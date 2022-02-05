РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости
13 031 46

Харьковский админсуд отказался запрещать Марш единства в Харькове 5 февраля

Харьковский админсуд отказался запрещать Марш единства в Харькове 5 февраля

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска городского совета, требовавшего запретить общественной организации "ЗОО МИР. ХАРЬКОВ" проводить 5 февраля Марш единства.

Об этом глава Штаба обороны Харьковщины, председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев написал в своем Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Харьковский административный суд отказал в иске городскому совету. Марш единства состоится на законных основаниях. Завтра. 14:00. Майдан Конституции", - написал Немичев.

В подтверждение своих слов он опубликовал также фрагмент резолютивной части решения, вынесенного судьей Александром Титовым вечером в пятницу, 4 февраля. В нем сказано, что решение может быть обжаловано во Втором апелляционном административном суде не позднее дня его оглашения.

Читайте также: Марш единства состоится в Харькове 5 февраля

"Решение вступает в силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае его обжалования – с момента оглашения решения суда апелляционной инстанции", - сказано в решении.

Как сообщалось, 1 февраля Немичев заявил о том, что Штаб обороны Харьковщины планирует проводить обучение людей, готовых участвовать в сопротивлении российской агрессии, медицинское обучение, а также ряд уличных акций, направленных на поднятие патриотического духа. В частности, на 5 февраля был запланирован Марш единства по ул.Сумская от пл. Конституции до палатки "Все для Победы" на пл. Свободы. Организаторы позиционировали акцию как неполитическую, без партийных флагов и ожидали, что в ней примут участие не менее 5 тысяч человек.

2 февраля Харьковская городская комиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала общественной организации "Молодежь. Харьков" отказаться от проведения Марша единства по ул. Сумской (от пл. Конституции до пл. Свободы), ссылаясь на возможные риски террористических угроз и рост заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в последние дни в городе.

Читайте также: Мэрия Харькова выступила против проведения Марша единства 5 декабря

3 февраля КТЭБ и ЧС приняла аналогичное решение по заявке другой общественной организации - "ЗОО МИР. ХАРЬКОВ".

Обе организации отказались прислушаться к рекомендациям комиссии, и юридический департамент горсовета подал в суд административные иски с требованием запретить проведение Марша единства.

Автор: 

марш (632) Харьков (7747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Харківська влада схоже(?) не може вирішити на кого працювати: на рашку чи на Україну??
Головне пам'ятати: якщо сидіти на двох стільцях може і очко тріснути.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:59 Ответить
+28
міськрада Харкова вже давно визначилась на якому вона боці.
ворюги, казнокради та корупціонери не можуть бути прихильниками европейського рівня життя.
режим путіна та лукашенка, це їхнє.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:14 Ответить
+21
Харків за 30 км від раші, а при владі прокацапи. В військовий час їх не тощо зняти, їх посадити треба, як зрадників
показать весь комментарий
05.02.2022 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харківська влада схоже(?) не може вирішити на кого працювати: на рашку чи на Україну??
Головне пам'ятати: якщо сидіти на двох стільцях може і очко тріснути.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:59 Ответить
НЕориги в прольоті?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:04 Ответить
Бажано, щоб ще й в труні!
показать весь комментарий
05.02.2022 10:10 Ответить
Допомога потрібна ?.. Ну якшо шож ...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:16 Ответить
цей марш - частина дій по захисту харкова....
тепер окупант не поткнеться
показать весь комментарий
05.02.2022 10:58 Ответить
Городская власть Харькова против мира, единства и Украины? Гнать надо такую власть. Они уже готовы встречать Путина хлебом солью. Это сепаратисты. Почему соответствующие органы не занимаются городской властью? Всех в каталажку или предложить им выехать из Украины за 24 часа. Таких властей в Украине, да еще в период войны не должно быть априори. Пусть харьковчане требуют на марше отставки властей и перевыборы. Кругом одни рептилоиды.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:01 Ответить
Гнать избранную большинством избирателей власть? Как Вы это себе представляете?
показать весь комментарий
05.02.2022 17:17 Ответить
Если власть лживая, если идет против народа, если устраивает геноцид, нали нарушает Конституцию страны ей не место быть, ей нужно идти в отставку, а народ должен это требовать.
показать весь комментарий
06.02.2022 18:07 Ответить
Жопа підгорає... Ну і слава Богу... " Ждём... Надеемся...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:14 Ответить
міськрада Харкова вже давно визначилась на якому вона боці.
ворюги, казнокради та корупціонери не можуть бути прихильниками европейського рівня життя.
режим путіна та лукашенка, це їхнє.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:14 Ответить
Нічого дивного. Як і зєкодлан.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:16 Ответить
"...може і очко тріснути..." -багато бачив, чув і знаю, але цей вислів уперше !!!! 👏👏👏
показать весь комментарий
05.02.2022 10:23 Ответить
Це якщо туди встромити щось великого діаметру, а правильніше висловитися - попа може репнути.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:53 Ответить
Харків за 30 км від раші, а при владі прокацапи. В військовий час їх не тощо зняти, їх посадити треба, як зрадників
показать весь комментарий
05.02.2022 10:11 Ответить
після цього маршу ворог до міста не поткнеться
показать весь комментарий
05.02.2022 11:05 Ответить
да.... но ещё ближе к банковой 30 километров находится рада...и там сидят более активные сепары целой партией проросийские и как то ничего....(служат народу Украины...) так что в столице....в сердце УКРАИНЫ! что там уже мэр харькова... такая мелочь сравнительно...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:08 Ответить
В військовий час не садять.
А "по законах військового часу", плі !
показать весь комментарий
05.02.2022 11:52 Ответить
Без суду і слідства?
показать весь комментарий
05.02.2022 17:19 Ответить
так эту местную раду надо всех до единого выйти на марш единства, дать каждому передасту большой флаг, а головке зрады - флаг 3 на 3 метра с древком высотой 5 метров... и пусть падла попробует не донести его до финиша...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:13 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 10:20 Ответить
Ти сам тихіше там по клавішам - вібрація, резонанс, нє, ну чув про таке
показать весь комментарий
05.02.2022 10:24 Ответить
Теперь понятно чё плешивый х@йло-дрябложопышь, думает что Харьков он легко захватит...
Видать позвонил в горадминистрацию и спросил "Вы не протиф?",
- "Неее, ну что вы, велкомъ!"...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:22 Ответить
А хто очолює ту гарадскую раду? Чи не той, хто запевняв, що Харків не буде захоплено кацапами? Ануси двуликі
показать весь комментарий
05.02.2022 10:22 Ответить
В 2014г в Харькове российские диверсантьі уже устраивали теракт во время аналогичного массового мероприятия , погибли люди . Не стоит сейчас "маршировать" , риски большие .Имхо
показать весь комментарий
05.02.2022 10:32 Ответить
какіє ріскі?
показать весь комментарий
05.02.2022 10:37 Ответить
Пиши на русском , портянка , не маскируйся .😃
показать весь комментарий
05.02.2022 10:38 Ответить
Може, розійтись всім по хатах та ждати московитів?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:00 Ответить
а як би суд заборонив,цікаво вони що в автозаки би пакувал людей на марші?.з яких це пір я у якогось засраного суда чи ще когось маю простити дозвіл на проведення маршу чи мітингу?ви не оху...ли там?тут не рашка,тут живуть вільні люди Українці
показать весь комментарий
05.02.2022 10:38 Ответить
Ну як. Ковід нападе. Захист населення. Це нова фішка проти мітингів та демонстрацій.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:02 Ответить
Для мера та інших сепаратистів Харкова марш єдності як серпом на фаберже.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:45 Ответить
Ватничкам-страдать.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:45 Ответить
Про яку Україну вони пишуть, про російську чи українську.
показать весь комментарий
05.02.2022 16:36 Ответить
Вот поэтому Зеле и не доверяют. Своих личных врагов он быстренько выпихивает. А тут целый горсовет врагов страны...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:47 Ответить
Президент не имеет власти над горсоветом. Никакой.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:21 Ответить
Не мішайте красти гроші! Шо ви встраюєте, гроші ******* тишу!
А то Путін нападе.
А ось коли кодляк зеворюг втече в Ізраїль - тоді вже і мітингуйте.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:58 Ответить
Харківський міський голова - росіянин. Може, Ви не знали.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:23 Ответить
И вы хотите в помощь Харьковскому горсовету вернуть в Украину 3 миллиона ватных пенсов из ОРДЛО?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:10 Ответить
Марш Єдності,проводить ЗОО СВІТ...Всім приходити з песиками,котиками і хомячками...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:25 Ответить
Это формальность. Там несколько организаций подали.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:34 Ответить
Цікаво, а що то у харків'ян за "місцева рада" така?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:57 Ответить
Обрана потужною більшістю голосів.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:25 Ответить
А кто харьковчанам выбирал их мэров, сначала Кернеса, а затем его верного пса - Терехина?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:58 Ответить
подавляющее большинство харьковчан. А "городские сумасшедшие" есть в любом обществе
показать весь комментарий
05.02.2022 13:24 Ответить
Терехова.
показать весь комментарий
05.02.2022 17:25 Ответить
Описка. Терехова.
показать весь комментарий
06.02.2022 07:31 Ответить
Міська зрада аргументувала свою незгоду з Маршем епідемією Ковід..Чому ж вона так само не забороняє, наприклад, зборища гундяївських сектантів?Чи путінські попи мають в цьому питанні особливі привілеї?
показать весь комментарий
05.02.2022 14:52 Ответить
 
 