Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок, - DPA
Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DPA, про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
"Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок", - зазначає ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.
Топ коментарі
+133 Салаутдин
показати весь коментар26.01.2022 15:18 Посилання
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+38 Александр Романов #466099
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5000 касок для миллионной армии. Спасибо, большое спасибо. Будем носить по-очереди.
А Член *********** Подаруємо
Даже плевок в лицо лучше выглядел бы.
Ми вже відключились від енергомереж РФ і Бєларусі ??
Нє ? А шо такоє ??
https://****.com/view/2bzqb4
Де ви беретесь такі "багаті" та "горді" ??
УРСР входила до складу державного утворення під назвою СРСР. Яке прекрасно прос ... о 1941 рік.
А перед цим була ... та-дам ... "Зимова війна" з Фінляндією, яка "напала" на СРСР !!
І хто приймав участь у цій "війні" ?? Правильно, війська СРСР, до складу якого ...
Тому нам не потрібні розмови про хитру Німеччину. Нам потрібна сильна Україна.
5 тис. військових касок...
жлобьё -путинферштейн.
це не допомога, а просто ганьба.
засуньте собi iх у дупи, гниди.