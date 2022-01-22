РУС
Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.

Он также отметил, что Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Пока это невозможно из-за оккупации.

Читайте также: РФ не вернет оккупированный ею Крым, а санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Сулик

"По крайней мере, оккупирован Донбасс российской армией или теми, кого они называют ополченцами", - сказал вице-адмирал.

Что касается Грузии, то ее членство в Альянсе Шенбах почему-то считает неразумным, хотя она соответствует всем критериям.

"Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них", - сказал глава ВМС.

При этом он отметил, что в НАТО не должны давать России право голоса. Он считает, что цель Владимира Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

Читайте также: Требуем публичного опровержения словацким министром Суликом своих высказываний, - МИД Украины

"Россия старая страна, Россия важная страна… Нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы - это фактические вопросы", - сказал глава ВМС Германии.

Читайте также: Германия заблокировала поставки своего оружия из Эстонии в Украину, - The Wall Street Journal

Фрицы вообще обнаглели.
22.01.2022 11:40 Ответить
+71
Пи**ун -твоя фамилия, голова ВМС Німеччини.
22.01.2022 11:39 Ответить
+71
как были немцы гнильем так гнильем и остались
крепко же совок вбил в их головы тезис "вы виновны"
22.01.2022 11:41 Ответить
Фашисти
22.01.2022 16:35 Ответить
Германия показывает своё истинное лицо?
Или это )I(опа, они у них похожи.
22.01.2022 16:37 Ответить
дежавю, собственно...все как в 39-ом...русские с немцами и союзник в азии...Британия берет опеку над восточно-славянской страной... Италия заигрывает с фюрером....звучат лозунги о превосходстве рассы...."Gott mit uns", но теперь в исполнении гундяева...вот вам и цикличность истории
22.01.2022 16:46 Ответить
А Германия в НАТО вступила когда объединилась с ГДР или намного раньше? А? Ну да, и оружие давай Украине нельзя, а то перекроет газ... Все ясно.
22.01.2022 17:31 Ответить
Німцям подобається ідея створення союзу Берлін-Москва-Пекін, тобто німецькі технології, російська сировина, китайське виробництво та збут.Зараз крутяться, як вуж на пательні, бо бояться США і не хочуть втратити російську колонію. США цього не допускають зараз, але чи вдасться цьому завадити залежить від України.
22.01.2022 17:53 Ответить
Чистокровный ариец. Прямо как с фотохроник второй мировой

22.01.2022 19:05 Ответить
после немецкой шлюхи, что еще ожидать от поганой немчуры. все они продажные твари.
22.01.2022 18:42 Ответить
Фашист грьобаний. Жаль мій дід твоїх родичів не прикокошкав.
22.01.2022 19:33 Ответить
Да пошел он на х! Там в германии уже половина арабов, а плодятся они со страшной скорость! Так что скоро германии не будет, будет исламистское государство! Пусть туда смотрит, гитлеровский попутчик кремлевского *****
22.01.2022 19:38 Ответить
похоже, что Германия с Россией таки строят вместе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Четвертый рейх . ну, что же, по крайней мере они хоть не прикидываются "братушками", и открыто показывают что они враги.
22.01.2022 20:27 Ответить
Мысль о "великой Германии" ещё будоражит умы немцев или вы думаете,что они забыли унижение прошлого века.Весь их пацифизм ,это лицемерное прикрытие своей долгосрочной политики.Они давно бы показали свои зубки,если бы не боялись,что американцы наматают их кишки им на голову.Бриты видимо первые,кто понял гнилую сущ и отвалили из этого говносоюза.
22.01.2022 20:31 Ответить
ждем-с нового пакта типа "Молотова - Риббентропа", о разделах сфер влияния в Европе между "правильными арийцами".
22.01.2022 20:40 Ответить
Грабли так грабли,потом будут пуговицы у амеров просить.
22.01.2022 20:54 Ответить
Фашисти і рашисти легко знайшли спільну мову, як і в минулому столітті!
22.01.2022 20:35 Ответить
