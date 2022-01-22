РУС
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW. ИНФОГРАФИКА

Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW, полученного ВСУ в качестве военной помощи от Великобритании.

Об этом сообщил в фейсбуке пользователь Паоло Лумиере, передает Цензор.НЕТ.

Веселые иллюстрированные рекомендации позволят не только запомнить основные моменты в использовании гранатомета NLAW, но и поднимут настроение.

Смотрите также: Стрелок прицеливается 3-5 секунд. Технология просчитывает все сама - как работает полученный ВСУ противотанковый комплекс NLAW. ВИДЕО

Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 01
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 02
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 03
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 04
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 05
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 06
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 07
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 08
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 09
Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW 10

Топ комментарии
+66
22.01.2022 10:49 Ответить
+58
Прочитав уважно. Дай-бо не знадобиться. І хоч ,по суті, складніше від обрізу, та не набагато.
22.01.2022 10:32 Ответить
+54
таких "алгоритмов" надо побольше....
22.01.2022 10:30 Ответить
Перший відстріляний тубус - вже готовий учбовий пристрій.
22.01.2022 12:01 Ответить
Файна штукенція.
22.01.2022 11:05 Ответить
"Сохранил" инструкцию на всякий случай )
22.01.2022 11:10 Ответить
Та от щас - продавати тубуси на райберті! Руки поодбивати за таке!

Там встановлений офігенний приціл Trijicon mini acog nlaw ta41.

2,5 кратна оптика та тритієва підсвітка. І кріплення на вівер. Як раз зручно для АК (через кронштейн, або квадрейл).
22.01.2022 11:12 Ответить
То есть дальность до цели всё же никак не измерятся. Любопытно. Видимо 600м не такая большая дистанция и расчётом дальности можно пренебречь.
22.01.2022 11:16 Ответить
Ні. Там всередині пускової установки якийсь секретний блок розраховує траекторію навіть з урахуванням сили вітру.
показать весь комментарий
Чтобы рассчитать точку встречи ракеты с целью нужно знать дальность. А дальномера в этом гранатомёте не вижу.
показать весь комментарий
там в самом снаряде дальномер
показать весь комментарий
Так ... Тре ще раз інструкцію прочитати !
показать весь комментарий
Теперь у всяких ********** и ********** на полгода материалов для своих постыдных и мерзких "шоу".
показать весь комментарий
класс! все предельно ясно! будьмо юзать!
показать весь комментарий
Сначала прошивку боевого дивана обновить надо.
показать весь комментарий
обновляй, клоун)
показать весь комментарий
Ты ванькины берцы почистил?
показать весь комментарий
Велика порада коментаторам - навчіться спочатку працювати з РПГ-7 та РПГ-18 (22,26 і далі по списку).

А коли все буде відпрацьовано до автоматизму, і коли голова не буде сіпатися під час спуску - тоді можна починати вивчати джавеліни з nlaw
показать весь комментарий
Да ми тут ... на дивані ... враз усе вивчемо.
показать весь комментарий
1. На ютубі повно роликів. наприклад, у Нагорного з Азову.
https://www.youtube.com/watch?v=JWrrZ1U4wlA
2. Знаходиш тубус від РПГ-18 і холостиш. Повір, все не дуже просто. Треба пристосуватися до довбанутого прицілу, та й взагалі. Вкладатися - теж непросто. Без тренувань буде складно (як щокою прижатися, щоб і через ту дірочку бачити потрібну мушку, і не переплутати її з іншою, і щоб захист вух не заважав.)
22.01.2022 11:34 Ответить
Шановний, а може починати з вивчення іторії СРСР та історії КПРС? Шо Ви якусь дурню радите? Британського або американського новобранця що теж навчатися з РПГ-7 починають? А пілотів F-16 з Міг-2? За вашою логікою це саме так. Може і добре шо відразу з ************* зброї, нехай відразу до НАТО звикають а не «Назад в будущее».
22.01.2022 12:19 Ответить
"Дурню", кажете?
Я абсолютно гарантую, дай вам в руки любу реактивну гранату (навіть якщо теоретично все будете знати досконально), при спуску ви смикнетесь тілом.
Нормальна реакція організму. За тонкою склопластиковою трубою, під самим вухом у вас відбувається мінівибух з реактивним вихлопом.

Ви до цього готуєтесь, а тому смикнетеся однозначно навіть, якщо будете навчатися на використаному тубусі.
Тому що?

Це називається - холощення. І нема різниці, що у вас в руках - радянський РПГ-7 чи *********** nlaw.
22.01.2022 12:26 Ответить
Щось під Широкіно я з таким не стикався. Стріляв і з РПГ-7 і 18 і з СПГ і не було ніякого холощення як ти пишеш. Ти я бачу так і не зрозумів чим Джавеліни і ці нлави від РПГ відрізняються! Навів потримав ціль до 5 секунд і забув, далі воно саме спрацює. А ти мені якісь теорії штовхаєш…. Ти не відповівна запитання - шо британських та американських солдатів теж починають навчати з радянських РПГ?
показать весь комментарий
А от мені не зайшло і трохи облажався (хоч ніхто окрім мене не помітив).
Слухай, бро, кінчай мені тут пургу гнати!

Не гірше за мене знаєш, що ніхто тобі тих нлавів не дасть. А от муху чи 7, сподіваюсь, надибаємо.

І не гірше за мене в курсі, як все відбувається. До речі, в тих 18 та 22 червона пімпочка спуску ще й хреново працює (пролежало 40 років чорт зна де).
І як воно трапляється, коли без досвіду забуваєш головою крутити, народ попереджувати про "постріл", і коли весло прикладу стирчить з-за спини, тому що на тобі хрєнова туча всього нахреноверчено....
22.01.2022 12:59 Ответить
ну Сапог там вроде 73мм от бмп 1 снаряд и это скорей уже безоткатка
показать весь комментарий
Точно, СПГ -9 (уже много модификаций есть) -станковый противотанковый гранатомёт (на Западе в НАТО это оружие называют БО - безоткатное орудие), только боеприпас к нему называется не снаряд а выстрел, 73 мм, как у пушки «Гром» у БМП-1.
показать весь комментарий
Ще один приклад пзрк «стріла» - навів на повітряну ціль, загорілась лампочка на прицілі і почув зумер у навушниках, надав «пуск» і забув, далі розумна ракета сама все зробить. Так і в джавеліні, так і в цих нлавах. А смикнувся чи не смикнувся, тут вже не до чого! Шо не розібрався і з дядьком бодатися почав?
показать весь комментарий
В РПГ-7 зовсім не тонка пластикова труба, ти навіть не знаєш шо це таке, салага… ось признач таких «фахівців» новобранців навчати…. Аби б щось перднути…
показать весь комментарий
Ладно закінчили. Дасть мені хтось цей нлав чи не дасть в тер обороні, куди я зараз приписаний, і скільки йому років буде (нам все у пригоді щоб рашістів давити)це вже інша справа. Як кажуть Побачимо….
показать весь комментарий
Дай Боже, зустрінемося на фронті, розповіси мені за "салагу" і хто там пердить.
Бачив таких. Воїни, мля. Елементарщини не знає, але самовпевненості на академію ЗСУ.

Такі як ти, що все типу знають, при заряджанні РПГ-7 не помічають сміття, тих обривків, силою запихують як-небудь. Потім "а шо це було?"

Такі як ти чихають в момент пострілу (було таке, рівно за 20 метрів епнулась. буквально ще б метр, і встала б на взвод.)

Специ, мля... Гоняти вас, спеців, і гоняти. Про правила поводження з стрілецькою взагалі мовчу. Тому що кабздець. Тільки подалі триматися від таких воїнів.

А почнеш лагідно підказувати - "зніми, друже, палець... а перевір патронник, а не направляй..." - так куями обкладуть.

Дятли!
22.01.2022 13:19 Ответить
Ну шо ти мене лікуєш воїн? Ти ж зовсім не знаєш, може я дійсно академію ЗСУ закінчив? А бачу ти саме з тих хто магазин в АКМі ріжком називає, а таі57 «тапіком». Харе киздіти не про що,зустрінемось на фронті, будеш мої накази виконувати.
показать весь комментарий
и я тапиком пользовался хотя харис по лучше будет и магазин за форму рожком называю А в магазин за пожрать кицкам и куревом посылаю разъездную а не сую туда патроны
показать весь комментарий
Почитай внимательно, как стартует ракета.. И почему с NLAW можно стрелять в ограниченном пространстве..
показать весь комментарий
Да знаю! И что?
показать весь комментарий
принцип действия рпг не изменился со времён базуки и именно Базука первый в мире рпг принятый и обкатанный в боях в Африке 1942й- 43 ну и англицкий пневмо рпг Пиат
показать весь комментарий
Додав до закладинок і наробив скріншотів
показать весь комментарий
цe нe "дотeпна iнструкцiя" а iнструкцiя доступною мовою!
показать весь комментарий
або щe називається "людською мовою"
показать весь комментарий
Проте ... Є блок живлення. Якщо його нема, або старий, то ... Непогано під рукою мати з десяток РПГ.
показать весь комментарий
кампф группа у Гелаевцев в Джохаре в 1994м - 1996 2-3 гранатомётчика с рпг 7 1 пулемёт и 3 автоматчика с мухами
показать весь комментарий
+5
показать весь комментарий
Неплохо.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Дуже просто і інтуітивно зрозуміло!
показать весь комментарий
#1a. Якщо труба порожня - знімить приціл та встанови його на свій автомат чи кулимет.
показать весь комментарий
Шановний, а може починати з вивчення іторії СРСР та історії КПРС? Шо Ви якусь дурню радите? Британського або американського новобранця що теж навчатися з РПГ-7 починають? А пілотів F-16 з Міг-2? За вашою логікою це саме так. Може і добре шо відразу з ************* зброї, нехай відразу до НАТО звикають а не «Назад в будущее».
показать весь комментарий
Це не дотепна інструкція, а принизлива і дебільна.
показать весь комментарий
Піди поскаржся в "Лігу сексуальних реформ",***********.
показать весь комментарий
пан термінатор? чи маларос сєпароподібний?
показать весь комментарий
Разговоры о ПТУРах вспыхивают в разных ветках форума с завидным постоянством. Чудо - оружие, всем бояться, танки пожгут, пора по норам. Началось, няп, в сирийской ветке, там даже родили термин "ТОУ - группа"
Винить кого в интересе к вечному противостоянию средств нападения и защиты со времен пращи и плетеного из прутьев щита не будем, лучше обратимся к фактам.

1. 270 снарядов, Фаготов и Конкурсов возил в боеукладках своих боевых машин один, ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН парашютнодесантный полк. На самом деле больше, это батальоны, но без учета разведроты и батареи ПТУР. Это всего лишь один, возимый боекомплект.
2. Патронив много никогда не бывает, поэтому война на Донбассе, и война в Сирии уже сожрали десятки тысяч ПТУРов. Они имеют ограниченные сроки годности, они совершенствуются, проводится замещение устаревшего новым, поэтому рано ли, поздно ли, а утилизировать их надо. Либо в карьер, обложить ВВ и чухнуть, либо сплавить куда то, где погорячее.
3. Линия противостояния на Донбассе занимает десятки километров. Много ли это - 900 ПТУРов? Крохи.
4. Дальность действия поставляемого ПТУРа по ТТХ - 800 метров.
Перед крупными учениями и маневрами нам давали возможность потренироваться на своей технике, снятой с хранения, тесезеть, погонять свои танчики.
Провел эксперимент - выстроил 9 боевых машин в условную линию обороны, установили ПУ на башни, сам на своей командирской машине + мой БТР-Д начали их "атаковать" с дальности примерно 3500 метров, наводчики должны были нас "уничтожить" В ходе наступления мы маневрировали, двигались с разной скоростью.
После "атаки" построил наводчиков и опросил - вид у них был довольно смущенный. По их словам, б / м прицеливание начало получаться примерно на 1500 и менее метров, лобовая проекция идущей в лоб машины прицеливание затрудняло, незаметные глазу складки местности вроде бы ровной, как стол площадки приземления сбивало с толку - цели пропадали, появлялись совершенно в другом месте и т.д. Кусты и небольшие рощицы березок делали стрельбу невозможной.
Сильно затрудняли прицеливание две дымовые шашки, которые зажег старшина, дымные хвосты тянулись как раз поперек площадки.
Мораль - в полигонных условиях ПТУР дает почти 100% поражения, а вот в обозначенных условиях такого не получается.
При условии, что противник применит артиллерию и авиацию по позициям обороняющихся, этого осетра рубить надо будет еще больше. Кроме того, создаст перед собой поле огня высокой плотности, когда высунуть голову - это еще храбрости набраться надо.
5. ВСУ испытывают недостаток боеприпасов собственного производства. Многочисленные взрывы военных складов, а также бездумная стрельба изрядно истощили запасы перворазрядного военного округа СССР, да и продали их много до 14 года по африкам. Собственные "Стугны" в массовое производство не пошли, хотя ПТУР неплохой.
6. ПТУР - отличное оружие. Но супротив залпа ТОСов по позициям ему не устоять. Не устоять против "дискотек", РЗСО со снарядами, набитыми КОБЭ и самоприцеливающимися боевыми элементами. В вялотекущей войнушке не уберечься от барражирующих боеприпасов и ударных беспилотников, работающих с приличных высот, ибо ПВО досыта нема.
Много раз говорил, считаю не лишним будет повторить - армия должна иметь комплекс вооружений, а не молиться на отдельные образцы. Экономика должна иметь собственное производство и обязано снабжать свою армию, а не смотреть в небо в ожидании чуда - прилета аглицкого борта.
22.01.2022 12:38 Ответить
тозику выползти на огневую надо надо и ещё раз мат часть поставляется нам не птур а рпг нового поколения видать синяя беретка сильно мозг отдавила а опыт войн Израиль -против коалиций в десантуре не учат ибо не скрепно за бои в Джохаре тем более ведь там братишке пскопские скопские помиирали
показать весь комментарий
креативно!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
там не положення ДА , а положення АД
показать весь комментарий
там не положення ДА , а положення АД (щоб россіянам було зрозуміліше)
показать весь комментарий
треба зробити чорнобілий варіант і такий щоб вміщався на аркуші А 4, а то в мене лише звичайний лазерний принтер.
Про те що під час війни зможу погуглити зі смартфона навіть не мрію.
показать весь комментарий
Супер, а де відео?
показать весь комментарий
Ось https://www.facebook.com/watch/?v=486182092897179 тут відео
показать весь комментарий
где взять?
показать весь комментарий
кажется просто, но надо тренироваться до автоматизма, в условиях боевого стресса можно всё напутать.
показать весь комментарий
Гарновато - особливо по рухливим міжміським кацапським військовим колонам на українських трасах, хай горять на ходу і роблять кучу мала з кацапської техніки
показать весь комментарий
Вітаю! Мій товариш дякує за інструкцію до NLAW і просить уточнити чи можна батарею від одного NLAW що вже був використаний вставляти в інший, новий. Чи пробував уже хтось так робити? Може траплялася вам така інфа або можете в когось уточнити. Вони зараз виконують завдання в полях тому виникають от такі запитання.
показать весь комментарий
