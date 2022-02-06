РУС
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался от физического участия в мероприятии

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в середине февраля на мероприятии более 30 мировых лидеров, среди которых называют и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил глава MSC Вольфганг Ишингер агентству dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди гостей он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, вице-президента США Камалу Харрис, украинского лидера Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Комиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен.

По словам Ишингера, президент России Владимир Путин уже отказался от физического участия в конференции. Однако огранизаторы надеются, что он выступит на ней виртуально. "Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз пояснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", - сказал глава MSC.

Читайте также: Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

В Мюнхене ожидается ориентировочно 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

Ежегодная конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. В отличие от 2021 года, когда было решено перенести все мероприятия онлайн, на этот раз гости будут присутствовать физически, хотя в ограниченном количестве - вместо обычных более 2 тысяч участников только 600 - и при жестких гигиенических условиях. Также резко сокращено число журналистов. Например, представители украинских СМИ, которые традиционно освещали работу конференции, на этот раз приглашения не получили.

Вольфганг Ишингер передаст после конференции 2022 года свои полномочия бывшему политическому советнику канцлера Ангелы Меркель, экс-послу ФРГ в ООН Кристофу Хойсгену.

Читайте также: Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Автор: 

Люди, як ми дожилися до такого? Чому віслюк в країні править бал? Зі своєю скумбрією по 8 гриваків? як так трапилось? Чи ці хохли дурнуваті, чи хворі на всю вежу?
06.02.2022 12:24 Ответить
НЕ ПУСКЙТЕ ЕГО ТУДА! Эрдоган уже съездил - теперь никак не вычухается.Это БеДоНоСеЦ!!! Париж дважды горел,включая собор.
06.02.2022 12:23 Ответить
путин твой *****. никогда не пиши имя этой мрази с большой буквы
06.02.2022 12:25 Ответить
Зеленьского можна запросити хіба шо на віселицю. Віслюкові - віселицю
06.02.2022 12:22 Ответить
Люди, як ми дожилися до такого? Чому віслюк в країні править бал? Зі своєю скумбрією по 8 гриваків? як так трапилось? Чи ці хохли дурнуваті, чи хворі на всю вежу?
06.02.2022 12:24 Ответить
Ну с этим всё понятно, а ***** то ссытся
06.02.2022 12:41 Ответить
Телевізор + продажна соціологія , і можна зробити президентом навіть чотироногого віслюка.
06.02.2022 12:48 Ответить
чим вам лядям не угодив зеленський, тим що ви розікрали все разом з яниками та порохами, а він вас нахер не розстріляв, вам ***** потрібен путін а краще сталін
06.02.2022 13:08 Ответить
ты членина забыл упомянуть щановный
06.02.2022 13:16 Ответить
чмо прокацапское ещё украинцев не расстреливало..
Хай только вякнет - повистнет на каштане,зесрань)
06.02.2022 13:26 Ответить
Кумовство, корупция, воровство, выборы главы САП, отпугивание инвесторов...
06.02.2022 14:25 Ответить
Всё очень просто, людям осточертела поголовная корупция и воровство. И они послушав Зеленского на выборах наивно думали что выберут изменения к лучшему в этой области.
06.02.2022 13:09 Ответить
отсюда вывыод, что наши люди дибилы и место им в псих бальнице бо они зелебобы
06.02.2022 13:17 Ответить
Нет, вывод такой - если бы не корумпированное и вороватое руководство страны, то за наши 30 лет независимости у нас была бы вторая Англия, ФРГ или Япония по экономике и военному потенциалу ! Ведь у нас всё для этого есть ! И не один бы враг не позариля бы на такую сильную страну !
06.02.2022 13:59 Ответить
Так ты только подтвердил,что выборци зебобы -полные дегенераты
06.02.2022 13:28 Ответить
Люди хотели лучше жить шутиш?Людям а саме виборцям величайшого віслюка ***** було.На стадіоні вімкнути кожному зевиборецю той батл з порохом і там усе було ясно тільке тупе стадо хоче хіба правди?стадо хоче хліба та видовищь.У лисого для взагадлі дебільних була підсказка на підтяжках написана.*****.Нехотіли мову .віру армію.Мєте ганьбу злидні та віслюка наркомана з його монобидлом.Хто знає ще що зашкварить ця влада.
06.02.2022 14:08 Ответить
а до чого тут запрошення ?
06.02.2022 13:10 Ответить
Його обрали на демократичних виборах. За нього і половина армії голосувала. Це взагалі ще до сьогодні в голові не вкладається.
06.02.2022 13:27 Ответить
А толку то з того, що його запросили? Він мотивований ворог України!
06.02.2022 15:06 Ответить
А як діє ЗЕ? Хіба не в дусі і на догоду інтересам ізраїлю і кремлю -одночасно? Антиукраїнські інтереси кремля і тель-авіва давно збігаються...
І це демонструється ними (при всіх урядах як ізраїлю так і москви ) в оцінці визвольної боротьби українців і наших Героїв, імена яких вони систематично намагаються спаскудити, принизити. Нашу трагедію, яку вони вперто відмовляються визнавати Геноцидом - бо саме їх однокрівці (москви та ізраїлю) грали "визначну" роль в їх організації та проведенні !!!

І от нарешті Антиукраїнська політика ізраїлю (як і москви) формалізувалася і офіційно ними об'явлена !.. ПУБЛІЧНО, явно і цинічно!

ізраїль засудив німецький фашизм, але підтримав російський ! ізраїль Прибалтам ЗАБОРОНИВ передати нам навіть ПРОДАНУ їм оборонну зброю і сам не допомогає нам озброєннями - ВОРОГ, як і німеччина!і

А потім "щиро" дивуються єврейські спілки- звідки ж береться антисемітизм в Україні, якого в Україні геть не було, коли вона обирала єврея ЗЕ своїм президентом! ... Який завчасно ввів закон про антисемітизм, але навідріз відмовився навіть розробляти АНГАЛОГІЧНИЙ закон - про антиукраїнізм! (все було наперед сплановано з ізраїлем і з ним погоджено?)

Після приходу до влади в Україні до влади патріотичних сил, слід буде відмінити ВСІ двохсторонні договори з росією, німеччиною та ізраїлем, які надають їм любі преференції, чи будь -яку перевагу перед Україною та іншими країнами.

Від нині пропоную ВСІМ форумчанам назви країн, що на офіційному рівні продемонстрували до нас свою ворожість, публічно відмовилоися підтримати Україну в важкий час - писати їх назви з МАЛЕНЬКОЇ букви.,. -росія, німеччина, ізраїль... Проявімо ж, врешті, і ми хоч якусь згуртованість перед мордами згуртованих проти нас, ворогів!
06.02.2022 15:07 Ответить
С Рабиновичем песТню запевай:
"Вставай страна Агромная!
Вставай на смертный бой!!!
06.02.2022 16:08 Ответить
чим вам лядям не угодив зеленський, тим що ви розікрали все разом з яниками та порохами, а він вас нахер не розстріляв, вам ***** потрібен путін а краще сталін
06.02.2022 12:50 Ответить
Гупнись дурною макітрою об стіну.
06.02.2022 12:54 Ответить
добре що знаєш про макітру, але то таке, бо твоє то вата, гнила брехлива та підла вата
06.02.2022 13:04 Ответить
Не плач, дефективний.
06.02.2022 14:04 Ответить
Кумовство, корупция, воровство, ,,выборы,, главы САП, отпугивание инвесторов...
06.02.2022 14:27 Ответить
на шибеницю
06.02.2022 22:24 Ответить
НЕ ПУСКЙТЕ ЕГО ТУДА! Эрдоган уже съездил - теперь никак не вычухается.Это БеДоНоСеЦ!!! Париж дважды горел,включая собор.
06.02.2022 12:23 Ответить
сделай.те подборку таких случаев, когда наш ездил и там сушили весла.
ибо такого было дофига - та же Канада - землетрусик, Оман - смерть, Япония - храм сгорел, ну и да, Микрон тоже обосрался, как и Трамп
06.02.2022 12:37 Ответить
ЭРДОГАНА С ЖЕНОЙ УГРАЛ В СВОЕМ ОФИСЕ, пРАВДА ЕМУ И ЛЕНЧИКУ ХОТЬ БЫ ХНЫ.... ЭРДОГАНУ ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.
06.02.2022 13:11 Ответить
чим вам лядям не угодив зеленський, тим що ви розікрали все разом з яниками та порохами, а він вас нахер не розстріляв, вам ***** потрібен путін а краще сталін
06.02.2022 13:09 Ответить
Кумовство, корупция, воровство, ,,выборы,, главы САП, отпугивание инвесторов...
06.02.2022 14:28 Ответить
Путин буди участвовать химически..)))
06.02.2022 12:23 Ответить
путин твой *****. никогда не пиши имя этой мрази с большой буквы
06.02.2022 12:25 Ответить
***** дрочить будет.
06.02.2022 12:36 Ответить
каким самым!? плешью - об тухес ка-дырки!?
06.02.2022 12:42 Ответить
В виде перегноя?
06.02.2022 12:42 Ответить
Куйлувіртуальний секс більш до вподоби.
06.02.2022 12:23 Ответить
Хай поїде тільки запхніть йому кляп в рота та натягніть маску шоб не міг зняти.
В такий час йому краще помовчати, скільки користі може принести.
06.02.2022 12:24 Ответить
Да его коронавирус свалит с ног, перед конференцией.
06.02.2022 12:25 Ответить
А Андрей Елдак уже выздаравел, бо я упустил этот момент?
06.02.2022 12:27 Ответить
Еще наверно время не пришло.)
06.02.2022 12:28 Ответить
ой.. оно там такое прикольное (дерьмак в смысле)
говорит - я заболел...но поставил себе цель выздороветь за 5 дней... ибо работы много (т.е. даже коронавирус дерьмака "уважает" и на 5 день отступит... интересно экспресс-тест будет делать?)
06.02.2022 12:54 Ответить
значит, безопасность пу уже не интересует
а так много о безопасности волали из москвы все подряд
понятно, так и запишем
06.02.2022 12:26 Ответить
Дуже підозріло, що росія відмовилася. Що це значить ?
06.02.2022 12:28 Ответить
значіт что ***** будєт учавствывать па удальонке
06.02.2022 12:29 Ответить
Це означає, що ***** боїться з конференції потрапити прямо на суд в Гаагу. Сцикотно йому в Європі і Америці.
06.02.2022 12:37 Ответить
может чернобыльский энергетики-заразушки "нашего" (условно))))) бедоносца боится ???
06.02.2022 12:56 Ответить
Мюнхен уже готов к визиту?
06.02.2022 12:31 Ответить
***** ще більше сцикло ніж Зеленський
Але Зеленського без папірця із правильним текстом у люди випускати не можна...
06.02.2022 12:34 Ответить
Путин сильно занят будет 18-20 Февраля?
06.02.2022 12:38 Ответить
Копает падаль, могилку себе роет
06.02.2022 12:43 Ответить
воскресенье - не задалось... Ждем очередного испанского стыда...(((
06.02.2022 12:40 Ответить
у ЗеЛенки днюха....там не могут не накосячить))) (уж как оно ее поздравило...уже нескучно)
06.02.2022 12:57 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010673920110&__cft__[0]=AZXwwSmf-oCT-uVgiNLRSmCOM6v8-VFazAyJwcsZCROL9NmcloKIP6MfEy5XzaCsoznzPq3VLv32n_SoHLiM_R56copSW5ZY_m9Vvac1zxY3I89p2mtmKnKUAy6Isvg31Ic&__tn__=-UC%2CP-R Татьяна Радчук

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1658363477862767&id=100010673920110&__cft__[0]=AZXwwSmf-oCT-uVgiNLRSmCOM6v8-VFazAyJwcsZCROL9NmcloKIP6MfEy5XzaCsoznzPq3VLv32n_SoHLiM_R56copSW5ZY_m9Vvac1zxY3I89p2mtmKnKUAy6Isvg31Ic&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



Зеленський - ДОВГОТРИВАЛА
ТЕХНОЛОГІЯ москви по ДЕМОНТАЖУ Української державності?
Не менше 15 років знадобилося кремлівським силам, щоб ВИВЕСТИ
«свого» кандидата на такі ВИСОКІ позиції. Пам'ятаєте коли Квартал став таким популярним
Я пам'ятаю.
Це 2004-2006 роки.
Якраз в цей період ВІДБУВАЄТЬСЯ Помаранчева Революція - важливий етап
в державотворенні. Українці вже тоді
ХОТІЛИ ПОЗБУТИСЯ пут московського ярма. Саме тоді прокремлівськими олігархами БУЛА ЗАПУЩЕНА технологія
по ЗНИЩЕННЮ ДЕРЖАВНОСТІ - на обрій вийшов квартал-95.
Вже з початку 2000х ОСНОВНОЮ темою «кварталівців» БУЛО ЗНУЩАННЯ над Україною, нашою ДЕРЖАВНІСТЮ ,
МОВОЮ, КУЛЬТУРОЮ.
ПРИНИЖУВАЛИСЯ як правило ЖИТЕЛІ Західної України, ВИСМІЮВАЛИСЬ гуцули, мешканці питомо україномовних регіонів. На противагу всьому «нікчемному-українському» БУЛО велике російське, найкраще, найліпше, сильне.
«ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ кварталу було
ПОСІЯТИ зерно РОЗБРАТУ в українському СУСПІЛЬСТВІ, РОЗДІЛИТИ Україну на СОРТИ, а будь-яку проукраїнську ВЛАДУ ПОКАЗАТИ НІКЧЕМНОЮ ».
Вже тоді їм вдавалося.
Українці, зазомбовані Кварталами
ОБРАЛИ дві-тричі засудженого Януковича. Проте ні, у 2013-2014 роках ******** Революція Гідності, починається війна. Поступово країна відходить від русского міра. Закривається «лавочка» з російськими каналами, кіно, гастролерами. Ми ПОЧИНАЄМО
вчити свою історію,
знімати свої фільми,
чути свою музику.
Проте, російська ПРОПАГАНДА, яка роками вигодовувала нових «слуг» ЗРОБИЛА своє: ми бачимо наскільки ефективно відбулася кампанія по зомбуванню громадян України вже через так званий проект «Слуга народу».
«Відверті МАНІПУЛЯЦІЇ, ПРОСУВАННЯ
НАЙГІРШИХ ідей кремлівської пропаганди, демонстрація України як «fail state", були основою серіалу «Слуга народу».
Через призму серіалу нам закинули Зеленського, який НАСПРАВДІ є таким
самим ОЛІГАРХОМ, БАГАТІЄМ з ОФШОРАМИ та ВІЛЛАМИ, МІЛЬЙОНАМИ баксів на РАХУНКАХ і Range Rover'ами.
Але люди наскрізь просякнути московською пропагандою вже
не зважають.
Російська фсб-машина десятками років працювала над головною зброєю ХХІ століття - інформаційною.
Вона доведена до досконалості.
Її мета - прониками глибоко в мозок людей, діставати їх найбільші фобії, працювати
з травмами дитинства та зрештою
досягати результату.
Так роблять в Росії.
Понад 90% підтримка агресивної
політико Путіна у 2014 році - це наслідок цією інформаційної війни.
Сьогодні вона апробована в Україні.
Мета Кремля нині - розділення України, деморалізація, знищення мови та культури, національне приниження - все як в останньому сезоні «Слуги народу». Подивіться!
Це наша майбутня реальність.
Ні мови,
ні НАТО,
ні армії,
ні безвізу,
ні власної історії.
Зрештою, можемо втратити державу.
Росія, вже хоч зараз готова по частинах заковтувати нас назад в імперію.
Саме Росії потрібен сценарій з референдумами, відмовою від власної ідентичності, знищення державності.
Ви думаєте це казки?
Ні.
Звісно,
06.02.2022 12:42 Ответить
Хочет всех пережить

06.02.2022 12:44 Ответить
Возможно именно к 18-20 числу путлер попытается, что-то утворить
06.02.2022 12:46 Ответить
Если оно примет приглашение и поедет, пусть свой рот не открывает=>без написанного заученного текста - позорняк и стыдобищ……..
06.02.2022 12:46 Ответить
он примет приглашение - выездные гастроли - это его!
а вот по поводу гундения....тут невозможно остановить поток)))
06.02.2022 12:59 Ответить
Если путин не дружит с "физикой", как двоешник в школе, что он хочет от Украины? Есть прямой вопрос? ЖДЁМ.
06.02.2022 12:48 Ответить
чим вам лядям не угодив зеленський, тим що ви розікрали все разом з яниками та порохами, а він вас нахер не розстріляв, вам ***** потрібен путін а краще сталін
06.02.2022 12:48 Ответить
Кумовство, корупция, воровство, ,,выборы,, главы САП, отпугивание инвесторов...
06.02.2022 14:29 Ответить
Физически Путин априори не может участвовать, так как его несуществует. А Виртуальный Путин может жить вечно.
06.02.2022 12:49 Ответить
Приблизно, з початку березня 2017-го року.
06.02.2022 13:14 Ответить
Когда боевые вертолеты барражировали ни с сего ни с того периметр кремля.
06.02.2022 13:16 Ответить
95 квартал без Зеленского в Германии - это не квартал.
06.02.2022 12:51 Ответить
фізичну участь прийняти відмовився, а розумову - не зміг...
06.02.2022 12:52 Ответить
Незаменимый обнуленный вождь параши ...
06.02.2022 13:03 Ответить
Щось не клеїться по методичкам опонентів .... Як могли людину зі всіма тими негараздами що їй приписують , запросити на такий важливий захід ?
06.02.2022 13:07 Ответить
Старый уже. В Мюнхене использовать собственный горшок с 12ю охранниками, заместо обычного туалета считается дурным тоном. Поэтому не поедет, хочет по Скайпу что-нибудь вякнуть и отвалите от пенсионера.
06.02.2022 13:15 Ответить
Сегодня мой день сделало это фото, повернутое на 90 градусов и чуточку обрезанное. Точно, как в гробу. И когда только успевают ВС Вейшнории "и в фонтаны нырять, и на танцах драться" (с).
06.02.2022 13:21 Ответить
06.02.2022 13:58 Ответить
так , смотрится гораздо лучше

06.02.2022 14:05 Ответить
Фото то самое.
06.02.2022 14:30 Ответить
Вам еще не надоело разглядывать *росийских перспектив*? Ну если так хотите то Х***ло само не приеден а пришлет вам кучу дерьма. Будете рассматривать и принюхиваться к *росийским перспективам* как вы ето любите
06.02.2022 13:37 Ответить
пуйло сси...ся зустрічатись із цивілізованими людьми в цивілізованому світі, але не виключає можливості очно зустрітись із Зєлєю, після якого люди підчеплюють заразу.
06.02.2022 13:53 Ответить
Странно, с якобы ,,патриотом" и якобы ,,бандеровцем" парашлнкой и встречался, и за руку здоровался, и даже взасос целовался.
Дуже то є дивно.
06.02.2022 14:03 Ответить
Ти диви, зечморидло хтось ще кудись запрошує... Я б цього поца навідь до себе в хату унітаза драїти застремалась...
06.02.2022 14:09 Ответить
Зеленcкого куда то ещё зовут,он же брехун
06.02.2022 14:13 Ответить
Лучше бы, как пыня, виртуально дал бы свое добро. Мож дома суфлеры помогут связать 2 речення в законченную мысль.
06.02.2022 14:34 Ответить
"Также резко сокращено число журналистов. Например, представители украинских СМИ, которые традиционно освещали работу конференции, на этот раз приглашения не получили."
Источник:

Зато Немецкая Волна любезно информирует нас, что
" https://www.dw.com/ru/vstrecha-putina-i-si-krizis-vokrug-ukrainy-tolkaet-rf-v-objatija-kitaja/a-60651747 Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме)."
https://www.dw.com/ru/mjunhenskaja-konferencija-po-bezopasnosti-projdet-v-oflajn-formate-v-seredine-fevralja/a-60676526

Как думаете, журналисты из Синьхуа (Цыньхуа) приглашения получили?
I bet they did.
Ибо это ныне тренд: сам Царь российский с Великим Китайским Лидером китайские пельмени (вонтоны?) лепил.
А китайский тролль на politforum пару месяцев назад появился неспроста, все эти годы китайских русскоговорящих троллей там не было.

Доказательства укрепляющейся дружбы в Китаем имеются повсюду.
Тк, "разведка" донесла, что в youtube выложили бутлег-запись возобновленной постановки "Бала Вампиров" ("Tanz der Vampire").
Нет, это не русское музыкальное произведение.
Нет, композитор не русский,
Нет, либретто не русское.
Нет, постановка не российская, и костюмы не российкие, и декорации.
Вот исполнители российские (хорошие). Впочем, немецкие тоже приглашены.

Вопрос: на каком языке сделаны субтиты в бутлеговой записи?
На немецком (либретто и постановка)?
На английском (композитор)?
На французском (Полански вроде там живет)?
Нет.
Субтитры НА КИТАЙСКОМ.
Жду введения пиджин-китайского в программу российских школ.
06.02.2022 15:02 Ответить
 
 