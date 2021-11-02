Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України до Євросоюзу, - Зеленський і Чапутова підписали відповідну декларацію

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву про підтримку вступу України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили із Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері та безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у президентському твітері.

Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго.

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