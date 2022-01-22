Германия передаст Украине полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро
Правительство Германии передаст Украине в феврале полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, но продолжает и дальше считать, что поставка оружия Украине не поможет мирному урегулированию.
Об этом заявила федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В феврале будет передан укомплектованный полевой госпиталь, включая необходимую подготовку, и все это будет софинансировано Германией на сумму 5,3 миллиона евро", - заявила Ламбрехт.
Глава немецкого МО также указала на то, что Германия уже поставила в Украину аппараты искусственной вентиляции легких и лечит тяжелораненых украинских бойцов в больницах Бундесвера.
По ее словам, федеральное правительство должно сделать все для деэскалации кризиса, а "поставки оружия сейчас бы не помогли".
В то же время министр обороны Германии заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию в случае нападения России на Украину.
"Думать о том, что внутри Европы может возникнуть война, начатая Россией, и в то же время будет налаживание экономического сотрудничества, полностью абсурдно", - заявила Ламбрехт.
Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.
Также командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.
Нічого дивного метрополія не хоче шкодити своїй ресурсній колонії.
хотя, что с цапов возьмешь
Німці залишились фашистами !
Я уверен что умышленно.
Эта немецкая срань поддерживает диктаторов - хотела сама построить диктатуру в гейРопе.
Когда мне в конце 90-х рассказали что Германия планирует союз с Моксвой (немецкие технологии и ресурсы паРаши) убрав мешающую Украину с политической карты - я тогда подумал - что за бред?
(... и в дальнейшем объединившись с Китаем править планетой - немецкие свинонацисты как бредили так и бредят мировым правлением)
Когда построили южмаш? США действительно привлекли немецких инженеров, ну а мы сделали фотоаппарат фэд и швейную машинку.
Шваби є шваби.
якщо вони збираються рашиста , дипломатичними методами заставити забрати війська від українських границь?
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-germanii-podschitali-chto-finansovaya-pomoshch-berlina-ukraine-sostavila-za-pyat-let-14-mlrd-1301311.html
зато подарило госпиталь...
Ну спасибо, от гробов с венками тоже откажемся от тварей на газпромовской зарплате.
Sieg heil