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Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України до Євросоюзу, - Зеленський і Чапутова підписали відповідну декларацію

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву про підтримку вступу України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили із Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у президентському твітері.

Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго.

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Словаччина зобовязалася підтримати вступ України до Євросоюзу, - Зеленський і Чапутова підписали відповідну декларацію 01

Автор: 

Словаччина (1136) Євросоюз (13785) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+7
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02.11.2021 15:26 Відповісти
+5
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02.11.2021 15:49 Відповісти
+3
а що з мордою в цього недоумка?
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02.11.2021 15:26 Відповісти
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а що з мордою в цього недоумка?
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02.11.2021 15:26 Відповісти
недосыпает.....
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02.11.2021 15:26 Відповісти
та таке враження, що дєрьмак йому пересипає.
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Зате переїдає. Краще переїсти ніж не доспати, і краще переспати ніж не доїсти.)))
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Морда немного по-дебильному сделана...
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02.11.2021 15:27 Відповісти
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02.11.2021 15:33 Відповісти
Та головне ж...
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02.11.2021 15:41 Відповісти
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02.11.2021 15:44 Відповісти
А кіт на пАртньора дивиться як він двадцятьпершим пальцем грає?
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02.11.2021 15:49 Відповісти
Лагожил в штаны и боится, что учуют...
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02.11.2021 16:00 Відповісти
Она опухла.
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02.11.2021 16:35 Відповісти
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02.11.2021 15:26 Відповісти
сюзанна бубу нагнула..
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02.11.2021 15:27 Відповісти
Приємно дивитись на ці два славянскі обличчя двох славянських країн.)))
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02.11.2021 15:30 Відповісти
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02.11.2021 16:37 Відповісти
Там хоть на бабу можно посмотреть, а тут крыса в пиджаке.
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02.11.2021 15:34 Відповісти
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02.11.2021 15:49 Відповісти
можно было с Илоном Маском подписать такую же #уйню о совместном полете на Юпитер, и строительстве там дорог в 2099 году по программе "Большим по роялю".
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02.11.2021 15:55 Відповісти
А с Орбаном слабо?
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02.11.2021 16:03 Відповісти
коли iншi всi попiдписують, кремлядська шавка орбан буде вже нiким i вiд нього нiчого залежати вже не буде.
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02.11.2021 18:31 Відповісти
Але , ботва ! А , что , насчет , очередного успеха внешней политики Украиньі ?
Обтекаете ?
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02.11.2021 16:24 Відповісти
хорошо.
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02.11.2021 17:36 Відповісти
що толку, даже якщо Україна вступе В ЄС, вона ніколи не сможе називаться Європейською країною, при її інфраструктурі, махінаціях у ВР, корупції.....
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03.11.2021 10:08 Відповісти
 
 