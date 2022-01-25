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Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW. ФОТОрепортаж

Сегодня, 25 января, в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

Начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения.

Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW 01

– Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Благодарен высшему военному руководству нашего государства за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук. – Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!

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Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW 02
Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW 03

Фото пресс-службы НАСВ

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Автор: 

армия (8502) Великобритания (5011) Минобороны (9404) оружие (10248) обучение (535) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+29
Бритам -респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями....
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25.01.2022 15:07
+23
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25.01.2022 15:09
+17
Каждая такая "труба" - это горелый кацапский танк. С бурятами. Сколько, говорите, таких труб привезли? А сколько бурят в экипаже Т-72? Умножаем одно на другое, получаем неплохой результат. А еще Стугны, Джавелины, Стингеры. Осы, Буки, С-300, Вильхы и т.д. Градов с Ураганами тоже никто не отменял. Похоже, отмашемся, парни, а? Спасибо добрым людям, помогли железом.
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25.01.2022 15:15
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То добре.
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25.01.2022 15:06 Ответить
Народ! кому интересно - вот лоступная инструкция по обращению с этой шайтан-трубой для всех!!

https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html

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25.01.2022 15:59 Ответить
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25.01.2022 16:02 Ответить
Бритам -респект.У них навіть королева так би мовити з яйцями....
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25.01.2022 15:07 Ответить
Він ото в очках стрілятиме?
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25.01.2022 15:07 Ответить
Там не потрібно прицілюватися точно. Все зробить електроніка.
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25.01.2022 15:14 Ответить
Звісно він не буде бігти за ракетою і підштовхувати її. Я про інше...
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25.01.2022 15:20 Ответить
Окуляри не заважають стріляти з NLAW.
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25.01.2022 15:15 Ответить
Ну, таке.. Доведеться або до лікаря, або в аптеку. Через наявність віддачі.
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25.01.2022 15:19 Ответить
Навпаки - вперед тягне.
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25.01.2022 15:22 Ответить
А прицел регулируется или нет? Для очкастых
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25.01.2022 15:25 Ответить
Ніт. https://site.ua/victor.tregubov/yak-vikoristovuvati-nlaw-i01j2q1 Інструкція .
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25.01.2022 15:29 Ответить
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25.01.2022 15:33 Ответить
Нет там отдачи...
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25.01.2022 19:17 Ответить
Паша Ткачук він такий, він все може🤔🧐😁 Особливо йому гарно вдавалось у казармі стелити лінолеум, міняти паркет у Ленінській кімнаті та унітази у вбиральні 😅😂🤣 Але найкраще Паші вдавалось лизати дупу начальству, - от так і стають з командира батареї занюханого Тульчинського арт. полка колишньої (розформованої) 17 мотострілецької дивізії аж "цельним єнєралам"😅😂🤣 За що ж Боженька так карає нашу армію такими "атцамі-камандірамі"
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25.01.2022 15:19 Ответить
Шо є то є. Непотопляємий. Всі корєша вже на пенсії, а Паша ще в строю ))
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25.01.2022 16:16 Ответить
да не думаю что такую крутую дорогостоящую технику дадут и доверят пенсионерам... тут ответственность должна быть за каждый выстрел в цель а не куда то в сторону по уже подбитому к примеру танку . и поэтому ненужно так уж выстрелил и забыл мол... всё так да немножко не так...каждый выстрел 100% должен попасть в цель... это же питарда за пятёрку....((
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25.01.2022 17:14 Ответить
Боритеся - та поборете!
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25.01.2022 15:08 Ответить
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25.01.2022 15:09 Ответить
На фото какой то штабной пердун и его секретарша. Они первые побегут сдаваться - зачем их учить? Надо учить ветеранов и пехотинцев
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25.01.2022 15:12 Ответить
Один одного потім навчатиме і так по ланцюжку
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25.01.2022 15:16 Ответить
А ти не тільки фото дивись, ти почитай)))
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25.01.2022 16:04 Ответить
Один (два) український боєць + один NLAW = мінус один російський танк.
А ще є українські Стугна-П, Корсари та інші. А ще Джавеліни...
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25.01.2022 15:15 Ответить
Каждая такая "труба" - это горелый кацапский танк. С бурятами. Сколько, говорите, таких труб привезли? А сколько бурят в экипаже Т-72? Умножаем одно на другое, получаем неплохой результат. А еще Стугны, Джавелины, Стингеры. Осы, Буки, С-300, Вильхы и т.д. Градов с Ураганами тоже никто не отменял. Похоже, отмашемся, парни, а? Спасибо добрым людям, помогли железом.
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25.01.2022 15:15 Ответить
У Красной армии в 1941 тоже была куча оружия.
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25.01.2022 15:32 Ответить
"совдеповского" дерьма куча.
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25.01.2022 15:55 Ответить
Как и у нас.
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25.01.2022 15:58 Ответить
Так наша армия не красная.
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25.01.2022 16:05 Ответить
все это так, но только кацапы скорее всего будут лупить по нам со своей территории ракетами...надеясь что наш нелох дрогнет и не ответит "ведь там ядерное оружие"....и потерь у них не будет в этом случае. Ну и списать такие запуски можно по геббельсовски на "провокации неизвестных диверсантов" как они любят.
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25.01.2022 19:05 Ответить
Буряты и вжопучленцы напряглись...
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25.01.2022 15:17 Ответить
Хто ще два дні тому тут голосив: "Не розтаможують! Усьо пропало!!!"?
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25.01.2022 15:20 Ответить
НЕ хтось, а цілі нардепи!!!
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25.01.2022 15:32 Ответить
А є інфа шо вже розмитнили?
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25.01.2022 15:45 Ответить
Чудово, що маємо зброю для знищення танків окупанта, але основні загрози - це кацапські ракети та авіація..
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25.01.2022 15:26 Ответить
Що це за старпьори? Це вони будуть воювати? Чи ота діваха-перекладачка? Де справжні бійці?
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25.01.2022 15:27 Ответить
дівчина взагалі не слухає інструктора - якась перелякана. І дід із комплексом не вселяє довіри. Ці фото облетіли весь Світ вже. Так собі реклама ЗСУ
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25.01.2022 15:30 Ответить
Це начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Ткачук. А за "діда" відповіси.
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25.01.2022 15:54 Ответить
Діду пора на пенсію. Є вже молоді генерали, які з майора на війні виросли, а не цей "полководець"
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25.01.2022 16:15 Ответить
ОК, я за діда - ти за дівчину.

Тільки як і перед ким?

Якщо я назву цього діда юнаком вибачення будуть прийняті?
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25.01.2022 16:17 Ответить
чи був тут кацап, чи не був ?..
але я взяв цю штуку - натиснув та забув ...
чи нема вже там кацапа, чи ще - є ?..
але нехай лежить тихенько ... та гниє !
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25.01.2022 15:41 Ответить
Боюсь, что британские инструкторы тратят время не на ту публику, что будет стрелять из этих девайсов. Боюсь ошибиться - но на фото явно не гранатометчики
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25.01.2022 15:45 Ответить
Дедушка б уже конспекты по политподготовке дописывал, а не в компьютерные игры игралсо!)))
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25.01.2022 16:10 Ответить
Для этого дедушки даже конспекты писать утомительно. А в танчики на приставке Дэнди ещё можно поиграть.
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25.01.2022 16:18 Ответить
судя по выражению литса телки, она б эту шайтан трубу в глаза тоже не видела)
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25.01.2022 16:22 Ответить
та ми вже вміємо.
- подивитися в трубу
- пришпандьорить кумулятор
- зняти запобіжник
- на незрозумілі кнопки не натискати
- прицілитися з пальцем на гачку
- стрільнути й тікати.
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25.01.2022 16:12 Ответить
p.s.
- приціл зняти на власний калаш
- трубу здати на металобрухт
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25.01.2022 16:16 Ответить
главное ДаВинче не давать, а то за пару дней боев с одними пустыми тубусами останемся
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25.01.2022 16:18 Ответить
NLAW odni iz tex sto podbjut ruskije tanki kotoryje imejet reaktyvnuju zacytu,to jest vse novyje ruskije tanki podbjut bez problem,kak i Javelin
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25.01.2022 17:09 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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25.01.2022 17:12 Ответить
- Я бурят. Как я рад! ...

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25.01.2022 17:56 Ответить
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25.01.2022 18:01 Ответить
 
 