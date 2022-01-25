Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

Начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения.

– Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Благодарен высшему военному руководству нашего государства за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук. – Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!

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Фото пресс-службы НАСВ

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