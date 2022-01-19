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Требуем публичного опровержения словацким министром Суликом своих высказываний, - МИД Украины

Требуем публичного опровержения словацким министром Суликом своих высказываний, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым имеем высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватившей силой Крым и начавшей вооруженную агрессию на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

Читайте: РФ не вернет оккупированный ею Крым, а санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Сулик

"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украино-словацких отношений", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции против России только наносят ущерб, и РФ все равно не вернет Крым Украине.

Автор: 

Крым (26412) МИД (6968) Словакия (986) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+13
А Вы знаете , в новостях европейских мало о войне в Украине говорят. Каждая страна занята своими проблемами. Чтобы тема Украины не сходила с новостных полос , должны работать активно посольства . А в посольствах ВАТЫ работает немеряно. Они не понимают ни кто такой Бандера, ни с посетителями ни считают нужным говорить державной мовою . Вот така фуйня , ребята .
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19.01.2022 20:22
+12
В отставку надо пана Суслика отправить . Не фиг позорить Словакию !
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19.01.2022 20:17
+9
браво! мочите путинских шавок!
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19.01.2022 20:12
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браво! мочите путинских шавок!
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19.01.2022 20:12 Ответить
у роки 2 світової словаки воювали на боці фашистської німеччини
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19.01.2022 20:43 Ответить
пора нам создавать свою службу операций за пределами Украины я бы ее назвал на украиснкий манер "ЛЮЛЬКА" (трубка) что то на шкалт ЦРУ МИ-6 Моссад чтобы вот такое вякнуло шо то его в багажник и в Украину тут тебе прокурор пидозра суд и 25 лет нашей тюрьмы шобы не гавкало как попало в Украину ...да показать твой же билет на самолет поезд ты приехал сам в Украину прошел паспортный контроль и сдалося..сам... и вот даже твоя явка с повинной написанная тобой и подписанная тобой же... думаю мигом бы все если бы не помогали то держали бы жесткий нейтралитет...в нашу сторону...
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19.01.2022 20:48 Ответить
с чаусом не вышло и отбило охоту
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19.01.2022 20:55 Ответить
Чауса делал Шоу-бизстарлей и Величнейвшивий політик сьогодення. А потрібні навчені люди)))
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20.01.2022 04:01 Ответить
В том что санкции не работают тот министр совершенно прав. А вообще тварь конечно. Надо на него Софию местную натравить. Она вроде тамошняя.
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19.01.2022 20:16 Ответить
А Вы знаете , в новостях европейских мало о войне в Украине говорят. Каждая страна занята своими проблемами. Чтобы тема Украины не сходила с новостных полос , должны работать активно посольства . А в посольствах ВАТЫ работает немеряно. Они не понимают ни кто такой Бандера, ни с посетителями ни считают нужным говорить державной мовою . Вот така фуйня , ребята .
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19.01.2022 20:22 Ответить
арахамия не в теме, а щаз включен процесс, что
- путинская россия стянула к границам украины сотни тысяч войск и продолжает этот процесс...и по этой схеме на высоком уровне работают сша и фрг...
и уже сколько не отрицай россия наличие такого войска, эта схемаживет своей жизнью и работает против россии...
никто же не сомневается, что россия врет
а франция, как арахамия за точные цифры, расстановку сил, наличие угроз и размер их...
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19.01.2022 20:52 Ответить
В отставку надо пана Суслика отправить . Не фиг позорить Словакию !
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19.01.2022 20:17 Ответить
Викликати словацького посла до МЗС, поставити раком, зачитати ноту протесту, всунути ноту йому в зуби, відкрити двері, дати копняка і провітрити приміщення.
Так поступила би люба країна, що себе поважає.
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19.01.2022 20:21 Ответить
Зе мог бы позвонить своей подруге Чапутовой.
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19.01.2022 20:23 Ответить
Сулико - это же грузин
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19.01.2022 20:23 Ответить
Интересна тема славянских фамилий
пан Цвикла ( Cvikla) - по украински пан Буряк
Помните сказку про Чиполлино ? Фамилии несут определение сути.

и только у крепостных раши на вопрос «чей раб» ответ « Буряков» , они ОРДА НЕМАКАННАЯ
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19.01.2022 20:29 Ответить
Не звертайте Ви на троля кацапського уваги - він тут не для спілкування а "штоб в талпе пакрутиться"
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19.01.2022 20:36 Ответить
Ніби ж сусльік.сом
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19.01.2022 20:29 Ответить
СУЛИК - типове українське прізвище! там по т.зв. словакії бігають нащадки 250 тис. руссвинів - перевертнів (фактично , етнічних українців) з історичного закарпаття. більшість з них гірше будь якої вати!!! бо , зрадивши своє коріння , стаєш яничаром...
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19.01.2022 20:49 Ответить
Я спросил, вздохнув глубоко:
"Ты ли здесь, моя Сулико?"
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19.01.2022 20:38 Ответить
Історія повторюється. Щоб отримати незалежність пішла на союз з Гітлером, потім, коли побачили, що справи у Гітлера не дуже, почали передавати США, що були вимушені.
От тепер нового гітлера вирішили задобрювати, ну, так їм зараз вигідніше ...
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19.01.2022 21:18 Ответить
А самі ждали незалежності 50 років, і тільки з крахом Варшавського договору відєднались від Чехії.
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19.01.2022 22:54 Ответить
Російські гроші не пахнуть! Перекупили!
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20.01.2022 08:44 Ответить
 
 