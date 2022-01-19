Требуем публичного опровержения словацким министром Суликом своих высказываний, - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Досадно, что чиновник дружественного нам государства, с которым имеем высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимания наложенных на Российскую Федерацию санкций. Разговоры о возвращении к business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватившей силой Крым и начавшей вооруженную агрессию на Донбассе, только пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.

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"Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, которые не способствуют развитию дружеских украино-словацких отношений", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, ранее министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что санкции против России только наносят ущерб, и РФ все равно не вернет Крым Украине.