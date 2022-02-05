Харьковский админсуд отказался запрещать Марш единства в Харькове 5 февраля

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска городского совета, требовавшего запретить общественной организации "ЗОО МИР. ХАРЬКОВ" проводить 5 февраля Марш единства.

Об этом глава Штаба обороны Харьковщины, председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев написал в своем Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Харьковский административный суд отказал в иске городскому совету. Марш единства состоится на законных основаниях. Завтра. 14:00. Майдан Конституции", - написал Немичев.

В подтверждение своих слов он опубликовал также фрагмент резолютивной части решения, вынесенного судьей Александром Титовым вечером в пятницу, 4 февраля. В нем сказано, что решение может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде не позднее дня его оглашения.

Читайте также: Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

"Решение вступает в силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае его обжалования – с момента оглашения решения суда апелляционной инстанции", - сказано в решении.

Как сообщалось, 1 февраля Немичев заявил о том, что Штаб обороны Харьковщины планирует проводить обучение людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, медицинское обучение, а также ряд уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа. В частности, на 5 февраля был запланирован Марш единства по ул.Сумская от пл. Конституции до палатки "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы позиционировали акцию как неполитическую, без партийных флагов и ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тысяч человек.

2 февраля Харьковская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала общественной организации "Молодежь. Харьков" отказаться от проведения Марша единства по ул. Сумской (от пл. Конституции до пл. Свободы), ссылаясь на возможные риски террористических угроз и рост заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в последние дни в городе.

Читайте также: Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря

3 февраля КТЭБ и ЧС приняла аналогичное решение по заявке другой общественной организации - "ЗОО МИР. ХАРЬКОВ".

Обе организации отказались прислушаться к рекомендациям комиссии, и юридический департамент горсовета подал в суд административные иски с требованием запретить проведение Марша единства.