Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом, - Марченко
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Чинна програма передбачає виділення Україні 2,2 млрд доларів.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 млрд доларів, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи", - написав Марченко.
Міністр також додав, що бачить прогрес у відносинах з МВФ.
