14 245 188

Германия передаст Украине полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро

Германия передаст Украине полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро

Правительство Германии передаст Украине в феврале полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, но продолжает и дальше считать, что поставка оружия Украине не поможет мирному урегулированию.

Об этом заявила федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В феврале будет передан укомплектованный полевой госпиталь, включая необходимую подготовку, и все это будет софинансировано Германией на сумму 5,3 миллиона евро", - заявила Ламбрехт.

Глава немецкого МО также указала на то, что Германия уже поставила в Украину аппараты искусственной вентиляции легких и лечит тяжелораненых украинских бойцов в больницах Бундесвера.

Читайте также: Германия пока не планирует поставлять оружие в Украину, - министр обороны ФРГ Ламбрехт

По ее словам, федеральное правительство должно сделать все для деэскалации кризиса, а "поставки оружия сейчас бы не помогли".

В то же время министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию в случае нападения России на Украину.

Читайте также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

"Думать о том, что внутри Европы может возникнуть война, начатая Россией, и в то же время будет налаживание экономического сотрудничества, полностью абсурдно", - заявила Ламбрехт.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

Также командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.

Читайте также: Заявления главы ВМС Германии Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции, - Минобороны ФРГ

Германия (7222) помощь (8063) Ламбрехт Кристин (49)
+61
22.01.2022 18:13 Ответить
+53
22.01.2022 18:25 Ответить
+48
...Я не ідеалізую владу. Бо в мене від багатьох дій Банкової тіпаються око. Вже обидва. Я не ідеалізую людей.

Але я знаю людей, які вісім років воюють. Людей, які займають керівні посади в армії. Багатьох з них я бачив в 14 році. Під час боїв та хаосу. Не буде відступу. Не буде наказу не стріляти. Не буде.

...Там, де можливе вторгнення, будуть задіяні регулярні війська РФ. Обстріляних бійців там від сили на всі ВС РФ 3-5 тис. І то це не рядові піхотинці. Росія буде нас атакувати силами, які не знають що таке війна. Зовсім. Я надіюсь, союзники допоможуть нам закрити небо. А на землі - то не буде бліцкріг. То буде м'ясорубка з великою кількістю осередків опору. То не будет швидка «пабєда». То буде крах імперії. А потім ще з німцями побалаємо за життя.

Тому просто не зводьте себе. Не буде так, як нас хоче залякати російська пропаганда. В нас є ЗСУ, які воюють 8 років. І в кожному відділенні, взводі, роті знайдуться люди, які візьмуть командування на себе та організують оборону та спротив там, де зможуть. Просто знайте це. Бо ЗСУ буде воювати. За себе, за присягу, за Україну, за сім'ї, за нас з вами. Бо ЗСУ - це і є частина нас. Частина України.

Не ображайте вояків недовірою та вигадками. Довіряйте армії. Не робіть собі нерви. Робіть допомогу ЗСУ, які роблять 200. Дякуємо всім хто допомагає. https://site.ua/skitalec/z-privodu-gipoteticnix-nakaziv-ne-strilyati-abo-vidstupati-pid-cas-mozlivogo-zagostrennya-i0kpleq
22.01.2022 18:13 Ответить
по большому счету этот госпиталь нужно просто вернуть этой продажной немецкой запутинской мерзоте, из принципа, на характер, просто за то, что продажная немчура не достойна того, чтобы Украина, защищающая 8 год Европу от московской орды, принимала подачки от купленных ху@лом лицемеров ... Госпиталя нам поставляют и будут поставлять США и страны Балтии.
22.01.2022 18:39 Ответить
не такі богаті щоб вернути . це спасе життя військовим . на жаль нічим таким ... відповісти не можем. хіба що напомнити їм що вони такіж фашисти як і каци .
22.01.2022 19:57 Ответить
Этот госпиталь касабы будут бомбить в 1-ю очередь.
22.01.2022 22:59 Ответить
Польовий??? Самим не смішно? Це щоб росії було простіше всіх вбити ракетами в полі.

Нічого дивного метрополія не хоче шкодити своїй ресурсній колонії.
22.01.2022 18:39 Ответить
вроде по правилам войны по красным крестам стрелять нельзя
хотя, что с цапов возьмешь
22.01.2022 22:25 Ответить
Нынешняя германия - "родовая травма" адольфа...
22.01.2022 18:39 Ответить
Потрібно Україні подавати у міжнародний суд на Німеччину за компенсацію Україні збитків до яких призвела друга світова війна, яку почала Німеччина, яка напала на Україну!
Німці залишились фашистами !
22.01.2022 18:39 Ответить
И за текущую - это они своим СП2 организовали войну.
Я уверен что умышленно.

Эта немецкая срань поддерживает диктаторов - хотела сама построить диктатуру в гейРопе.

Когда мне в конце 90-х рассказали что Германия планирует союз с Моксвой (немецкие технологии и ресурсы паРаши) убрав мешающую Украину с политической карты - я тогда подумал - что за бред?

(... и в дальнейшем объединившись с Китаем править планетой - немецкие свинонацисты как бредили так и бредят мировым правлением)
22.01.2022 18:52 Ответить
а каци їм постійно про це напоминають . вони винні перед кацапами , а про україну забули. треба їх постійно мордою в гівно тикати .
22.01.2022 20:02 Ответить
они до каца..в.не дошли, их в Украине закопали столько, что они сами не знают, а у кацап....они только в лагерях сидели, что те, что эти до лагерей мастера....
23.01.2022 12:49 Ответить
https://m.facebook.com/myasco88/posts/4536591323134672 Павло Гаврін - by Oleksandr Ivanov & Оля Сидій | Facebook
22.01.2022 18:45 Ответить
Зеленський, якщо будеш так себе і далі вести - будеш відпизжджений і потрапиш до шпеталю
22.01.2022 18:46 Ответить
На мою думку, німцям треба дати зрозуміти що нам треба зброя, а військові шпиталі хай залишать собі - на випадок російської агресії.
22.01.2022 18:52 Ответить
Хай отдадут кацапам.им он должен пригодится.власти Украины могли бы показательно отказаться от такой " помощи".
22.01.2022 20:53 Ответить
передача госпиталя конечно же остановит *****
22.01.2022 20:57 Ответить
А чому не крематорій ? ;0
22.01.2022 18:59 Ответить
Дуже пізно і дуже мало.
22.01.2022 18:59 Ответить
Немцы хотят сохранить жизни украинцев, а британцы убить побольше русских. Разные цели но все помогают Украине.
22.01.2022 19:00 Ответить
много уже сохранили?
22.01.2022 19:06 Ответить
Вы ведете себя так, как будто Германия чем-то вам обязана.
22.01.2022 19:11 Ответить
я не германии отвечал,а кацапке которая болтает ерундой
22.01.2022 19:19 Ответить
а разве нет??? не она убила миллионы украинцев во ВМВ??? почему -то только нам никто не заплатил репараций!
22.01.2022 19:57 Ответить
заплатили, и нехило заплатили
22.01.2022 22:28 Ответить
давайте пруф, что получила Украина
22.01.2022 22:38 Ответить
Украина тогда была частью СССР, а он получил нехилую компенсацию репарацию. Вся ракетная программа чичичипи, включая южмаш и тому подобное - все построено на немецких трофейных разработках. ВСЁ!! У Союза, как и у Штатов были ТТ ракеты. Но жидкотопливные - это фон Браун, полет на Луну - это фон Браун
22.01.2022 22:57 Ответить
Украина лично никода ничего не получала. А подачки из масквы меня не интересуют.
22.01.2022 23:13 Ответить
Что за бред ты несёшь?
Когда построили южмаш? США действительно привлекли немецких инженеров, ну а мы сделали фотоаппарат фэд и швейную машинку.
23.01.2022 09:34 Ответить
Та ти шо,може краще зброю давати ,щоб окупант боявся сунутись ,а не потім шпаталі передавати.Ваші басні нікому не цікаві,про рускіх каторих хотят убить англічане.Нехай твій рускій не лізе до нас в Україну бо інакше поїде грузом 200 назад...!
22.01.2022 20:03 Ответить
Відмазка абсолютно абсурдна, або абсолютно гнила. У не озброєну країну кацапи вдеруться набагато швидше і без довгих роздумів, ніж у країну, нашпиговану зброєю. Це те ж саме, що собака стовідсотково атакує людину без палки, а на людину з палкою буде лише гавкати, кружляючи довкола на безпечній відстані. А на госпіталь ганси безперечно нанесуть великі червоні хрести на білі круги, щоб кацапським літунам було легше бомбти, як вони це роблять з госпіталями у Сирії і Лівії. Як виявилося, англо-сакси, потрапивши у Британію, отримали гарт від грошей і від дуполищання на відміну від саксів, що залишились на материку.
22.01.2022 19:05 Ответить
Дешевый пиар основаный на трусости.
22.01.2022 19:08 Ответить
А Путлер разрешил?
22.01.2022 19:09 Ответить
Шпиталь не буде зайвим,але краще б зброю,щоб у агресора шпиталі та морги були б переповненими.
22.01.2022 19:11 Ответить
С паршивой овцы
22.01.2022 19:11 Ответить
Госпиталь? Странно. что эти падлюки вагон гробов не прислали в качестве помощи...
22.01.2022 19:14 Ответить
4 выстрела с джевелина. Клоуны бл. Нужно сразу отметать все предложения фашистов, они явно будут только на пользу кремлёвскоому карлику.
22.01.2022 19:22 Ответить
Шерсти клок!
22.01.2022 19:22 Ответить
суки издеваются
22.01.2022 19:28 Ответить
рука-лицо
22.01.2022 19:28 Ответить
ПНХ!
22.01.2022 19:28 Ответить
не принимать
22.01.2022 19:29 Ответить
А чому не польовий крематорій?
Шваби є шваби.
22.01.2022 19:31 Ответить
Кацапам мотори до безпілотників а нам госпіталі, виглядає на іздівательство
22.01.2022 19:31 Ответить
Дякую німцям. Від душі. Але треба вже змужніти, щоб дозволити та постачати летальну зброю. Бо кацапи й надалі стають нахабними. Госпіталі вже не допоможуть. Треба мати ЧИМ мочити бурятських шахтарів. У танчиках.
22.01.2022 19:41 Ответить
Член твоим немцам
23.01.2022 00:58 Ответить
ЧЕЧНЕ ДАНЬ ПЛАТЯТи Украине будут платить.
22.01.2022 19:49 Ответить
"Не принимать" - сказали Шариковы, свое просрали, а это не принимать, бо мало, а мы любим только на халяву и много
22.01.2022 19:50 Ответить
ПОШЛИТЕ ИМ В ОТВЕТКУ "ГАНДОНОВ" эроплан! шобы не размножались..........
22.01.2022 19:51 Ответить
А они и так не размножаются, не получается у них забереметь мужчине от мужчины, а женщине от женщине...а те кто размножается то тем аллах запрещает пользоваться резинкой
22.01.2022 20:02 Ответить
Ну хоть так. Воины понимают что такое хорошо оснащённый госпиталь. А оружие другие страны дадут. Но немцы всё таки сволочи.
22.01.2022 19:55 Ответить
"С паршивой овцы,хоть шерсти клок."
22.01.2022 19:56 Ответить
это ты про украинских олигархов?
22.01.2022 20:39 Ответить
Хай передадуть москалям гроби зі свастикою-пост здав пост прийняв.
22.01.2022 20:01 Ответить
"У лютому буде передано укомплектований польовий шпиталь, включаючи необхідну підготовку, - а для чого фріци передають шпиталь,
якщо вони збираються рашиста , дипломатичними методами заставити забрати війська від українських границь?
22.01.2022 20:08 Ответить
Виглядає просто як знущання ця "допомога". Типу, вас убиватимуть, ми зброю вам не дамо, але нате вам госпіталь
22.01.2022 20:13 Ответить
Німцям не хочеться бути гамном в Європі , от і викручуються . Але Британія та Польща чітко показали що Німеччина - гамно .
22.01.2022 20:13 Ответить
гавно это вы как нация, сколько у вас миллиардеров, а с протянутой рукой побираетесь, президенты на войне деньги зарабатывают, пипец. Германия является третьим по величине донором Украины после Европейского союза и Соединенных Штатов
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-germanii-podschitali-chto-finansovaya-pomoshch-berlina-ukraine-sostavila-za-pyat-let-14-mlrd-1301311.html
22.01.2022 20:37 Ответить
А ваши миллиардеры побираются в рашке. Гнетесь перед путлярой, который своему народу ничего за 20 лет не дал, имея газ и нефть. Все в гомне живут. А вы, мерзкие твари, лучше заткнитесь, ваша история страшная, все ваши деды и прадеты прокляты целым миром...
22.01.2022 21:15 Ответить
Жаль, что убрали в спам этого выродка немецкого.
22.01.2022 21:17 Ответить
подавитесь своим госпиталем....
22.01.2022 20:20 Ответить
Да. Правидельство Германии в основном работают в ГАЗПРОМЕ РОССИЯ короче *********.Все за , а НЕМЦЫ КОЗЛЫ против. Да и бог с ними не такая богатая экономика германии.
22.01.2022 20:43 Ответить
У німців виробився генетичний страх перед мокшанами. Вони з цим страхом народжуються.
22.01.2022 21:02 Ответить
Пусть в свой госпиталь сами отправляются, там им и место.
22.01.2022 21:11 Ответить
Німці винесли уроки з двох програних світових війн і новий фашистський режим виростили вже не в себе, а в РФ. Сподіваються відсидітись в стороні. Не розуміють, що якщо Путін захопить Україну, то захоплювати Берлін знову поженуть тих самих українців.
22.01.2022 21:19 Ответить
Давайте ещё гробы и крематории.
22.01.2022 21:22 Ответить
Еслиб наше гавно не былоб такое зеленое то может нам идали немци гавно по лучше . если весь мир говорит что в Украине всеплохо ,а зелени все за...сь .нападения пока нет .а города-милионники уже сдают .ТАким госпиталь не госпиталь нужен .а палата в психушке .А немци конечноже козлы моглибы построить в Крыму психушкку для нашей зелени путлировцев
22.01.2022 21:30 Ответить
МНОГО ТЕБЕ ПРИ ПОРОХЕ ДАЛИ....ПИС.....ОЛ.....
23.01.2022 13:06 Ответить
вас порохнявых тут кишит как тараканов на заср....кухне
23.01.2022 13:08 Ответить
Я б не брав
22.01.2022 21:36 Ответить
и передали пару ящиков зеленки
22.01.2022 21:38 Ответить
потомки фашистов, лучше одолжите оружие.
22.01.2022 22:03 Ответить
Зря. Украинцы такие, что всё равно обдадут говном вместо благодарности.
22.01.2022 22:31 Ответить
Ти також пнх разом з німецьким потворами!
22.01.2022 23:41 Ответить
Спасибо ФРГ за госпиталь! В случае жары с цапами он спасет не одну жизнь наших защитников. А те, кто пишет "я б не брал" "потомки фашистов" "с паршивой овцы" - 100% российскме тролли
22.01.2022 22:37 Ответить
Ах ты питор казламордый,что б ты сдох!
23.01.2022 00:55 Ответить
и Вам не хворать
23.01.2022 01:58 Ответить
ФРГ запретило пролет самолётов Англии для поставок вооружений Украине, запретило поставлять Прибалтике вооружения немецкого производства, заблокировала поставки через структуры НАТО,
зато подарило госпиталь...
Ну спасибо, от гробов с венками тоже откажемся от тварей на газпромовской зарплате.
22.01.2022 22:54 Ответить
Те гаубицы советского производства. Они принадлежали армии ГДР. Их продали Финляндии,. а оттуда Эстонии.
22.01.2022 23:01 Ответить
Если кто-то сомневается, что касабы этот госпиталь бужут бомбить в 1-ю очередь, то вспомните Сирию.
22.01.2022 23:00 Ответить
их бин спосибен
22.01.2022 23:54 Ответить
Засуньте его себе в жопу , свой госпиталь!
23.01.2022 00:53 Ответить
23.01.2022 01:01 Ответить
Великая Германия встаёт с колен . И это Факт. Пора украине переходить на германскую латиницу.
Sieg heil
23.01.2022 06:31 Ответить
Обсолютно согласен , что две фашисткие сраны ФРГ И РОССИЯ до сих пор продолжают тесное сотрудничество с времён ГИТЛЕРА!! И в их философии мира ничего не изменилось!!
23.01.2022 15:05 Ответить
Это хорошо.
24.01.2022 01:15 Ответить
