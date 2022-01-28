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Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков. ФОТО
Четвертий за рахунком літак з США доставив партію боєприпасів до України.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!", - написав Резніков у фейсбуці.
Топ коментарі
+56 Гельдрих
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+55 Александр Чуднивец #474549
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+48 Oleh57
показати весь коментар28.01.2022 20:10 Посилання
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ПОРОХОБОТСЬКА ДЕМАГОГІЯ.
БО
Defense Express узнал у основателя НПЦ «СпецТехноМаш», экс-директора «Луганского патронного завода», Юрия Кулагина.
«Когда в 2014 году в Луганск пришла беда - мы все патриоты Украины, переехали в Кременчуг и создали новую научно-производственный центр «СпецТехноМаш».
https://ghall.com.ua/2021/07/14/v-kremenchuge-razvorachivayut-proizvodstvo-***********-foto-video/
ТОБТО ЗА ЧАСІв ПОРОШЕНКА 5 років «СпецТехноМаш» ПРОСТО ІГНОРУВАЛИ.
піаритись Пєті-Патріоту було КРАСИВІШЕ на снайперських гвинтівках і системах ПВО..
ХОЧ,звичайно,і це потрібно