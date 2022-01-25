Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, у 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які днями як допомога Збройним Силам України були надані Урядом Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння.

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– Уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великої Британії та інструкторам місії "ORBITAL" – за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому, – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук. – Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора!

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Фото пресслужби НАСВ

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