100% вероятности оккупации Харькова нет, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии 100% вероятности оккупации Харькова Россией.
Об этом глава Минобороны рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100%. Такой 100% вероятности не существует", - сказал Резников.
По его словам, прямое вторжение повлечет за собой для Российской Федерации большой, серьезный ряд потерь.
"Не только человеческого характера, потерь экономических, политических, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль по отношению к доллару. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", - добавил Резников.
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Самое интересное, что у них ни разу не получилось, но упорно продолжают! Есть в природе еще одно такое упорное животное...
Великая вещь - теория вероятности. И главное - точная.
Права таки была евродепутат - вся зесрань под постоянным кайфом, и не сильно и скрывает это
@VALMICHEL7
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2 год
США направляли хлеб царской России в 1891-92 и большевикам в 1921-23, продовольствие и технику по ленд-лизу в 1941-45, ножки Буша в 1990.
А сколько раз за свою историю Россия направляла гуманитарную помощь в США?
і на цих популістичних висловах зєля заліз на крісло Короля...
А стара мовчить, не розказує бо соромно що так, з таким життєвим досвідом, обвели навкруг пальця...
У блондинки спросили, какова вероятность встретить на улице динозавра?
- 50 на 50 - либо встречу, либо нет.
По-моему блондинка дает определения лучше, чем министр обороны..
Кажуть, то все айтішнікі, але ж я сам айтішнік та таких довбойобів не знаю.
А ні, одного знаю - похапіст, виборець ******** та парафіянин кацапської церкви.
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А яка є? 99% ? а може 98.5%?
Коли президент чи інша високопосадова особа говорить подібні речі, то це означає одне-вони вже здалися. Спробуйте знайти в Черчіля щось подібне в 1940 році. Для України було б зараз найкращим це новий проукраїнський президент з яйцями і відсутність таких Резнікових. Але маємо те, що маємо.
На всякий случай я бы давно перевез из города всю военку в другие города за Киев.Харьков кстати за 8 лет войны ни одной разработки оружия не сделал - против своих (России) не воюют.
А в патриотическое ляля харьковчан которым 40+ и больше НЕ ВЕРЮ!
ps: неоднократно бывал на военных заводах Харькова и неплохо знаю их ментальность.