Крым никогда не вернется в Украину, а Путин заслуживает уважения, - глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах

Глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сомневается, что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым. Он также считает, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.

Он также отметил, что Украине, чтобы вступить в НАТО, необходимо соответствовать всем требованиям Альянса. Пока это невозможно из-за оккупации.

"По крайней мере, оккупирован Донбасс российской армией или теми, кого они называют ополченцами", - сказал вице-адмирал.

Что касается Грузии, то ее членство в Альянсе Шенбах почему-то считает неразумным, хотя она соответствует всем критериям.

"Это не то же самое, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия отступила от них", - сказал глава ВМС.

При этом он отметил, что в НАТО не должны давать России право голоса. Он считает, что цель Владимира Путина - не "маленькая полоска украинской земли", а раскол Евросоюза и восстановление уважения, "которого он, вероятно, даже заслуживает".

"Россия старая страна, Россия важная страна… Нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы - это фактические вопросы", - сказал глава ВМС Германии.

