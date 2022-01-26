Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок, - DPA
Германия передаст Украине 5 тысяч военных касок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
"Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия передаст Украине 5 тысяч военных касок", – отмечает СМИ.
Ранее сообщалось, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.
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показать весь комментарий26.01.2022 15:18 Ссылка
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показать весь комментарий26.01.2022 15:17 Ссылка
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5000 касок для миллионной армии. Спасибо, большое спасибо. Будем носить по-очереди.
А Член *********** Подаруємо
Даже плевок в лицо лучше выглядел бы.
Ми вже відключились від енергомереж РФ і Бєларусі ??
Нє ? А шо такоє ??
https://****.com/view/2bzqb4
Де ви беретесь такі "багаті" та "горді" ??
УРСР входила до складу державного утворення під назвою СРСР. Яке прекрасно прос ... о 1941 рік.
А перед цим була ... та-дам ... "Зимова війна" з Фінляндією, яка "напала" на СРСР !!
І хто приймав участь у цій "війні" ?? Правильно, війська СРСР, до складу якого ...
Тому нам не потрібні розмови про хитру Німеччину. Нам потрібна сильна Україна.
5 тис. військових касок...
жлобьё -путинферштейн.
це не допомога, а просто ганьба.
засуньте собi iх у дупи, гниди.