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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

"Незграбність" Берліна у питаннях про суперечливий газопровід "Північний потік - 2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала "у непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими країнами-союзницями.

Таку думку висловив в опублікованому в неділю, 30 січня, інтерв'ю агентству dpa глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Тим самим він різко розкритикував стриману поведінку уряду ФРН у кризі, яка виникла на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

"Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити", - нарікає Ішинґер. За його словами, така стримана поведінка Берліна грає на руку Росії: "Вагання деяких німецьких політиків, природньо, помітили в Москві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький

Крім того Ішинґер, який у 2001-2006 роках був послом ФРН у США, заявив, що йому "стає страшно" від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі та Києві та пишуть у міжнародній пресі. "Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх неповоротними, але шкоду репутації вже завдано", - додав він.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який очолив уряд країни наприкінці 2021 року, лише у середині січня заявив про санкції проти добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", які можуть бути введені у разі вторгнення РФ в Україну . Водночас уряд Німеччини, на відміну від влади інших країн НАТО, відмовляється постачати зброю Україні, що викликає різку критику не лише у Києві, а й у Польщі, балтійських країнах, а також у низці інших держав.

Також читайте: Редакція Spiegel закликає німецький уряд надати озброєння Україні

За даними Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія виставила низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Також читайте: "Важливо давати і допомагати тоді, коли це потрібно", - Зеленський про відмову Німеччини постачати зброю Україні

Німеччина (7475) росія (65994) Ішингер Вольфганг (12)


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Топ коментарі
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И в дополнение у нас своих врагов хватает.

После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.

"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.

После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.

Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.

По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
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30.01.2022 12:30 Відповісти
+29
Немцы слушают заявления украинской власти, что ничего страшного не происходит на границах и имеют железобетонный аргумент не поставлять вооружения из-за отсутствия реальной угрозы вторжения...
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30.01.2022 12:35 Відповісти
+28
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30.01.2022 12:44 Відповісти
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рашка хочет привести к власти в германии крайне правых, это же очевидно
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30.01.2022 12:30 Відповісти
рашке похер каких взглядов тот, кого можно подкупить и шантажировать. Сегодня будут крайне правые, завтра левые, послезавтра центристы
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31.01.2022 00:13 Відповісти
И в дополнение у нас своих врагов хватает.

После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.

"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.

После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.

Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.

"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.

Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.

"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.

Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.

По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
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30.01.2022 12:30 Відповісти
все было ясно еще после интервью Игорь Валерьича
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30.01.2022 12:32 Відповісти
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30.01.2022 12:59 Відповісти
Все було зрозуміло, коли патріотів, починаючи з 2016 року по одному, почали доглядати структури коломойського. Догляд був персональним і тотальним.
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30.01.2022 13:37 Відповісти
Германия --- Россия ==

И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
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30.01.2022 12:32 Відповісти
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30.01.2022 12:44 Відповісти
Стара хвойда Европи у всій власній красі
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30.01.2022 12:35 Відповісти
Немцы слушают заявления украинской власти, что ничего страшного не происходит на границах и имеют железобетонный аргумент не поставлять вооружения из-за отсутствия реальной угрозы вторжения...
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30.01.2022 12:35 Відповісти
І це також правда
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30.01.2022 12:39 Відповісти
Ну да. Только Германия слушает. Все остальные почему-то не слушают и реагируют на то что видят. А Германия ослепла. Очень удобная позиция. При желании для любой мерзости можно найти оправдание. То не так сидишь, то не то свистишь и так далее. Не нужно груз своей ответственности перебрасывать на других. Пусть наши политики отвечают за себя, а их политики за себя. Политики меняются, а страна и народ остаются. Отношения строятся между странами. И враг сейчас не политикам нашим угрожает, а Украине.
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30.01.2022 12:49 Відповісти
Многие Другие поставляют и реагируют за деньги военного бюджета США, а Германия за свои должна. Как говориться, это две большие разницы. Кроме того, немецкие кевларовые каски конечного срока использования не имеют, а на ящиках с ПТУРми смотри срок годности... Хотя... дареному коню в зубы не смотрят.
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30.01.2022 17:13 Відповісти
Во-первых, из каски даже самой распрекрасной, даже без срока конечного использования врага как не старайся не завалить и не закидать ими. Во-вторых, Германия не то что сама не хочет поставлять вооружение, она даже запрещает поставлять вооружение немецкого производства тем странам, которые это вооружение у нее приобрели. Ну и в-третьих, когда речь заходит о безопасности в Европе (да, да - напомню, что Украина как в географическом смысле, так и в геополитическом является центром Европы. Последнее по крайней мере сейчас.) речь вести о деньгах как-то не комильфо - не находите? Да, как бы Вам это не казалось странным, Германия как одна из самых влиятельных в экономическом и еще больше политическом смысле европейских стран, обязана заботится о безопасности и порядке в регионе. И если она сама не/может/не способна/не хочет (выберите из этого подходящее) этого делать, то хотя бы пусть не мешает это делать другим. Если конечно так называемые демократические западные ценности и уважение международного суверенитета для нее не просто словоблудие. Тут, как говорит расхожая кацапская поговорка, или трусы наденьте, или крестик снимите.
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30.01.2022 18:58 Відповісти
Ваша позиция основана на безусловной обязанности всех и всяк помогать Украине при ее неспособности справиться с собственными проблемами. Моя же позиция базируется на постулатах политэкономики, где война (особенно гражданская )определяется как самый прибыльный бизнес. Если коротко, само по себе условное географическое положение Украины в Европе никак не связано с финансами экономикополит. Евросоюза. Ну и прочее. А каски, полевой госпиталь и современный пункт управления войсками, согаситесь, тоже немало. Не звать же мольфаров к раненым, а голубинной почтой боевые донесения рассылать? Благодарю за высказанное Вами мнение.
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30.01.2022 20:12 Відповісти
Хочу напомнить, что последний так называемый "прибыльный бизнес" с 1939 по 1945 год унес миллионы жизней. Вы считаете это приемлемым для бизнеса? Тогда тоже никто не считал, что нужно принять жесткую позицию и не пытаться умиротворять агрессора ибо это бессмысленно. И моя позиция базируется на том, что нужно помогать любой стране, которая подвергается агрессии. Ибо на нерушимости границ должно базироваться международное право. Иначе есть опасность скатиться до локальных международных конфликтов, которые легко могут повлечь за собой третью мировую. Да и потом, сама Германия, не смотря на свой потенциал тем не менее стремиться себя обезопасить организовывая совместные союзы как экономические так и воено-политические. Или это другое? Т.е. Германию в случае агрессии против нее защищать должны все - она же член НАТО. Других это не касается. Другие должны уступить агрессору дабы Германии жилось спокойно и вольготно. Я правильно Вас поимаю? Интересная такая позиция. Ребятки, запомните, если начнется война, то вам никак не удастся стоять в стороне и ваши газопроводы это одни из первых объектов, которые подвергнутся атаке. Ничего личного - просто бизнес. Не дать врагу пополнять свои ресурсы, торгуя газом и нефтью. Вот что тогда будут делать немцы. И почему собственно Штаты, кстати и беспокоятся почему-то об энергетической безопасности Евросоюза и Германии в частности в случае кацапской агрессии. Хм. И с чего бы это должно их волновать. Даже странно. Где Штаты а где Германия с Украиной. Интересно, правда же? Хотя забыл - это же Германия. О ней все должны беспокоится и ее защищать. Это же совсем другое дело чем Украина. И на счет гражданской войны не мелите ерунды из кацапских методичек. Гражданская война это война между гражданами одной страны, а не с орками из за поребрика. Так что в отношении Украинны мимо. У нас нет гражданской войны и не было. У нас Крым захватили кацапы и присоединили к себе. У нас на Донбассе воюют кацапские наемники под управлением кацапских военных оружием, которое поставляют кацапы.
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30.01.2022 20:27 Відповісти
Просто напомню
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30.01.2022 19:02 Відповісти
Кстати, одни страны оружие поставляют, другие сопутсвующее военное имущество, все в комплексе оптимально для ведения боевых сействий. Взгляните шире. И,да я крестик не ношу.
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30.01.2022 20:20 Відповісти
Не нужно елозить. Германия запретила поставлять свое вооружение третьим странам, которым они владеют. Ну и если крестик не носите, то и трусы можете не надевать. Хотя та поговорка была иносказательна. Плохо, что Вы не смогли уловить смысл. Это как нельзя быть чуть-чуть беременным. Это ка нельзя в ущерб общей безопасности заигрывать с агрессором и вести с ним деловые отношения. Это как нельзя гадить где попало. Не знаю как Вам еще объяснить что такое мораль и что такое человеческие отношения.
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30.01.2022 20:35 Відповісти
Дискуссию заканчиваю. Я так понял Вы образование через телевизор получаете. Удачи.
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31.01.2022 08:41 Відповісти
Ну заканчиваете так заканчиваете. Только причем мое образование к некрасивому поведению Германии, честно говоря, не понимаю. Ну то такое. Не озабачивайтесь. У немцев же все хорошо. Под окнами кацапы со своими пушечками не стоят. Правда не сильно расслабляйтесь. Гитлер в свое время тоже с малого начинал.
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31.01.2022 09:44 Відповісти
Вот вы трусы все упоминаете оценивая политику большей страны , я Вам лучше анекдот - "Яша переодень трусы, ты их на левую сторону надел. Мама, а как вы это узнали, по шву? Да нет, сынок, по говну."
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31.01.2022 10:02 Відповісти
Поясните смысл Вашего анекдота в контексте событий на границах Украины. Я так понимаю желание Украины определять с кем вступать в союз и вообще самоопределяться это по-вашему говно? Такое только Германия имеет право делать? Я Вас правильно понял?
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31.01.2022 10:14 Відповісти
Это я к тому, что у нас с Вами разные критерии оценки ситуации.
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31.01.2022 10:32 Відповісти
Даже не спорю. Вы находитесь совсем в других условиях. По крайней мере толпа орков с смертоносным металлоломом под Вашими окнами не стоит. Так что ничего удивительного. Вам сейчас Ваша задница в тепле важнее всего остального. Другое дело если подобная ситуация с Вами произойдет, не приведи Господь. Тогда Вы вспомните про все те основополагающие вещи, про которые я Вам говорю.
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Соглашусь. И как говориться> " Поживем увидим, доживем узнаем, выживем поймем".
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31.01.2022 12:18 Відповісти
могли б і підтримати цю гру.
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30.01.2022 17:46 Відповісти
На Западе понимают чего стоят эти заявления украинской власти. Их основная цель - сдержать панику внутри страны от возможного вторжения. Поэтому все кроме немцев продолжают поставлять оружие и оказывать прочую помощь Украине.
А немцы не хотят ни в чем ссориться с Россией, они за углеводороды готовы мать родную продать. В ответ на угрозы похоронить СП2 в случае вторжения, из Германии звучит "нет, не надо смешивать политику и экономику"...
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30.01.2022 22:04 Відповісти
Ганси юди
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30.01.2022 12:37 Відповісти
кацЗМІ повідомляють що помер Куравльов-Афоня.
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30.01.2022 12:37 Відповісти
Я категорично приєднуюсь до Вашого співчуття.
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30.01.2022 12:46 Відповісти
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине.То есть поддержал вторжение. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил президента страны-агрессора Владимира Путина. Когда был занесен в базу "Миротворца", прокомментировал: "Я для них угроза. Я на Украине не был уже много-много десятков лет. Они мне не нужны".
Однако старый дурак имея двух детей помер в доме престарелых,очевидно он сам был угрозой для своих детей и сам не был нужен.
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30.01.2022 13:23 Відповісти
Есть люди недостаточного ума. Куравлев -один из них. Именно недостаток интеллекта у лохтората позволяет паханам манипулировать его сознанием. Такого недалекого лохтората и у нас -пруд пруди. Откуда поклонникиПР ,ОПЗЖ,ЮВТ,Шария и других?Здравый смысл и инстинкт самосохранения не срабатывает?Вот и Трюдо вынужден прятаться от непривитого крайне агрессивного ,как Стахив ,лохтората. Так было во все времена ,во время всех эпидемий. Макрон специально провоцирует протесты агрессивных антиковидников,чтобы потом дубинками,газом и брандсбойтами приводить их в чувство.Украинская власть поступая мудро .Она дает право антиковидникам умереть достойно и в муках..
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30.01.2022 14:25 Відповісти
зе с дерьмаком уже намотали себе два пожизненых за измену Родины !!!!
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30.01.2022 12:37 Відповісти
А дерьмак офіційно зав.госп ,за шо його судить .???
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30.01.2022 13:09 Відповісти
ФРГ превратилась в ГДР,опять аншлюс с кацапией.
Этот дуэт умеет развязывать войны, можно не сомневаться.
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30.01.2022 12:37 Відповісти
Україна наводить лад у Європі. Розставляє все на свої місця.
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30.01.2022 12:38 Відповісти
Євген Строкань


@14druzivBanderi

·
https://twitter.com/14druzivBanderi/status/1487533113039372290 13 ч



Це гостьовий адміністратор "телеканалу Рада" звати Поліна.
Ми після цього дивуємось чого москалі на кордоні, а влада нічого не робить?
Максимальний репост, треба цій сучці допомогти шукати нову роботу.

Видео https://twitter.com/i/status/1487533113039372290
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30.01.2022 12:42 Відповісти
Ще одна "корабельная сосна"
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30.01.2022 12:57 Відповісти
Німеечина,як прорашистська слуга втратила довіру у багатьох союзників у світі,а в української влади зароджується віра до росії ,із рашистського -окупаційного насіння ,котре останніми днями "сіють моцковські сівачі,разом із "зеленими" їх слугами",
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30.01.2022 12:45 Відповісти
Немцы это пример продажности и полнейшей черной неблагодарности. Штаты которые после ВМВ вытянули их из полной разрухи и сделали одной из самых богатых стран мира они хают и подставляют при каждом удобном случае , за то ***** и Мордор они облизывают с ног до пояса и чуть ниже , при этом извиняясь перед ними по поводу и без. Так что современная Германия показала всей планете пример , что их так называемые принципы свободы и демократии легко меняются на бабло из Мордора.
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30.01.2022 12:46 Відповісти
я раньше уже это прочитал... да ГАНСЫ обосрались перед всеми своими партнёрами..... много конечно помогли всем .. но когда дело дошло до оружия показали свою сущность ссыкливости и то что против рашки как то не камильфо идти... зато мы вам дадим касок 5.000 госпиталь... и отремонтируем в одессе бомбоубежище....всё это хорошо конечно.... но одно бомбоубежище в отдельно выбраном городе как то.... да и 5 тысяч касок как то маловато для войны и тэробороны... ну обделались малехо... теперь обтикайте...ссыкунишки ...))
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30.01.2022 12:52 Відповісти
работает резерв (общак) путина в 1,5+ триллиона баксов и должности в газпромах и нефтепромахрф.
оказалось что самая пунктуальная нация европи, самая продажная.
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30.01.2022 13:04 Відповісти
Тут не Берлин играет на руку Москве, а наоборот. Москва играет Берлин.
Через немецкую марионетку кремль может играть всем ЕС и любой из его стран в отдельности
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30.01.2022 13:07 Відповісти
Все правильно, але вас не чують!!!!!!!!!
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30.01.2022 13:14 Відповісти
Германия готова принять с любой стороны в любом количестве.Вот про кого Зеля рассказывал,но заменил её на Украину.
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30.01.2022 13:16 Відповісти
Одни купленные куклы "Шредер" и через него другие куклы "правящая элита Германии" и по цепочке к деньгам привязали себя к куклаводу .коим они не являются и думали править энергетическим балом в Европе.Вяличия оно такое. Нырнули туда с головой что уже вылезти тяжело.Германия должна понять.что через нее и с помощью ее ломают единство Европы.по одиночке Вас разделают.и в место мира наступит раздор.какой уже начал идти!
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30.01.2022 13:17 Відповісти
Да отвалите вы уже от Германии. Хватит шакалить.
Германия выживет и без этого единства. Тем более без стран-бомжей которые только для массовки в ЕС
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30.01.2022 13:37 Відповісти
массовка это ты Иван.!
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30.01.2022 13:44 Відповісти
З Богом Парасю, поки люди трапляються.
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30.01.2022 13:48 Відповісти
Іди кацап ТУТ ВОДКИ НЕТ І БОЯРИ ТЕЖ.
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30.01.2022 14:05 Відповісти
Так смешно. Защитничек Германии - это тролятина из-под питера
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30.01.2022 14:59 Відповісти
А в нашому керівництві хвилює когось репутація України чи нажива перекриває все? Бо напевне, немає країни, де не говорять про нашу корупцію і нечесні суди.
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30.01.2022 13:44 Відповісти
Не, ну шо есть - то есть...
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30.01.2022 14:09 Відповісти
Не успела немчура чуть чуть отмыться от своего национал-социализма, созданного на учении фашизма и социализма, как с размаху вляпалась в русский рашизм созданный на учениях социализма и фашизма. Что то говно, что то говно. Немцы, вы уже скоро 100 лет, как по говну топчитесь и в говно вымазываетесь.
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30.01.2022 14:30 Відповісти
удивительно что там остался хоть кто-то здравомыслящий.
Я думал, что в германии, как в раше - нормальных уже нет.
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30.01.2022 15:21 Відповісти
Надо сюда Старого Зольдата прислать, это его советскоко военного психиатра работа, "ненормальных" немцев лечить.
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30.01.2022 17:28 Відповісти
Ну ось навіть в Німеччині виявляється все ж є люди. Тепер їм треба допомогти
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30.01.2022 15:28 Відповісти
Да, помогите, подарите мне еще один Мерцедес.
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30.01.2022 17:31 Відповісти
Кто-то думает , что Германия поумнела и раскаялась? Да нечего подобного! Они просто запускают "торпедой" ПТН-ПНХ! По заветам Бисмарка, который считал себя учеником российского канцлера Горчакова. Адольф тоже пытался, но когда понял, что его "кинут" - напал. Вывод: бундесы не поумнели. Не стройте иллюзий.
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30.01.2022 16:40 Відповісти
О каких довериях речь ? яйко млоко..
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30.01.2022 16:57 Відповісти
Та Німеччина вже давно москальску махорку куре, яка їм може бути довіра
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31.01.2022 00:01 Відповісти
 
 