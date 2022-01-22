Українці розробили дотепну інструкцію зі стрільби з британського гранатомета NLAW. ІНФОГРАФІКА

Українці розробили дотепну інструкцію зі стрільби з британського гранатомета NLAW, що отримали ЗСУ як військову допомогу від Великої Британії.

Про це повідомив у фейсбуці користувач Паоло Лумиере, інформує Цензор.НЕТ.

Веселі ілюстровані рекомендації дозволять не лише без проблем запам'ятати основні моменти у використовуванні гранатомета NLAW, але й піднімуть настрій.

