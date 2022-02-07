Міжпарламентський союз готовий допомогти Україні у діалозі з Росією, - Пашеку

Міжпарламентський союз готовий допомогти Україні знайти діалог із Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Міжпарламентського союзу Дуарте Пашеку.

"Діалог і дипломатія мають бути основними для знаходження рішень... для забезпечення мирного існування для всіх. Якщо МПС може бути корисним у знаходженні цього діалогу між Росією та Україною, ми будемо раді його забезпечити", - сказав Пашеку на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком у понеділок.

Він також наголосив, що кожна країна має бути вільною у виборі свого майбутнього.

"Я сподіваюся, що вашій країні вдасться не зайти у важчу стадію цього конфлікту і за допомогою солідарності ви зможете… знайти компроміс у вирішенні цієї проблеми", - зазначив Пашеку.

Нагадаємо, Міжпаламентський союз - це міжнародна організація, створена в 1889 році Фредеріком Пассі (Франція) та Рандалом Крімером (Велика Британія). Це був перший постійний форум для політичних багатосторонніх переговорів. Спочатку організація складалася з окремих парламентарів, але з тих пір перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав.

Національні парламенти 163 країн є членами союзу разом з 10 регіональними парламентськими асамблеями, які є асоційованими членами.

Союз має постійних спостерігачів в Генеральній Асамблеї ООН та загальний консультативний статус в Економічній і соціальній раді.Міжпарламентський союз був створений у Францїі.