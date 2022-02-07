Місія МВФ розпочне роботу в Україні вже найближчим часом, - Марченко

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочне роботу в Україні вже найближчим часом. Чинна програма передбачає виділення Україні 2,2 млрд доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання 2,2 млрд доларів, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи", - написав Марченко.

Міністр також додав, що бачить прогрес у відносинах з МВФ.