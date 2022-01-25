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Украина получила от США 300 ПТРК Javelin. ФОТО
В Киев прибыл третий самолет с военной помощью от США.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой "стаи птиц". Спасибо нашему стратегическому партнеру США", - написал Резников.
Как сообщает посольство США в Украине, речь идет о 300 ПТРК Javelin.
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+74 Sergey Yegorov
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+51 mrSmith
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показать весь комментарий25.01.2022 22:48 Ссылка
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у Украины есть более мощное оружие ПТРК "Стугна" , а также практически полный аналог ПТРК "Корнет", к которым мы самостоятельно можем изготавливать боеприпасы, а вся истерия вокруг путинг нападет чтобы напарить нам просрочку от бритов и штатов
поставленные британцами NLAW были разработаны в 2002 году, это уже устаревшие системы
"... Фактически NLAW представляет собой классический противотанковый гранатомет, но оснащенный "умным" прицелом, способным измерять угол места дальность и угловую скорость цели, а так-же метеорологические данные и автоматически рассчитывать все необходимые поправки и упреждения, что значительно повышает простоту его применения и дальность его эффективного применения по движущимся целям по сравнению с классическими РПГ, но не позволяет ему поражать подвижные цели на больших дальностях, на которых применяются классические ПТРК с полуавтоматическим наведением (2поколения) или головкой самонаведения (у ПТРК 3 поколения) ракеты во время полета ... "
і де Стугни та Корнети, які нічим не поступаються джавелінам, як вже визнає вся американська спеціалізована преса, але які є повністю українською розробкою
увы, но сами полезут
Коли вже великий друг і брат султан Ердоган завітає зі своїми пташками?!
Украинцы без тебя решат кого они хотят видеть в гости, а кого нет
Надобраніч Панове...Бог береже Україну!!!
Джавелины, Стингерушки ждёт бурят ...
Он им скажет-не слукавит, как им рад...
а где у нас бункеры, которые нужно разрушить?
на Черноморском берегу или в Полесье? а может, на границе Харьковской и Белгородской областей?
осталось только два места - Донбасс и Перекоп
- 18 февраля - кровавая провокация (casus belli)
- сразу - ультиматум, намеренно невыполнимый
- 21-22 февраля - ракетный удар по украинским военным объектам
сроки начала наземной операции пока не утверждены
хабадовцам настанет 3,14-зда, тотальная аннигиляция
де українські Стугни? де Корнети ? до яких ми самі виготовляємо снаряди ? і де ти сам сидиш ****** ?