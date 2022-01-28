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Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков. ФОТО

Четвертий за рахунком літак з США доставив партію боєприпасів до України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков 01

"Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!", - написав Резніков у фейсбуці.

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Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков 02

Автор: 

боєприпаси (2294) зброя (7523) США (23343) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+56
ХУНТА СТАВИТЬ ЛАЙК!!!! ДЯКУЄМО ДЯДЬКО СЕМ!
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28.01.2022 20:15
+55
8-й рік війни.Де побудований в Україні патронний завод?
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28.01.2022 20:13
+48
*****
Welcome in Ukraine!!!
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28.01.2022 20:10
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ні,скоріше звичайним пассажиром якоїсь авіакомпанії.менше часу-менше ризику
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28.01.2022 21:10 Відповісти
Як колись "дідам" під час Другої світової...
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28.01.2022 20:59 Відповісти
закупаємось АРками, 5.56 тепер багато
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28.01.2022 21:00 Відповісти
А почему наша "Мрия" не задействована? Аааа, это же не маски из Китая нам наши же перевозить, Гереги не проплатят туда сюда. Какой им гешефт от этого. Этих патрИётов потому и не видно и не слышно, что гешефта не будет.
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28.01.2022 21:14 Відповісти
це по 0,57 грама на кожного рашисто-бурята
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28.01.2022 21:37 Відповісти
81 тонна по 9 граммов в каждое отважное ватное сердце, это же - 9 000 000!!!
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28.01.2022 21:49 Відповісти
Отвага и вата, это ты про что? эти вещи не совместимые.
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29.01.2022 00:51 Відповісти
40 миллионная Страна, с 1,5% военного сбора, не может построить патронный завод???
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28.01.2022 22:03 Відповісти
Йшов восьмий рік війни...
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28.01.2022 22:17 Відповісти
"український мілітарний" каже що Луганський патронний завод разом з інженерамт перевезди в Кременчук ще кілька років тому. І вони гонять патрони на експорт. Міноборони не замовляє. Хм, і паливо для армії весь 2021 рік не замовляли. Весь рік, Карл. Тоді для кого ЗЕ будує дороги? Думайте
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28.01.2022 22:27 Відповісти
Луганський патронний завод разом з інженерамт перевезди в Кременчук ще кілька років томУ

ПОРОХОБОТСЬКА ДЕМАГОГІЯ.

БО

Defense Express узнал у основателя НПЦ «СпецТехноМаш», экс-директора «Луганского патронного завода», Юрия Кулагина.

«Когда в 2014 году в Луганск пришла беда - мы все патриоты Украины, переехали в Кременчуг и создали новую научно-производственный центр «СпецТехноМаш».

https://ghall.com.ua/2021/07/14/v-kremenchuge-razvorachivayut-proizvodstvo-***********-foto-video/

ТОБТО ЗА ЧАСІв ПОРОШЕНКА 5 років «СпецТехноМаш» ПРОСТО ІГНОРУВАЛИ.

піаритись Пєті-Патріоту було КРАСИВІШЕ на снайперських гвинтівках і системах ПВО..

ХОЧ,звичайно,і це потрібно
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29.01.2022 00:14 Відповісти
И это правда, СпецТехноМаш», в первую очередь, это научно-производственный центр. Мы не только производим, а и технологическое бюро по тридцати пяти опытных разработчиков. И реализовать все возможные требования Минобороны к новым боеприпасов мы вполне способны. Еще до войны страны НАТО вкладывали деньги в «Луганский патронный завод» для разработки новых боеприпасов, поэтому сейчас я не вижу никаких проблем в создании и серийном производстве патронов под новые требования. Более того, по нашим расчетам, изготовление патронов на нашем отечественном оборудовании будет на 30-40% дешевле чем на станках других производителей. Дело в том, что все составляющие этого оборудования - украинское, кроме 10%, которые занимают электронные компоненты Siemens. Все остальное - это кооперация более 40 предприятий, которые работают вместе с нами над изготовления оборудования. Я в течение последних четырех лет выдвигал предложения по созданию патронного производства в Украине, в разных формах собственности, государственной, частной, смешанной. У нас сейчас есть возможность создать патронное производство на собственных производственных линиях, созданных в Украине », - подчеркнул основатель НПЦ« СпецТехноМаш» --- Юрий Кулагин.
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29.01.2022 02:13 Відповісти
Хтось у тернеті розповідав, що виробництво набоїв децентралізували. Мабуть не усіх, а найбільш поширених. Цих виробництв декілька (багато) у різних регіонах.
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29.01.2022 13:34 Відповісти
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28.01.2022 23:18 Відповісти
Дякуємо !
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29.01.2022 00:15 Відповісти
Пане, не розказуй ніколи своїм сусідам, що в тебе робиться в хаті, то не їхнє діло!!!
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30.01.2022 16:23 Відповісти
То вигляда, як зрада, ще покажи свій рахунок в офшорах!!!
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30.01.2022 16:25 Відповісти
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