Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Путин отказался от физического участия в мероприятии

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в середине февраля на мероприятии более 30 мировых лидеров, среди которых называют и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил глава MSC Вольфганг Ишингер агентству dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди гостей он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, вице-президента США Камалу Харрис, украинского лидера Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Комиссии ЕС Урсулу фон дер Ляйен.

По словам Ишингера, президент России Владимир Путин уже отказался от физического участия в конференции. Однако огранизаторы надеются, что он выступит на ней виртуально. "Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз пояснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", - сказал глава MSC.

Читайте также: Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

В Мюнхене ожидается ориентировочно 35 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

Ежегодная конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof. В отличие от 2021 года, когда было решено перенести все мероприятия онлайн, на этот раз гости будут присутствовать физически, хотя в ограниченном количестве - вместо обычных более 2 тысяч участников только 600 - и при жестких гигиенических условиях. Также резко сокращено число журналистов. Например, представители украинских СМИ, которые традиционно освещали работу конференции, на этот раз приглашения не получили.

Вольфганг Ишингер передаст после конференции 2022 года свои полномочия бывшему политическому советнику канцлера Ангелы Меркель, экс-послу ФРГ в ООН Кристофу Хойсгену.

Читайте также: Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер