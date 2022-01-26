Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок, - DPA

Германия передаст Украине 5 тысяч военных касок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA, об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

"Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия передаст Украине 5 тысяч военных касок", – отмечает СМИ.

Ранее сообщалось, что Берлин пока исключает поставки оружия Украине на фоне возможного вторжения России.

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