Питання участі Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, - Кулеба

Питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, Офіс президента України повідомить про це, коли рішення буде ухвалено.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання участі президента опрацьовується, і Офіс президента належним чином повідомить про це, коли рішення буде ухвалено", - сказав Кулеба.

Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Путін відмовився від фізичної участі у заході

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.

Як повідомив голова MSC Вольфганг Ішингер, президент Росії Володимир Путін уже відмовився від фізичної участі у конференції. Однак організатори сподіваються, що він виступить на ній віртуально.