Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря
Чиновники говорят о трудностях с обеспечением порядка и рисках провокаций. Организаторы не собираются отказываться от проведения мероприятия.
Отменить марш призвала Харьковская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.
Проведение массовой акции общественной организации "Молодежь Харьков" с заявленным количеством участников 5 тысяч может вызвать существенные трудности в обеспечении публичной безопасности и порядка в центральной части города. Также требует учета тот факт, что проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используют отдельные радикально настроенные лица для организации провокаций, направленных как на дискредитацию руководства государства, так и на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе", - говорится в протоколе заседания.
Также в комиссии считают, что проведение акции может негативно отразиться на эпидемической ситуации.
Марш единства состоится в Харькове 5 февраля
Комиссия предлагает горсовету направить в суд иск о запрете на проведение акции.
Организаторы отказываться от проведения акции не собираются. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил глава общественного совета при областной государственной администрации Константин Немичев.
"Марш организуют около 80 организаций. Все они либо уже подали, либо в ближайшее время подадут заявки на его проведение. Комиссия приняла решение только в отношении одной из этих организаций. Запретить проводить марш остальным они просто не успеют физически. Мы все равно выйдем и покажем, что Харьков – это Украина", - сказал Немичев.
Напомним, участники Марша единства собираются пройти 5 февраля по улице Сумской от пл. Конституции к палатке "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы позиционировали акцию как неполитическую, без партийных флагов и ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тысяч человек.
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Иван, система, еще раз повторю: система тут не при чем. Вы сами высказали только что высказали все свои желания, на которые готовы вестись на выборах. И постоянно попадаетесь на них. Вы тот самый совок, который привык жить пятилетками и накоплениями на сберкнижках. Популисты есть во всех странах и лохи, верящие популистам тоже во всех. Будете голосовать за популистов, будете жить без их обещаний.
Ви ж його обирали не тільки для того, щоб його хуцпаті другани збивали людей на дорогах та грабували.
За минулої влади, принаймі за гратами опинився Єфремов. А ваш обранец його випустив.
Ще й купа іншої погані повернулось в Україну.
Наші дні, вже після Майдану, нинішня Рада:
https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
"Это другое!" ?
Не їм висувати подібні докори.
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html 22 бер. 2021 р
Попри карантин: УПЦ МП вивела на вулиці тисячі людей.
У кількох містах України, зокрема Харкові та Запоріжжі, відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.
Путин тоже против единства Украины
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 39. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ,
про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
19 июня 2019
Соответствующее решение было принято, 19 июня, НА СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
«За» проголосовали 59 депутатов.
Порохом ...ой
Из-за Пороха на День Побєды эту песню запретят