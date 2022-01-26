Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок, - DPA

Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DPA, про це повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

"Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч військових касок", - зазначає ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

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