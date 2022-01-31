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Новости Агрессия России против Украины Война
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100% вероятности оккупации Харькова нет, - Резников

100% вероятности оккупации Харькова нет, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил об отсутствии 100% вероятности оккупации Харькова Россией.

Об этом глава Минобороны рассказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню – почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность – это 100%. Такой 100% вероятности не существует", - сказал Резников.

По его словам, прямое вторжение повлечет за собой для Российской Федерации большой, серьезный ряд потерь.

"Не только человеческого характера, потерь экономических, политических, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль по отношению к доллару. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в бездну", - добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает наращивать войска на границах с Украиной, Путин может вторгнуться в любой момент, - Пентагон

Автор: 

оккупация (10199) россия (96184) Харьков (7575) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
Лучше б Оно молчало!
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31.01.2022 09:51 Ответить
+21
100% вірогідності що Зеленський - Лайно собаче теж немає, є тільки 99.999999999999%
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31.01.2022 09:52 Ответить
+20
Он ваще вменяемый, или тоже нюхнул?
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31.01.2022 09:54 Ответить
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99,9%?
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31.01.2022 09:51 Ответить
Вано дубільнуте. Ходяча Сциклопедія
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31.01.2022 10:11 Ответить
Лучше б Оно молчало!
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31.01.2022 09:51 Ответить
Я вот этой ихней темы тоже не понимаю! Ну ляпнули вы глупость, все СМИ высказались по этому поводу, уже немного успокоилось... Ну молчите уже!!!!! Нет б**дь - надо выйти и "дополнить" инфу (мол нас немного не так поняли), а то и "опровергнуть".
Самое интересное, что у них ни разу не получилось, но упорно продолжают! Есть в природе еще одно такое упорное животное...
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31.01.2022 10:18 Ответить
Что не так с Резниковым?
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31.01.2022 11:37 Ответить
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31.01.2022 09:52 Ответить
100% вірогідності що Зеленський - Лайно собаче теж немає, є тільки 99.999999999999%
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31.01.2022 09:52 Ответить
Какой то паленый кокс привезли?
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31.01.2022 09:52 Ответить
Идиоты зедебильные.Что за ответ МО?
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31.01.2022 09:54 Ответить
Му..и Обороняються
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31.01.2022 10:12 Ответить
Жабогадюкинг...суровый и беспощадный...


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31.01.2022 09:54 Ответить
Он ваще вменяемый, или тоже нюхнул?
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31.01.2022 09:54 Ответить
Йшов би ти, Резніков, та займався своїм ділом, чи молодою жінкою, віагра та пігулки від інфаркту, деменція...
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31.01.2022 09:54 Ответить
3 года назад я не мог предположить что идиотизм заразен
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31.01.2022 09:54 Ответить
100 відсоткова вірулентність
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31.01.2022 10:14 Ответить
апогей зетупака будеть через 2 года, тогда порыгочем
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31.01.2022 10:19 Ответить
один дурак ляпнул и понеслось
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31.01.2022 09:55 Ответить
А что он сказать хотел? Переводчик нужен....
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31.01.2022 09:55 Ответить
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31.01.2022 10:26 Ответить
Какова точность прогноза!
Великая вещь - теория вероятности. И главное - точная.
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31.01.2022 09:55 Ответить
Теорія...,вона,така теорія
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31.01.2022 10:09 Ответить
А я вірю преЗеденту, він сказав що буде. Чому один каже, що буде, а інший спростовує те, що сказав інший. Чекаємо спростування від Гундоса.
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31.01.2022 09:57 Ответить
Министр обороны про имовирности

Права таки была евродепутат - вся зесрань под постоянным кайфом, и не сильно и скрывает это
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31.01.2022 09:59 Ответить
Вірогідність не вимірюється, бо це властивість істинності. Якщо ви хочете оперувати з числами, тоді користуйтесь теорією ймовірності. Це для недоучених гуманітаріїв.)
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31.01.2022 09:59 Ответить
"оккупация есть вероятность при полном непротивлении сторон" (резников)
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31.01.2022 10:01 Ответить
Що воно верзе? Вірогідність та ймовірність - це синоніми і оцінюються вони у процентах.
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31.01.2022 10:05 Ответить
Транутий головою зза кута. Де роблять довнів?
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31.01.2022 10:06 Ответить
. Подивіться на показники курсу валют у Росії, скільки коштує рубль щодо долара. Подивіться, як котируються цінні папери або запозичення РФ останні два-три тижні. Ви побачите, що вони летять у прірву", - це є погляд міністра оборони України.Йому б дивитисяскільки рашистського озброєння і окупаційних рашистів "прилетіло" до границь з Україною, і подумати українською голово(макітрою).котрої в нього не має.а для чого вони "прилетіли" ?
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31.01.2022 10:08 Ответить
Было 75 а теперь 77, ну и что? В Украине гривна просела больше.
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31.01.2022 10:37 Ответить
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
2 год
США направляли хлеб царской России в 1891-92 и большевикам в 1921-23, продовольствие и технику по ленд-лизу в 1941-45, ножки Буша в 1990.
А сколько раз за свою историю Россия направляла гуманитарную помощь в США?
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31.01.2022 10:09 Ответить
Город миллионник окупировать сложно...,за каждым домом будет сидеть боец со Стингером или Джавелином...
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31.01.2022 10:11 Ответить
міністр випадкових фраз.
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31.01.2022 10:11 Ответить
Каждые сутки в Борисполь прибывает 2 военно-транспортных самолета Пентагона со Стингерами Джавленами...,прилеты продлятся еще 2 недели...
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31.01.2022 10:13 Ответить
Короче 45 авиарейсов,если точнее...
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31.01.2022 10:15 Ответить
Отсь так Пентагон підриває економіку і інвест. кламат України. ))
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31.01.2022 10:32 Ответить
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року...

і на цих популістичних висловах зєля заліз на крісло Короля...
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31.01.2022 10:15 Ответить
Ну піпл же схавав? Значить все правильно ця купка гівна робила - говорив те, що дибілам, яких в Україні більшість, хотілось почути. Чувак молодець, використав недолугих і досяг своєї мети.
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31.01.2022 10:26 Ответить
Ну це таке можна сказати і за циганку, яка обдурила стару та скористалась і поцупила гроші.
А стара мовчить, не розказує бо соромно що так, з таким життєвим досвідом, обвели навкруг пальця...
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31.01.2022 11:32 Ответить
Ну, по-перше про "молодець" це сарказм - він огидна тварюка, а по-друге, ваш приклад не зовсім доречний. Стареньку циганка розвела під впливом моменту, та і у стареньких критичне мислення вже не те в основному. Якби їй діти чи хтось сакзав - що ви робите? - певен, що старенька би схаменулася. А тут повний дибілізм.
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31.01.2022 14:45 Ответить
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31.01.2022 10:17 Ответить
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31.01.2022 10:18 Ответить
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31.01.2022 10:21 Ответить
nu vot...pochemu nemozhna prosto POMOLCHATj ?

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31.01.2022 10:22 Ответить
Да Бог с ней ....с вероятностью. Нам бы узнать на какой улице можно автомат получить и, пусть даже старенький, гранатомет. Негоже встречать без подготовки!
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31.01.2022 10:25 Ответить
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31.01.2022 10:29 Ответить
Напомнило анекдот:
У блондинки спросили, какова вероятность встретить на улице динозавра?
- 50 на 50 - либо встречу, либо нет.

По-моему блондинка дает определения лучше, чем министр обороны..
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31.01.2022 10:31 Ответить
"Я плёхо говорить по руски"
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31.01.2022 10:33 Ответить
Не 100%, а сколько? Только 99,9%, а уроды. Вот уж действительно при Порошенко такого не было. И в 14 году Харьков не сдали. И только зе-уроды довели до этого. Так кто сеет панику?
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31.01.2022 10:33 Ответить
"Вы спросили о вероятности. К счастью, могу уверенно сказать: такой вероятности нет. Объясню - почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность - это 100%. Такой 100% вероятности не существует" Источник:
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31.01.2022 10:35 Ответить
Да там давно Харьков оккупирован, грустно что в прифронтовом городе нет Военного коменданта назначенного с Киева
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31.01.2022 10:35 Ответить
С.ка, пора гнать этого м.удака . Что оно несет?Это же бред сумасшедшего.
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31.01.2022 10:36 Ответить
Харків точно будуть шатати місцева вата. Зараз треба розсереджувати війська, що стоять на Сході та Півдні Якщо буде перша атака зараз, то вони вдарять ракетами, потім авіацією, щоб знищити всі військові табори в тих областях, а потім миттєво займуть Харків, Одесу, Херсон, Марік, щоб забеспечити воду на Крим. В сотий раз кажу, що треба робити русло каналу непридатнє для використовування. А зараз для військових чудова нагода потренуватись. Треба максимально зайти в великі міста, зайняти там позиції для оборони. Відпустили б дітей зі шкіл раніше на канікули, а солдат розмістили там, наприклад. Так незручно для міського життя, але загинути миттєво при накритті ракетами в полі ще більш незручно. Сподіваюсь, військове керівництво постійно передислокує частини, техніку, запаси набоїв. Підсумовуючи, задача номер один на Пд та Сх не загинути миттєво під час ракетної хвилі та зберегти техніку. Задача номер два, швидко окопатись в містах і затягнути рашистів на довгі виснажливі бої за кожен будинок та підвал. Якщо кацапам вдасться легко захопити декілька міст на півдні та сході, використовуючи тактику ракетного удару як в Сирії, то такаж доля чекатиме і інші військові частини, розміщені географічно глибше. Також необхідно оголосити військову годину в уразливих містах та посадити військ комендатуру замість ватних мерів: в Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Миколаєві, Херсоні, Харькові Генічеську, Бердянську, Новій Каховці, Покровську Слав.янську тощо
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31.01.2022 10:37 Ответить
Несповна розуму? Сам написав про ракетні удари по війскових, а потім пропонує розквартирувати їх серед житлових кварталів
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31.01.2022 10:53 Ответить
Звичайно, по-вашому, треба зібратись військовим зі всією амуніцією та ************ в чистому полі, щоб в перші хвилини бути знищеними ракетно-авіаударами. Потім віддати великі міста цілими та неушкодженими кацапам, як то було з Донецьком, Луганськом, наприклад. Так ? Саме для міськіх боїв нам надали таку зброю і наша завдання втягнути рашку в виснажливу міську війну, де їх 100-200 тисяч вояк не вистачить надовго.
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31.01.2022 11:07 Ответить
Коли зеля казав що Харків окупують, то ціни на житло там впали. Дуже прошу головнокомандувача, хай скаже то саме про Вінницю, бо хочу там квартиру купити.
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31.01.2022 10:37 Ответить
як мешканець цого файного міста кажу - ніфіга ціни на житло не впали, а навіть здорожчали.. це ж який привід, якщо що стати біженцем у Європі!
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31.01.2022 10:46 Ответить
Хто ці дебіли, яки купують усі ці новобудови, які ростуть як гриби?
Кажуть, то все айтішнікі, але ж я сам айтішнік та таких довбойобів не знаю.
А ні, одного знаю - похапіст, виборець ******** та парафіянин кацапської церкви.

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31.01.2022 10:57 Ответить
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31.01.2022 10:37 Ответить
Ейнштейн(а у даному випадку Ейншвайн) в армії. Серія перша- теорія ймовірності.
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31.01.2022 11:22 Ответить
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про відсутність 100% вірогідності окупації Харкова Росією.

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А яка є? 99% ? а може 98.5%?

Коли президент чи інша високопосадова особа говорить подібні речі, то це означає одне-вони вже здалися. Спробуйте знайти в Черчіля щось подібне в 1940 році. Для України було б зараз найкращим це новий проукраїнський президент з яйцями і відсутність таких Резнікових. Але маємо те, що маємо.
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31.01.2022 11:30 Ответить
А ведь в Харькове немало людей ждущих прихода Раши.Как шутил таксист в Харькове:"У нас каждый второй скрытый сепаратист".
На всякий случай я бы давно перевез из города всю военку в другие города за Киев.Харьков кстати за 8 лет войны ни одной разработки оружия не сделал - против своих (России) не воюют.
А в патриотическое ляля харьковчан которым 40+ и больше НЕ ВЕРЮ!

ps: неоднократно бывал на военных заводах Харькова и неплохо знаю их ментальность.
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31.01.2022 12:12 Ответить
Ежели среди харьковчан каждый второй"скрытый" сепаратист то почему город не сдали россиякам в 14-м, г?Харьков будет защищаться!
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31.01.2022 14:06 Ответить
Как много еще слабоумных верящих в эти бредовые страшилки.
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01.02.2022 03:28 Ответить
 
 