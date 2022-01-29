Редакція Spiegel закликає німецький уряд надати озброєння Україні

Позиція влади ФРН викликає здивування не лише в офіційного Києва, а й в інших союзників Німеччини.

Про це йдеться у редакційній статті Spiegel "Зволікання Німеччини робить війну більш вірогідною", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Журналіст Ральф Нойкірх наголошує, що надійність німців - під питанням у міжнародної спільноти.

В уряді Німеччини раніше заявляли, що позиція базується на принципі не передавати зброю до кризових регіонів. Адже озброєння може начебто загострити конфлікт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ ще не вирішила, чи нападати на Україну, - глава розвідки Німеччини Каль

"Зброя може потрапити в чужі руки, як це сталося в Афганістані після перемоги талібів. Але політичні принципи також можуть призвести до неправильних результатів в окремих випадках", - йдеться у статті.

У виданні навели приклад, коли Німеччина порушила цей принцип і вчинила правильно. У 2014 році у боротьбі з "Ісламською державою" курдських бійців німці забезпечили гранатометами.

"Це порушило табу, як відкрито визнала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн. І все-таки це було правильно", - пише Нойкірх.

Поки що канцлер Олаф Шольц та глава МЗС Анналена Бербок вважають, що ситуація в Україні не варта порушення цього принципу. Проте, наголосили у ЗМІ, хоча постачання озброєння може бути неефективним у військовому плані, це може дати знак Путіну про єдність Заходу щодо захисту України.

Також читайте: Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Німеччина також не повинна заважати країнам-партнерам постачати озброєння Україні, адже деякі так і не дочекались дозволу на це офіційного Берліна. При цьому заяву про постачання касок у Spiegel називають "недолугою".

Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Також Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

Читайте також: У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.