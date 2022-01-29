Редакция Spiegel призывает немецкое правительство предоставить вооружение Украине

Позиция властей ФРГ вызывает недоумение не только у официального Киева, но и у других союзников Германии.

Об этом говорится в редакционной статье Spiegel "Промедление Германии делает войну более вероятной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Журналист Ральф Нойкирх отмечает, что надежность немцев – под вопросом у международного сообщества.

В правительстве Германии ранее заявляли, что позиция базируется на принципе не передавать оружие в кризисные регионы. Ведь вооружение может вроде бы обострить конфликт.

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"Оружие может попасть в чужие руки, как это произошло в Афганистане после победы талибов. Но политические принципы также могут привести к неправильным результатам в отдельных случаях", - говорится в статье.

В издании привели пример, когда Германия нарушила этот принцип и поступила правильно. В 2014 году в борьбе с "Исламским государством" курдских бойцов немцы снабдили гранатометами.

"Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было правильно", - пишет Нойкирх.

Пока канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок считают, что ситуация в Украине не стоит нарушения этого принципа. Однако, отметили в СМИ, хотя поставки вооружения могут быть неэффективными в военном плане, это может дать знак Путину о единстве Запада по защите Украины.

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Германия также не должна мешать странам-партнерам поставлять вооружение Украине, ведь некоторые так и не дождались разрешения официального Берлина. Что касается заявления о поставках касок, то его в Spiegel называют "бестолковым".

Напомним, ФРГ последовательно отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Также Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

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На фоне угрозы вторжения России начали предоставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.