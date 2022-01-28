РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13847 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
19 273 120

Самолет из США доставил в Украину 81 тонну патронов, – Резников. ФОТО

Четвертый по счету самолет из США доставил партию боеприпасов в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Самолет из США доставил в Украину 81 тонну патронов, – Резников 01

Читайте также: "Важно давать и помогать тогда, когда это нужно", - Зеленский об отказе Германии поставлять оружие Украине

"Четвертая птичка в Киеве! В этот раз в Украину доставлена ​​81 тонна патронов разного калибра из Соединенных Штатов Америки. На следующей неделе ждем очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности нашего Государства!", - написал Резников в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чехия заявила о готовности поставлять основное и самое дефицитное оружие украинской армии - 152-мм снаряды, - Бутусов

Самолет из США доставил в Украину 81 тонну патронов, – Резников 02

Автор: 

боеприпасы (2359) оружие (10257) США (27090) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!! ДЯКУЄМО ДЯДЬКО СЕМ!
показать весь комментарий
28.01.2022 20:15
+55
8-й рік війни.Де побудований в Україні патронний завод?
показать весь комментарий
28.01.2022 20:13
+48
*****
Welcome in Ukraine!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ні,скоріше звичайним пассажиром якоїсь авіакомпанії.менше часу-менше ризику
показать весь комментарий
28.01.2022 21:10 Ответить
Як колись "дідам" під час Другої світової...
показать весь комментарий
28.01.2022 20:59 Ответить
закупаємось АРками, 5.56 тепер багато
показать весь комментарий
28.01.2022 21:00 Ответить
А почему наша "Мрия" не задействована? Аааа, это же не маски из Китая нам наши же перевозить, Гереги не проплатят туда сюда. Какой им гешефт от этого. Этих патрИётов потому и не видно и не слышно, что гешефта не будет.
показать весь комментарий
28.01.2022 21:14 Ответить
це по 0,57 грама на кожного рашисто-бурята
показать весь комментарий
28.01.2022 21:37 Ответить
81 тонна по 9 граммов в каждое отважное ватное сердце, это же - 9 000 000!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 21:49 Ответить
Отвага и вата, это ты про что? эти вещи не совместимые.
показать весь комментарий
29.01.2022 00:51 Ответить
40 миллионная Страна, с 1,5% военного сбора, не может построить патронный завод???
показать весь комментарий
28.01.2022 22:03 Ответить
Йшов восьмий рік війни...
показать весь комментарий
28.01.2022 22:17 Ответить
"український мілітарний" каже що Луганський патронний завод разом з інженерамт перевезди в Кременчук ще кілька років тому. І вони гонять патрони на експорт. Міноборони не замовляє. Хм, і паливо для армії весь 2021 рік не замовляли. Весь рік, Карл. Тоді для кого ЗЕ будує дороги? Думайте
показать весь комментарий
28.01.2022 22:27 Ответить
Луганський патронний завод разом з інженерамт перевезди в Кременчук ще кілька років томУ

ПОРОХОБОТСЬКА ДЕМАГОГІЯ.

БО

Defense Express узнал у основателя НПЦ «СпецТехноМаш», экс-директора «Луганского патронного завода», Юрия Кулагина.

«Когда в 2014 году в Луганск пришла беда - мы все патриоты Украины, переехали в Кременчуг и создали новую научно-производственный центр «СпецТехноМаш».

https://ghall.com.ua/2021/07/14/v-kremenchuge-razvorachivayut-proizvodstvo-***********-foto-video/

ТОБТО ЗА ЧАСІв ПОРОШЕНКА 5 років «СпецТехноМаш» ПРОСТО ІГНОРУВАЛИ.

піаритись Пєті-Патріоту було КРАСИВІШЕ на снайперських гвинтівках і системах ПВО..

ХОЧ,звичайно,і це потрібно
показать весь комментарий
29.01.2022 00:14 Ответить
И это правда, СпецТехноМаш», в первую очередь, это научно-производственный центр. Мы не только производим, а и технологическое бюро по тридцати пяти опытных разработчиков. И реализовать все возможные требования Минобороны к новым боеприпасов мы вполне способны. Еще до войны страны НАТО вкладывали деньги в «Луганский патронный завод» для разработки новых боеприпасов, поэтому сейчас я не вижу никаких проблем в создании и серийном производстве патронов под новые требования. Более того, по нашим расчетам, изготовление патронов на нашем отечественном оборудовании будет на 30-40% дешевле чем на станках других производителей. Дело в том, что все составляющие этого оборудования - украинское, кроме 10%, которые занимают электронные компоненты Siemens. Все остальное - это кооперация более 40 предприятий, которые работают вместе с нами над изготовления оборудования. Я в течение последних четырех лет выдвигал предложения по созданию патронного производства в Украине, в разных формах собственности, государственной, частной, смешанной. У нас сейчас есть возможность создать патронное производство на собственных производственных линиях, созданных в Украине », - подчеркнул основатель НПЦ« СпецТехноМаш» --- Юрий Кулагин.
показать весь комментарий
29.01.2022 02:13 Ответить
Хтось у тернеті розповідав, що виробництво набоїв децентралізували. Мабуть не усіх, а найбільш поширених. Цих виробництв декілька (багато) у різних регіонах.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:34 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 23:18 Ответить
Дякуємо !
показать весь комментарий
29.01.2022 00:15 Ответить
Пане, не розказуй ніколи своїм сусідам, що в тебе робиться в хаті, то не їхнє діло!!!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:23 Ответить
То вигляда, як зрада, ще покажи свій рахунок в офшорах!!!
показать весь комментарий
30.01.2022 16:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 