УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4727 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
2 034 2

Словаччина готова допомагати підрозділам та штабам ЗСУ, - міністр оборони Надь

Словаччина готова допомагати підрозділам та штабам ЗСУ, - міністр оборони Надь

Влада Словаччини перебуває у тісному контакті з урядом України, "щоб наша допомога була максимально адресною", – і готова допомагати частинам та штабам Збройних Сил України як консультаціями, так і "практичною допомогою".

Про це заявив словацький міністр оборони Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У Раді безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорення поточної ситуації з безпекою на нашому східному кордоні та кроків, які можуть зробити окремі міністерства у разі погіршення ситуації", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україну приїдуть глави МЗС Чехії, Словаччини та Австрії

Надь підтвердив, що Збройні сили Словаччини "готові виділити необхідні сили та засоби".

"Одна з можливостей, наприклад, це підготовка, консультації та допомога підрозділам та штабам ЗСУ", – додав він, не уточнюючи.

Автор: 

допомога (8771) Словаччина (1214) ЗСУ (7944)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.02.2022 10:33 Відповісти
Братиславский град , а слева Парламент Словакии
показати весь коментар
07.02.2022 10:34 Відповісти
 
 