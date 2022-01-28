Літак із США доставив в Україну 81 тонну патронів, - Резніков. ФОТО

Четвертий за рахунком літак з США доставив партію боєприпасів до України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі Сполучених Штатів Америки. Наступного тижня чекаємо на чергові літаки з військово-технічною допомогою від партнерів для посилення обороноздатності нашої Держави!", - написав Резніков у фейсбуці.

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