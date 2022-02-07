УКР
Питання участі Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, - Кулеба

Питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, Офіс президента України повідомить про це, коли рішення буде ухвалено.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання участі президента опрацьовується, і Офіс президента належним чином повідомить про це, коли рішення буде ухвалено", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.

Як повідомив голова MSC Вольфганг Ішингер, президент Росії Володимир Путін уже відмовився від фізичної участі у конференції. Однак організатори сподіваються, що він виступить на ній віртуально.

Зеленський Володимир (25625) конференція (175) МЗС (4286) Кулеба Дмитро (3606) Мюнхен (198)
цікаво, а в Мюнхені кулеба також буде казати що "Украина устала от Запада"?
чі знов понесе свій кокаіновий бред:
Ибигдан: То что оно несет - это обычный кокаиновый бред. Зеля - кокаиновый наркоман. Хорошый был мальчик кушал и в шапке, слушался маму. А теперь - плотно сидит на коксе и несет херню. Одно непонятно - почему его до сих пор считают президентом?
07.02.2022 13:40 Відповісти
позориться так до конца.
07.02.2022 13:35 Відповісти
Нікуди він не поїде. І в цьому випадку не знаєш добре це чи погано
У презИдента є прекрасна можливість провести велику кількість зустрічей і досягти необхідних домовленностей, перетягти на бік України нейтральних, але у випадку з ВАЗелінським, все може бути з точністю до навпаки.
07.02.2022 13:41 Відповісти
То есть главнокомандующий поедет на конференцию, а тут хутин с Лукой нападет
07.02.2022 13:33 Відповісти
Кулеба на каналі Коломойского заявив про "втому України від партнерів".
Це ОПа заставила міністра разгоняти антизахидні настрої?
Якщо Кулеба втомився, то хай складає повноваження. З д..ілом поведешся в д..іла наберешся.

Це ж яким му..ем треба бути щоб таке казати про людей, які нас практично рятують?!
Цікаво: він свої посадові інструкції читав?
Це як в анекдоті про пожежника: і робота хороша і колектив прекрасний, але як пожежа - то хоч звільняйся!
07.02.2022 13:42 Відповісти
Каждый в своей жизни зарабатывает себе балы и активы. Вот Ермак , к примеру, кроме денег обрастает нужными связями . Потом начхает на Украину и поедет читать лекции в американский университет . Вот така ферня
07.02.2022 14:45 Відповісти
позориться так до конца.
07.02.2022 13:35 Відповісти
Бубочка уже три сценария развлекательной программы в командировке зарубил. Хотел бы чтоб Октоберфест ему устроили
07.02.2022 13:58 Відповісти
Питання опрацьовується?
Та за Зюзю уже все опрацював Дерьмак, он же и озвучит
07.02.2022 14:02 Відповісти
Для Ермака выступить в Мюнхене - это амбициозное действо , потому он будет отговаривать Зе от Мюнхена и попрется туда лично
07.02.2022 14:42 Відповісти
Думаю , что Зе надо ехать в Мюнхен , а Секретарю РНБО ОФИЦИАЛЬНО передать правление в Украине на это время.
07.02.2022 14:43 Відповісти
Краще не треба, хай вже Їде завхоз Єрмак, він хоча б відвертої дурні не натриндить.
07.02.2022 15:30 Відповісти
ЗЕ надо объявить недееспособным по причине умственной отсталости на фоне наркотической зависимости и отправить в отставку. Цёго нэдолугого нельзя отправлять на такие ответственные мероприятия, бо опять опозорится и обосрётся
07.02.2022 15:30 Відповісти
Безпекова конференція без найвеличнійвшивого лідера ********** не може відбуватися.
07.02.2022 16:07 Відповісти
 
 