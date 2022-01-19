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Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України

Вимагаємо публічного спростування словацьким міністром Суликом своїх висловлювань, - МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикро, що чиновник дружньої нам держави, з якою маємо високий рівень відносин, демонструє спотворене сприйняття реальності в частині належності Криму та розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual із РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим та розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність та заохочують Росію до подальшої агресії", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що коментарі словацького чиновника дисонують з офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС у контексті протидії російській агресії проти України.

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"Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Росії лише шкодять, і РФ усе одно не поверне Крим Україні.

Автор: 

Крим (14176) МЗС (4141) Словаччина (1108) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+13
А Вы знаете , в новостях европейских мало о войне в Украине говорят. Каждая страна занята своими проблемами. Чтобы тема Украины не сходила с новостных полос , должны работать активно посольства . А в посольствах ВАТЫ работает немеряно. Они не понимают ни кто такой Бандера, ни с посетителями ни считают нужным говорить державной мовою . Вот така фуйня , ребята .
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19.01.2022 20:22
+12
В отставку надо пана Суслика отправить . Не фиг позорить Словакию !
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19.01.2022 20:17
+9
браво! мочите путинских шавок!
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19.01.2022 20:12
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браво! мочите путинских шавок!
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19.01.2022 20:12 Відповісти
у роки 2 світової словаки воювали на боці фашистської німеччини
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19.01.2022 20:43 Відповісти
пора нам создавать свою службу операций за пределами Украины я бы ее назвал на украиснкий манер "ЛЮЛЬКА" (трубка) что то на шкалт ЦРУ МИ-6 Моссад чтобы вот такое вякнуло шо то его в багажник и в Украину тут тебе прокурор пидозра суд и 25 лет нашей тюрьмы шобы не гавкало как попало в Украину ...да показать твой же билет на самолет поезд ты приехал сам в Украину прошел паспортный контроль и сдалося..сам... и вот даже твоя явка с повинной написанная тобой и подписанная тобой же... думаю мигом бы все если бы не помогали то держали бы жесткий нейтралитет...в нашу сторону...
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19.01.2022 20:48 Відповісти
с чаусом не вышло и отбило охоту
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19.01.2022 20:55 Відповісти
Чауса делал Шоу-бизстарлей и Величнейвшивий політик сьогодення. А потрібні навчені люди)))
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20.01.2022 04:01 Відповісти
В том что санкции не работают тот министр совершенно прав. А вообще тварь конечно. Надо на него Софию местную натравить. Она вроде тамошняя.
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19.01.2022 20:16 Відповісти
А Вы знаете , в новостях европейских мало о войне в Украине говорят. Каждая страна занята своими проблемами. Чтобы тема Украины не сходила с новостных полос , должны работать активно посольства . А в посольствах ВАТЫ работает немеряно. Они не понимают ни кто такой Бандера, ни с посетителями ни считают нужным говорить державной мовою . Вот така фуйня , ребята .
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19.01.2022 20:22 Відповісти
арахамия не в теме, а щаз включен процесс, что
- путинская россия стянула к границам украины сотни тысяч войск и продолжает этот процесс...и по этой схеме на высоком уровне работают сша и фрг...
и уже сколько не отрицай россия наличие такого войска, эта схемаживет своей жизнью и работает против россии...
никто же не сомневается, что россия врет
а франция, как арахамия за точные цифры, расстановку сил, наличие угроз и размер их...
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19.01.2022 20:52 Відповісти
В отставку надо пана Суслика отправить . Не фиг позорить Словакию !
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19.01.2022 20:17 Відповісти
Викликати словацького посла до МЗС, поставити раком, зачитати ноту протесту, всунути ноту йому в зуби, відкрити двері, дати копняка і провітрити приміщення.
Так поступила би люба країна, що себе поважає.
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19.01.2022 20:21 Відповісти
Зе мог бы позвонить своей подруге Чапутовой.
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19.01.2022 20:23 Відповісти
Сулико - это же грузин
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19.01.2022 20:23 Відповісти
Интересна тема славянских фамилий
пан Цвикла ( Cvikla) - по украински пан Буряк
Помните сказку про Чиполлино ? Фамилии несут определение сути.

и только у крепостных раши на вопрос «чей раб» ответ « Буряков» , они ОРДА НЕМАКАННАЯ
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19.01.2022 20:29 Відповісти
Не звертайте Ви на троля кацапського уваги - він тут не для спілкування а "штоб в талпе пакрутиться"
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19.01.2022 20:36 Відповісти
Ніби ж сусльік.сом
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19.01.2022 20:29 Відповісти
СУЛИК - типове українське прізвище! там по т.зв. словакії бігають нащадки 250 тис. руссвинів - перевертнів (фактично , етнічних українців) з історичного закарпаття. більшість з них гірше будь якої вати!!! бо , зрадивши своє коріння , стаєш яничаром...
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19.01.2022 20:49 Відповісти
Я спросил, вздохнув глубоко:
"Ты ли здесь, моя Сулико?"
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19.01.2022 20:38 Відповісти
Історія повторюється. Щоб отримати незалежність пішла на союз з Гітлером, потім, коли побачили, що справи у Гітлера не дуже, почали передавати США, що були вимушені.
От тепер нового гітлера вирішили задобрювати, ну, так їм зараз вигідніше ...
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19.01.2022 21:18 Відповісти
А самі ждали незалежності 50 років, і тільки з крахом Варшавського договору відєднались від Чехії.
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19.01.2022 22:54 Відповісти
Російські гроші не пахнуть! Перекупили!
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20.01.2022 08:44 Відповісти
 
 