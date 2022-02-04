В Україну приїдуть глави МЗС Чехії, Словаччини та Австрії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавськи разом із главами МЗС Словаччини та Австрії візьме участь у поїздці до України 7-8 лютого 2022 року, а також передасть гуманітарну допомогу від ЧР.

Про це повідомляє МЗС Чехії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

У Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Також він проведе переговори з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Ян Ліпавськи підтвердить чеську підтримку територіальної єдності та суверенітету України та процесу реформ та євроатлантичного напрямку країни, йдеться у повідомленні.

Усі три міністри разом відвідають Харків і лінію зіткнення.

Читайте: Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ

Під час візиту глава чеської дипломатії також передасть гуманітарну допомогу. Міністр везе з собою 500 так званих "травматичних наборів", які служать аптечками. Ці пакети вартістю 3,6 мільйона крон (майже 4,8 млн грн) були забезпечені Міністерством закордонних справ Чеської Республіки з фондів гуманітарної допомоги у співпраці з Чеським Червоним Хрестом. До збору коштів долучились також волонтери громадських організацій.

Чехія надає Україні гуманітарну допомогу з 2014 року. У 2021 році вона становила 74 мільйони крон. Ця допомога спрямована на підтримку місцевого населення та розвиток потенціалу державних інституцій, зокрема й на сході країни. Крім того, 18,5 мільйонів крон були спрямовані на співпрацю з трансформації для підтримки розвитку громадянського суспільства, свободи ЗМІ, включаючи освіту журналістів, розвиток верховенства права, підвищення стійкості українського суспільства, покращення навколишнього середовища та громадянських ініціатив.

Також читайте: Зеленський та президентка Словаччини Чапутова провели телефонну розмову: Обговорили ризики, пов'язані з будівництвом "Північного потоку - 2"