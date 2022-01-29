Редакція Spiegel закликає німецький уряд надати озброєння Україні
Позиція влади ФРН викликає здивування не лише в офіційного Києва, а й в інших союзників Німеччини.
Про це йдеться у редакційній статті Spiegel "Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Журналіст Ральф Нойкірх наголошує, що надійність німців - під питанням у міжнародної спільноти.
В уряді Німеччини раніше заявляли, що позиція базується на принципі не передавати зброю до кризових регіонів. Адже озброєння може начебто загострити конфлікт.
"Зброя може потрапити в чужі руки, як це сталося в Афганістані після перемоги талібів. Але політичні принципи також можуть призвести до неправильних результатів в окремих випадках", - йдеться у статті.
У виданні навели приклад, коли Німеччина порушила цей принцип і вчинила правильно. У 2014 році у боротьбі з "Ісламською державою" курдських бійців німці забезпечили гранатометами.
"Це порушило табу, як відкрито визнала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. І все-таки це було правильно", - пише Нойкірх.
Поки що канцлер Олаф Шольц та глава МЗС Анналена Бербок вважають, що ситуація в Україні не варта порушення цього принципу. Проте, наголосили у ЗМІ, хоча постачання озброєння може бути неефективним у військовому плані, це може дати знак Путіну про єдність Заходу щодо захисту України.
Німеччина також не повинна заважати країнам-партнерам постачати озброєння Україні, адже деякі так і не дочекались дозволу на це офіційного Берліна. При цьому заяву про постачання касок у Spiegel називають "недолугою".
Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
Також Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.
На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.
Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.
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вчерашнее интервью зеЛоха - его признание, что
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
Продовження економічної політики в інтересах корупційного «великого крадівництва» замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога.
Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї….
Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської Федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог.
Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю.
В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку!
Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!
папа, куярьте только по аляске, а то уничтожите детей всего росийского правительства
© Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка". Очерки политической истории Украины".
тут квещіон закритий.
СП-2 - ахиллесова пята НАТО и причина, почему трудно будет убедить Германию ввести санкции к нему
проект - колоссальная ошибка Меркель
жёсткая позиция Германии - только за Путина - еще один сигнал, что ему не нужно опасаться серьезных санкций..
региональные лидеры говорят о «полном отрицании реальности», требуют закрыть офис Шрёдера в Бундестаге, называют его ведущим новостей «Russia Today» и считают его поведение "недостойным бывшего канцлера"..
ЗЕ-гніди зливають всю Україну
Слава Україні !
Слава Герою капітану Кизило !
Смерть ЗЕ-ворогам !
·Russia government organization
President https://twitter.com/hashtag/Zelensky?src=hashtag_click #Zelensky : Western talk of imminent war is harmful for https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine 's economy. Yet the situation on the border is not more tense than a year ago.
У нас в ДАПе бетон не выдержал, а бойцы выстояли !!!
ЛУКА-УЗУРПАТОР.
ВИБОРИ ВІН ПРОГРАВ.
А рОСІЯ АНЕКСУВАЛА БІЛОРУСЬ.
БЕЗ СПРОТИВУ НАРОДУ.
ТОБТО БІЛОРУСЬКИЙ НАРОД ВТРАТИВ ДЕРЖАВНУ СУБ"ЄКТНІСТЬ.
ЦЕ ФАКТИ.
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НА ЧЕРЗІ позбавлення Білорусі права голосу в ООН..
тАТАРСТАН,ЧЕЧНЯ Ж НЕ ГОЛОСУЮТЬ
МАЯЧНЯ.
ЗЕ ПЕРЕОБЕРУТЬ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ(звичайно є ймовірність ..уйні,де нову у другий тур пролазить Барига),у Білорусі після Бацьки буде ставленик Пуйла.
А военно-транспортные самолеты братьев каждый день садятся в Борисполе с десятками тонн военной помощи для защиты от орды. Молча, без прессконференций, брифингов, лендлизов. Современные системы вооружения уже в бригадах на востоке и на севере, операторы обучены. Давай, "сверхдержава", восстанавливай ссср. Ждем с нетерпением
у рф на це є 1,2 трильйона баксів і багато пропозицій що до економіки фрг та особисто можновладцям
- Поэтому немцы продавали технику и оружие дикатору Египта который воевал с Ливией год назад?
А моторы для беспилотников РФ!
Европа должна играть в плохого и хорошего полицейского. Если Германия будет присылать оружие, это в сто раз увеличит пропаганду в России ("бандеровцы и эсесовцы против русских", пора двинуть на Киев/Берлин и т.д.) и кроме обострения ситуации ничего не даст. Оружие вам итак пришлют американцы и британцы - "плохие полицейские".
Неужели непонятно, что это - тактический ход в сторону дипломатии. Европа использует все шансы для избежания войны. И дело тут не в газе и не в прожорливости бюргеров.
Если вся Европа будет присылать оружие в Украину, Путину не останется ничего, кроме как начать войну. По другому, ему не оправдаться перед своим населением.
И далее - все диванные эксперты требуют какого-то германского оружия, но непонятно какого. Вам итак прислали уже несколько тысяч джавелинов и др. оружия. Американцы еще пришлют, столько сколько будет нужно. Что есть у немцев, и нет у американцев?
Но требовать от Германии оружия - это значит сжигать все мосты и ставить крест на дипломатии. У Германии своя важная роль. И она намного более важная, чем большинство тут воспринимает.
У ЦЬОМУ стратегії Сша та України однакові з однаковою метою-ЗНИЩЕННЯ РОСІЇ ЯК ІМПЕРІЇ.
ЖАБУ,ЩОБ НЕ ВИСТРИБНУЛА,ВАРЯТЬ НА СЛАБКОМУ ВОГНІ.
ЗВІДКИ ЦЯ МАЯЧНЯ?