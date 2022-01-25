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Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 січня, у 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які днями як допомога Збройним Силам України були надані Урядом Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України "ORBITAL", які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння.

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Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW 01

– Уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великої Британії та інструкторам місії "ORBITAL" – за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому, – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук. – Переконаний, спільними зусиллями ми захистимо нашу Батьківщину від будь-яких зазіхань агресора!

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Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW 02
Британські інструктори вже навчають українських військових застосовувати сучасні протитанкові комплекси NLAW 03
Фото пресслужби НАСВ

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армія (3777) Велика Британія (5643) Міноборони (7455) зброя (7512) навчання (590) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+29
Бритам -респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями....
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25.01.2022 15:07
+23
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25.01.2022 15:09
+17
Каждая такая "труба" - это горелый кацапский танк. С бурятами. Сколько, говорите, таких труб привезли? А сколько бурят в экипаже Т-72? Умножаем одно на другое, получаем неплохой результат. А еще Стугны, Джавелины, Стингеры. Осы, Буки, С-300, Вильхы и т.д. Градов с Ураганами тоже никто не отменял. Похоже, отмашемся, парни, а? Спасибо добрым людям, помогли железом.
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25.01.2022 15:15
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То добре.
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25.01.2022 15:06 Відповісти
Народ! кому интересно - вот лоступная инструкция по обращению с этой шайтан-трубой для всех!!

https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html

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25.01.2022 15:59 Відповісти
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25.01.2022 16:02 Відповісти
Бритам -респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями....
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25.01.2022 15:07 Відповісти
Він ото в очках стрілятиме?
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25.01.2022 15:07 Відповісти
Там не потрібно прицілюватися точно. Все зробить електроніка.
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25.01.2022 15:14 Відповісти
Звісно він не буде бігти за ракетою і підштовхувати її. Я про інше...
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25.01.2022 15:20 Відповісти
Окуляри не заважають стріляти з NLAW.
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Ну, таке.. Доведеться або до лікаря, або в аптеку. Через наявність віддачі.
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25.01.2022 15:19 Відповісти
Навпаки - вперед тягне.
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25.01.2022 15:22 Відповісти
А прицел регулируется или нет? Для очкастых
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25.01.2022 15:25 Відповісти
Ніт. https://site.ua/victor.tregubov/yak-vikoristovuvati-nlaw-i01j2q1 Інструкція .
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25.01.2022 15:29 Відповісти
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25.01.2022 15:33 Відповісти
Нет там отдачи...
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25.01.2022 19:17 Відповісти
Паша Ткачук він такий, він все може🤔🧐😁 Особливо йому гарно вдавалось у казармі стелити лінолеум, міняти паркет у Ленінській кімнаті та унітази у вбиральні 😅😂🤣 Але найкраще Паші вдавалось лизати дупу начальству, - от так і стають з командира батареї занюханого Тульчинського арт. полка колишньої (розформованої) 17 мотострілецької дивізії аж "цельним єнєралам"😅😂🤣 За що ж Боженька так карає нашу армію такими "атцамі-камандірамі"
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25.01.2022 15:19 Відповісти
Шо є то є. Непотопляємий. Всі корєша вже на пенсії, а Паша ще в строю ))
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25.01.2022 16:16 Відповісти
да не думаю что такую крутую дорогостоящую технику дадут и доверят пенсионерам... тут ответственность должна быть за каждый выстрел в цель а не куда то в сторону по уже подбитому к примеру танку . и поэтому ненужно так уж выстрелил и забыл мол... всё так да немножко не так...каждый выстрел 100% должен попасть в цель... это же питарда за пятёрку....((
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25.01.2022 17:14 Відповісти
Боритеся - та поборете!
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25.01.2022 15:08 Відповісти
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25.01.2022 15:09 Відповісти
На фото какой то штабной пердун и его секретарша. Они первые побегут сдаваться - зачем их учить? Надо учить ветеранов и пехотинцев
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25.01.2022 15:12 Відповісти
Один одного потім навчатиме і так по ланцюжку
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25.01.2022 15:16 Відповісти
А ти не тільки фото дивись, ти почитай)))
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25.01.2022 16:04 Відповісти
Один (два) український боєць + один NLAW = мінус один російський танк.
А ще є українські Стугна-П, Корсари та інші. А ще Джавеліни...
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25.01.2022 15:15 Відповісти
Каждая такая "труба" - это горелый кацапский танк. С бурятами. Сколько, говорите, таких труб привезли? А сколько бурят в экипаже Т-72? Умножаем одно на другое, получаем неплохой результат. А еще Стугны, Джавелины, Стингеры. Осы, Буки, С-300, Вильхы и т.д. Градов с Ураганами тоже никто не отменял. Похоже, отмашемся, парни, а? Спасибо добрым людям, помогли железом.
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25.01.2022 15:15 Відповісти
У Красной армии в 1941 тоже была куча оружия.
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25.01.2022 15:32 Відповісти
"совдеповского" дерьма куча.
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25.01.2022 15:55 Відповісти
Как и у нас.
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25.01.2022 15:58 Відповісти
Так наша армия не красная.
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25.01.2022 16:05 Відповісти
все это так, но только кацапы скорее всего будут лупить по нам со своей территории ракетами...надеясь что наш нелох дрогнет и не ответит "ведь там ядерное оружие"....и потерь у них не будет в этом случае. Ну и списать такие запуски можно по геббельсовски на "провокации неизвестных диверсантов" как они любят.
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25.01.2022 19:05 Відповісти
Буряты и вжопучленцы напряглись...
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25.01.2022 15:17 Відповісти
Хто ще два дні тому тут голосив: "Не розтаможують! Усьо пропало!!!"?
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25.01.2022 15:20 Відповісти
НЕ хтось, а цілі нардепи!!!
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25.01.2022 15:32 Відповісти
А є інфа шо вже розмитнили?
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25.01.2022 15:45 Відповісти
Чудово, що маємо зброю для знищення танків окупанта, але основні загрози - це кацапські ракети та авіація..
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25.01.2022 15:26 Відповісти
Що це за старпьори? Це вони будуть воювати? Чи ота діваха-перекладачка? Де справжні бійці?
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25.01.2022 15:27 Відповісти
дівчина взагалі не слухає інструктора - якась перелякана. І дід із комплексом не вселяє довіри. Ці фото облетіли весь Світ вже. Так собі реклама ЗСУ
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25.01.2022 15:30 Відповісти
Це начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Ткачук. А за "діда" відповіси.
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Діду пора на пенсію. Є вже молоді генерали, які з майора на війні виросли, а не цей "полководець"
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25.01.2022 16:15 Відповісти
ОК, я за діда - ти за дівчину.

Тільки як і перед ким?

Якщо я назву цього діда юнаком вибачення будуть прийняті?
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25.01.2022 16:17 Відповісти
чи був тут кацап, чи не був ?..
але я взяв цю штуку - натиснув та забув ...
чи нема вже там кацапа, чи ще - є ?..
але нехай лежить тихенько ... та гниє !
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Боюсь, что британские инструкторы тратят время не на ту публику, что будет стрелять из этих девайсов. Боюсь ошибиться - но на фото явно не гранатометчики
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25.01.2022 15:45 Відповісти
Дедушка б уже конспекты по политподготовке дописывал, а не в компьютерные игры игралсо!)))
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25.01.2022 16:10 Відповісти
Для этого дедушки даже конспекты писать утомительно. А в танчики на приставке Дэнди ещё можно поиграть.
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25.01.2022 16:18 Відповісти
судя по выражению литса телки, она б эту шайтан трубу в глаза тоже не видела)
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25.01.2022 16:22 Відповісти
та ми вже вміємо.
- подивитися в трубу
- пришпандьорить кумулятор
- зняти запобіжник
- на незрозумілі кнопки не натискати
- прицілитися з пальцем на гачку
- стрільнути й тікати.
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25.01.2022 16:12 Відповісти
p.s.
- приціл зняти на власний калаш
- трубу здати на металобрухт
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25.01.2022 16:16 Відповісти
главное ДаВинче не давать, а то за пару дней боев с одними пустыми тубусами останемся
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25.01.2022 16:18 Відповісти
NLAW odni iz tex sto podbjut ruskije tanki kotoryje imejet reaktyvnuju zacytu,to jest vse novyje ruskije tanki podbjut bez problem,kak i Javelin
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25.01.2022 17:09 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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25.01.2022 17:12 Відповісти
- Я бурят. Как я рад! ...

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25.01.2022 17:56 Відповісти
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25.01.2022 18:01 Відповісти
 
 