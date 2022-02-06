УКР
Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Путін відмовився від фізичної участі у заході

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують в середині лютого на своєму заході понад 30 світових лідерів, серед яких називають і президента Україна Володимира Зеленського.

Про це повідомив голова MSC Вольфганг Ішингер агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед гостей він назвав канцлера ФРН Олафа Шольца, віцепрезидента США Камалу Гарріс, українського лідера Володимира Зеленського, генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Комісії ЄС Урсулу фон дер Ляєн тощо.

За словами Ішингера, президент Росії Володимир Путін уже відмовився від фізичної участі у конференції. Однак організатори сподіваються, що він виступить на ній віртуально. "Я точно не хочу виключати Росію. Зараз Москва має скористатися можливістю не лише представити російську перспективу через листи до США та НАТО, а й ще раз пояснити її обізнаній аудиторії високого рівня", - сказав голова MSC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

У Мюнхені очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів.

Щорічна безпекова конференція пройде 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів. Так, приміром, представники українських ЗМІ, які традиційно висвітлювали роботу конференції, цього разу запрошення не отримали.

Вольфганг Ішінгер передасть після конференції 2022 року свої повноваження колишньому політичному раднику канцлера Ангели Меркель, експослу ФРН в ООН Крістофу Гойсгену.

Також читайте: Україні варто орієнтуватись на Фінляндію, яка в ЄС, але не в НАТО, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

06.02.2022 15:02 Відповісти
 
 