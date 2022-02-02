Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря

Чиновники говорят о трудностях с обеспечением порядка и рисках провокаций. Организаторы не собираются отказываться от проведения мероприятия.

Отменить марш призвала Харьковская городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт горсовета.

Проведение массовой акции общественной организации "Молодежь Харьков" с заявленным количеством участников 5 тысяч может вызвать существенные трудности в обеспечении публичной безопасности и порядка в центральной части города. Также требует учета тот факт, что проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используют отдельные радикально настроенные лица для организации провокаций, направленных как на дискредитацию руководства государства, так и на обострение общественно-политической ситуации в городе и регионе", - говорится в протоколе заседания.

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Также в комиссии считают, что проведение акции может негативно отразиться на эпидемической ситуации.

Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

Комиссия предлагает горсовету направить в суд иск о запрете на проведение акции.

Организаторы отказываться от проведения акции не собираются. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил глава общественного совета при областной государственной администрации Константин Немичев.

"Марш организуют около 80 организаций. Все они либо уже подали, либо в ближайшее время подадут заявки на его проведение. Комиссия приняла решение только в отношении одной из этих организаций. Запретить проводить марш остальным они просто не успеют физически. Мы все равно выйдем и покажем, что Харьков – это Украина", - сказал Немичев.

Напомним, участники Марша единства собираются пройти 5 февраля по улице Сумской от пл. Конституции к палатке "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы позиционировали акцию как неполитическую, без партийных флагов и ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тысяч человек.