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Редакция Spiegel призывает немецкое правительство предоставить вооружение Украине

Редакция Spiegel призывает немецкое правительство предоставить вооружение Украине

Позиция властей ФРГ вызывает недоумение не только у официального Киева, но и у других союзников Германии.

Об этом говорится в редакционной статье Spiegel "Промедление Германии делает войну более вероятной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Журналист Ральф Нойкирх отмечает, что надежность немцев – под вопросом у международного сообщества.

В правительстве Германии ранее заявляли, что позиция базируется на принципе не передавать оружие в кризисные регионы. Ведь вооружение может вроде бы обострить конфликт.

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"Оружие может попасть в чужие руки, как это произошло в Афганистане после победы талибов. Но политические принципы также могут привести к неправильным результатам в отдельных случаях", - говорится в статье.

В издании привели пример, когда Германия нарушила этот принцип и поступила правильно. В 2014 году в борьбе с "Исламским государством" курдских бойцов немцы снабдили гранатометами.

"Это нарушило табу, как открыто признала министр обороны Урсула фон дер Ляйен. И все же это было правильно", - пишет Нойкирх.

Пока канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок считают, что ситуация в Украине не стоит нарушения этого принципа. Однако, отметили в СМИ, хотя поставки вооружения могут быть неэффективными в военном плане, это может дать знак Путину о единстве Запада по защите Украины.

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Германия также не должна мешать странам-партнерам поставлять вооружение Украине, ведь некоторые так и не дождались разрешения официального Берлина. Что касается заявления о поставках касок, то его в Spiegel называют "бестолковым".

Напомним, ФРГ последовательно отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Также Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев, поскольку она готовится к потенциальному российскому вторжению.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

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На фоне угрозы вторжения России начали предоставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

Автор: 

Германия (7066) оружие (10259) СМИ (3840)


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Топ комментарии
+37
Артем - сын Андрея Кизило, Героя Украини, зам комбата 1-го бата 72 ОМБр, позывной «Орел»..
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29.01.2022 20:37 Ответить
+29
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29.01.2022 20:14 Ответить
+27
Есть немцы правильные, которые за возврат Восточной Пруссии, а есть немцы, которых фрау родила от русского солдата.
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29.01.2022 20:16 Ответить
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29.01.2022 20:14 Ответить
та зачем удивляться немцам, если тут ВСЯ ОП(Г) зеленой шмарки и его шобли - орут в унисон со скабеевой, отрицая какие-либо угрозы со стороны расеи...

вчерашнее интервью зеЛоха - его признание, что
https://yt3.ggpht.com/vvj_4fAkk-cRIWHZBkswYgeJRFLFuehegIDk1cU3pOdh-TdGLblnvk2FqfKqX-C5UkUDjR2tZqO8mg=s636-nd-v1
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29.01.2022 20:34 Ответить
ОмерЗЕтельный
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29.01.2022 20:50 Ответить
зеблевотный до рыгачки
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29.01.2022 21:38 Ответить
мухи отдельно, котлеты отдельно...
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29.01.2022 21:50 Ответить
путін за своїх може й напасти.
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29.01.2022 22:15 Ответить
ловите наркомана
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29.01.2022 22:48 Ответить
Категорично неприйнятними є спроби звалити на західних партнерів і відповідальність за економічні негаразди, які насправді є наслідком бездарного урядування зеленої команди.

Продовження економічної політики в інтересах корупційного «великого крадівництва» замість забезпечення фінансування життєво важливих секторів, зокрема безпеки і оборони, може залишити Україну беззахисною перед обличчям ворога.
Бо дуже складно пояснити платникам податків дружніх нам країн, чому за зброю повинні платити вони, якщо Україна не фінансує виробництво власної зброї….

Так само хочу запевнити: українці добре знають і цінують зусилля нашого стратегічного союзника США і його лідера Джо Байдена. Як і не менш чітко усвідомлюють можливі ризики від Російської Федерації і Володимира Путіна, який у 2014 році анексував український Крим і окупував Донбас. Для українців немає сумнівів хто наш друг, а хто ворог.

Щиро вдячний союзникам України, які попри все, підтримують нас і словом, і діями, політично і практично, у тому числі такою необхідною оборонною зброєю.
В Україні достатньо свідомих державницьких сил, які вміють цінувати цю підтримку!
Ми маємо виступати єдиним фронтом із Заходом і не давати Кремлю жодного приводу для того, щоб його підірвати. Наша сила в єдності і солідарності!
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29.01.2022 20:36 Ответить
чьи слова?
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29.01.2022 20:53 Ответить
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29.01.2022 20:52 Ответить
мы превратим америку в пепел.
папа, куярьте только по аляске, а то уничтожите детей всего росийского правительства
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29.01.2022 22:19 Ответить
та ДА! пара ДАМОЙ!

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29.01.2022 22:20 Ответить
"Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"

© Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка". Очерки политической истории Украины".
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29.01.2022 22:28 Ответить
Есть немцы правильные, которые за возврат Восточной Пруссии, а есть немцы, которых фрау родила от русского солдата.
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29.01.2022 20:16 Ответить
Там еще полно евреев живет.
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29.01.2022 20:19 Ответить
о да, немецкие евреи формируют политику Германии в отношении еврея Зеленского
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29.01.2022 20:21 Ответить
В формировании отношении к Зеленскому самую большую и непоправимую роль играет он сам. Разумные люди начинают воспринимать его как ребенка...
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29.01.2022 20:48 Ответить
для більшості німців прусаки були окупантами
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29.01.2022 21:10 Ответить
да, собственно и сейчас Германия живет в режиме внутренней оккупации , ведь все гэбнявые агенты штази из ГДР стали канцлерами земель, министрами МИД и т.д. Единственное, но, это то, что все их конкуренты умирали не без помощи ГУР МО России, ФСБ и прочей гуйни
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29.01.2022 22:34 Ответить
В редакції Spiegel працюють німці, які читали давньогерманський епос, такий як Пісня про Гільдебранда
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29.01.2022 20:19 Ответить
На Рязань чи не на разянь а там провели только выборы поэтому молчите
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29.01.2022 20:27 Ответить
молчать скажете своим сабмиссив, не разговаривайте так со мной
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29.01.2022 20:30 Ответить
Редакція шпігель разом з німецькім урядом ідуть на рязань..
тут квещіон закритий.
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29.01.2022 20:21 Ответить
німці українцям завжди насеруть - так було, так е і так буде.. + франчуки
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29.01.2022 20:25 Ответить
Штерн:
СП-2 - ахиллесова пята НАТО и причина, почему трудно будет убедить Германию ввести санкции к нему
проект - колоссальная ошибка Меркель
жёсткая позиция Германии - только за Путина - еще один сигнал, что ему не нужно опасаться серьезных санкций..
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29.01.2022 20:25 Ответить
Ошибка?! Ага, щас... Это сознательное преступление.
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29.01.2022 20:56 Ответить
Суд Истории еще предстоит, но это не скоро на жаль
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30.01.2022 09:47 Ответить
Немцы слушают заявления власти, что ничего страшного не происходит на границах и имеют железобетонный аргумент не поставлять вооружения из-за отсутствия реальной угрозы вторжения...
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29.01.2022 20:26 Ответить
при этом самое интересное это то, что больше половины немцев поддерживают вступление Украины в ЕС НАТО, и поддерживают Украину в войне с Россией
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29.01.2022 22:38 Ответить
И слава Богу, что поддерживают, но правительство Германии смотрит на поведение правительства Украины и делает выводы...
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29.01.2022 22:41 Ответить
шоб през сказав - припиніть істерію, все тут норм?
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29.01.2022 20:26 Ответить
Шквал критики Шрёдера в ХДС
региональные лидеры говорят о «полном отрицании реальности», требуют закрыть офис Шрёдера в Бундестаге, называют его ведущим новостей «Russia Today» и считают его поведение "недостойным бывшего канцлера"..
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29.01.2022 20:27 Ответить
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29.01.2022 20:27 Ответить
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29.01.2022 20:50 Ответить
чудово !!!!!!!!
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29.01.2022 20:57 Ответить
маза фака.............
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29.01.2022 22:22 Ответить
Не удивлюсь, если немецкий актёр Фриц Диц посмертно получит на РФ звание - "Заслуженный артист РФ" за исполнение роли Гитлера........
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29.01.2022 20:29 Ответить
при тому, що він нанавидив Гітлера
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29.01.2022 20:55 Ответить
В німецькому суспільстві арабська більшість проти того, щоб озброювати якусь там невідому Україну.
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29.01.2022 20:30 Ответить
в 41му діди бюргероф, гарно знали, що таке Україна....
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29.01.2022 20:33 Ответить
Вир браух зофортиге ваффенлиферунг,***** nejasno ??
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29.01.2022 20:36 Ответить
Эх хлопци, если б от меня зависело, "леопарды" и гаубицы давно бы стояли в боеготовности в Украине!
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29.01.2022 21:35 Ответить
Артем - сын Андрея Кизило, Героя Украини, зам комбата 1-го бата 72 ОМБр, позывной «Орел»..
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29.01.2022 20:37 Ответить
++
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29.01.2022 20:58 Ответить
один в один БАТЬКО!
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29.01.2022 22:24 Ответить
капінан Кизило загинув за звільнення клаптика української землі
ЗЕ-гніди зливають всю Україну

Слава Україні !
Слава Герою капітану Кизило !

Смерть ЗЕ-ворогам !
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29.01.2022 21:00 Ответить
Такие дети не забудут и не простят, что бы пропанандоны не рассказывали потом. Таких детей много. У кого то погибли отцы, у кого то ранены, кто то лишился жилья или просто, прежней жизни. Я раньше к русским, до 2014 относился хорошо. Теперь я их ненавижу. Никогда не прощу их за то, что мне пришлось их ненавидеть и мне придется умереть с этим чувством.
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29.01.2022 21:01 Ответить
и воспитать своих детей с этим же чувством
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29.01.2022 21:29 Ответить
есть проект помощ семьям от блогеров украинских Интерхунта,Наша Украина-Русь Фархада и ещё несколько,там несколько семей и одна из них Андрея Кизило,учавствую лично по мере возможностей
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29.01.2022 21:13 Ответить
Russian Embassy, UK

·Russia government organization

President https://twitter.com/hashtag/Zelensky?src=hashtag_click #Zelensky : Western talk of imminent war is harmful for https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click #Ukraine 's economy. Yet the situation on the border is not more tense than a year ago.



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29.01.2022 20:42 Ответить
Саудовской Аравии сколько оружия дали. Их хуситы в тапках с калашами по пустыне гоняет. Толку в оружие, если солдат нормальных нету.
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29.01.2022 20:44 Ответить
У них может и нет ! К нам это не относится !
У нас в ДАПе бетон не выдержал, а бойцы выстояли !!!
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29.01.2022 20:51 Ответить
норм руснявьій, приходь.
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30.01.2022 07:39 Ответить
Митька Огонька кремлевакого начитался, ну что ты знаешь лопух? Спроси у Интернтп или у своих коллег из Вымпела, как их вчерашние водители, учиреля и кондитеры пачками клали возле ДАПа, они до сих пор бояться "командировок" в Украину. Полныц провпал для элитных подразделенмц ФСБ
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30.01.2022 09:52 Ответить
ну да - ******* белорусские во время протестов то с цветочками бегали, то баб выставили а сами, голубцы, попрятались...
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29.01.2022 20:58 Ответить
сказать нечего - против правды не попрёшь...
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29.01.2022 21:30 Ответить
Смешно такое читать от белорусских терпил которые 30 гребаных лет сидят под ногтем усатого недофюрера у которого справка из совковой психушки о невменяемости, а теперь еще и под кацапами ноги расставили...Не тебе про зебилов здесь блеять.
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29.01.2022 22:18 Ответить
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30.01.2022 01:01 Ответить
Плетете этого луку.Он не сбежал и Родину не предал

ЛУКА-УЗУРПАТОР.

ВИБОРИ ВІН ПРОГРАВ.

А рОСІЯ АНЕКСУВАЛА БІЛОРУСЬ.

БЕЗ СПРОТИВУ НАРОДУ.

ТОБТО БІЛОРУСЬКИЙ НАРОД ВТРАТИВ ДЕРЖАВНУ СУБ"ЄКТНІСТЬ.

ЦЕ ФАКТИ.

----------------------

НА ЧЕРЗІ позбавлення Білорусі права голосу в ООН..

тАТАРСТАН,ЧЕЧНЯ Ж НЕ ГОЛОСУЮТЬ
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30.01.2022 01:09 Ответить
73 % в Украине колени выбрали перед куйло

МАЯЧНЯ.

ЗЕ ПЕРЕОБЕРУТЬ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ(звичайно є ймовірність ..уйні,де нову у другий тур пролазить Барига),у Білорусі після Бацьки буде ставленик Пуйла.
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30.01.2022 09:14 Ответить
Немцы со своими комплексами за ВМВ2 могут и дальше присылать каски и ремонтировать бункеры. Скажем им спасибо от души и за это
А военно-транспортные самолеты братьев каждый день садятся в Борисполе с десятками тонн военной помощи для защиты от орды. Молча, без прессконференций, брифингов, лендлизов. Современные системы вооружения уже в бригадах на востоке и на севере, операторы обучены. Давай, "сверхдержава", восстанавливай ссср. Ждем с нетерпением
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29.01.2022 20:53 Ответить
Я бы не стал уговаривать этих фашистов дать нам оружие, оно не поможет нам коорденально, а вот возможность послать их накуй по необходимости м потеряем уже!
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29.01.2022 21:02 Ответить
Что значить дать? Продать! Не кто из стран включая США бесплатно ничего не дал, а продал
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29.01.2022 22:23 Ответить
Так. Бо 10млн. вбитих німчурою українців то таке(((
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29.01.2022 22:41 Ответить
А счет можно глянуть фейковик т наш?)))
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29.01.2022 23:28 Ответить
У бубочки запроси от тебе покажет
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30.01.2022 21:44 Ответить
Я у тебя сынок совета не спрашивал
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30.01.2022 22:36 Ответить
У "нищего" государства минималка выше чем у тебя на "бохатой" параше.
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29.01.2022 22:19 Ответить
Виписали б з резерва 5 тисяч касок і засипать ними б німецьке посольство.
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29.01.2022 21:46 Ответить
не дадуть зброї німці.
у рф на це є 1,2 трильйона баксів і багато пропозицій що до економіки фрг та особисто можновладцям
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29.01.2022 21:55 Ответить
Не треба дивуватись Фрицам, фюрер німетчини моржова звізда, попередила, як що вони дадуть зброю, то заморозять СП-2 і ніколи не піде газ!!!
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29.01.2022 22:05 Ответить
уряді Німеччини раніше заявляли, що позиція базується на принципі не передавати зброю до кризових регіонів

- Поэтому немцы продавали технику и оружие дикатору Египта который воевал с Ливией год назад?
А моторы для беспилотников РФ!
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29.01.2022 22:07 Ответить
Полностью согласен, баба Нюра со второго этажа тоже закликає
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29.01.2022 22:21 Ответить
Бене -- немцы не дадут!
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29.01.2022 22:27 Ответить
Отказ Германии на выделение оружия Украине - в интересах Украины, в первую очередь.
Европа должна играть в плохого и хорошего полицейского. Если Германия будет присылать оружие, это в сто раз увеличит пропаганду в России ("бандеровцы и эсесовцы против русских", пора двинуть на Киев/Берлин и т.д.) и кроме обострения ситуации ничего не даст. Оружие вам итак пришлют американцы и британцы - "плохие полицейские".
Неужели непонятно, что это - тактический ход в сторону дипломатии. Европа использует все шансы для избежания войны. И дело тут не в газе и не в прожорливости бюргеров.
Если вся Европа будет присылать оружие в Украину, Путину не останется ничего, кроме как начать войну. По другому, ему не оправдаться перед своим населением.
И далее - все диванные эксперты требуют какого-то германского оружия, но непонятно какого. Вам итак прислали уже несколько тысяч джавелинов и др. оружия. Американцы еще пришлют, столько сколько будет нужно. Что есть у немцев, и нет у американцев?
Но требовать от Германии оружия - это значит сжигать все мосты и ставить крест на дипломатии. У Германии своя важная роль. И она намного более важная, чем большинство тут воспринимает.
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29.01.2022 23:01 Ответить
То оружие которое присылают США очень обнадёживает Путина в результатах грядущей войны. Стингерами особо не навоюешь против ракет земля-земля. Поставляли б системы Пэтриот, тогда другое дело. Но Америке очень хочется ввести полномасштабные экономические санкции против Рашки. А без полномасштабного вторжения в Украину это сделать очень сложно. Ничего личного просто бизнес.
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30.01.2022 07:05 Ответить
Фуфло по-вашому.
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30.01.2022 07:46 Ответить
а лише таким чином можна перемогти імперію з ядерною зброєю.

У ЦЬОМУ стратегії Сша та України однакові з однаковою метою-ЗНИЩЕННЯ РОСІЇ ЯК ІМПЕРІЇ.

ЖАБУ,ЩОБ НЕ ВИСТРИБНУЛА,ВАРЯТЬ НА СЛАБКОМУ ВОГНІ.
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30.01.2022 09:18 Ответить
Абсолютна нісенітниця, пане. Бо ви теж РАЗМЫШЛЯЕТЕ на рівні диванного експерта. Як і я. Проте. У міжнародних відносинах політика "кнута та пряника" хибна, а у цьому випадку з рФ взагалі недопустима. Злочинець став міжнародним злочинцем. Які хороші поліцейські? Тільки для того, щоб арештувати. Але з бункера боягуза вже не просто витягти за вуха. Щоб війна з Україною не перетворилась у світову, треба злодію нам'яти вуха всім світовим товариством. Зброя - це для України. Як ковток повітря. А для рефії треба не тільки санкції. Згадаємо, що робили з Іраном. Так, санкції, а ще торгове ембарго і повна політична ізоляція. Щур повинен жити у норі. Без повітря та їжі. ООН - це теж інструмент. Гнати звідти в шию. До нори. Газ перекриє? Ай, ай, як боляче !! Тільки свій пальчик порізав. Було це вже з Захід. Берліном. Майже всю зиму та весну 1948-9 року. Доки вусатий злочинець не скорився. Бо почалась гангрена пальчика.
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30.01.2022 10:34 Ответить
Если вся Европа будет присылать оружие в Украину, Путину не останется ничего, кроме как начать войну

ЗВІДКИ ЦЯ МАЯЧНЯ?
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30.01.2022 01:03 Ответить
Немцы против фашизма? Что-то новое.
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30.01.2022 08:36 Ответить
Спасибо редакции Spigel и здоровой части немецкого общества. В Украине знают как тяжело избавиться от российской агентуры, бывшие кэгэбешники всюду, но Украина вырабатывает действенный иммунитет и выживает, несмотря на предательство даже власти.. А Германия, несмотря, на всю свое кржущуюся мощь, на сегодня жертва спец.операций с участием экс агентов Штази. Страна в самом начале пути, вы еще учиться будете у наших спецов. как работать в таких условиях. Факт-часть политикума немецкого корумпированна россиянами и их агентами, которые тянут Германию в ненавистную многим средину 20 века
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30.01.2022 10:08 Ответить
 
 