Новини
Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом, - Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Чинна програма передбачає виділення Україні 2,2 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 млрд доларів, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи", - написав Марченко.

Міністр також додав, що бачить прогрес у відносинах з МВФ.

А що там казав переворотько?
07.02.2022 14:14 Відповісти
Опять? Может хватит кормить этот цирк.
07.02.2022 14:37 Відповісти
Министр видит прогресс - надеюсь будет прогресс и в назначении антикоррупционного прокурора, это по моему тоже было условие МВФ.
07.02.2022 15:00 Відповісти
МВФ после себя надо оставлять не толькоденьги, но и надзирателей над деньгами. Шоб ЗЕшобла не ростащила деньги по офшорам
07.02.2022 15:02 Відповісти
Скумбрия теперь будет по семь.
07.02.2022 15:32 Відповісти
Не давайте ни копейки, пока антикорупционного прокурора не утвердят.
07.02.2022 15:52 Відповісти
 
 