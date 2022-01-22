Німеччина передасть Україні польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро

Уряд Німеччини передасть Україні у лютому польовий шпиталь вартістю 5,3 млн євро, але продовжує і далі вважати, що постачання зброї Україні не допоможе мирному врегулюванню.

Про це заявила федеральний міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю "Welt am Sonntag", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У лютому буде передано укомплектований польовий шпиталь, включаючи необхідну підготовку, і все це буде співфінансовано Німеччиною на суму 5,3 мільйона євро", - заявила Ламбрехт.

Очільниця німецького МО також вказала на те, що Німеччина вже поставила в Україну апарати штучної вентиляції легень і лікує тяжкопоранених українських бійців у лікарнях Бундесверу.

За її словами, федеральний уряд має зробити все для деескалації кризи, а "поставки зброї зараз не допомогли б".

Водночас міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не буде введено в експлуатацію у разі нападу Росії на Україну.

"Думати про те, що в середині Європи може виникнути війна, розпочата Росією, і водночас буде налагодження економічного співробітництва, є повністю абсурдним", – заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Також командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

