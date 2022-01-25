Британские инструкторы уже обучают украинских военных применению современных противотанковых комплексов NLAW. ФОТОрепортаж
Сегодня, 25 января, в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.
Начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения.
– Вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами учить других украинских воинов. Благодарен высшему военному руководству нашего государства за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку как украинской армии, так и Украины в целом, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук. – Убежден, общими усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!
Фото пресс-службы НАСВ
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https://ibigdan.livejournal.com/27883602.html
А ще є українські Стугна-П, Корсари та інші. А ще Джавеліни...
Тільки як і перед ким?
Якщо я назву цього діда юнаком вибачення будуть прийняті?
але я взяв цю штуку - натиснув та забув ...
чи нема вже там кацапа, чи ще - є ?..
але нехай лежить тихенько ... та гниє !
- подивитися в трубу
- пришпандьорить кумулятор
- зняти запобіжник
- на незрозумілі кнопки не натискати
- прицілитися з пальцем на гачку
- стрільнути й тікати.
- приціл зняти на власний калаш
- трубу здати на металобрухт