Германия передаст Украине полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро

Правительство Германии передаст Украине в феврале полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, но продолжает и дальше считать, что поставка оружия Украине не поможет мирному урегулированию.

Об этом заявила федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В феврале будет передан укомплектованный полевой госпиталь, включая необходимую подготовку, и все это будет софинансировано Германией на сумму 5,3 миллиона евро", - заявила Ламбрехт.

Глава немецкого МО также указала на то, что Германия уже поставила в Украину аппараты искусственной вентиляции легких и лечит тяжелораненых украинских бойцов в больницах Бундесвера.

Читайте также: Германия пока не планирует поставлять оружие в Украину, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

По ее словам, федеральное правительство должно сделать все для деэскалации кризиса, а "поставки оружия сейчас бы не помогли".

В то же время министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию в случае нападения России на Украину.

Читайте также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

"Думать о том, что внутри Европы может возникнуть война, начатая Россией, и в то же время будет налаживание экономического сотрудничества, полностью абсурдно", - заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Также командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.

Читайте также: Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ