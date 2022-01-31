100% вероятности оккупации Харькова нет, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии 100% вероятности оккупации Харькова Россией.

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100%. Такой 100% вероятности не существует", - сказал Резников.

По его словам, прямое вторжение повлечет за собой для Российской Федерации большой, серьезный ряд потерь.

"Не только человеческого характера, потерь экономических, политических, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль по отношению к доллару. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", - добавил Резников.

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