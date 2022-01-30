Резніков розраховує, що Польща зможе надати Україні зброю

Україна веде переговори щодо поставок зброї з різними країнами, зокрема з Чехією.

Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо йдеться про військові питання, то такого постачання поки що не було", - заявив Резніков.

Він підкреслив, що політична допомога Польщі "дуже сильна".

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"Ми знаємо, що Польща зараз головує в ОБСЄ і має сильну позицію. Треба було зустрітися з міністрами оборони Люблінського трикутника (Польща, Литва та Україна. - Ред.). Маємо гарний приклад співпраці у складі литовсько-польсько-української бригади. Але сьогодні зі ЗМІ я дізнався, що голова Міноборони Польщі захворів на коронавірус, тому ми маємо перенести зустріч на більш пізній термін, і я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Тоді ми матимемо можливість детально обговорити можливу військово-технічну підтримку з боку Польщі. Зараз ми ведемо переговори з різними країнами, зокрема з Чехією, з’являються нові можливості, приймаються політичні рішення щодо поставок зброї", - вказав міністр.

Він висловив сподівання, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей".

Міністр повідомив, що у нього було багато зустрічей з міністрами дружніх країн, зокрема США, Великої Британії, Ізраїлю, Литви, Канади, Угорщини. Однак, він зауважив, що з моменту його призначення на посаду міністра 4 листопада у нього ще не було жодного контакту з польських колегою Маріушем Блащаком.

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