УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10523 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
24 400 170

Україна отримала від США 300 ПТРК Javelin. ФОТО

До Києва прибув третій літак з військовою допомогою від США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від США 300 ПТРК Javelin 01

"Джавеліни в Києві! Новий вантаж оборонної допомоги - пускові установки та ракети - загальною вагою близько 80 тонн. Незабаром очікуємо прибуття 4-ї з великої "зграї птахів". Дякую нашому стратегічному партнеру США", - написав Резніков.

Україна отримала від США 300 ПТРК Javelin 02

Також дивіться: Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW. ФОТОрепортаж

Як повідомляє посольства США в Україні, мова йде про 300 ПТРК Javelin.

Україна отримала від США 300 ПТРК Javelin 03

Автор: 

оборона (4812) зброя (7505) США (23290) Javelin (180) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Спасибо, Штаты!
показати весь коментар
25.01.2022 22:39
+51
Если наркоман не сольет страну, Украина выстоит!
показати весь коментар
25.01.2022 22:40
+37
Порошенко некогда в вашем свинарнике клованов бывать - он в Штаб квартире НАТО, в Брюсселе декабрь-январь провел, на встречах с Британией, США и другими странами.
После чего в Украину прилетели самолеты с военной помощью...

А что делал зеЛох офшорный в то время в своем свинарнике?
правильно - снимал трое суток видосик для зебило-свиней, шлялся на курорты к коломойскому, бухал с ермаком и соснами, да на сейшелах дупу свою грел - за счет гос.бюджета..
показати весь коментар
25.01.2022 22:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Батько наш Бандера, Україно мати..."
показати весь коментар
25.01.2022 23:29 Відповісти
Точно сколько завезли вам никто не скажет...ни Стингеров ни Байрактаров ни Джавелинов...Тем временем в Черном море войска НАТО начали масштабные учения....Только в Румынию прибыло 1000 американских пехотинцев,в Болгарию 700...
показати весь коментар
25.01.2022 23:32 Відповісти
Байден Астанавитесь...
показати весь коментар
25.01.2022 23:34 Відповісти
По Джавелину в каждый двор! Будем жарить ************ и скармливать собакам!👍😀👍😀👍😀
показати весь коментар
25.01.2022 23:34 Відповісти
А собаки причём? Не любите вы животных...
показати весь коментар
26.01.2022 00:40 Відповісти
а заряжать ты их коровьими лепехами собрался ?

у Украины есть более мощное оружие ПТРК "Стугна" , а также практически полный аналог ПТРК "Корнет", к которым мы самостоятельно можем изготавливать боеприпасы, а вся истерия вокруг путинг нападет чтобы напарить нам просрочку от бритов и штатов
показати весь коментар
26.01.2022 12:23 Відповісти
"Просрочка" це ти мабуть з помийки в своїй московії пережрав.
показати весь коментар
26.01.2022 12:32 Відповісти
заряжать ты чем зарубежные птрк будешь, умник ? или ты просто бот ?

поставленные британцами NLAW были разработаны в 2002 году, это уже устаревшие системы

"... Фактически NLAW представляет собой классический противотанковый гранатомет, но оснащенный "умным" прицелом, способным измерять угол места дальность и угловую скорость цели, а так-же метеорологические данные и автоматически рассчитывать все необходимые поправки и упреждения, что значительно повышает простоту его применения и дальность его эффективного применения по движущимся целям по сравнению с классическими РПГ, но не позволяет ему поражать подвижные цели на больших дальностях, на которых применяются классические ПТРК с полуавтоматическим наведением (2поколения) или головкой самонаведения (у ПТРК 3 поколения) ракеты во время полета ... "
показати весь коментар
26.01.2022 12:38 Відповісти
Схоже таки ти переїв "просрочкі". РОЗробені, а не ВИроблені в 2002 році, це дуже свіжа і ******* розробка! І жодне джерело з ЄС або України не сказало, що заряди там "просрочені". Але про це дуже наполегливо волала пропаганда твоєї Кацапії. Так що твоє "джерело інформації" цілком зрозуміло. До того ж NLAW - одноразовий. Його не треба заряджати.
показати весь коментар
26.01.2022 12:47 Відповісти
ну и много ты настреляешь одноразовыми стоимостью по 50 тыс за единицу ?
показати весь коментар
26.01.2022 18:06 Відповісти
Джавеліни, наприклад, взагалі розробка 80их років. Але смажать бурятів, що й мангалу не потрібно!
показати весь коментар
26.01.2022 12:48 Відповісти
конкретне питання, ти де снаряди на джавеліни брати зібрався ? чи тобі хтось дозволить їх тут виробляти ? чи думаєш авіаміст завжди відкритий ???

і де Стугни та Корнети, які нічим не поступаються джавелінам, як вже визнає вся американська спеціалізована преса, але які є повністю українською розробкою
показати весь коментар
26.01.2022 18:03 Відповісти
дурний ти
показати весь коментар
26.01.2022 13:11 Відповісти
Если из каждого двора выпустят по одной ракете Джавелин, вторую уже не нужно будет. Усвоил? 😀😀😀
показати весь коментар
26.01.2022 20:36 Відповісти
Походу бурятів у танк треба буде силою запихати ху.....Лу!
показати весь коментар
25.01.2022 23:37 Відповісти
І, про всяк випадок, заварювати люк!
показати весь коментар
26.01.2022 00:53 Відповісти
там работы нет. поэтому пойти служить и потом на контракт это реально выход.
увы, но сами полезут
показати весь коментар
26.01.2022 10:12 Відповісти
Также в Румынию переброшена из Португалии еще одна эскрадилья/// кажись F-16,а из Испании в Черное море идут несколько короблей Королевского флота Испании...Типа "поддержать" Ультиматум Шизоида Путлера...
показати весь коментар
25.01.2022 23:41 Відповісти
Шо там наші брати турки?!
Коли вже великий друг і брат султан Ердоган завітає зі своїми пташками?!
показати весь коментар
25.01.2022 23:44 Відповісти
3 лютого буде у Київі...ясно що з Байрактарами...
показати весь коментар
25.01.2022 23:47 Відповісти
Ласкаво просимо Братів з Туреччини на нашу гостинну землю!
показати весь коментар
25.01.2022 23:50 Відповісти
жыдяра, к себе домой турков приглашай,

Украинцы без тебя решат кого они хотят видеть в гости, а кого нет
показати весь коментар
26.01.2022 12:33 Відповісти
В твоем разумении Украинцы это те кто за сдачу московии выступают? Т. е. у вас рашистов полная шизофрения, вам русскоговорящие украинцы на русском уже объясняют что нечего лезть в Украину, а вы все равно ищете каких то мифических хахлов которые адиннарот.
показати весь коментар
26.01.2022 13:27 Відповісти
у тебя получился какой-то несвязный логический ряд... где в моем сообщении про адиннарот ? где про сдачу московии ?
показати весь коментар
26.01.2022 17:58 Відповісти
***** какие вы боты смешные, ***** всю эту недофлотилию одним залпом калибров потопит
показати весь коментар
26.01.2022 12:34 Відповісти
Что в сухом остатке? Этот кремлевский цирк закончится Обвалом Фондового рынка РАБссии падением ******..а бизнес РАБссии в странах ЕС сдохнет медным тазом...

Надобраніч Панове...Бог береже Україну!!!
показати весь коментар
25.01.2022 23:46 Відповісти
СССр дохляк тебе тебе в порядок и РАБссию дохлятину образца 2 марта 1917 года...Депил пля...
показати весь коментар
26.01.2022 07:27 Відповісти
Поживем, увидим
показати весь коментар
26.01.2022 10:35 Відповісти
По тому раскладу что выше на английском так украинская армия должна гнать окупантов до границы Китая) то-то ***** завопило про гарантии безопасности)
показати весь коментар
25.01.2022 23:50 Відповісти
Не. муйло перепугался летних амер беспилотников , чекающих насквозь каазлабад до Урала + наши с нато-амерами морские и сухопутные учения. Потому муйло и согнало (планировал 170 000) пока шо согнал 100 000 ихтамнетов. https://youtu.be/0KzUvRiyotk правда беларусские хакеры вывели из строя КВЖД, чтобы не так хутко хутя перегонял свои злыдни с ДВК
показати весь коментар
26.01.2022 00:50 Відповісти
не могу разобрать вы боты или просто ********* ? если воеватьс рф, то только под Вашингтоном
показати весь коментар
26.01.2022 12:24 Відповісти
Не могу разобрать, ДАП бравые ваттенваффе брали 2 дня или больше?
показати весь коментар
26.01.2022 13:29 Відповісти
God Bless USA!
показати весь коментар
25.01.2022 23:53 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 10:45 Відповісти
Спят усталые игрушки, чутко спят,
Джавелины, Стингерушки ждёт бурят ...
показати весь коментар
25.01.2022 23:54 Відповісти
Кабысдох в Аду скучает - ждет ребят,
Он им скажет-не слукавит, как им рад...
показати весь коментар
26.01.2022 01:03 Відповісти
Зеля работает, в отличие от попередника, который и от помощи отказывался и половину стратегических складов спалил.
показати весь коментар
26.01.2022 00:25 Відповісти
Ага, из сил выбивается, после выходных, снова выходные) Я то думаю, ему отпусков нужно больше чем Пороху)
показати весь коментар
26.01.2022 00:29 Відповісти
Замечу, что работает даже без выходных, уже две пары лыж стёр
показати весь коментар
26.01.2022 00:51 Відповісти
И два рояля
показати весь коментар
26.01.2022 07:58 Відповісти
Спасибо товарищу Байдину и товарищу Виндзору за наше счастливое будущее!
показати весь коментар
26.01.2022 00:26 Відповісти
У лаптеунтов мнения никто не спрашивал.
показати весь коментар
26.01.2022 01:05 Відповісти
кацапятина, тут вопросы я задаю.
показати весь коментар
26.01.2022 10:00 Відповісти
300 а может и больше недожареных бурятов ...та им то собственно не привыкать
показати весь коментар
26.01.2022 02:07 Відповісти
Боже! Бережи Америку! Та особисто Джо Байдена!
показати весь коментар
26.01.2022 02:38 Відповісти
На РАБссии пердаки еще от Байрактаров Эродогана не остыли после Н.карабаха,а вы про Джавелины... 3 февраля Эродоган прилетает в Киев со своей партией Байрактаров...
показати весь коментар
26.01.2022 06:37 Відповісти
Пора Джавелин назвать РАДОСТЬ БУРЯТА
показати весь коментар
26.01.2022 07:17 Відповісти
ДОЛЯ кацапобурята!!!!
показати весь коментар
26.01.2022 08:08 Відповісти
обратите внимание на продолжающиеся поставки "разрушителей бункеров"
а где у нас бункеры, которые нужно разрушить?
на Черноморском берегу или в Полесье? а может, на границе Харьковской и Белгородской областей?
осталось только два места - Донбасс и Перекоп
показати весь коментар
26.01.2022 07:29 Відповісти
Пятая партия Джавеленов будет доставлена на военный полигон во Львовской области,мабуть хлопці будуть тренуватись мочить в сортире кремлевских террористов... Шизофреника путлера...
показати весь коментар
26.01.2022 07:30 Відповісти
Це дуже добре
показати весь коментар
26.01.2022 08:25 Відповісти
ну вот, наконец, период неопределённости и гаданий заканчивается
- 18 февраля - кровавая провокация (casus belli)
- сразу - ультиматум, намеренно невыполнимый
- 21-22 февраля - ракетный удар по украинским военным объектам
сроки начала наземной операции пока не утверждены
показати весь коментар
26.01.2022 08:26 Відповісти
...а потом тысячи гробов поедут назад в росиюшку
показати весь коментар
26.01.2022 10:48 Відповісти
в случае чего диверсионные группы будут закинуты везде,

хабадовцам настанет 3,14-зда, тотальная аннигиляция
показати весь коментар
26.01.2022 12:31 Відповісти
Тогда надо определяться с целями на территории паРашстана. ДиверсионньІе группьІ должньІ бьІть готовьІ вьІехать в глубь мордора и кошмарить их дома. ЧтобьІ Норд-Ост бьІл для них цветочком.
показати весь коментар
26.01.2022 12:50 Відповісти
СПАСИБО, АМЕРИКА!!!!
показати весь коментар
26.01.2022 08:36 Відповісти
thanks USA
показати весь коментар
26.01.2022 10:49 Відповісти
бот, чем заряжать будешь джавелины после 3-го выстрела ?
показати весь коментар
26.01.2022 12:32 Відповісти
Тролю, а ти впевнений, що у вас драндулети ЩЕ залишаться після третього вистрілу?
показати весь коментар
26.01.2022 14:35 Відповісти
я тебе конкретно питаю, не з'їжджай ...

де українські Стугни? де Корнети ? до яких ми самі виготовляємо снаряди ? і де ти сам сидиш ****** ?
показати весь коментар
26.01.2022 18:01 Відповісти
В місцях зберігання
показати весь коментар
26.01.2022 20:58 Відповісти
А назва яка прекрасна Джа-ве-лін,ну музика просто!
показати весь коментар
26.01.2022 10:35 Відповісти
а как там нынче у нас? по джавелину в каждое отделение?
показати весь коментар
26.01.2022 11:53 Відповісти
вы еще путину подробный отчет сделайте, сколько чего
показати весь коментар
26.01.2022 12:30 Відповісти
Следует закрьІть небо над Украиной. На тех ракетах, котрьІе будут сбивать на территорией УкраиньІ всякие там "СтилетьІ" да "искандерьІ" адресов не будет. Можно даже по летательньІм ордьІским пепелацам ушкварить
показати весь коментар
26.01.2022 12:53 Відповісти
Чудові новини і читати приємно. Щира подяка нашим американським друзям.
показати весь коментар
26.01.2022 13:03 Відповісти
Дякуємо, Yankee!!!
показати весь коментар
26.01.2022 14:33 Відповісти
Американский FORTE 12 (Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk) в данный момент рядом Киева.
показати весь коментар
26.01.2022 14:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 