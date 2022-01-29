Редакция Spiegel призывает немецкое правительство предоставить вооружение Украине
Позиция властей ФРГ вызывает недоумение не только у официального Киева, но и у других союзников Германии.
Об этом говорится в редакционной статье Spiegel "Промедление Германии делает войну более вероятной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Журналист Ральф Нойкирх отмечает, что надежность немцев – под вопросом у международного сообщества.
В правительстве Германии ранее заявляли, что позиция базируется на принципе не передавать оружие в кризисные регионы. Ведь вооружение может вроде бы обострить конфликт.
"Оружие может попасть в чужие руки, как это произошло в Афганистане после победы талибов. Но политические принципы также могут привести к неправильным результатам в отдельных случаях", - говорится в статье.
В издании привели пример, когда Германия нарушила этот принцип и поступила правильно. В 2014 году в борьбе с "Исламским государством" курдских бойцов немцы снабдили гранатометами.
"Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было правильно", - пишет Нойкирх.
Пока канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок считают, что ситуация в Украине не стоит нарушения этого принципа. Однако, отметили в СМИ, хотя поставки вооружения могут быть неэффективными в военном плане, это может дать знак Путину о единстве Запада по защите Украины.
Германия также не должна мешать странам-партнерам поставлять вооружение Украине, ведь некоторые так и не дождались разрешения официального Берлина. Что касается заявления о поставках касок, то его в Spiegel называют "бестолковым".
Напомним, ФРГ последовательно отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Также Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.
На фоне угрозы вторжения России начали предоставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
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вчерашнее интервью зеЛоха - его признание, что
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
Продовження економічної політики в інтересах корупційного «великого крадівництва» замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога.
Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї….
Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської Федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог.
Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю.
В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку!
Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!
папа, куярьте только по аляске, а то уничтожите детей всего росийского правительства
© Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка". Очерки политической истории Украины".
тут квещіон закритий.
СП-2 - ахиллесова пята НАТО и причина, почему трудно будет убедить Германию ввести санкции к нему
проект - колоссальная ошибка Меркель
жёсткая позиция Германии - только за Путина - еще один сигнал, что ему не нужно опасаться серьезных санкций..
региональные лидеры говорят о «полном отрицании реальности», требуют закрыть офис Шрёдера в Бундестаге, называют его ведущим новостей «Russia Today» и считают его поведение "недостойным бывшего канцлера"..
ЗЕ-гніди зливають всю Україну
Слава Україні !
Слава Герою капітану Кизило !
Смерть ЗЕ-ворогам !
·Russia government organization
President https://twitter.com/hashtag/Zelensky?src=hashtag_click #Zelensky : Western talk of imminent war is harmful for https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine 's economy. Yet the situation on the border is not more tense than a year ago.
У нас в ДАПе бетон не выдержал, а бойцы выстояли !!!
ЛУКА-УЗУРПАТОР.
ВИБОРИ ВІН ПРОГРАВ.
А рОСІЯ АНЕКСУВАЛА БІЛОРУСЬ.
БЕЗ СПРОТИВУ НАРОДУ.
ТОБТО БІЛОРУСЬКИЙ НАРОД ВТРАТИВ ДЕРЖАВНУ СУБ"ЄКТНІСТЬ.
ЦЕ ФАКТИ.
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НА ЧЕРЗІ позбавлення Білорусі права голосу в ООН..
тАТАРСТАН,ЧЕЧНЯ Ж НЕ ГОЛОСУЮТЬ
МАЯЧНЯ.
ЗЕ ПЕРЕОБЕРУТЬ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ(звичайно є ймовірність ..уйні,де нову у другий тур пролазить Барига),у Білорусі після Бацьки буде ставленик Пуйла.
А военно-транспортные самолеты братьев каждый день садятся в Борисполе с десятками тонн военной помощи для защиты от орды. Молча, без прессконференций, брифингов, лендлизов. Современные системы вооружения уже в бригадах на востоке и на севере, операторы обучены. Давай, "сверхдержава", восстанавливай ссср. Ждем с нетерпением
у рф на це є 1,2 трильйона баксів і багато пропозицій що до економіки фрг та особисто можновладцям
- Поэтому немцы продавали технику и оружие дикатору Египта который воевал с Ливией год назад?
А моторы для беспилотников РФ!
Европа должна играть в плохого и хорошего полицейского. Если Германия будет присылать оружие, это в сто раз увеличит пропаганду в России ("бандеровцы и эсесовцы против русских", пора двинуть на Киев/Берлин и т.д.) и кроме обострения ситуации ничего не даст. Оружие вам итак пришлют американцы и британцы - "плохие полицейские".
Неужели непонятно, что это - тактический ход в сторону дипломатии. Европа использует все шансы для избежания войны. И дело тут не в газе и не в прожорливости бюргеров.
Если вся Европа будет присылать оружие в Украину, Путину не останется ничего, кроме как начать войну. По другому, ему не оправдаться перед своим населением.
И далее - все диванные эксперты требуют какого-то германского оружия, но непонятно какого. Вам итак прислали уже несколько тысяч джавелинов и др. оружия. Американцы еще пришлют, столько сколько будет нужно. Что есть у немцев, и нет у американцев?
Но требовать от Германии оружия - это значит сжигать все мосты и ставить крест на дипломатии. У Германии своя важная роль. И она намного более важная, чем большинство тут воспринимает.
У ЦЬОМУ стратегії Сша та України однакові з однаковою метою-ЗНИЩЕННЯ РОСІЇ ЯК ІМПЕРІЇ.
ЖАБУ,ЩОБ НЕ ВИСТРИБНУЛА,ВАРЯТЬ НА СЛАБКОМУ ВОГНІ.
ЗВІДКИ ЦЯ МАЯЧНЯ?