Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикро, що чиновник дружньої нам держави, з якою маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual із РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

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"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Росії лише шкодять, і РФ усе одно не поверне Крим Україні.