Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW. ИНФОГРАФИКА

Украинцы разработали остроумную инструкцию по стрельбе из британского гранатомета NLAW, полученного ВСУ в качестве военной помощи от Великобритании.

Об этом сообщил в фейсбуке пользователь Паоло Лумиере, передает Цензор.НЕТ.

Веселые иллюстрированные рекомендации позволят не только запомнить основные моменты в использовании гранатомета NLAW, но и поднимут настроение.

