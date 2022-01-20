Стрелок прицеливается 3-5 секунд. Технология просчитывает все сама - как работает полученный ВСУ противотанковый комплекс NLAW. ВИДЕО
Кадры того, как работает ручной противотанковый комплекс NLAW, переданный Украине Великобританией для противодействия российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено в You tube.
"Это уникальное оружие. Собственно, это первое оружие, позволяющее одному солдату, оказавшемуся на поле боя, ликвидировать тяжелобронированный танк. Самую тяжелую цель для пехотинца", - говорит Андерс Хастер, главный конструктор NLAW.
В режиме атаки сверху NLAW использует секретное расчетно-визуальное наведение для уничтожения бронированных целей или движущихся целей.
"Расчетно-визуальная наводка позволяет стрелку очень точно захватить цель без расчета расстояния, учета скорости ветра и т.д. Эта технология сама все просчитывает", - подчеркивает Хастер.
Стрелок прицеливается от 3 до 5 секунд. Встроенный ракетный компьютер NLAW рассчитывает направление и скорость цели. После выстрела ракетный двигатель ведет ее на перехват. При приближении она выравнивается и оказывается непосредственно над танком. Боеголовка детонирует над ним. Пронизывает тонкую башню танка взрывающимися огненными струями.
раньше пехоту учили прятаться за танками при наступлении - теперь им будет как-то ссыкотно
Шашлик по расєйські