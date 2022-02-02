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Новини
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Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого

Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого

Чиновники кажуть про труднощі із забезпеченням порядку та про ризики провокацій. Організатори не збираються відмовлятися від проведення заходу.

Скасувати марш закликала Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.

"Проведення масової акції громадської організації "Молодь Харків" із заявленою кількістю учасників 5 тисяч може викликати суттєві труднощі в забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста. Також потребує врахування той факт, що проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовують окремі радикально налаштовані особи для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні загалом", - йдеться в протоколі засідання.

Також у комісії вважають, що проведення акції може негативно вплинути на епідемічну ситуацію.

Читайте: Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

Комісія пропонує міськраді направити до суд позов про заборону проведення акції.

Організатори відмовлятися від проведення акції не збираються. Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив голова громадської ради при обласній державній адміністрації Костянтин Немічев.

"Марш організують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали, або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія ухвалила рішення лише щодо однієї з цих організацій. Заборонити проводити марш решті вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", - сказав Немічев.

Також читайте: Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Нагадаємо, учасники Маршу єдності збираються пройти 5 лютого вулицею Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів й очікували, що в ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Автор: 

марш (334) Харків (5707) мерія (51)


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Топ коментарі
+50
путін ще не напав, а харківські чиновники вже переобулись і вже думають як вони будуть перед окупантами пояснювати свої дозволи на проведення проукраїнських акцій! Харківських чиновників потрібно повністю замінити, щоб у путіна не було п'ятої колони в Харкові.
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02.02.2022 15:57 Відповісти
+29
Мерія вже погладила триколори і колорадки, і сказала що це не на часі.
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02.02.2022 15:54 Відповісти
+28
В Харкові чиновники це ставленики Кернеса та Авакова, тому їх потрібно всіх поміняти на проукраїнських!
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02.02.2022 16:00 Відповісти
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Агов,редактори яке "5 ГРУДНЯ" )
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02.02.2022 15:51 Відповісти
путін ще не напав, а харківські чиновники вже переобулись і вже думають як вони будуть перед окупантами пояснювати свої дозволи на проведення проукраїнських акцій! Харківських чиновників потрібно повністю замінити, щоб у путіна не було п'ятої колони в Харкові.
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02.02.2022 15:57 Відповісти
Таких зеленський поставив..
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02.02.2022 15:58 Відповісти
В Харкові чиновники це ставленики Кернеса та Авакова, тому їх потрібно всіх поміняти на проукраїнських!
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02.02.2022 16:00 Відповісти
Скажу тобі по секрету, серед зелених на банковій також повно проросіских слуг.
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02.02.2022 16:06 Відповісти
Я вообще Харькову удивляюсь, особенно после марша футбольных фанатов. Еще раз подтверждение того что восток Украины заповедник непуганых совков, которых даже десятки тысяч убитых граждан Украины бункерфюрером не остановят в бессмысленной любви к давно сгнившему в могиле нарыву на теле Земли.
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Таких усюди вистачає
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02.02.2022 17:51 Відповісти
Система в Украине изначально прописана наперед,всякая тварь идущая на выборы заливает в уши электорату я все сделаю,да я их всех нагну,да будите золотом срать и икру жрать черпаками морскими,будите зарплаты и пенсии получать так что сможете от переизбытка финансов Европе в кредит давать в долг,На выходе имеем одно,не думаем головой получаем то что заслужили как и проголосовали,тела твари добирается до кормушки и начинает усложнять жизнь своих избирателей есчо больше,временами подкидывая косточку уже обглоданную на откатах чтобы показать что он помнит о своих избирателях,далее по сценарию Я пытаюсь но мне не дают вот проголосуете есчо раз за меня уже точно добьюсь ваших требований от проклятой власти,народ просто голосую за одних и тех же реально не включает логику и мышление ,чем больше и далее голосуеш за одних и тех же тем больше им выгоднее народ держать в бедности и реально ничего не делать хотя бы для ослабления этой житейской петли на шее избирателя,замкнутый круг получается,как я привожу пример всем своим знакомым почему если я скажу вам что я вас буду бить ,грабить и опускать по полной вы за меня никогда не проголосуете хотя я вам говорю правду,а другой обещая вам Рай если выберете его изначально будит врать для достижения своей цели вы выберете его
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02.02.2022 19:07 Відповісти
"Система в Украине изначально прописана наперед,всякая тварь идущая на выборы заливает в уши электорату я все сделаю,да я их всех нагну,да будите золотом срать и икру жрать черпаками морскими,будите зарплаты и пенсии получать так что сможете от переизбытка финансов Европе в кредит давать в долг"

Иван, система, еще раз повторю: система тут не при чем. Вы сами высказали только что высказали все свои желания, на которые готовы вестись на выборах. И постоянно попадаетесь на них. Вы тот самый совок, который привык жить пятилетками и накоплениями на сберкнижках. Популисты есть во всех странах и лохи, верящие популистам тоже во всех. Будете голосовать за популистов, будете жить без их обещаний.
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02.02.2022 19:21 Відповісти
Скажу тебе по секрету: в горсовете командует мэр.
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02.02.2022 16:38 Відповісти
мало того єтот мер хочет опять восстановить проспект палача жукова.
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02.02.2022 17:23 Відповісти
А ещё в Харькове есть самый большой проспект называеться МОСКОВСКИЙ!
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02.02.2022 17:57 Відповісти
Так вроде уже восстановили, гандоны.
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02.02.2022 18:21 Відповісти
Замечу что мэра и депутатов харьковчане выбирают. Поэтому абстрактные ватные "чиновники" не просто так вдруг возникли не откуда.
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02.02.2022 15:59 Відповісти
Мер та депутати це представницька місцева влада, а ще є тисячі призначених чиновників які реально керують містом та областю, ось їх і потрібно повністю змінити! Нанести Авакову удар у відповідь!
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02.02.2022 16:01 Відповісти
Чому Зєля не наносить? Вже майже 3 роки.
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02.02.2022 16:44 Відповісти
Чому зеля не наносить удар? Майже 3 роки? Цікаве запитання. Думаю, що все просто. Зеля бере приклад у свого "паєрєдніка", який будучі "пезиком" не майже 3 роки, а цілих ПЯТЬ РОКІВ, не наніс жодного удару по прокацапській агентурі Харькова.
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02.02.2022 17:18 Відповісти
мало того, гепа был доверенным лицом на последних президентских выборах у кондитера
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02.02.2022 17:27 Відповісти
То нехай не бере приклад.
Ви ж його обирали не тільки для того, щоб його хуцпаті другани збивали людей на дорогах та грабували.
За минулої влади, принаймі за гратами опинився Єфремов. А ваш обранец його випустив.
Ще й купа іншої погані повернулось в Україну.
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02.02.2022 17:27 Відповісти
Пані Алла, побійтесь Бога! І в думках у мене не було голосувати за блазня! І за "сивого " - також! "Потужний криголам" який жав руку і ворогу України - кернесу, і такому ж ворогу України - меру Одеси - труханову, які підтрмали його на виборах Президента в 19-у році, сам себе переграв. Ну який реальний Патріот України голосував би за виродка, який злив в "унітаз" всі світлі мрії і вимоги Майдану і ручкається з бандитами, у яких руки в крові Майданівців?
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02.02.2022 17:44 Відповісти
Я знаю вашу супер принциплвість. Ви готові голосувати тільки за ту, що все життя жметься із медведчуком.

Наші дні, вже після Майдану, нинішня Рада:

https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
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02.02.2022 17:56 Відповісти
Як це пояснює дії супер принципових, які голосують за Тимошенко, яка влаштовувала спільні посміхушки з пуйлом і до сих пір обіймається з медведчуком?

"Это другое!" ?
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02.02.2022 18:36 Відповісти
https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html

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02.02.2022 17:57 Відповісти
ты Алла забула как Порох был членом политсовета СДПУ(о) и депутатом у фракции Медведчука
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02.02.2022 18:36 Відповісти
Цим йому дорікають адепти Тимошенко-Григян.
Не їм висувати подібні докори.
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02.02.2022 18:38 Відповісти
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02.02.2022 20:18 Відповісти
ЗЕленое не неси бред. Все лидеры харьковской сепарни после весны 2014 г. либо сбежали в ЛуганДон, либо в Кацапстан, многие успели отсидеть. И при Порохе в Харькове никто не запрещал марши за Единство Украины, в том числе марши патриотических украинских организаций и Кернес сидел тихо и в политическом вопросе старался не отсвечивать ... Ты захотело какаху в Пороха метнуть? Лучше ответь почему твоя ЗЕленая москальская кукла ни разу не назвала Рашку оккупантом а Путина преступником и убийцей, в отличии от Пороха?
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02.02.2022 17:39 Відповісти
Одні вибирають, а інші рахують і видають результат.
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02.02.2022 20:03 Відповісти
фамилии этих сраных чиновников !
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02.02.2022 17:09 Відповісти
Як би ватнік не маскувався-видає ватність...
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02.02.2022 15:52 Відповісти
Харьков возле россии.и говорят здесь на русском языке!и много родственников и знакомых живут в России у харьковчан.
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02.02.2022 18:01 Відповісти
приблизно так свого часу казали у Донецьку та Луганську...
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02.02.2022 18:07 Відповісти
Просто факты!
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02.02.2022 18:11 Відповісти
факт у тому що знайомі отих знайомих та родичів харків'ян з расєі прийшли в Україну та вбивають українців...
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02.02.2022 18:16 Відповісти
Что вы предлагаете?
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02.02.2022 18:21 Відповісти
Я прєдлагаю лапатнікам убраться нахрєн дамой-запарєбрік.А українці та інші притомні громадяни України самі вирішуватимуть як їм жити на СВОЇЙ землі...
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02.02.2022 18:28 Відповісти
На все свій час...
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02.02.2022 18:40 Відповісти
Моя тобі порада ватний Вася-тікай запарєбрік поки ще не пізно...
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02.02.2022 21:14 Відповісти
Мерія вже погладила триколори і колорадки, і сказала що це не на часі.
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02.02.2022 15:54 Відповісти
Цензор,твої редактори що вживають ? Не економ на професіоналах. Надто багато косяків.
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02.02.2022 15:55 Відповісти
Подозреваю что это Братущак затроил, после того как ему сегодня натыкали)))
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02.02.2022 16:03 Відповісти
Google traslater?
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02.02.2022 16:27 Відповісти
От якби марш ватанів, тоді б можна було!

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html 22 бер. 2021 р
Попри карантин: УПЦ МП вивела на вулиці тисячі людей.

У кількох містах України, зокрема Харкові та Запоріжжі, відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.
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02.02.2022 15:59 Відповісти
"Это другое!"
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Труханов переобувся, яка комісія????? Харьків"яни робіть свою справу, Харків ЦЕ УКРАЇНА!!!!!!!
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02.02.2022 16:00 Відповісти
Чого той тЄрЄхов кіпішує? Там тої ходи- 2 квартали! Не будуть людей провокувати, як біля Палацу Спорту, то все пройде спокійно.
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02.02.2022 16:05 Відповісти
У мерії труднощі з проведенням провокацій?
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02.02.2022 16:08 Відповісти
хах))
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02.02.2022 16:11 Відповісти
Відмова харківської влади підтримати акцію - це вже провокація.
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02.02.2022 16:13 Відповісти
Харківська влада проти Єдності?

Путин тоже против единства Украины
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02.02.2022 16:21 Відповісти
+100500.
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02.02.2022 16:21 Відповісти
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 39. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ,

про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
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02.02.2022 16:17 Відповісти
Харьковская синагога против,они сруться коли украинцев багато ходить
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02.02.2022 16:18 Відповісти
Закрити синагогу, а їх видворити в ізраїль.
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02.02.2022 20:07 Відповісти
Президент сказал "Оккупация" -- значит оккупация.

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02.02.2022 16:21 Відповісти
Если у нас есть СБУ, а не СБзЕ, то может начать разбираться с зачатками "хнр"? Помните, в Харькове воняет геповщиной, да ещё дупа пердеть начала...
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02.02.2022 16:21 Відповісти
Проспекту маршала Жукова вернули его историческое (?) название

19 июня 2019

Соответствующее решение было принято, 19 июня, НА СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

«За» проголосовали 59 депутатов.

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02.02.2022 16:24 Відповісти
Виходить, і там євреї при владі. Всю Україну за пояс запхали.
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02.02.2022 20:10 Відповісти
Наверное нехватает провокаторов, все на дистанционке
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Этот День Победы
Порохом ...ой

Из-за Пороха на День Побєды эту песню запретят
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02.02.2022 16:23 Відповісти
вибл@док кернес (нехай йому чорти не одну кочергу в дупі зломають) розродився виб@ядком тереховим.
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02.02.2022 16:41 Відповісти
зашквар не пройдет, всё правильно
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02.02.2022 16:53 Відповісти
Красномордый алкоголик, типо мэр , гэпловский дружбан и подельник терехов! Хрен тебе Харьков, падла проросейська! Скоро буду! Звиздуй на рашку!
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02.02.2022 16:54 Відповісти
Дело Кернеса живёт и процветает



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02.02.2022 16:58 Відповісти
Вскрився терехов. І це замість того, щоб приєднатися, залучив адмінресурс. Міг би всіх бюджетників зігнати і сам би попіарівся під українським прапором. Вся надія тільки на патріотичних харків'ян. Місцева влада не допоможе.
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02.02.2022 17:01 Відповісти
Українські закони не вимагають обов'язкової згоди Терехова на заходи, які вже відбувалися раніше і нічого поганого не передбачають.
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02.02.2022 18:13 Відповісти
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02.02.2022 17:03 Відповісти
Кернеса все любили! Пока взяли да и не подстрелили!
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02.02.2022 18:47 Відповісти
И подстреленного подельники залюбили исчо больше

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02.02.2022 18:51 Відповісти
Ми ж не в Росії, які ще погодження чи дозволи. Ніхто і ніщо не може заборонити в Україні мирні зібрання громадян для висвітлення своєї думки
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02.02.2022 18:24 Відповісти
Месяц - два лучше воздержаться от массовьіх мероприятий . Граната Ф-1 недорого стоит , но последствия тяжельіе . Раша спит и видит , как бьі нагадить ...
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02.02.2022 18:31 Відповісти
Хоть один не ультрапатриот на ЦН оказался!
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02.02.2022 18:48 Відповісти
Може й це і правильно, тому що можуть бути провокації.
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02.02.2022 18:55 Відповісти
 
 