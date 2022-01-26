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Новини Війна
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Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок, - DPA

Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок, - DPA

Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DPA, про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок", - зазначає ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Читайте: Німеччина передасть Україні польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро

Автор: 

Німеччина (7441) допомога (8427) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+133
ничего даже закрашивать не будем
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26.01.2022 15:18
+52
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26.01.2022 15:27
+38
вот это подгон пацанский)))
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26.01.2022 15:17
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26.01.2022 17:13 Відповісти
В качастве отмазки? Типа мы же помогали.
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26.01.2022 17:15 Відповісти
Ліцо своєї опи вирішили показати...
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26.01.2022 17:32 Відповісти
Зря помогают. Неблагодарным свиньям помогать нельзя.
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26.01.2022 17:17 Відповісти
Анекдот...
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26.01.2022 17:40 Відповісти
В принципе если ими бросать в кацапов - то можно напугать, да. Эффективно и нестандартно. Должно сработать.
5000 касок для миллионной армии. Спасибо, большое спасибо. Будем носить по-очереди.
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26.01.2022 17:42 Відповісти
На дивані ??
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26.01.2022 19:41 Відповісти
https://twitter.com/fill_feaouill/status/1486006596601888780

А Член *********** Подаруємо
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26.01.2022 17:42 Відповісти
Ого, вот это да! Еще штук 200-и пластырей подкиньте, а? И мазь из подорожника?
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26.01.2022 17:57 Відповісти
****************
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26.01.2022 18:22 Відповісти
куйлу передайте , а то у него сортиров в стране не хватает . будет использовать в качестве ночных горшков .
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26.01.2022 18:29 Відповісти
Всегда знал,что Германия подлая страна
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26.01.2022 18:39 Відповісти
Лично от вице-адмирал Шенбаха. ****...
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26.01.2022 18:45 Відповісти
это прорыв....
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26.01.2022 18:46 Відповісти
про "добру Меркель" https://uainfo.org/blognews/1643208770-yuriy-*******-germaniya-dolzhna-perestat-obsluzhivat-moskvu.html
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26.01.2022 18:53 Відповісти
я би оті усі 5 тис. касок позасовував би у дупи німецьких високопосадовців, починаючи з підстилки пуйла фрау меркель! ну, щоби захистити їхню дорогоцінну дупу на випадок артобстрілу...
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26.01.2022 19:11 Відповісти
я просто в шоке. Они издеваются? я б им в рожу плюнул и все каски назад отдал...скоты фашистские.
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26.01.2022 19:21 Відповісти
Фашисты. Жаль, что рашка не ваш сосед
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26.01.2022 19:29 Відповісти
І чого розкудахтались ?? Беріть, що дають. Так, у них свої інтереси. Так життя міжнародне влаштоване.
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26.01.2022 19:30 Відповісти
С одной стороны вроде дареному коню в зубы не смотрят. С другой же... 5000 касок - это не то, что ни о чем, это - "на нас тут давят, но оружие мы все равно не дадим, так что берите это и от###тесь.
Даже плевок в лицо лучше выглядел бы.
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26.01.2022 19:40 Відповісти
Нащо такі крайнощі ?
Ми вже відключились від енергомереж РФ і Бєларусі ??
Нє ? А шо такоє ??
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26.01.2022 19:43 Відповісти
Немцев вместе с касками уже послали на дипломатическом уровне недипломатическими словами? Так чтоб весь мир услышал. Если нет, то самое время. Обидно, что ни Плесень, ни Мародёр на такое неспособны.
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26.01.2022 19:46 Відповісти
ДА!!!! Эти фашисты совсем обнаглели!!! Вот почему эта фашистка комсомолка-Меркель так сильно дружила и Пуйлом!! Хрен они все в Ес ложили на Украину в войне с РОССИЕЙ!
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26.01.2022 19:51 Відповісти
Германия помогает Украине:

https://****.com/view/2bzqb4
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26.01.2022 19:51 Відповісти
Вони б ще памперси чи гроби...поставили. Думаю, що уряд повинен публічно відмовитись від цих касок , та запропонувати німцям не блокувати поставки того за що сплачені кошти..
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26.01.2022 20:07 Відповісти
Хм ... Ви хоть уявляєте скільки памперси коштують ? А для дорослих ? А пораненим у госпідалі памперси не згодяться ??
Де ви беретесь такі "багаті" та "горді" ??
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26.01.2022 20:18 Відповісти
на памперси потрібни лише кошти . підгузники і в Україні в Дніпрі виробляють)) Німці лище за 4 роки з 2017 по 21 продали зброї на 22,5 міліарди євро...а за рокі правління Меркель експортували зброї більше ніж на 85 міліардів євро... і не лише до країн НАТО чи США а в Алжир, Єгіпет, Катар, ОАЄ, Південна Корея....нам же вони відмовляються навіть продавати зброю! Тому треба теж показати певний демарш
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26.01.2022 20:45 Відповісти
Щоб провести демарш, треба повернути усе подароване. Так вчиняють справді горді.
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26.01.2022 21:07 Відповісти
німці Україні зброї не дарували ..Німці розпочали другу світову війну внаслідок чого загинули міліони українців ..та зруйнували майже 700 міст (40% усіх міст СРСР , знищених війною) та 28000 сіл... ,Німці ініціатори та творці "Мюнхенської змови"... після "Мюнхенської зради" німцям повинно бути забороти бути учасниками міжнародної політики ..тим більше виявляти із себе миротворців
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26.01.2022 21:33 Відповісти
Агітка не зараховується. Німеччина вже виплатила усі репарації і контрибуції.
УРСР входила до складу державного утворення під назвою СРСР. Яке прекрасно прос ... о 1941 рік.
А перед цим була ... та-дам ... "Зимова війна" з Фінляндією, яка "напала" на СРСР !!
І хто приймав участь у цій "війні" ?? Правильно, війська СРСР, до складу якого ...
Тому нам не потрібні розмови про хитру Німеччину. Нам потрібна сильна Україна.
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27.01.2022 12:39 Відповісти
.

5 тис. військових касок...



жлобьё -путинферштейн.

це не допомога, а просто ганьба.

засуньте собi iх у дупи, гниди.
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26.01.2022 20:25 Відповісти
Пошли они на йух со своими горшками!
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26.01.2022 23:55 Відповісти
Прикололись !
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27.01.2022 12:43 Відповісти
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