Кривавий барига зі своїми свинарчуками" потрібне для української армії міг забрати навіть з-під с/собачого п'ятачка.
А "простий чесний парень" крутить носом, коли союзники дають зброю проти ворога, що стоїть на порозі.
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30.01.2022 21:27 Відповісти
не всі тупі, це вже добре.....
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30.01.2022 21:28 Відповісти
Резников агент ГосДепа? Лживо нагнетает тут, понимаешь, экономику Нелоху портит.
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30.01.2022 21:28 Відповісти
впечатление, шо докладывают кремлёвским жыдоугрофиннобурятам через сми..
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30.01.2022 21:35 Відповісти
угу. нищая поляндия обязательно нам подкинет чего нибудь)
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30.01.2022 21:28 Відповісти
Не гони. Навіть вялікіє кацапи їдуть працювати в Польщу, а не навпаки.
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30.01.2022 21:30 Відповісти
ага. поляки все в германии работают. в британии их еще полно.
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30.01.2022 21:35 Відповісти
Чому расєянє їдуть в Польщу, а не навпаки?
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30.01.2022 21:37 Відповісти
а почему вы у меня спрашиваете про кацапов? я не живу в рашковании. спросите у себя сами, почему вы ездите работать в польшу.
я не езжу. мне и в Днепре хорошо
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30.01.2022 21:38 Відповісти
Ти ж тут розпинаєшся про "нищую поляндію".
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30.01.2022 21:42 Відповісти
по мировым меркам она нищая. я понимаю, что ботом много не заработаешь, но не все работают за нищенскую зп как ты
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30.01.2022 21:44 Відповісти
паРаша значно нижча в рейтингах ВВП на душу населення.
То вона багатіша, рядовий поляк живе гірше за рядового кацапа?
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30.01.2022 21:51 Відповісти
что тебе далась это параша? ты рашкованский лапотник, что постоянно у тебя параша, параша, параша, параша. мне все равно как живут парашники.
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30.01.2022 21:52 Відповісти
паРаша набагато ближче до Дніпра, ніж Польща.
Чому Польща тебе цікавить, а паРаша ні?
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30.01.2022 21:55 Відповісти
даунецк еще ближе. а волнует меня еще меньше. и что?
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30.01.2022 21:57 Відповісти
Причина?
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30.01.2022 21:57 Відповісти
если ты хочешь утверждать, что наплыв рашкованских бомжей это показатель успешности страны, то вот тебе отличный пример. на бамбазе их полно.
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30.01.2022 21:58 Відповісти
А с чего вы тогда решили, что поляки нищие?)
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30.01.2022 21:43 Відповісти
да сравни варшаву и киев. ножками пройди и посмотри где больше денег у населения) а потом втирайте сказки)
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30.01.2022 21:43 Відповісти
нтщая -не нищая,а F-35 себе заказала.кажись штук 60
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30.01.2022 21:30 Відповісти
угу. только дороги им строил евросоюз, а продукты питания субсидирует евросоюз. богатые. от бога. со средней зп в 36к несчастных гривен. я вас прошу. все эти сказки про процветающую польшу это просто сказки.
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30.01.2022 21:33 Відповісти
ну тогда ,конечно...одна расейка процветает.
польша-это и есть евросоюз...значит польша сама себе дороги строит
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30.01.2022 21:37 Відповісти
польша это нахлебник ес. убрать субвенцию из евробюджета и там будет в первый год 500% инфляции. нашли кого в пример ставить.
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30.01.2022 21:37 Відповісти
шо вы там нюхаете,огенды?
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30.01.2022 21:39 Відповісти
враньё
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30.01.2022 21:40 Відповісти
и это мокшанская картинка...
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30.01.2022 21:41 Відповісти
это сразу понятно, чья это картинка и зачем ты ее запостил) особенно впечатляет ввп по ппс белорусской области)
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30.01.2022 21:42 Відповісти
та не парься...я и так вижу шо в офисе нюхаешь..
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30.01.2022 21:45 Відповісти
просто не нужно врать. и все будет хорошо. так тупо палиться, не зря тебя в ночь на пн поставили дежурить
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30.01.2022 21:47 Відповісти
это да...ещё я страшно боюсь оун рабиновича...передай старшему шо не справился.
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30.01.2022 21:52 Відповісти
Ну, якщо не полінуватися сходити на сайт Всесвітнього Банку, то можна пересвідчитися, що на 2020р ВВП України за паритетом купівельної спроможності 15,2тис. доларів на душу. При цьому, там вважають цю цифру заниженою через значний обсяг тіньової економіки.
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30.01.2022 21:55 Відповісти
Вообще то только что приземлился военно-транспортный самолёт из Польши,в Борисполе...
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30.01.2022 22:06 Відповісти
у них есть военно-транспортный самолет???
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30.01.2022 22:07 Відповісти
Ну прилетел же
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30.01.2022 22:12 Відповісти
Yurko_sViy

Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі
Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!

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30.01.2022 22:33 Відповісти
и что за вооружение?)
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31.01.2022 10:10 Відповісти
с какой целью интересуешься?
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31.01.2022 10:39 Відповісти
а был ли мальчик. ни одной победной реляции.
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31.01.2022 10:40 Відповісти
Плюють в обличчя, а потім "сподіваються на допомогу".

Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського.

На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.

Як інформує про це https://twitter.com/tdjedruchow/status/1487100051184828417 повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.

Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив":

Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".

Джерело:
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30.01.2022 21:29 Відповісти
ти про що?
як би сша, англія та інші, в наглу не відправили нам пзрк,
моня хрен просив би.
він зара в ВР про бджоли думає
і як зробити зміни до закону про статус ордло
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30.01.2022 21:40 Відповісти
Яку вам зброю?
Чому три роки армію не озброювали?
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30.01.2022 21:33 Відповісти
свой оборонпром угробили. Поставили залетного чурека Ару-Хамию оборонкой рулить . . С таким же успехом могли и Шуфрича с рабиновичем назначит
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30.01.2022 21:34 Відповісти
а поляки нічого не кажуть нашим кирунам, що ми досі воюємо на бензинових зілах з росходом палива 50-60 літрів на 100 км і вантажопідйомністтю 5 тон?
а нічого що наші стугни та корсари не найгірші в світі але в рази дешевші?
що дуже хороші ракети, не закуплені і навіть не замовлені, долбаним укроборонпромом.
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30.01.2022 21:35 Відповісти
Что-то Польша только других подгоняла.Ну,и на том-спасибо
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30.01.2022 21:40 Відповісти
Вечно ходят с протянутой рукой, а сами мы на что нибудь способны? такое ощущение , что у нас одни калеки нищие в власти сидят.. восьмой год война ниодного патронного завода не построено, ничего в ВПК можно сказать практически не работает и никтоне кует не мелит.. тошно читать и смотреть на эти поберушки... стыдоба
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30.01.2022 21:41 Відповісти
А купить оружие видимо ослиная тупость не позволяет. Просерать бабло на всякую хрень , а не на защиту Украины им видимо куда интереснее.
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30.01.2022 21:42 Відповісти
В підкинула нам доля нерозумну істоту у владі, викідати це лайно треба з пагорбів, доведуть народ до трагедії .
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30.01.2022 21:44 Відповісти
Навіщо? Щоб Зєєля і поляків облив гавном, як американців та британців?

Навряд хтось буде допомагати тому, хто прийнявши допомогу плює у відповідь в обличчя того, хто допомогу ту надав.

Якщо ви збираєтеся зняти штани і зустрічати рашистів голим дупом вперед, то навіщо берете у США та Британії зброю?
А якщо вже взяли, то навіщо обливаєте благодійників гвном?
Може це у богообраних психологія така, особливості виховання, так би мовити? Всі мені винні, бо я богообраний, а "Я вам нічіво нє должен!"
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30.01.2022 21:47 Відповісти
Резников может расчитывать лишь на то, что ему даст жена. И то, если хорошо попросит! А проляки - чересчур хитро@опые, чтобы давать нам свое оружие!
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30.01.2022 21:51 Відповісти
він що не підкоряється зелі?той же сказав,що нападу не буде.навіть Пуйло публічно посилається на висновки зелі,і підтверджує слова зелі,що США вирішують за рахунок України свої питання.який "прелестний" унісон.
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30.01.2022 21:55 Відповісти
Тюююю! А щ це таке? Безпосередній "патрон" Рєзнікова, сам Зєлєнскій сказав, що пуцин не напале! 🤔 Рєзнікова поклав на слова Зєлєнского, ч може навіть на самого Зєлєнского? 😲 Яка та зєлєнь гидка! Бррр! 🤮
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30.01.2022 21:56 Відповісти
війни не буде, людина-хламідія та зе сказали. Так що, розходимось. Можна ще літаки з нлоу та джевелінами повернути, бо в нас є срака зеленського, яка стріляє краще томагавків.
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30.01.2022 21:57 Відповісти
срака Зеленского - ще той вогнемет
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30.01.2022 22:21 Відповісти
тільки смердить сильно, аж через океан чути.
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30.01.2022 22:49 Відповісти
если правильно понимаю, в ближайшее время будет принято решение, что Польша передает Украине всё вооружение производства СССР на миллиард долларов
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30.01.2022 22:20 Відповісти
Прямо все? Большую часть самолётов, вертолетов, БМП, артиллерии?
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31.01.2022 00:25 Відповісти
Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі . Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!
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30.01.2022 22:28 Відповісти
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30.01.2022 22:30 Відповісти
Рєзніков скурвився !

Льоша, за скільки коштує курва-гарний адвокат ?
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30.01.2022 22:52 Відповісти
пане Рэзніков, соромно клянчити у Польщі якесь озброєння, бо їх ВПК слабший за наш.

вимагайте фінансування ВСУ та виробництва озброєнь або їдіть в відствку!

третій варіант - хрест на вашій репутації та одвічна ганьба у співучасті у злочині з ЗЕ-льоними
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30.01.2022 22:49 Відповісти
Ага,щаззз...после показательного расстрела сослуживцев в Днепре с видосом... Голобородька купит в Польше даже F-35
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30.01.2022 22:52 Відповісти
весь коллективный запад уже задумался а надо ли помогать, если не прекратите пи..дежь тупую и еще турей разгонять, то и на паузу длинную раздухарившихся болванов поставят...
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30.01.2022 22:55 Відповісти
Воюючий країні потрібна зброя, але наша зєльонка закатує гроші в асфальт. І потім ці терпіли з протянутою рукою, чекають на військову допомогу.
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30.01.2022 23:10 Відповісти
Поляки делают отличные барражирующие боеприпасы и успешно их продают, так же их ПЗРК Гром считается очень эффективным средством, про остатки совесткого оружия я вообще молчу. так что нам есть что у них купить.
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30.01.2022 23:17 Відповісти
я понимаю.. им очень хочется деньгами получить а не вооружением..
во Гниды !! то им надо, то не надо..то опять надо...но лучше деньгами...
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30.01.2022 23:58 Відповісти
Звичайно бажають грошами, тому вони такі незадоволені ..
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31.01.2022 02:18 Відповісти
РЕзніков ти по Тв говорив що немае на границі ніякої ескадраціі.., така сама як в прошлому році..… , Польша може задати питання для чого зброя.., за гроші податків громадян Польші ...)):
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31.01.2022 02:17 Відповісти
 
 