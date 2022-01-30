Резников рассчитывает, что Польша сможет предоставить Украине оружие

Украина ведет переговоры по поставкам оружия с разными странами, в частности с Чехией.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"У нас длинная история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то таких поставок пока не было", - заявил Резников.

Он подчеркнул, что политическая помощь Польши "очень сильна".

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"Мы знаем, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ и имеет сильную позицию. Надо было встретиться с министрами обороны Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина. - Ред.). Есть хороший пример сотрудничества в составе литовско-польско-украинской бригады. Но сегодня из СМИ я узнал, что глава Минобороны Польши заболел коронавирусом, поэтому мы должны перенести встречу на более поздний срок, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Тогда мы сможем детально обсудить возможную военно-техническую поддержку со стороны Польши. Сейчас мы ведем переговоры с разными странами, в частности с Чехией, появляются новые возможности, принимаются политические решения по поставкам оружия", - сказал министр.

Он выразил надежду, что, возможно, Польша "сможет что-нибудь передать Украине, не ослабляя собственных оборонных возможностей".

Министр сообщил, что у него было много встреч с министрами дружественных стран, в том числе США, Великобритании, Израиля, Литвы, Канады, Венгрии. Однако он отметил, что с момента его назначения на должность министра 4 ноября у него еще не было ни одного контакта с польским коллегой Мариушем Блащаком.

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