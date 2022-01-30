Резніков розраховує, що Польща зможе надати Україні зброю
Україна веде переговори щодо поставок зброї з різними країнами, зокрема з Чехією.
Про це в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо йдеться про військові питання, то такого постачання поки що не було", - заявив Резніков.
Він підкреслив, що політична допомога Польщі "дуже сильна".
"Ми знаємо, що Польща зараз головує в ОБСЄ і має сильну позицію. Треба було зустрітися з міністрами оборони Люблінського трикутника (Польща, Литва та Україна. - Ред.). Маємо гарний приклад співпраці у складі литовсько-польсько-української бригади. Але сьогодні зі ЗМІ я дізнався, що голова Міноборони Польщі захворів на коронавірус, тому ми маємо перенести зустріч на більш пізній термін, і я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Тоді ми матимемо можливість детально обговорити можливу військово-технічну підтримку з боку Польщі. Зараз ми ведемо переговори з різними країнами, зокрема з Чехією, з’являються нові можливості, приймаються політичні рішення щодо поставок зброї", - вказав міністр.
Він висловив сподівання, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей".
Міністр повідомив, що у нього було багато зустрічей з міністрами дружніх країн, зокрема США, Великої Британії, Ізраїлю, Литви, Канади, Угорщини. Однак, він зауважив, що з моменту його призначення на посаду міністра 4 листопада у нього ще не було жодного контакту з польських колегою Маріушем Блащаком.
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кстати, на прессуху в пятницу не пригласили польские издания.
Брось горячку-то пороть.
Сказано ведь - не нагнетать. А ты, бусурманин, что делаешь?
а що німці скажуть?
пам,ятаете медведева в криму?
денег нет, но ви держітесь,
хорошего вам настроєнія....
+ десятки тисяч їхніх. а то дрочать як підлітки.
"Кривавий барига зі своїми свинарчуками" потрібне для української армії міг забрати навіть з-під с/собачого п'ятачка.
А "простий чесний парень" крутить носом, коли союзники дають зброю проти ворога, що стоїть на порозі.
я не езжу. мне и в Днепре хорошо
То вона багатіша, рядовий поляк живе гірше за рядового кацапа?
Чому Польща тебе цікавить, а паРаша ні?
польша-это и есть евросоюз...значит польша сама себе дороги строит
Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі
Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!
Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського.
На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.
Як інформує про це https://twitter.com/tdjedruchow/status/1487100051184828417 повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.
Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив":
Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".
Джерело:
як би сша, англія та інші, в наглу не відправили нам пзрк,
моня хрен просив би.
він зара в ВР про бджоли думає
і як зробити зміни до закону про статус ордло
Чому три роки армію не озброювали?
а нічого що наші стугни та корсари не найгірші в світі але в рази дешевші?
що дуже хороші ракети, не закуплені і навіть не замовлені, долбаним укроборонпромом.
Навряд хтось буде допомагати тому, хто прийнявши допомогу плює у відповідь в обличчя того, хто допомогу ту надав.
Якщо ви збираєтеся зняти штани і зустрічати рашистів голим дупом вперед, то навіщо берете у США та Британії зброю?
А якщо вже взяли, то навіщо обливаєте благодійників гвном?
Може це у богообраних психологія така, особливості виховання, так би мовити? Всі мені винні, бо я богообраний, а "Я вам нічіво нє должен!"
Льоша, за скільки коштує курва-гарний адвокат ?
вимагайте фінансування ВСУ та виробництва озброєнь або їдіть в відствку!
третій варіант - хрест на вашій репутації та одвічна ганьба у співучасті у злочині з ЗЕ-льоними
во Гниды !! то им надо, то не надо..то опять надо...но лучше деньгами...