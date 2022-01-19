Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України
У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикро, що чиновник дружньої нам держави, з якою маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual із РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії", - сказав Ніколенко.
Він підкреслив, що коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.
"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - наголосив речник МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Росії лише шкодять, і РФ усе одно не поверне Крим Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- путинская россия стянула к границам украины сотни тысяч войск и продолжает этот процесс...и по этой схеме на высоком уровне работают сша и фрг...
и уже сколько не отрицай россия наличие такого войска, эта схемаживет своей жизнью и работает против россии...
никто же не сомневается, что россия врет
а франция, как арахамия за точные цифры, расстановку сил, наличие угроз и размер их...
Так поступила би люба країна, що себе поважає.
пан Цвикла ( Cvikla) - по украински пан Буряк
Помните сказку про Чиполлино ? Фамилии несут определение сути.
и только у крепостных раши на вопрос «чей раб» ответ « Буряков» , они ОРДА НЕМАКАННАЯ
"Ты ли здесь, моя Сулико?"
От тепер нового гітлера вирішили задобрювати, ну, так їм зараз вигідніше ...