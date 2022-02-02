Мерія Харкова виступила проти проведення Маршу єдності 5 лютого
Чиновники кажуть про труднощі із забезпеченням порядку та про ризики провокацій. Організатори не збираються відмовлятися від проведення заходу.
Скасувати марш закликала Харківська міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (КТЕБ та НС), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт міськради.
"Проведення масової акції громадської організації "Молодь Харків" із заявленою кількістю учасників 5 тисяч може викликати суттєві труднощі в забезпеченні публічної безпеки та порядку в центральній частині міста. Також потребує врахування той факт, що проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовують окремі радикально налаштовані особи для організації провокацій, спрямованих як на дискредитацію керівництва держави, так і на загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні загалом", - йдеться в протоколі засідання.
Також у комісії вважають, що проведення акції може негативно вплинути на епідемічну ситуацію.
Комісія пропонує міськраді направити до суд позов про заборону проведення акції.
Організатори відмовлятися від проведення акції не збираються. Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив голова громадської ради при обласній державній адміністрації Костянтин Немічев.
"Марш організують близько 80 організацій. Усі вони або вже подали, або найближчим часом подадуть заявки на його проведення. Комісія ухвалила рішення лише щодо однієї з цих організацій. Заборонити проводити марш решті вони просто не встигнуть фізично. Ми все одно вийдемо і покажемо, що Харків – це Україна", - сказав Немічев.
Нагадаємо, учасники Маршу єдності збираються пройти 5 лютого вулицею Сумською від пл. Конституції до намету "Все для Перемоги" на пл. Свободи. Організатори позиціонували акцію як неполітичну, без партійних прапорів й очікували, що в ній візьмуть участь щонайменше 5 тисяч людей.
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Иван, система, еще раз повторю: система тут не при чем. Вы сами высказали только что высказали все свои желания, на которые готовы вестись на выборах. И постоянно попадаетесь на них. Вы тот самый совок, который привык жить пятилетками и накоплениями на сберкнижках. Популисты есть во всех странах и лохи, верящие популистам тоже во всех. Будете голосовать за популистов, будете жить без их обещаний.
Ви ж його обирали не тільки для того, щоб його хуцпаті другани збивали людей на дорогах та грабували.
За минулої влади, принаймі за гратами опинився Єфремов. А ваш обранец його випустив.
Ще й купа іншої погані повернулось в Україну.
Наші дні, вже після Майдану, нинішня Рада:
https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
"Это другое!" ?
Не їм висувати подібні докори.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html 22 бер. 2021 р
Попри карантин: УПЦ МП вивела на вулиці тисячі людей.
У кількох містах України, зокрема Харкові та Запоріжжі, відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.
Путин тоже против единства Украины
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 39. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
19 июня 2019
Соответствующее решение было принято, 19 июня, НА СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
«За» проголосовали 59 депутатов.
Порохом ...ой
Из-за Пороха на День Побєды эту песню запретят