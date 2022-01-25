Украина получила от США 300 ПТРК Javelin. ФОТО

В Киев прибыл третий самолет с военной помощью от США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи - пусковые установки и ракеты - общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой "стаи птиц". Спасибо нашему стратегическому партнеру США", - написал Резников.

Как сообщает посольство США в Украине, речь идет о 300 ПТРК Javelin.

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