Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити через позицію у конфлікті з РФ, - глава Мюнхенської конференції Ішингер
"Незграбність" Берліна у питаннях про суперечливий газопровід "Північний потік - 2" та постачання зброї Україні призвела до того, що Німеччина постала "у непривабливому, поганому світлі" перед США та іншими країнами-союзницями.
Таку думку висловив в опублікованому в неділю, 30 січня, інтерв'ю агентству dpa глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Тим самим він різко розкритикував стриману поведінку уряду ФРН у кризі, яка виникла на тлі загрози російського вторгнення в Україну.
"Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити", - нарікає Ішинґер. За його словами, така стримана поведінка Берліна грає на руку Росії: "Вагання деяких німецьких політиків, природньо, помітили в Москві".
Крім того Ішинґер, який у 2001-2006 роках був послом ФРН у США, заявив, що йому "стає страшно" від того, що останніми днями говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі та Києві та пишуть у міжнародній пресі. "Була скоєна низка незграбних дій. Я не вважаю їх неповоротними, але шкоду репутації вже завдано", - додав він.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який очолив уряд країни наприкінці 2021 року, лише у середині січня заявив про санкції проти добудованого, але не введеного в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", які можуть бути введені у разі вторгнення РФ в Україну . Водночас уряд Німеччини, на відміну від влади інших країн НАТО, відмовляється постачати зброю Україні, що викликає різку критику не лише у Києві, а й у Польщі, балтійських країнах, а також у низці інших держав.
За даними Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.
Наприкінці грудня Росія виставила низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.
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После визита Зеленского в Оман в украинской политике произошли резкие изменения - журналист (Видео)
Мнения / Видео 30-янв, 04:159 2 693 0
В украинской политике произошли резкие изменения после визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года. Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Бутусов отвечал на вопрос, являются ли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и руководитель комитета по разведке при президенте Руслан Демченко агентами России.
"Я думаю, что Демченко - российский агент. Об этом говорит не какая-то секретная информация, а его карьера и поступки. [...] Этот человек сейчас Москвой признан как их контактер в Офисе президента Украины. [...] По Андрею Ермаку у нас информации открытой, публичной нет, но мы понимаем: то, что произошло сближение с Россией - была такая попытка в 2020 года, - все это произошло в результате таинственных переговоров с неизвестными (у нас нет информации), которые состоялись у президента в Омане.
После этих переговоров, которых никто не оглашал. Как сказал президент Зеленский, это была попытка расширить торговые отношения с Оманом. Хочу обратить внимание: через два года Нацбанк опубликовал данные по товарообороту. Так вот за два года товарооборот между Оманом с Украиной не вырос вообще, ни на $1 млн", - заявил Бутусов.
Он усомнился в обоснованности пресс-релизов, которые Офис президента публиковал о поездке Зеленского в Оман.
"Так вот, после визита в Оман произошли резкие изменения в нашей политике. 26 января как раз почти два года назад был изменен в Москве куратор внешней политики Кремля в Украине. Вместо Владислава Суркова куратором вопроса Украины официально был назначен Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина, человек, который был автором так называемого приднестровского мира, человек, который говорил: "Давайте прекратим стрелять, Молдова не должна воевать с Приднестровьем, это отдельная территория, давайте ее узаконим". Молдова была под давлением, ей никто не помог и в то время РФ сумела оккупировать Приднестровье", - продолжил Бутусов.
Фактически с помощью соглашений, автором которых был Козак, была узаконена оккупация Приднестровья Россией, сказал журналист.
"Там нет войны, никто не стреляет. Просто Молдова не контролирует эту территорию, а Россия через Приднестровье полностью разваливает любую попытку Молдовы провести реформы, поднять уровень жизни. Так вот, 26 января был заменен куратор отношений с Украиной в Москве, а 11 февраля произошла смена куратора внешней политики в Офисе президента: вместо Андрея Богдана зашел Андрей Ермак.
Первым делом он выдал Демченко удостоверение участника боевых действий, хотя Демченко как гражданский человек участия в боевых действиях не принимал и к фронту вообще не подъезжал. Вскоре Демченко, в июне 2020 года, назначается на пост начальника комитета по разведке. И сразу, буквально через две недели, начинается серия провалов спецопераций украинских спецслужб (прежде всего военной разведки), которые велись в России", - добавил он.
По словам Бутусова, среди таких провалов - ситуация с поставками клистронов для украинских ПВО, срыв спецоперации разведки в оккупированном Донецке и провал операции по задержанию вагнеровцев. Все эти ситуации произошли в 2020 году.
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/
А немцы не хотят ни в чем ссориться с Россией, они за углеводороды готовы мать родную продать. В ответ на угрозы похоронить СП2 в случае вторжения, из Германии звучит "нет, не надо смешивать политику и экономику"...
Однако старый дурак имея двух детей помер в доме престарелых,очевидно он сам был угрозой для своих детей и сам не был нужен.
Этот дуэт умеет развязывать войны, можно не сомневаться.
@14druzivBanderi
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https://twitter.com/14druzivBanderi/status/1487533113039372290 13 ч
Це гостьовий адміністратор "телеканалу Рада" звати Поліна.
Ми після цього дивуємось чого москалі на кордоні, а влада нічого не робить?
Максимальний репост, треба цій сучці допомогти шукати нову роботу.
Видео https://twitter.com/i/status/1487533113039372290
оказалось что самая пунктуальная нация европи, самая продажная.
Через немецкую марионетку кремль может играть всем ЕС и любой из его стран в отдельности
Германия выживет и без этого единства. Тем более без стран-бомжей которые только для массовки в ЕС
Я думал, что в германии, как в раше - нормальных уже нет.