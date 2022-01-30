Резников рассчитывает, что Польша сможет предоставить Украине оружие
Украина ведет переговоры по поставкам оружия с разными странами, в частности с Чехией.
Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"У нас длинная история польской гуманитарной помощи, но если речь идет о военных вопросах, то таких поставок пока не было", - заявил Резников.
Он подчеркнул, что политическая помощь Польши "очень сильна".
"Мы знаем, что Польша сейчас председательствует в ОБСЕ и имеет сильную позицию. Надо было встретиться с министрами обороны Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина. - Ред.). Есть хороший пример сотрудничества в составе литовско-польско-украинской бригады. Но сегодня из СМИ я узнал, что глава Минобороны Польши заболел коронавирусом, поэтому мы должны перенести встречу на более поздний срок, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Тогда мы сможем детально обсудить возможную военно-техническую поддержку со стороны Польши. Сейчас мы ведем переговоры с разными странами, в частности с Чехией, появляются новые возможности, принимаются политические решения по поставкам оружия", - сказал министр.
Он выразил надежду, что, возможно, Польша "сможет что-нибудь передать Украине, не ослабляя собственных оборонных возможностей".
Министр сообщил, что у него было много встреч с министрами дружественных стран, в том числе США, Великобритании, Израиля, Литвы, Канады, Венгрии. Однако он отметил, что с момента его назначения на должность министра 4 ноября у него еще не было ни одного контакта с польским коллегой Мариушем Блащаком.
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кстати, на прессуху в пятницу не пригласили польские издания.
Брось горячку-то пороть.
Сказано ведь - не нагнетать. А ты, бусурманин, что делаешь?
а що німці скажуть?
пам,ятаете медведева в криму?
денег нет, но ви держітесь,
хорошего вам настроєнія....
+ десятки тисяч їхніх. а то дрочать як підлітки.
"Кривавий барига зі своїми свинарчуками" потрібне для української армії міг забрати навіть з-під с/собачого п'ятачка.
А "простий чесний парень" крутить носом, коли союзники дають зброю проти ворога, що стоїть на порозі.
я не езжу. мне и в Днепре хорошо
То вона багатіша, рядовий поляк живе гірше за рядового кацапа?
Чому Польща тебе цікавить, а паРаша ні?
польша-это и есть евросоюз...значит польша сама себе дороги строит
Сьогодні вперше поступило озброєння від братньої Польщі
Щойно в Борисполі приземлився транспортник CASA C-295 013 ВПС Польщі. Дякуємо!
Польських журналістів не запросили на пресконференцію Зеленського.
На пресконференцію Зеленського для іноземних журналістів не покликали журналістів з Польщі.
Як інформує про це https://twitter.com/tdjedruchow/status/1487100051184828417 повідомив у твіттері польский журналіст Томаш Давід Єндрухов.
Коментуючи скликання пресконференції для іноземних журналістів, він підкреслив":
Нікого з Польщі знову не запросили, хоча тиждень тому на зустрічі з А. Дудой він запевняв, що Польща є стратегічним партнером".
Джерело:
як би сша, англія та інші, в наглу не відправили нам пзрк,
моня хрен просив би.
він зара в ВР про бджоли думає
і як зробити зміни до закону про статус ордло
Чому три роки армію не озброювали?
а нічого що наші стугни та корсари не найгірші в світі але в рази дешевші?
що дуже хороші ракети, не закуплені і навіть не замовлені, долбаним укроборонпромом.
Навряд хтось буде допомагати тому, хто прийнявши допомогу плює у відповідь в обличчя того, хто допомогу ту надав.
Якщо ви збираєтеся зняти штани і зустрічати рашистів голим дупом вперед, то навіщо берете у США та Британії зброю?
А якщо вже взяли, то навіщо обливаєте благодійників гвном?
Може це у богообраних психологія така, особливості виховання, так би мовити? Всі мені винні, бо я богообраний, а "Я вам нічіво нє должен!"
Льоша, за скільки коштує курва-гарний адвокат ?
вимагайте фінансування ВСУ та виробництва озброєнь або їдіть в відствку!
третій варіант - хрест на вашій репутації та одвічна ганьба у співучасті у злочині з ЗЕ-льоними
во Гниды !! то им надо, то не надо..то опять надо...но лучше деньгами...