МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

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Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від побічних ефектів та санкцій, запроваджених західними урядами щодо РФ у разі загострення ситуації навколо України.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.із посиланням на Укрінформ.

За її словами, санкції неминуче перервуть деякі фінансові транзакції та функціонування фінансової системи, особливо якщо вони обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, які вимагають активнішої участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. Ми ще маємо кредитні можливості на суму близько 700 мільярдів доларів", — сказала Георгієва.

Глава МВФ заявила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи на благо українського народу та необхідності підтримки відновлення світової економіки.

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За словами Георгієвої, МВФ допоможе оцінити вплив будь-яких конфліктів та дати розумні політичні рекомендації країнам-членам по мірі розвитку ситуації.

Георгієва сказала, що МВФ має близько 2,2 мільярда доларів у рамках розширеної кредитної програми для України, які можуть бути виплачені в період до червня. Україна отримала транш у розмірі 700 мільйонів доларів у листопаді 2021 року.