Німеччина передасть Україні польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро
Уряд Німеччини передасть Україні у лютому польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро, але продовжує і далі вважати, що постачання зброї Україні не допоможе мирному врегулюванню.
Про це заявила федеральний міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю "Welt am Sonntag", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У лютому буде передано укомплектований польовий шпиталь, включаючи необхідну підготовку, і все це буде співфінансовано Німеччиною на суму 5,3 мільйона євро", - заявила Ламбрехт.
Очільниця німецького МО також вказала на те, що Німеччина вже поставила в Україну апарати штучної вентиляції легень і лікує тяжкопоранених українських бійців у лікарнях Бундесверу.
За її словами, федеральний уряд має зробити все для деескалації кризи, а "поставки зброї зараз не допомогли б".
Водночас міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде введено в експлуатацію у разі нападу Росії на Україну.
"Думати про те, що в середині Європи може виникнути війна, розпочата Росією, і водночас буде налагодження економічного співробітництва, є повністю абсурдним", – заявила Ламбрехт.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.
Також командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.
Нічого дивного метрополія не хоче шкодити своїй ресурсній колонії.
хотя, что с цапов возьмешь
Німці залишились фашистами !
Я уверен что умышленно.
Эта немецкая срань поддерживает диктаторов - хотела сама построить диктатуру в гейРопе.
Когда мне в конце 90-х рассказали что Германия планирует союз с Моксвой (немецкие технологии и ресурсы паРаши) убрав мешающую Украину с политической карты - я тогда подумал - что за бред?
(... и в дальнейшем объединившись с Китаем править планетой - немецкие свинонацисты как бредили так и бредят мировым правлением)
Когда построили южмаш? США действительно привлекли немецких инженеров, ну а мы сделали фотоаппарат фэд и швейную машинку.
Шваби є шваби.
якщо вони збираються рашиста , дипломатичними методами заставити забрати війська від українських границь?
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-germanii-podschitali-chto-finansovaya-pomoshch-berlina-ukraine-sostavila-za-pyat-let-14-mlrd-1301311.html
зато подарило госпиталь...
Ну спасибо, от гробов с венками тоже откажемся от тварей на газпромовской зарплате.
Sieg heil