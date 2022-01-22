УКР
Німеччина передасть Україні польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро

Німеччина передасть Україні польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро

Уряд Німеччини передасть Україні у лютому польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро, але продовжує і далі вважати, що постачання зброї Україні не допоможе мирному врегулюванню.

Про це заявила федеральний міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю "Welt am Sonntag", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У лютому буде передано укомплектований польовий шпиталь, включаючи необхідну підготовку, і все це буде співфінансовано Німеччиною на суму 5,3 мільйона євро", - заявила Ламбрехт.

Очільниця німецького МО також вказала на те, що Німеччина вже поставила в Україну апарати штучної вентиляції легень і лікує тяжкопоранених українських бійців у лікарнях Бундесверу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поки не планує постачати зброю до України, - міністр оборони ФРН Ламбрехт

За її словами, федеральний уряд має зробити все для деескалації кризи, а "поставки зброї зараз не допомогли б".

Водночас міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде введено в експлуатацію у разі нападу Росії на Україну.

Також читайте: Німеччина заблокувала постачання своєї зброї з Естонії до України, - The Wall Street Journal

"Думати про те, що в середині Європи може виникнути війна, розпочата Росією, і водночас буде налагодження економічного співробітництва, є повністю абсурдним", – заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Також командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

Також читайте: Німецькі партнери мають припинити своїми словами та діями заохочувати Путіна до нового нападу на Україну, - Кулеба

22.01.2022 18:13 Відповісти
22.01.2022 18:25 Відповісти
...Я не ідеалізую владу. Бо в мене від багатьох дій Банкової тіпаються око. Вже обидва. Я не ідеалізую людей.

Але я знаю людей, які вісім років воюють. Людей, які займають керівні посади в армії. Багатьох з них я бачив в 14 році. Під час боїв та хаосу. Не буде відступу. Не буде наказу не стріляти. Не буде.

...Там, де можливе вторгнення, будуть задіяні регулярні війська РФ. Обстріляних бійців там від сили на всі ВС РФ 3-5 тис. І то це не рядові піхотинці. Росія буде нас атакувати силами, які не знають що таке війна. Зовсім. Я надіюсь, союзники допоможуть нам закрити небо. А на землі - то не буде бліцкріг. То буде м'ясорубка з великою кількістю осередків опору. То не будет швидка «пабєда». То буде крах імперії. А потім ще з німцями побалаємо за життя.

Тому просто не зводьте себе. Не буде так, як нас хоче залякати російська пропаганда. В нас є ЗСУ, які воюють 8 років. І в кожному відділенні, взводі, роті знайдуться люди, які візьмуть командування на себе та організують оборону та спротив там, де зможуть. Просто знайте це. Бо ЗСУ буде воювати. За себе, за присягу, за Україну, за сім'ї, за нас з вами. Бо ЗСУ - це і є частина нас. Частина України.

Не ображайте вояків недовірою та вигадками. Довіряйте армії. Не робіть собі нерви. Робіть допомогу ЗСУ, які роблять 200. Дякуємо всім хто допомагає. https://site.ua/skitalec/z-privodu-gipoteticnix-nakaziv-ne-strilyati-abo-vidstupati-pid-cas-mozlivogo-zagostrennya-i0kpleq
22.01.2022 18:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
по большому счету этот госпиталь нужно просто вернуть этой продажной немецкой запутинской мерзоте, из принципа, на характер, просто за то, что продажная немчура не достойна того, чтобы Украина, защищающая 8 год Европу от московской орды, принимала подачки от купленных ху@лом лицемеров ... Госпиталя нам поставляют и будут поставлять США и страны Балтии.
22.01.2022 18:39 Відповісти
не такі богаті щоб вернути . це спасе життя військовим . на жаль нічим таким ... відповісти не можем. хіба що напомнити їм що вони такіж фашисти як і каци .
22.01.2022 19:57 Відповісти
Этот госпиталь касабы будут бомбить в 1-ю очередь.
22.01.2022 22:59 Відповісти
Польовий??? Самим не смішно? Це щоб росії було простіше всіх вбити ракетами в полі.

Нічого дивного метрополія не хоче шкодити своїй ресурсній колонії.
22.01.2022 18:39 Відповісти
вроде по правилам войны по красным крестам стрелять нельзя
хотя, что с цапов возьмешь
22.01.2022 22:25 Відповісти
Нынешняя германия - "родовая травма" адольфа...
22.01.2022 18:39 Відповісти
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 18:39 Відповісти
И за текущую - это они своим СП2 организовали войну.
Я уверен что умышленно.

Эта немецкая срань поддерживает диктаторов - хотела сама построить диктатуру в гейРопе.

Когда мне в конце 90-х рассказали что Германия планирует союз с Моксвой (немецкие технологии и ресурсы паРаши) убрав мешающую Украину с политической карты - я тогда подумал - что за бред?

(... и в дальнейшем объединившись с Китаем править планетой - немецкие свинонацисты как бредили так и бредят мировым правлением)
22.01.2022 18:52 Відповісти
а каци їм постійно про це напоминають . вони винні перед кацапами , а про україну забули. треба їх постійно мордою в гівно тикати .
22.01.2022 20:02 Відповісти
они до каца..в.не дошли, их в Украине закопали столько, что они сами не знают, а у кацап....они только в лагерях сидели, что те, что эти до лагерей мастера....
23.01.2022 12:49 Відповісти
https://m.facebook.com/myasco88/posts/4536591323134672 Павло Гаврін - by Oleksandr Ivanov & Оля Сидій | Facebook
22.01.2022 18:45 Відповісти
Зеленський, якщо будеш так себе і далі вести - будеш відпизжджений і потрапиш до шпеталю
22.01.2022 18:46 Відповісти
На мою думку, німцям треба дати зрозуміти що нам треба зброя, а військові шпиталі хай залишать собі - на випадок російської агресії.
22.01.2022 18:52 Відповісти
Хай отдадут кацапам.им он должен пригодится.власти Украины могли бы показательно отказаться от такой " помощи".
22.01.2022 20:53 Відповісти
передача госпиталя конечно же остановит *****
22.01.2022 20:57 Відповісти
А чому не крематорій ? ;0
22.01.2022 18:59 Відповісти
Дуже пізно і дуже мало.
22.01.2022 18:59 Відповісти
Немцы хотят сохранить жизни украинцев, а британцы убить побольше русских. Разные цели но все помогают Украине.
22.01.2022 19:00 Відповісти
много уже сохранили?
22.01.2022 19:06 Відповісти
Вы ведете себя так, как будто Германия чем-то вам обязана.
22.01.2022 19:11 Відповісти
я не германии отвечал,а кацапке которая болтает ерундой
22.01.2022 19:19 Відповісти
а разве нет??? не она убила миллионы украинцев во ВМВ??? почему -то только нам никто не заплатил репараций!
22.01.2022 19:57 Відповісти
заплатили, и нехило заплатили
22.01.2022 22:28 Відповісти
давайте пруф, что получила Украина
22.01.2022 22:38 Відповісти
Украина тогда была частью СССР, а он получил нехилую компенсацию репарацию. Вся ракетная программа чичичипи, включая южмаш и тому подобное - все построено на немецких трофейных разработках. ВСЁ!! У Союза, как и у Штатов были ТТ ракеты. Но жидкотопливные - это фон Браун, полет на Луну - это фон Браун
22.01.2022 22:57 Відповісти
Украина лично никода ничего не получала. А подачки из масквы меня не интересуют.
22.01.2022 23:13 Відповісти
Что за бред ты несёшь?
Когда построили южмаш? США действительно привлекли немецких инженеров, ну а мы сделали фотоаппарат фэд и швейную машинку.
23.01.2022 09:34 Відповісти
Та ти шо,може краще зброю давати ,щоб окупант боявся сунутись ,а не потім шпаталі передавати.Ваші басні нікому не цікаві,про рускіх каторих хотят убить англічане.Нехай твій рускій не лізе до нас в Україну бо інакше поїде грузом 200 назад...!
22.01.2022 20:03 Відповісти
Відмазка абсолютно абсурдна, або абсолютно гнила. У не озброєну країну кацапи вдеруться набагато швидше і без довгих роздумів, ніж у країну, нашпиговану зброєю. Це те ж саме, що собака стовідсотково атакує людину без палки, а на людину з палкою буде лише гавкати, кружляючи довкола на безпечній відстані. А на госпіталь ганси безперечно нанесуть великі червоні хрести на білі круги, щоб кацапським літунам було легше бомбти, як вони це роблять з госпіталями у Сирії і Лівії. Як виявилося, англо-сакси, потрапивши у Британію, отримали гарт від грошей і від дуполищання на відміну від саксів, що залишились на материку.
22.01.2022 19:05 Відповісти
Дешевый пиар основаный на трусости.
22.01.2022 19:08 Відповісти
А Путлер разрешил?
22.01.2022 19:09 Відповісти
Шпиталь не буде зайвим,але краще б зброю,щоб у агресора шпиталі та морги були б переповненими.
22.01.2022 19:11 Відповісти
С паршивой овцы
22.01.2022 19:11 Відповісти
Госпиталь? Странно. что эти падлюки вагон гробов не прислали в качестве помощи...
22.01.2022 19:14 Відповісти
4 выстрела с джевелина. Клоуны бл. Нужно сразу отметать все предложения фашистов, они явно будут только на пользу кремлёвскоому карлику.
22.01.2022 19:22 Відповісти
Шерсти клок!
22.01.2022 19:22 Відповісти
суки издеваются
22.01.2022 19:28 Відповісти
рука-лицо
22.01.2022 19:28 Відповісти
ПНХ!
22.01.2022 19:28 Відповісти
не принимать
22.01.2022 19:29 Відповісти
А чому не польовий крематорій?
Шваби є шваби.
22.01.2022 19:31 Відповісти
Кацапам мотори до безпілотників а нам госпіталі, виглядає на іздівательство
22.01.2022 19:31 Відповісти
Дякую німцям. Від душі. Але треба вже змужніти, щоб дозволити та постачати летальну зброю. Бо кацапи й надалі стають нахабними. Госпіталі вже не допоможуть. Треба мати ЧИМ мочити бурятських шахтарів. У танчиках.
22.01.2022 19:41 Відповісти
Член твоим немцам
23.01.2022 00:58 Відповісти
ЧЕЧНЕ ДАНЬ ПЛАТЯТи Украине будут платить.
22.01.2022 19:49 Відповісти
"Не принимать" - сказали Шариковы, свое просрали, а это не принимать, бо мало, а мы любим только на халяву и много
22.01.2022 19:50 Відповісти
ПОШЛИТЕ ИМ В ОТВЕТКУ "ГАНДОНОВ" эроплан! шобы не размножались..........
22.01.2022 19:51 Відповісти
А они и так не размножаются, не получается у них забереметь мужчине от мужчины, а женщине от женщине...а те кто размножается то тем аллах запрещает пользоваться резинкой
22.01.2022 20:02 Відповісти
Ну хоть так. Воины понимают что такое хорошо оснащённый госпиталь. А оружие другие страны дадут. Но немцы всё таки сволочи.
22.01.2022 19:55 Відповісти
"С паршивой овцы,хоть шерсти клок."
22.01.2022 19:56 Відповісти
это ты про украинских олигархов?
22.01.2022 20:39 Відповісти
Хай передадуть москалям гроби зі свастикою-пост здав пост прийняв.
22.01.2022 20:01 Відповісти
"У лютому буде передано укомплектований польовий шпиталь, включаючи необхідну підготовку, - а для чого фріци передають шпиталь,
якщо вони збираються рашиста , дипломатичними методами заставити забрати війська від українських границь?
22.01.2022 20:08 Відповісти
Виглядає просто як знущання ця "допомога". Типу, вас убиватимуть, ми зброю вам не дамо, але нате вам госпіталь
22.01.2022 20:13 Відповісти
Німцям не хочеться бути гамном в Європі , от і викручуються . Але Британія та Польща чітко показали що Німеччина - гамно .
22.01.2022 20:13 Відповісти
гавно это вы как нация, сколько у вас миллиардеров, а с протянутой рукой побираетесь, президенты на войне деньги зарабатывают, пипец. Германия является третьим по величине донором Украины после Европейского союза и Соединенных Штатов
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-germanii-podschitali-chto-finansovaya-pomoshch-berlina-ukraine-sostavila-za-pyat-let-14-mlrd-1301311.html
22.01.2022 20:37 Відповісти
А ваши миллиардеры побираются в рашке. Гнетесь перед путлярой, который своему народу ничего за 20 лет не дал, имея газ и нефть. Все в гомне живут. А вы, мерзкие твари, лучше заткнитесь, ваша история страшная, все ваши деды и прадеты прокляты целым миром...
22.01.2022 21:15 Відповісти
Жаль, что убрали в спам этого выродка немецкого.
22.01.2022 21:17 Відповісти
подавитесь своим госпиталем....
22.01.2022 20:20 Відповісти
Да. Правидельство Германии в основном работают в ГАЗПРОМЕ РОССИЯ короче *********.Все за , а НЕМЦЫ КОЗЛЫ против. Да и бог с ними не такая богатая экономика германии.
22.01.2022 20:43 Відповісти
У німців виробився генетичний страх перед мокшанами. Вони з цим страхом народжуються.
22.01.2022 21:02 Відповісти
Пусть в свой госпиталь сами отправляются, там им и место.
22.01.2022 21:11 Відповісти
Німці винесли уроки з двох програних світових війн і новий фашистський режим виростили вже не в себе, а в РФ. Сподіваються відсидітись в стороні. Не розуміють, що якщо Путін захопить Україну, то захоплювати Берлін знову поженуть тих самих українців.
22.01.2022 21:19 Відповісти
Давайте ещё гробы и крематории.
22.01.2022 21:22 Відповісти
Еслиб наше гавно не былоб такое зеленое то может нам идали немци гавно по лучше . если весь мир говорит что в Украине всеплохо ,а зелени все за...сь .нападения пока нет .а города-милионники уже сдают .ТАким госпиталь не госпиталь нужен .а палата в психушке .А немци конечноже козлы моглибы построить в Крыму психушкку для нашей зелени путлировцев
22.01.2022 21:30 Відповісти
МНОГО ТЕБЕ ПРИ ПОРОХЕ ДАЛИ....ПИС.....ОЛ.....
23.01.2022 13:06 Відповісти
вас порохнявых тут кишит как тараканов на заср....кухне
23.01.2022 13:08 Відповісти
Я б не брав
22.01.2022 21:36 Відповісти
и передали пару ящиков зеленки
22.01.2022 21:38 Відповісти
потомки фашистов, лучше одолжите оружие.
22.01.2022 22:03 Відповісти
Зря. Украинцы такие, что всё равно обдадут говном вместо благодарности.
22.01.2022 22:31 Відповісти
Ти також пнх разом з німецьким потворами!
22.01.2022 23:41 Відповісти
Спасибо ФРГ за госпиталь! В случае жары с цапами он спасет не одну жизнь наших защитников. А те, кто пишет "я б не брал" "потомки фашистов" "с паршивой овцы" - 100% российскме тролли
22.01.2022 22:37 Відповісти
Ах ты питор казламордый,что б ты сдох!
23.01.2022 00:55 Відповісти
и Вам не хворать
23.01.2022 01:58 Відповісти
ФРГ запретило пролет самолётов Англии для поставок вооружений Украине, запретило поставлять Прибалтике вооружения немецкого производства, заблокировала поставки через структуры НАТО,
зато подарило госпиталь...
Ну спасибо, от гробов с венками тоже откажемся от тварей на газпромовской зарплате.
22.01.2022 22:54 Відповісти
Те гаубицы советского производства. Они принадлежали армии ГДР. Их продали Финляндии,. а оттуда Эстонии.
22.01.2022 23:01 Відповісти
Если кто-то сомневается, что касабы этот госпиталь бужут бомбить в 1-ю очередь, то вспомните Сирию.
22.01.2022 23:00 Відповісти
их бин спосибен
22.01.2022 23:54 Відповісти
Засуньте его себе в жопу , свой госпиталь!
23.01.2022 00:53 Відповісти
23.01.2022 01:01 Відповісти
Великая Германия встаёт с колен . И это Факт. Пора украине переходить на германскую латиницу.
Sieg heil
23.01.2022 06:31 Відповісти
Обсолютно согласен , что две фашисткие сраны ФРГ И РОССИЯ до сих пор продолжают тесное сотрудничество с времён ГИТЛЕРА!! И в их философии мира ничего не изменилось!!
23.01.2022 15:05 Відповісти
Это хорошо.
24.01.2022 01:15 Відповісти
