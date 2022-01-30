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Новости Война
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Резников рассчитывает, что Польша сможет предоставить Украине оружие

Резников рассчитывает, что Польша сможет предоставить Украине оружие

Украина ведет переговоры по поставкам оружия с разными странами, в частности с Чехией.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"У нас длинная история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то таких поставок пока не было", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что политическая помощь Польши "очень сильна".

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"Мы знаем, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ и имеет сильную позицию. Надо было встретиться с министрами обороны Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина. - Ред.). Есть хороший пример сотрудничества в составе литовско-польско-украинской бригады. Но сегодня из СМИ я узнал, что глава Минобороны Польши заболел коронавирусом, поэтому мы должны перенести встречу на более поздний срок, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Тогда мы сможем детально обсудить возможную военно-техническую поддержку со стороны Польши. Сейчас мы ведем переговоры с разными странами, в частности с Чехией, появляются новые возможности, принимаются политические решения по поставкам оружия", - сказал министр.

Он выразил надежду, что, возможно, Польша "сможет что-нибудь передать Украине, не ослабляя собственных оборонных возможностей".

Министр сообщил, что у него было много встреч с министрами дружественных стран, в том числе США, Великобритании, Израиля, Литвы, Канады, Венгрии. Однако он отметил, что с момента его назначения на должность министра 4 ноября у него еще не было ни одного контакта с польским коллегой Мариушем Блащаком.

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Автор: 

оружие (10262) Польша (8508) россия (96157) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+29
Клоун же сказав що все ОК? Обдовбане ЧМО
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30.01.2022 21:16 Ответить
+20
Тогда закройте рот Зеленскому или дайте ему текст такой, чтобы мировые сми не разбирали по цитатам и смеялись и удивлялись его тупости. Зеленский, как генератор случайных фраз.
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30.01.2022 21:18 Ответить
+16
на фоне Чахохбилии и Придурка Резников смотрится мегапрофессионально..
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30.01.2022 21:19 Ответить
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Клоун же сказав що все ОК? Обдовбане ЧМО
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30.01.2022 21:16 Ответить
Зачем эта помощь. Все О
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30.01.2022 21:20 Ответить
воно те саме казало.
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30.01.2022 23:00 Ответить
Резніков,не нагнітай,нащо зброя-"Шмаркля Зелена" каже що шашлики потрібні!
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30.01.2022 21:17 Ответить
Для того, щоб з ********* шашлики робити.
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30.01.2022 21:20 Ответить
А Резніков що не довіряє, віслюку оманському ???
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30.01.2022 21:18 Ответить
на фоне Чахохбилии и Придурка Резников смотрится мегапрофессионально..
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30.01.2022 21:19 Ответить
Сірко бреше, а караван іде. Мало що там наш Сірко брехав. Президенти змінюються - нація вічна.
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30.01.2022 21:25 Ответить
Тогда закройте рот Зеленскому или дайте ему текст такой, чтобы мировые сми не разбирали по цитатам и смеялись и удивлялись его тупости. Зеленский, как генератор случайных фраз.
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30.01.2022 21:18 Ответить
Первая часть комментария верная . Он не генератор фраз , он шпаргалки цитирует .
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30.01.2022 21:22 Ответить
Не понял? Резников, ты что на панические нагнетания гесдепа повелся? Тут бубочка с агрохимией сказали, что никакой опасности нет... И патрушев это подтвердил... Ты им не веришь???)
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30.01.2022 21:21 Ответить
зачем? нелох сказал что все ок и никакой напряженности нет

кстати, на прессуху в пятницу не пригласили польские издания.
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30.01.2022 21:22 Ответить
После недавних высказываний ВЕРХОВНОГО головнокомандувача, нам не то что Польша оружие не даст, нам вряд-ли теперь и США продолжит поставки, как и другие партнёры.
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30.01.2022 21:23 Ответить
Ты мне, ваше благородь
Брось горячку-то пороть.
Сказано ведь - не нагнетать. А ты, бусурманин, что делаешь?
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30.01.2022 21:23 Ответить
мали б дати, довно вже дали б..
а що німці скажуть?
пам,ятаете медведева в криму?
денег нет, но ви держітесь,
хорошего вам настроєнія....
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30.01.2022 21:24 Ответить
в украині має бути своїх десятки тисяч пзрк птрк, та безпілотників.
+ десятки тисяч їхніх. а то дрочать як підлітки.
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30.01.2022 21:27 Ответить
Олег Шимко

"Кривавий барига зі своїми свинарчуками" потрібне для української армії міг забрати навіть з-під с/собачого п'ятачка.
А "простий чесний парень" крутить носом, коли союзники дають зброю проти ворога, що стоїть на порозі.
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30.01.2022 21:27 Ответить
не всі тупі, це вже добре.....
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30.01.2022 21:28 Ответить
Резников агент ГосДепа? Лживо нагнетает тут, понимаешь, экономику Нелоху портит.
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30.01.2022 21:28 Ответить
впечатление, шо докладывают кремлёвским жыдоугрофиннобурятам через сми..
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30.01.2022 21:35 Ответить
угу. нищая поляндия обязательно нам подкинет чего нибудь)
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30.01.2022 21:28 Ответить
Не гони. Навіть вялікіє кацапи їдуть працювати в Польщу, а не навпаки.
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30.01.2022 21:30 Ответить
ага. поляки все в германии работают. в британии их еще полно.
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30.01.2022 21:35 Ответить
Чому расєянє їдуть в Польщу, а не навпаки?
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30.01.2022 21:37 Ответить
а почему вы у меня спрашиваете про кацапов? я не живу в рашковании. спросите у себя сами, почему вы ездите работать в польшу.
я не езжу. мне и в Днепре хорошо
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30.01.2022 21:38 Ответить
Ти ж тут розпинаєшся про "нищую поляндію".
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30.01.2022 21:42 Ответить
по мировым меркам она нищая. я понимаю, что ботом много не заработаешь, но не все работают за нищенскую зп как ты
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30.01.2022 21:44 Ответить
паРаша значно нижча в рейтингах ВВП на душу населення.
То вона багатіша, рядовий поляк живе гірше за рядового кацапа?
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30.01.2022 21:51 Ответить
что тебе далась это параша? ты рашкованский лапотник, что постоянно у тебя параша, параша, параша, параша. мне все равно как живут парашники.
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30.01.2022 21:52 Ответить
паРаша набагато ближче до Дніпра, ніж Польща.
Чому Польща тебе цікавить, а паРаша ні?
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30.01.2022 21:55 Ответить
даунецк еще ближе. а волнует меня еще меньше. и что?
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30.01.2022 21:57 Ответить
Причина?
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30.01.2022 21:57 Ответить
если ты хочешь утверждать, что наплыв рашкованских бомжей это показатель успешности страны, то вот тебе отличный пример. на бамбазе их полно.
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30.01.2022 21:58 Ответить
А с чего вы тогда решили, что поляки нищие?)
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30.01.2022 21:43 Ответить
да сравни варшаву и киев. ножками пройди и посмотри где больше денег у населения) а потом втирайте сказки)
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30.01.2022 21:43 Ответить
нтщая -не нищая,а F-35 себе заказала.кажись штук 60
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30.01.2022 21:30 Ответить
угу. только дороги им строил евросоюз, а продукты питания субсидирует евросоюз. богатые. от бога. со средней зп в 36к несчастных гривен. я вас прошу. все эти сказки про процветающую польшу это просто сказки.
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30.01.2022 21:33 Ответить
ну тогда ,конечно...одна расейка процветает.
польша-это и есть евросоюз...значит польша сама себе дороги строит
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30.01.2022 21:37 Ответить
польша это нахлебник ес. убрать субвенцию из евробюджета и там будет в первый год 500% инфляции. нашли кого в пример ставить.
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30.01.2022 21:37 Ответить
шо вы там нюхаете,огенды?
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30.01.2022 21:39 Ответить
враньё
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30.01.2022 21:40 Ответить
и это мокшанская картинка...
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30.01.2022 21:41 Ответить
это сразу понятно, чья это картинка и зачем ты ее запостил) особенно впечатляет ввп по ппс белорусской области)
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30.01.2022 21:42 Ответить
та не парься...я и так вижу шо в офисе нюхаешь..
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30.01.2022 21:45 Ответить
просто не нужно врать. и все будет хорошо. так тупо палиться, не зря тебя в ночь на пн поставили дежурить
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30.01.2022 21:47 Ответить
это да...ещё я страшно боюсь оун рабиновича...передай старшему шо не справился.
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30.01.2022 21:52 Ответить
Ну, якщо не полінуватися сходити на сайт Всесвітнього Банку, то можна пересвідчитися, що на 2020р ВВП України за паритетом купівельної спроможності 15,2тис. доларів на душу. При цьому, там вважають цю цифру заниженою через значний обсяг тіньової економіки.
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30.01.2022 21:55 Ответить
Вообще то только что приземлился военно-транспортный самолёт из Польши,в Борисполе...
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30.01.2022 22:06 Ответить
у них есть военно-транспортный самолет???
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30.01.2022 22:07 Ответить
Ну прилетел же
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30.01.2022 22:12 Ответить
Yurko_sViy

Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі
Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!

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30.01.2022 22:33 Ответить
и что за вооружение?)
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31.01.2022 10:10 Ответить
с какой целью интересуешься?
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31.01.2022 10:39 Ответить
а был ли мальчик. ни одной победной реляции.
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31.01.2022 10:40 Ответить
Плюють в обличчя, а потім "сподіваються на допомогу".

Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського.

На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.

Як інформує про це https://twitter.com/tdjedruchow/status/1487100051184828417 повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.

Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив":

Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".

Джерело:
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30.01.2022 21:29 Ответить
ти про що?
як би сша, англія та інші, в наглу не відправили нам пзрк,
моня хрен просив би.
він зара в ВР про бджоли думає
і як зробити зміни до закону про статус ордло
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30.01.2022 21:40 Ответить
Яку вам зброю?
Чому три роки армію не озброювали?
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30.01.2022 21:33 Ответить
свой оборонпром угробили. Поставили залетного чурека Ару-Хамию оборонкой рулить . . С таким же успехом могли и Шуфрича с рабиновичем назначит
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30.01.2022 21:34 Ответить
а поляки нічого не кажуть нашим кирунам, що ми досі воюємо на бензинових зілах з росходом палива 50-60 літрів на 100 км і вантажопідйомністтю 5 тон?
а нічого що наші стугни та корсари не найгірші в світі але в рази дешевші?
що дуже хороші ракети, не закуплені і навіть не замовлені, долбаним укроборонпромом.
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30.01.2022 21:35 Ответить
Что-то Польша только других подгоняла.Ну,и на том-спасибо
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30.01.2022 21:40 Ответить
Вечно ходят с протянутой рукой, а сами мы на что нибудь способны? такое ощущение , что у нас одни калеки нищие в власти сидят.. восьмой год война ниодного патронного завода не построено, ничего в ВПК можно сказать практически не работает и никтоне кует не мелит.. тошно читать и смотреть на эти поберушки... стыдоба
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30.01.2022 21:41 Ответить
А купить оружие видимо ослиная тупость не позволяет. Просерать бабло на всякую хрень , а не на защиту Украины им видимо куда интереснее.
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30.01.2022 21:42 Ответить
В підкинула нам доля нерозумну істоту у владі, викідати це лайно треба з пагорбів, доведуть народ до трагедії .
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30.01.2022 21:44 Ответить
Навіщо? Щоб Зєєля і поляків облив гавном, як американців та британців?

Навряд хтось буде допомагати тому, хто прийнявши допомогу плює у відповідь в обличчя того, хто допомогу ту надав.

Якщо ви збираєтеся зняти штани і зустрічати рашистів голим дупом вперед, то навіщо берете у США та Британії зброю?
А якщо вже взяли, то навіщо обливаєте благодійників гвном?
Може це у богообраних психологія така, особливості виховання, так би мовити? Всі мені винні, бо я богообраний, а "Я вам нічіво нє должен!"
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30.01.2022 21:47 Ответить
Резников может расчитывать лишь на то, что ему даст жена. И то, если хорошо попросит! А проляки - чересчур хитро@опые, чтобы давать нам свое оружие!
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30.01.2022 21:51 Ответить
він що не підкоряється зелі?той же сказав,що нападу не буде.навіть Пуйло публічно посилається на висновки зелі,і підтверджує слова зелі,що США вирішують за рахунок України свої питання.який "прелестний" унісон.
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30.01.2022 21:55 Ответить
Тюююю! А щ це таке? Безпосередній "патрон" Рєзнікова, сам Зєлєнскій сказав, що пуцин не напале! 🤔 Рєзнікова поклав на слова Зєлєнского, ч може навіть на самого Зєлєнского? 😲 Яка та зєлєнь гидка! Бррр! 🤮
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30.01.2022 21:56 Ответить
війни не буде, людина-хламідія та зе сказали. Так що, розходимось. Можна ще літаки з нлоу та джевелінами повернути, бо в нас є срака зеленського, яка стріляє краще томагавків.
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30.01.2022 21:57 Ответить
срака Зеленского - ще той вогнемет
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30.01.2022 22:21 Ответить
тільки смердить сильно, аж через океан чути.
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30.01.2022 22:49 Ответить
если правильно понимаю, в ближайшее время будет принято решение, что Польша передает Украине всё вооружение производства СССР на миллиард долларов
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30.01.2022 22:20 Ответить
Прямо все? Большую часть самолётов, вертолетов, БМП, артиллерии?
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31.01.2022 00:25 Ответить
Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі . Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!
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30.01.2022 22:28 Ответить
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30.01.2022 22:30 Ответить
Рєзніков скурвився !

Льоша, за скільки коштує курва-гарний адвокат ?
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30.01.2022 22:52 Ответить
пане Рэзніков, соромно клянчити у Польщі якесь озброєння, бо їх ВПК слабший за наш.

вимагайте фінансування ВСУ та виробництва озброєнь або їдіть в відствку!

третій варіант - хрест на вашій репутації та одвічна ганьба у співучасті у злочині з ЗЕ-льоними
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30.01.2022 22:49 Ответить
Ага,щаззз...после показательного расстрела сослуживцев в Днепре с видосом... Голобородька купит в Польше даже F-35
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30.01.2022 22:52 Ответить
весь коллективный запад уже задумался а надо ли помогать, если не прекратите пи..дежь тупую и еще турей разгонять, то и на паузу длинную раздухарившихся болванов поставят...
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30.01.2022 22:55 Ответить
Воюючий країні потрібна зброя, але наша зєльонка закатує гроші в асфальт. І потім ці терпіли з протянутою рукою, чекають на військову допомогу.
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30.01.2022 23:10 Ответить
Поляки делают отличные барражирующие боеприпасы и успешно их продают, так же их ПЗРК Гром считается очень эффективным средством, про остатки совесткого оружия я вообще молчу. так что нам есть что у них купить.
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30.01.2022 23:17 Ответить
я понимаю.. им очень хочется деньгами получить а не вооружением..
во Гниды !! то им надо, то не надо..то опять надо...но лучше деньгами...
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30.01.2022 23:58 Ответить
Звичайно бажають грошами, тому вони такі незадоволені ..
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31.01.2022 02:18 Ответить
РЕзніков ти по Тв говорив що немае на границі ніякої ескадраціі.., така сама як в прошлому році..… , Польша може задати питання для чого зброя.., за гроші податків громадян Польші ...)):
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31.01.2022 02:17 Ответить
 
 