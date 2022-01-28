Самолет из США доставил в Украину 81 тонну патронов, – Резников. ФОТО

Четвертый по счету самолет из США доставил партию боеприпасов в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

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"Четвертая птичка в Киеве! В этот раз в Украину доставлена ​​81 тонна патронов разного калибра из Соединенных Штатов Америки. На следующей неделе ждем очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности нашего Государства!", - написал Резников в фейсбуке.

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