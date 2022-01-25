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Украина получила от США 300 ПТРК Javelin. ФОТО

В Киев прибыл третий самолет с военной помощью от США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Украина получила от США 300 ПТРК Javelin 01

"Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой "стаи птиц". Спасибо нашему стратегическому партнеру США", - написал Резников.

Украина получила от США 300 ПТРК Javelin 02

Как сообщает посольство США в Украине, речь идет о 300 ПТРК Javelin.

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Украина получила от США 300 ПТРК Javelin 03

Автор: 

оборона (5225) оружие (10242) США (27043) Javelin (169) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+74
Спасибо, Штаты!
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25.01.2022 22:39
+51
Если наркоман не сольет страну, Украина выстоит!
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25.01.2022 22:40
+37
Порошенко некогда в вашем свинарнике клованов бывать - он в Штаб квартире НАТО, в Брюсселе декабрь-январь провел, на встречах с Британией, США и другими странами.
После чего в Украину прилетели самолеты с военной помощью...

А что делал зеЛох офшорный в то время в своем свинарнике?
правильно - снимал трое суток видосик для зебило-свиней, шлялся на курорты к коломойскому, бухал с ермаком и соснами, да на сейшелах дупу свою грел - за счет гос.бюджета..
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25.01.2022 22:48
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"Батько наш Бандера, Україно мати..."
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25.01.2022 23:29 Ответить
Точно сколько завезли вам никто не скажет...ни Стингеров ни Байрактаров ни Джавелинов...Тем временем в Черном море войска НАТО начали масштабные учения....Только в Румынию прибыло 1000 американских пехотинцев,в Болгарию 700...
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25.01.2022 23:32 Ответить
Байден Астанавитесь...
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25.01.2022 23:34 Ответить
По Джавелину в каждый двор! Будем жарить ************ и скармливать собакам!👍😀👍😀👍😀
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25.01.2022 23:34 Ответить
А собаки причём? Не любите вы животных...
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26.01.2022 00:40 Ответить
а заряжать ты их коровьими лепехами собрался ?

у Украины есть более мощное оружие ПТРК "Стугна" , а также практически полный аналог ПТРК "Корнет", к которым мы самостоятельно можем изготавливать боеприпасы, а вся истерия вокруг путинг нападет чтобы напарить нам просрочку от бритов и штатов
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26.01.2022 12:23 Ответить
"Просрочка" це ти мабуть з помийки в своїй московії пережрав.
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26.01.2022 12:32 Ответить
заряжать ты чем зарубежные птрк будешь, умник ? или ты просто бот ?

поставленные британцами NLAW были разработаны в 2002 году, это уже устаревшие системы

"... Фактически NLAW представляет собой классический противотанковый гранатомет, но оснащенный "умным" прицелом, способным измерять угол места дальность и угловую скорость цели, а так-же метеорологические данные и автоматически рассчитывать все необходимые поправки и упреждения, что значительно повышает простоту его применения и дальность его эффективного применения по движущимся целям по сравнению с классическими РПГ, но не позволяет ему поражать подвижные цели на больших дальностях, на которых применяются классические ПТРК с полуавтоматическим наведением (2поколения) или головкой самонаведения (у ПТРК 3 поколения) ракеты во время полета ... "
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26.01.2022 12:38 Ответить
Схоже таки ти переїв "просрочкі". РОЗробені, а не ВИроблені в 2002 році, це дуже свіжа і ******* розробка! І жодне джерело з ЄС або України не сказало, що заряди там "просрочені". Але про це дуже наполегливо волала пропаганда твоєї Кацапії. Так що твоє "джерело інформації" цілком зрозуміло. До того ж NLAW - одноразовий. Його не треба заряджати.
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26.01.2022 12:47 Ответить
ну и много ты настреляешь одноразовыми стоимостью по 50 тыс за единицу ?
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26.01.2022 18:06 Ответить
Джавеліни, наприклад, взагалі розробка 80их років. Але смажать бурятів, що й мангалу не потрібно!
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26.01.2022 12:48 Ответить
конкретне питання, ти де снаряди на джавеліни брати зібрався ? чи тобі хтось дозволить їх тут виробляти ? чи думаєш авіаміст завжди відкритий ???

і де Стугни та Корнети, які нічим не поступаються джавелінам, як вже визнає вся американська спеціалізована преса, але які є повністю українською розробкою
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26.01.2022 18:03 Ответить
дурний ти
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26.01.2022 13:11 Ответить
Если из каждого двора выпустят по одной ракете Джавелин, вторую уже не нужно будет. Усвоил? 😀😀😀
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26.01.2022 20:36 Ответить
Походу бурятів у танк треба буде силою запихати ху.....Лу!
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25.01.2022 23:37 Ответить
І, про всяк випадок, заварювати люк!
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26.01.2022 00:53 Ответить
там работы нет. поэтому пойти служить и потом на контракт это реально выход.
увы, но сами полезут
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26.01.2022 10:12 Ответить
Также в Румынию переброшена из Португалии еще одна эскрадилья/// кажись F-16,а из Испании в Черное море идут несколько короблей Королевского флота Испании...Типа "поддержать" Ультиматум Шизоида Путлера...
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25.01.2022 23:41 Ответить
Шо там наші брати турки?!
Коли вже великий друг і брат султан Ердоган завітає зі своїми пташками?!
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25.01.2022 23:44 Ответить
3 лютого буде у Київі...ясно що з Байрактарами...
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25.01.2022 23:47 Ответить
Ласкаво просимо Братів з Туреччини на нашу гостинну землю!
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25.01.2022 23:50 Ответить
жыдяра, к себе домой турков приглашай,

Украинцы без тебя решат кого они хотят видеть в гости, а кого нет
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26.01.2022 12:33 Ответить
В твоем разумении Украинцы это те кто за сдачу московии выступают? Т. е. у вас рашистов полная шизофрения, вам русскоговорящие украинцы на русском уже объясняют что нечего лезть в Украину, а вы все равно ищете каких то мифических хахлов которые адиннарот.
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26.01.2022 13:27 Ответить
у тебя получился какой-то несвязный логический ряд... где в моем сообщении про адиннарот ? где про сдачу московии ?
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26.01.2022 17:58 Ответить
***** какие вы боты смешные, ***** всю эту недофлотилию одним залпом калибров потопит
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26.01.2022 12:34 Ответить
Что в сухом остатке? Этот кремлевский цирк закончится Обвалом Фондового рынка РАБссии падением ******..а бизнес РАБссии в странах ЕС сдохнет медным тазом...

Надобраніч Панове...Бог береже Україну!!!
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25.01.2022 23:46 Ответить
СССр дохляк тебе тебе в порядок и РАБссию дохлятину образца 2 марта 1917 года...Депил пля...
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26.01.2022 07:27 Ответить
Поживем, увидим
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26.01.2022 10:35 Ответить
По тому раскладу что выше на английском так украинская армия должна гнать окупантов до границы Китая) то-то ***** завопило про гарантии безопасности)
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25.01.2022 23:50 Ответить
Не. муйло перепугался летних амер беспилотников , чекающих насквозь каазлабад до Урала + наши с нато-амерами морские и сухопутные учения. Потому муйло и согнало (планировал 170 000) пока шо согнал 100 000 ихтамнетов. https://youtu.be/0KzUvRiyotk правда беларусские хакеры вывели из строя КВЖД, чтобы не так хутко хутя перегонял свои злыдни с ДВК
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26.01.2022 00:50 Ответить
не могу разобрать вы боты или просто ********* ? если воеватьс рф, то только под Вашингтоном
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26.01.2022 12:24 Ответить
Не могу разобрать, ДАП бравые ваттенваффе брали 2 дня или больше?
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26.01.2022 13:29 Ответить
God Bless USA!
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25.01.2022 23:53 Ответить
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26.01.2022 10:45 Ответить
Спят усталые игрушки, чутко спят,
Джавелины, Стингерушки ждёт бурят ...
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25.01.2022 23:54 Ответить
Кабысдох в Аду скучает - ждет ребят,
Он им скажет-не слукавит, как им рад...
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26.01.2022 01:03 Ответить
Зеля работает, в отличие от попередника, который и от помощи отказывался и половину стратегических складов спалил.
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26.01.2022 00:25 Ответить
Ага, из сил выбивается, после выходных, снова выходные) Я то думаю, ему отпусков нужно больше чем Пороху)
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26.01.2022 00:29 Ответить
Замечу, что работает даже без выходных, уже две пары лыж стёр
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26.01.2022 00:51 Ответить
И два рояля
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26.01.2022 07:58 Ответить
Спасибо товарищу Байдину и товарищу Виндзору за наше счастливое будущее!
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26.01.2022 00:26 Ответить
У лаптеунтов мнения никто не спрашивал.
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26.01.2022 01:05 Ответить
кацапятина, тут вопросы я задаю.
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26.01.2022 10:00 Ответить
300 а может и больше недожареных бурятов ...та им то собственно не привыкать
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26.01.2022 02:07 Ответить
Боже! Бережи Америку! Та особисто Джо Байдена!
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26.01.2022 02:38 Ответить
На РАБссии пердаки еще от Байрактаров Эродогана не остыли после Н.карабаха,а вы про Джавелины... 3 февраля Эродоган прилетает в Киев со своей партией Байрактаров...
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26.01.2022 06:37 Ответить
Пора Джавелин назвать РАДОСТЬ БУРЯТА
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26.01.2022 07:17 Ответить
ДОЛЯ кацапобурята!!!!
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26.01.2022 08:08 Ответить
обратите внимание на продолжающиеся поставки "разрушителей бункеров"
а где у нас бункеры, которые нужно разрушить?
на Черноморском берегу или в Полесье? а может, на границе Харьковской и Белгородской областей?
осталось только два места - Донбасс и Перекоп
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26.01.2022 07:29 Ответить
Пятая партия Джавеленов будет доставлена на военный полигон во Львовской области,мабуть хлопці будуть тренуватись мочить в сортире кремлевских террористов... Шизофреника путлера...
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26.01.2022 07:30 Ответить
Це дуже добре
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26.01.2022 08:25 Ответить
ну вот, наконец, период неопределённости и гаданий заканчивается
- 18 февраля - кровавая провокация (casus belli)
- сразу - ультиматум, намеренно невыполнимый
- 21-22 февраля - ракетный удар по украинским военным объектам
сроки начала наземной операции пока не утверждены
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26.01.2022 08:26 Ответить
...а потом тысячи гробов поедут назад в росиюшку
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26.01.2022 10:48 Ответить
в случае чего диверсионные группы будут закинуты везде,

хабадовцам настанет 3,14-зда, тотальная аннигиляция
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26.01.2022 12:31 Ответить
Тогда надо определяться с целями на территории паРашстана. ДиверсионньІе группьІ должньІ бьІть готовьІ вьІехать в глубь мордора и кошмарить их дома. ЧтобьІ Норд-Ост бьІл для них цветочком.
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26.01.2022 12:50 Ответить
СПАСИБО, АМЕРИКА!!!!
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26.01.2022 08:36 Ответить
thanks USA
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26.01.2022 10:49 Ответить
бот, чем заряжать будешь джавелины после 3-го выстрела ?
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26.01.2022 12:32 Ответить
Тролю, а ти впевнений, що у вас драндулети ЩЕ залишаться після третього вистрілу?
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26.01.2022 14:35 Ответить
я тебе конкретно питаю, не з'їжджай ...

де українські Стугни? де Корнети ? до яких ми самі виготовляємо снаряди ? і де ти сам сидиш ****** ?
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26.01.2022 18:01 Ответить
В місцях зберігання
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26.01.2022 20:58 Ответить
А назва яка прекрасна Джа-ве-лін,ну музика просто!
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26.01.2022 10:35 Ответить
а как там нынче у нас? по джавелину в каждое отделение?
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26.01.2022 11:53 Ответить
вы еще путину подробный отчет сделайте, сколько чего
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26.01.2022 12:30 Ответить
Следует закрьІть небо над Украиной. На тех ракетах, котрьІе будут сбивать на территорией УкраиньІ всякие там "СтилетьІ" да "искандерьІ" адресов не будет. Можно даже по летательньІм ордьІским пепелацам ушкварить
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26.01.2022 12:53 Ответить
Чудові новини і читати приємно. Щира подяка нашим американським друзям.
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26.01.2022 13:03 Ответить
Дякуємо, Yankee!!!
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26.01.2022 14:33 Ответить
Американский FORTE 12 (Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk) в данный момент рядом Киева.
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26.01.2022 14:43 Ответить
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