19 273 120
Самолет из США доставил в Украину 81 тонну патронов, – Резников. ФОТО
Четвертый по счету самолет из США доставил партию боеприпасов в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Четвертая птичка в Киеве! В этот раз в Украину доставлена 81 тонна патронов разного калибра из Соединенных Штатов Америки. На следующей неделе ждем очередных самолетов с военно-технической помощью от партнеров для усиления обороноспособности нашего Государства!", - написал Резников в фейсбуке.
Топ комментарии
+56 Гельдрих
показать весь комментарий28.01.2022 20:15 Ссылка
+55 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий28.01.2022 20:13 Ссылка
+48 Oleh57
показать весь комментарий28.01.2022 20:10 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПОРОХОБОТСЬКА ДЕМАГОГІЯ.
БО
Defense Express узнал у основателя НПЦ «СпецТехноМаш», экс-директора «Луганского патронного завода», Юрия Кулагина.
«Когда в 2014 году в Луганск пришла беда - мы все патриоты Украины, переехали в Кременчуг и создали новую научно-производственный центр «СпецТехноМаш».
https://ghall.com.ua/2021/07/14/v-kremenchuge-razvorachivayut-proizvodstvo-***********-foto-video/
ТОБТО ЗА ЧАСІв ПОРОШЕНКА 5 років «СпецТехноМаш» ПРОСТО ІГНОРУВАЛИ.
піаритись Пєті-Патріоту було КРАСИВІШЕ на снайперських гвинтівках і системах ПВО..
ХОЧ,звичайно,і це потрібно