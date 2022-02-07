Словаччина готова допомагати підрозділам та штабам ЗСУ, - міністр оборони Надь
Влада Словаччини перебуває у тісному контакті з урядом України, "щоб наша допомога була максимально адресною", – і готова допомагати частинам та штабам Збройних Сил України як консультаціями, так і "практичною допомогою".
Про це заявив словацький міністр оборони Ярослав Надь, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У Раді безпеки Словацької Республіки ми продовжили обговорення поточної ситуації з безпекою на нашому східному кордоні та кроків, які можуть зробити окремі міністерства у разі погіршення ситуації", – сказав він.
Надь підтвердив, що Збройні сили Словаччини "готові виділити необхідні сили та засоби".
"Одна з можливостей, наприклад, це підготовка, консультації та допомога підрозділам та штабам ЗСУ", – додав він, не уточнюючи.
