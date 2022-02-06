Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался от физического участия в мероприятии
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в середине февраля на мероприятии более 30 мировых лидеров, среди которых называют и президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил глава MSC Вольфганг Ишингер агентству dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Среди гостей он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, вице-президента США Камалу Харрис, украинского лидера Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Комиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен.
По словам Ишингера, президент России Владимир Путин уже отказался от физического участия в конференции. Однако огранизаторы надеются, что он выступит на ней виртуально. "Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз пояснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", - сказал глава MSC.
В Мюнхене ожидается ориентировочно 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров.
Ежегодная конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. В отличие от 2021 года, когда было решено перенести все мероприятия онлайн, на этот раз гости будут присутствовать физически, хотя в ограниченном количестве - вместо обычных более 2 тысяч участников только 600 - и при жестких гигиенических условиях. Также резко сокращено число журналистов. Например, представители украинских СМИ, которые традиционно освещали работу конференции, на этот раз приглашения не получили.
Вольфганг Ишингер передаст после конференции 2022 года свои полномочия бывшему политическому советнику канцлера Ангелы Меркель, экс-послу ФРГ в ООН Кристофу Хойсгену.
Хай только вякнет - повистнет на каштане,зесрань)
А як діє ЗЕ? Хіба не в дусі і на догоду інтересам ізраїлю і кремлю -одночасно? Антиукраїнські інтереси кремля і тель-авіва давно збігаються...
І це демонструється ними (при всіх урядах як ізраїлю так і москви ) в оцінці визвольної боротьби українців і наших Героїв, імена яких вони систематично намагаються спаскудити, принизити. Нашу трагедію, яку вони вперто відмовляються визнавати Геноцидом - бо саме їх однокрівці (москви та ізраїлю) грали "визначну" роль в їх організації та проведенні !!!
І от нарешті Антиукраїнська політика ізраїлю (як і москви) формалізувалася і офіційно ними об'явлена !.. ПУБЛІЧНО, явно і цинічно!
ізраїль засудив німецький фашизм, але підтримав російський ! ізраїль Прибалтам ЗАБОРОНИВ передати нам навіть ПРОДАНУ їм оборонну зброю і сам не допомогає нам озброєннями - ВОРОГ, як і німеччина!і
А потім "щиро" дивуються єврейські спілки- звідки ж береться антисемітизм в Україні, якого в Україні геть не було, коли вона обирала єврея ЗЕ своїм президентом! ... Який завчасно ввів закон про антисемітизм, але навідріз відмовився навіть розробляти АНГАЛОГІЧНИЙ закон - про антиукраїнізм! (все було наперед сплановано з ізраїлем і з ним погоджено?)
Після приходу до влади в Україні до влади патріотичних сил, слід буде відмінити ВСІ двохсторонні договори з росією, німеччиною та ізраїлем, які надають їм любі преференції, чи будь -яку перевагу перед Україною та іншими країнами.
Від нині пропоную ВСІМ форумчанам назви країн, що на офіційному рівні продемонстрували до нас свою ворожість, публічно відмовилоися підтримати Україну в важкий час - писати їх назви з МАЛЕНЬКОЇ букви.,. -росія, німеччина, ізраїль... Проявімо ж, врешті, і ми хоч якусь згуртованість перед мордами згуртованих проти нас, ворогів!
"Вставай страна Агромная!
Вставай на смертный бой!!!
ибо такого было дофига - та же Канада - землетрусик, Оман - смерть, Япония - храм сгорел, ну и да, Микрон тоже обосрался, как и Трамп
В такий час йому краще помовчати, скільки користі може принести.
говорит - я заболел...но поставил себе цель выздороветь за 5 дней... ибо работы много (т.е. даже коронавирус дерьмака "уважает" и на 5 день отступит... интересно экспресс-тест будет делать?)
а так много о безопасности волали из москвы все подряд
понятно, так и запишем
Але Зеленського без папірця із правильним текстом у люди випускати не можна...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1658363477862767&id=100010673920110&__cft__[0]=AZXwwSmf-oCT-uVgiNLRSmCOM6v8-VFazAyJwcsZCROL9NmcloKIP6MfEy5XzaCsoznzPq3VLv32n_SoHLiM_R56copSW5ZY_m9Vvac1zxY3I89p2mtmKnKUAy6Isvg31Ic&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Зеленський - ДОВГОТРИВАЛА
ТЕХНОЛОГІЯ москви по ДЕМОНТАЖУ Української державності?
Не менше 15 років знадобилося кремлівським силам, щоб ВИВЕСТИ
«свого» кандидата на такі ВИСОКІ позиції. Пам'ятаєте коли Квартал став таким популярним
Я пам'ятаю.
Це 2004-2006 роки.
Якраз в цей період ВІДБУВАЄТЬСЯ Помаранчева Революція - важливий етап
в державотворенні. Українці вже тоді
ХОТІЛИ ПОЗБУТИСЯ пут московського ярма. Саме тоді прокремлівськими олігархами БУЛА ЗАПУЩЕНА технологія
по ЗНИЩЕННЮ ДЕРЖАВНОСТІ - на обрій вийшов квартал-95.
Вже з початку 2000х ОСНОВНОЮ темою «кварталівців» БУЛО ЗНУЩАННЯ над Україною, нашою ДЕРЖАВНІСТЮ ,
МОВОЮ, КУЛЬТУРОЮ.
ПРИНИЖУВАЛИСЯ як правило ЖИТЕЛІ Західної України, ВИСМІЮВАЛИСЬ гуцули, мешканці питомо україномовних регіонів. На противагу всьому «нікчемному-українському» БУЛО велике російське, найкраще, найліпше, сильне.
«ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ кварталу було
ПОСІЯТИ зерно РОЗБРАТУ в українському СУСПІЛЬСТВІ, РОЗДІЛИТИ Україну на СОРТИ, а будь-яку проукраїнську ВЛАДУ ПОКАЗАТИ НІКЧЕМНОЮ ».
Вже тоді їм вдавалося.
Українці, зазомбовані Кварталами
ОБРАЛИ дві-тричі засудженого Януковича. Проте ні, у 2013-2014 роках ******** Революція Гідності, починається війна. Поступово країна відходить від русского міра. Закривається «лавочка» з російськими каналами, кіно, гастролерами. Ми ПОЧИНАЄМО
вчити свою історію,
знімати свої фільми,
чути свою музику.
Проте, російська ПРОПАГАНДА, яка роками вигодовувала нових «слуг» ЗРОБИЛА своє: ми бачимо наскільки ефективно відбулася кампанія по зомбуванню громадян України вже через так званий проект «Слуга народу».
«Відверті МАНІПУЛЯЦІЇ, ПРОСУВАННЯ
НАЙГІРШИХ ідей кремлівської пропаганди, демонстрація України як «fail state", були основою серіалу «Слуга народу».
Через призму серіалу нам закинули Зеленського, який НАСПРАВДІ є таким
самим ОЛІГАРХОМ, БАГАТІЄМ з ОФШОРАМИ та ВІЛЛАМИ, МІЛЬЙОНАМИ баксів на РАХУНКАХ і Range Rover'ами.
Але люди наскрізь просякнути московською пропагандою вже
не зважають.
Російська фсб-машина десятками років працювала над головною зброєю ХХІ століття - інформаційною.
Вона доведена до досконалості.
Її мета - прониками глибоко в мозок людей, діставати їх найбільші фобії, працювати
з травмами дитинства та зрештою
досягати результату.
Так роблять в Росії.
Понад 90% підтримка агресивної
політико Путіна у 2014 році - це наслідок цією інформаційної війни.
Сьогодні вона апробована в Україні.
Мета Кремля нині - розділення України, деморалізація, знищення мови та культури, національне приниження - все як в останньому сезоні «Слуги народу». Подивіться!
Це наша майбутня реальність.
Ні мови,
ні НАТО,
ні армії,
ні безвізу,
ні власної історії.
Зрештою, можемо втратити державу.
Росія, вже хоч зараз готова по частинах заковтувати нас назад в імперію.
Саме Росії потрібен сценарій з референдумами, відмовою від власної ідентичності, знищення державності.
Ви думаєте це казки?
Ні.
Звісно,
а вот по поводу гундения....тут невозможно остановить поток)))
Дуже то є дивно.
Источник:
Зато Немецкая Волна любезно информирует нас, что
" https://www.dw.com/ru/vstrecha-putina-i-si-krizis-vokrug-ukrainy-tolkaet-rf-v-objatija-kitaja/a-60651747 Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме)."
https://www.dw.com/ru/mjunhenskaja-konferencija-po-bezopasnosti-projdet-v-oflajn-formate-v-seredine-fevralja/a-60676526
Как думаете, журналисты из Синьхуа (Цыньхуа) приглашения получили?
I bet they did.
Ибо это ныне тренд: сам Царь российский с Великим Китайским Лидером китайские пельмени (вонтоны?) лепил.
А китайский тролль на politforum пару месяцев назад появился неспроста, все эти годы китайских русскоговорящих троллей там не было.
Доказательства укрепляющейся дружбы в Китаем имеются повсюду.
Тк, "разведка" донесла, что в youtube выложили бутлег-запись возобновленной постановки "Бала Вампиров" ("Tanz der Vampire").
Нет, это не русское музыкальное произведение.
Нет, композитор не русский,
Нет, либретто не русское.
Нет, постановка не российская, и костюмы не российкие, и декорации.
Вот исполнители российские (хорошие). Впочем, немецкие тоже приглашены.
Вопрос: на каком языке сделаны субтиты в бутлеговой записи?
На немецком (либретто и постановка)?
На английском (композитор)?
На французском (Полански вроде там живет)?
Нет.
Субтитры НА КИТАЙСКОМ.
Жду введения пиджин-китайского в программу российских школ.