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Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря

Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря

Чиновники говорят о трудностях с обеспечением порядка и рисках провокаций. Организаторы не собираются отказываться от проведения мероприятия.

Отменить марш призвала Харьковская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.

Проведение массовой акции общественной организации "Молодежь Харьков" с заявленным количеством участников 5 тысяч может вызвать существенные трудности в обеспечении публичной безопасности и порядка в центральной части города. Также требует учета тот факт, что проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используют отдельные радикально настроенные лица для организации провокаций, направленных как на дискредитацию руководства государства, так и на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе", - говорится в протоколе заседания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто с пирогами российские войска не будет встречать, город будет защищать себя, - "Штаб обороны Харьковщины"

Также в комиссии считают, что проведение акции может негативно отразиться на эпидемической ситуации.

Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

Комиссия предлагает горсовету направить в суд иск о запрете на проведение акции.

Организаторы отказываться от проведения акции не собираются. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил глава общественного совета при областной государственной администрации Константин Немичев.

"Марш организуют около 80 организаций. Все они либо уже подали, либо в ближайшее время подадут заявки на его проведение. Комиссия приняла решение только в отношении одной из этих организаций. Запретить проводить марш остальным они просто не успеют физически. Мы все равно выйдем и покажем, что Харьков – это Украина", - сказал Немичев.

Напомним, участники Марша единства собираются пройти 5 февраля по улице Сумской от пл. Конституции к палатке "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы позиционировали акцию как неполитическую, без партийных флагов и ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тысяч человек.

Автор: 

марш (632) Харьков (7584) мэрия (110)


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Топ комментарии
+50
путін ще не напав, а харківські чиновники вже переобулись і вже думають як вони будуть перед окупантами пояснювати свої дозволи на проведення проукраїнських акцій! Харківських чиновників потрібно повністю замінити, щоб у путіна не було п'ятої колони в Харкові.
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02.02.2022 15:57 Ответить
+29
Мерія вже погладила триколори і колорадки, і сказала що це не на часі.
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02.02.2022 15:54 Ответить
+28
В Харкові чиновники це ставленики Кернеса та Авакова, тому їх потрібно всіх поміняти на проукраїнських!
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02.02.2022 16:00 Ответить
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Агов,редактори яке "5 ГРУДНЯ" )
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02.02.2022 15:51 Ответить
путін ще не напав, а харківські чиновники вже переобулись і вже думають як вони будуть перед окупантами пояснювати свої дозволи на проведення проукраїнських акцій! Харківських чиновників потрібно повністю замінити, щоб у путіна не було п'ятої колони в Харкові.
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02.02.2022 15:57 Ответить
Таких зеленський поставив..
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02.02.2022 15:58 Ответить
В Харкові чиновники це ставленики Кернеса та Авакова, тому їх потрібно всіх поміняти на проукраїнських!
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02.02.2022 16:00 Ответить
Скажу тобі по секрету, серед зелених на банковій також повно проросіских слуг.
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02.02.2022 16:06 Ответить
Я вообще Харькову удивляюсь, особенно после марша футбольных фанатов. Еще раз подтверждение того что восток Украины заповедник непуганых совков, которых даже десятки тысяч убитых граждан Украины бункерфюрером не остановят в бессмысленной любви к давно сгнившему в могиле нарыву на теле Земли.
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02.02.2022 16:23 Ответить
Таких усюди вистачає
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02.02.2022 17:51 Ответить
Система в Украине изначально прописана наперед,всякая тварь идущая на выборы заливает в уши электорату я все сделаю,да я их всех нагну,да будите золотом срать и икру жрать черпаками морскими,будите зарплаты и пенсии получать так что сможете от переизбытка финансов Европе в кредит давать в долг,На выходе имеем одно,не думаем головой получаем то что заслужили как и проголосовали,тела твари добирается до кормушки и начинает усложнять жизнь своих избирателей есчо больше,временами подкидывая косточку уже обглоданную на откатах чтобы показать что он помнит о своих избирателях,далее по сценарию Я пытаюсь но мне не дают вот проголосуете есчо раз за меня уже точно добьюсь ваших требований от проклятой власти,народ просто голосую за одних и тех же реально не включает логику и мышление ,чем больше и далее голосуеш за одних и тех же тем больше им выгоднее народ держать в бедности и реально ничего не делать хотя бы для ослабления этой житейской петли на шее избирателя,замкнутый круг получается,как я привожу пример всем своим знакомым почему если я скажу вам что я вас буду бить ,грабить и опускать по полной вы за меня никогда не проголосуете хотя я вам говорю правду,а другой обещая вам Рай если выберете его изначально будит врать для достижения своей цели вы выберете его
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02.02.2022 19:07 Ответить
"Система в Украине изначально прописана наперед,всякая тварь идущая на выборы заливает в уши электорату я все сделаю,да я их всех нагну,да будите золотом срать и икру жрать черпаками морскими,будите зарплаты и пенсии получать так что сможете от переизбытка финансов Европе в кредит давать в долг"

Иван, система, еще раз повторю: система тут не при чем. Вы сами высказали только что высказали все свои желания, на которые готовы вестись на выборах. И постоянно попадаетесь на них. Вы тот самый совок, который привык жить пятилетками и накоплениями на сберкнижках. Популисты есть во всех странах и лохи, верящие популистам тоже во всех. Будете голосовать за популистов, будете жить без их обещаний.
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02.02.2022 19:21 Ответить
Скажу тебе по секрету: в горсовете командует мэр.
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02.02.2022 16:38 Ответить
мало того єтот мер хочет опять восстановить проспект палача жукова.
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02.02.2022 17:23 Ответить
А ещё в Харькове есть самый большой проспект называеться МОСКОВСКИЙ!
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02.02.2022 17:57 Ответить
Так вроде уже восстановили, гандоны.
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02.02.2022 18:21 Ответить
Замечу что мэра и депутатов харьковчане выбирают. Поэтому абстрактные ватные "чиновники" не просто так вдруг возникли не откуда.
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02.02.2022 15:59 Ответить
Мер та депутати це представницька місцева влада, а ще є тисячі призначених чиновників які реально керують містом та областю, ось їх і потрібно повністю змінити! Нанести Авакову удар у відповідь!
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02.02.2022 16:01 Ответить
Чому Зєля не наносить? Вже майже 3 роки.
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02.02.2022 16:44 Ответить
Чому зеля не наносить удар? Майже 3 роки? Цікаве запитання. Думаю, що все просто. Зеля бере приклад у свого "паєрєдніка", який будучі "пезиком" не майже 3 роки, а цілих ПЯТЬ РОКІВ, не наніс жодного удару по прокацапській агентурі Харькова.
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02.02.2022 17:18 Ответить
мало того, гепа был доверенным лицом на последних президентских выборах у кондитера
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02.02.2022 17:27 Ответить
То нехай не бере приклад.
Ви ж його обирали не тільки для того, щоб його хуцпаті другани збивали людей на дорогах та грабували.
За минулої влади, принаймі за гратами опинився Єфремов. А ваш обранец його випустив.
Ще й купа іншої погані повернулось в Україну.
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02.02.2022 17:27 Ответить
Пані Алла, побійтесь Бога! І в думках у мене не було голосувати за блазня! І за "сивого " - також! "Потужний криголам" який жав руку і ворогу України - кернесу, і такому ж ворогу України - меру Одеси - труханову, які підтрмали його на виборах Президента в 19-у році, сам себе переграв. Ну який реальний Патріот України голосував би за виродка, який злив в "унітаз" всі світлі мрії і вимоги Майдану і ручкається з бандитами, у яких руки в крові Майданівців?
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02.02.2022 17:44 Ответить
Я знаю вашу супер принциплвість. Ви готові голосувати тільки за ту, що все життя жметься із медведчуком.

Наші дні, вже після Майдану, нинішня Рада:

https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
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02.02.2022 17:56 Ответить
Як це пояснює дії супер принципових, які голосують за Тимошенко, яка влаштовувала спільні посміхушки з пуйлом і до сих пір обіймається з медведчуком?

"Это другое!" ?
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02.02.2022 18:36 Ответить
https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html

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02.02.2022 17:57 Ответить
ты Алла забула как Порох был членом политсовета СДПУ(о) и депутатом у фракции Медведчука
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02.02.2022 18:36 Ответить
Цим йому дорікають адепти Тимошенко-Григян.
Не їм висувати подібні докори.
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02.02.2022 18:38 Ответить
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02.02.2022 20:18 Ответить
ЗЕленое не неси бред. Все лидеры харьковской сепарни после весны 2014 г. либо сбежали в ЛуганДон, либо в Кацапстан, многие успели отсидеть. И при Порохе в Харькове никто не запрещал марши за Единство Украины, в том числе марши патриотических украинских организаций и Кернес сидел тихо и в политическом вопросе старался не отсвечивать ... Ты захотело какаху в Пороха метнуть? Лучше ответь почему твоя ЗЕленая москальская кукла ни разу не назвала Рашку оккупантом а Путина преступником и убийцей, в отличии от Пороха?
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02.02.2022 17:39 Ответить
Одні вибирають, а інші рахують і видають результат.
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02.02.2022 20:03 Ответить
фамилии этих сраных чиновников !
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02.02.2022 17:09 Ответить
Як би ватнік не маскувався-видає ватність...
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02.02.2022 15:52 Ответить
Харьков возле россии.и говорят здесь на русском языке!и много родственников и знакомых живут в России у харьковчан.
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02.02.2022 18:01 Ответить
приблизно так свого часу казали у Донецьку та Луганську...
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02.02.2022 18:07 Ответить
Просто факты!
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02.02.2022 18:11 Ответить
факт у тому що знайомі отих знайомих та родичів харків'ян з расєі прийшли в Україну та вбивають українців...
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02.02.2022 18:16 Ответить
Что вы предлагаете?
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02.02.2022 18:21 Ответить
Я прєдлагаю лапатнікам убраться нахрєн дамой-запарєбрік.А українці та інші притомні громадяни України самі вирішуватимуть як їм жити на СВОЇЙ землі...
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02.02.2022 18:28 Ответить
На все свій час...
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02.02.2022 18:40 Ответить
Моя тобі порада ватний Вася-тікай запарєбрік поки ще не пізно...
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02.02.2022 21:14 Ответить
Мерія вже погладила триколори і колорадки, і сказала що це не на часі.
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02.02.2022 15:54 Ответить
Цензор,твої редактори що вживають ? Не економ на професіоналах. Надто багато косяків.
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02.02.2022 15:55 Ответить
Подозреваю что это Братущак затроил, после того как ему сегодня натыкали)))
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02.02.2022 16:03 Ответить
Google traslater?
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02.02.2022 16:27 Ответить
От якби марш ватанів, тоді б можна було!

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3212546-popri-karantin-upc-mp-vivela-na-vulici-tisaci-ludej.html 22 бер. 2021 р
Попри карантин: УПЦ МП вивела на вулиці тисячі людей.

У кількох містах України, зокрема Харкові та Запоріжжі, відбулися хресні ходи, які організувала Українська православна церква Московського патріархату.
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02.02.2022 15:59 Ответить
"Это другое!"
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02.02.2022 16:23 Ответить
Труханов переобувся, яка комісія????? Харьків"яни робіть свою справу, Харків ЦЕ УКРАЇНА!!!!!!!
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02.02.2022 16:00 Ответить
Чого той тЄрЄхов кіпішує? Там тої ходи- 2 квартали! Не будуть людей провокувати, як біля Палацу Спорту, то все пройде спокійно.
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02.02.2022 16:05 Ответить
У мерії труднощі з проведенням провокацій?
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02.02.2022 16:08 Ответить
хах))
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02.02.2022 16:11 Ответить
Відмова харківської влади підтримати акцію - це вже провокація.
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02.02.2022 16:13 Ответить
Харківська влада проти Єдності?

Путин тоже против единства Украины
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02.02.2022 16:21 Ответить
+100500.
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02.02.2022 16:21 Ответить
Конституція України - Розділ II
ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Стаття 39. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО ЗБИРАТИСЯ МИРНО, БЕЗ ЗБРОЇ І ПРОВОДИТИ ЗБОРИ, МІТИНГИ, ПОХОДИ І ДЕМОНСТРАЦІЇ,

про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
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02.02.2022 16:17 Ответить
Харьковская синагога против,они сруться коли украинцев багато ходить
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02.02.2022 16:18 Ответить
Закрити синагогу, а їх видворити в ізраїль.
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02.02.2022 20:07 Ответить
Президент сказал "Оккупация" -- значит оккупация.

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02.02.2022 16:21 Ответить
Если у нас есть СБУ, а не СБзЕ, то может начать разбираться с зачатками "хнр"? Помните, в Харькове воняет геповщиной, да ещё дупа пердеть начала...
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02.02.2022 16:21 Ответить
Проспекту маршала Жукова вернули его историческое (?) название

19 июня 2019

Соответствующее решение было принято, 19 июня, НА СЕССИИ ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

«За» проголосовали 59 депутатов.

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02.02.2022 16:24 Ответить
Виходить, і там євреї при владі. Всю Україну за пояс запхали.
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02.02.2022 20:10 Ответить
Наверное нехватает провокаторов, все на дистанционке
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02.02.2022 16:23 Ответить
Этот День Победы
Порохом ...ой

Из-за Пороха на День Побєды эту песню запретят
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02.02.2022 16:23 Ответить
вибл@док кернес (нехай йому чорти не одну кочергу в дупі зломають) розродився виб@ядком тереховим.
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02.02.2022 16:41 Ответить
зашквар не пройдет, всё правильно
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02.02.2022 16:53 Ответить
Красномордый алкоголик, типо мэр , гэпловский дружбан и подельник терехов! Хрен тебе Харьков, падла проросейська! Скоро буду! Звиздуй на рашку!
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02.02.2022 16:54 Ответить
Дело Кернеса живёт и процветает



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02.02.2022 16:58 Ответить
Вскрився терехов. І це замість того, щоб приєднатися, залучив адмінресурс. Міг би всіх бюджетників зігнати і сам би попіарівся під українським прапором. Вся надія тільки на патріотичних харків'ян. Місцева влада не допоможе.
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02.02.2022 17:01 Ответить
Українські закони не вимагають обов'язкової згоди Терехова на заходи, які вже відбувалися раніше і нічого поганого не передбачають.
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02.02.2022 18:13 Ответить
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02.02.2022 17:03 Ответить
Кернеса все любили! Пока взяли да и не подстрелили!
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02.02.2022 18:47 Ответить
И подстреленного подельники залюбили исчо больше

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02.02.2022 18:51 Ответить
Ми ж не в Росії, які ще погодження чи дозволи. Ніхто і ніщо не може заборонити в Україні мирні зібрання громадян для висвітлення своєї думки
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02.02.2022 18:24 Ответить
Месяц - два лучше воздержаться от массовьіх мероприятий . Граната Ф-1 недорого стоит , но последствия тяжельіе . Раша спит и видит , как бьі нагадить ...
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02.02.2022 18:31 Ответить
Хоть один не ультрапатриот на ЦН оказался!
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02.02.2022 18:48 Ответить
Може й це і правильно, тому що можуть бути провокації.
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02.02.2022 18:55 Ответить
 
 