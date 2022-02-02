Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого

Чиновники кажуть про труднощі із забезпеченням порядку та про ризики провокацій. Організатори не збираються відмовлятися від проведення заходу.

Скасувати марш закликала Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.

"Проведення масової акції громадської організації "Молодь Харків" із заявленою кількістю учасників 5 тисяч може викликати суттєві труднощі в забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста. Також потребує врахування той факт, що проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовують окремі радикально налаштовані особи для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні загалом", - йдеться в протоколі засідання.

Також у комісії вважають, що проведення акції може негативно вплинути на епідемічну ситуацію.

Читайте: Марш єдності відбудеться у Харкові 5 лютого

Комісія пропонує міськраді направити до суд позов про заборону проведення акції.

Організатори відмовлятися від проведення акції не збираються. Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив голова громадської ради при обласній державній адміністрації Костянтин Немічев.

"Марш організують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали, або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія ухвалила рішення лише щодо однієї з цих організацій. Заборонити проводити марш решті вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", - сказав Немічев.

Також читайте: Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Нагадаємо, учасники Маршу єдності збираються пройти 5 лютого вулицею Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів й очікували, що в ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.