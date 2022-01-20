РУС
36 604 143

Стрелок прицеливается 3-5 секунд. Технология просчитывает все сама - как работает полученный ВСУ противотанковый комплекс NLAW. ВИДЕО

Кадры того, как работает ручной противотанковый комплекс NLAW, переданный Украине Великобританией для противодействия российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в You tube.

"Это уникальное оружие. Собственно, это первое оружие, позволяющее одному солдату, оказавшемуся на поле боя, ликвидировать тяжелобронированный танк. Самую тяжелую цель для пехотинца", - говорит Андерс Хастер, главный конструктор NLAW.

В режиме атаки сверху NLAW использует секретное расчетно-визуальное наведение для уничтожения бронированных целей или движущихся целей.

"Расчетно-визуальная наводка позволяет стрелку очень точно захватить цель без расчета расстояния, учета скорости ветра и т.д. Эта технология сама все просчитывает", - подчеркивает Хастер.

Стрелок прицеливается от 3 до 5 секунд. Встроенный ракетный компьютер NLAW рассчитывает направление и скорость цели. После выстрела ракетный двигатель ведет ее на перехват. При приближении она выравнивается и оказывается непосредственно над танком. Боеголовка детонирует над ним. Пронизывает тонкую башню танка взрывающимися огненными струями.

Топ комментарии
+52
Дуже гарна та корисна річ...
20.01.2022 21:53 Ответить
+45
дякуємо британським друзям! цапам сподобається!
20.01.2022 21:53 Ответить
+30
буря-тинам сподобаєця та і кацапам, до вподоби буде!
20.01.2022 22:06 Ответить
Очень даже правильно мыслите. Но всеравно путлер не будет вторгаться в Украину - ни танками, ни пехотой. Все это игра для запада. Даже наши зеленые уроды это поняли.
21.01.2022 09:51 Ответить
Секунд, каких там минут. Причем наносекунд. Как пульнут аналаГавнетами со всех стволов.
21.01.2022 02:20 Ответить
братьям бритам большое спасибо! Без объявления глубочайшей озабоченности молча прислали самолетами сотни тонн высокотехнологичного оружия. Еще где-то видел видео, как ихний Борис говорил с кацапской лошадью за столом переговоров. "Британия экспортировала в расию 300 Бентли, не все ли разобрали работники МИДа?" Что-то в таком роде, жесточайший троллинг
20.01.2022 22:59 Ответить
Весьщ)))
20.01.2022 23:01 Ответить
50тонн металолома по 6грн/кг, еще неплохо можно подзаработать
20.01.2022 23:03 Ответить
Советую Шойгу вместо гриль-решеток на башне, покрывать башню изнутри антипригарным покрытием, как у сковородки. Чтобы бурятов легче было отдирать
20.01.2022 23:04 Ответить
Это нужно прокручивать всем сраным бурятам. По 10 раз в день. Чтобы ссались в танк залазить, не о говоря уже о том, чтобы двинуться хоть на метр в сторону Украины.
20.01.2022 23:16 Ответить
татааань! По щелчку в 3.15
20.01.2022 23:18 Ответить
Боже, храни Королеву.
20.01.2022 23:20 Ответить
Боже, храни SAAB!!!
21.01.2022 10:18 Ответить
После слов в клипе твоя цель т72 очень сильно загрустила мордва с удмуртами и бурятами. но для них есть и хорошая новость - их тлеющие останки не придется перепаковывать в оцинкованную коробку для возвращения взад. их ( 3 штуки) можно хоронить в остатках танка.
20.01.2022 23:23 Ответить
Дело в том, что фуфайки и берцы скорее всего останутся целыми, а вот мясо и кожа сварятся как в пароварке за 2 секунды
21.01.2022 02:35 Ответить
Танк полностью подготовлен к капиталке: полный доступ к трансмиссии, движок вынут, башня снята, бурятские яйца клюют вороны - всё как в лучших домах.
20.01.2022 23:41 Ответить
и пора приглашать членов ассоциации сборщиков металлолома.
20.01.2022 23:55 Ответить
Пионэры ОРДЛО в замешательстве - как ЭТО доставить на пункт приёма ?
20.01.2022 23:58 Ответить
частями. там уже все подготовлено к транспортировке.
21.01.2022 00:01 Ответить
путен нихт в Украину, будет пух-пух, трупен зольдатен и официрен, цурюк на рашен болотен.
21.01.2022 00:48 Ответить
НАМ НАДО МНОГО ТАКИХ !)
21.01.2022 00:58 Ответить
Трохи не в тему https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4770407059691455?__cft__[0]=AZWhGXbMhLQi8aCOjLqa1gndaFqR1bzy_sBEIamI_g_cy3wOIG11FYfV4BOFHxr1rSDdBC572wRCZo7v6kuaa6U_B93ZRVG-SOSRm5ZWk4VFM5NZDGeCNliKpHbHpq4Ld5U&__tn__=%2CO%2CP-R хочуть видати ФСБ бійця який воював на боці України , але поширте якщо є змога
21.01.2022 00:59 Ответить
Это стратегическое наступательное оружие на сраную РАБссию...Зуб даю... Ольга ********* подтвердит...,РАБссии кранты...
21.01.2022 01:18 Ответить
21.01.2022 01:19 Ответить
1080 комплексов британских комплексов антитанк NLAW завезли в Украину...вес 12 кг...,выстрелил и забыл...
21.01.2022 01:22 Ответить
башни сверху практически без той брони
21.01.2022 10:23 Ответить
Уже давно сверху башни устанавливается реактивная броня, даже на бтр. Плюс различные манки и перехватчики ракет.
21.01.2022 15:54 Ответить
над пушкой до люков это много и от той брони контакт толку мало
21.01.2022 17:21 Ответить
Вопрос с танками решен. Что с самолетами?
21.01.2022 01:50 Ответить
Жала ( Стингеры) на подходе.
21.01.2022 02:01 Ответить
Это какой-то бурятогеноцид ей-богу)
21.01.2022 03:28 Ответить
Щось мені підказує, що танкісти будуть боятися їхати до нас
21.01.2022 05:26 Ответить
Боже, храни Королеву!
21.01.2022 07:20 Ответить
Бурятам пора пересаживаться на Аленей.
21.01.2022 07:21 Ответить
Я так понял, что он и в оленя попадет... Тот по тепловой сигнатуре будет выделяться из пейзажа!)
21.01.2022 15:40 Ответить
гарна запальничка.
21.01.2022 08:09 Ответить
Блин, нам бы еще полковника какого-нибудь британского в Главкомы и садовника Королевы на место клоуна.
21.01.2022 08:57 Ответить
И на хрена безрукому пианисту меч?
21.01.2022 09:00 Ответить
и это без учёта детонации боекомплекта
раньше пехоту учили прятаться за танками при наступлении - теперь им будет как-то ссыкотно
21.01.2022 09:17 Ответить
Під цим відео на ютубі гарно палають москальскі дупи в коментах.
21.01.2022 09:35 Ответить
Англійці!!! Привезіть це якогось президента або принца!!! Будь ласка!!!
21.01.2022 10:35 Ответить
Ракета, пролетая над башней танка, открывает портал в рай для всего экипажа
21.01.2022 14:35 Ответить
Как удобно для танкистов, не один бурятский танкист уже не пострадает от ожогов, сразу в пепел и на удобрение )))))))))
22.01.2022 19:29 Ответить
Гарно і якісно палають расєйські танки
Шашлик по расєйські

23.01.2022 17:33 Ответить
Я думаю все эти говно мёты примитивно слишком. Думаю против этого можно применить что-то покруче, конечно. Ведь 21 век уже
23.01.2022 22:33 Ответить
