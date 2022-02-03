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Новини Санкції проти Росії
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МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT

МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від SWIFT
Фото: невідоме

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від побічних ефектів та санкцій, запроваджених західними урядами щодо РФ у разі загострення ситуації навколо України.

Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ.із посиланням на Укрінформ.

За її словами, санкції неминуче перервуть деякі фінансові транзакції та функціонування фінансової системи, особливо якщо вони обмежать доступ Росії до мережі фінансових транзакцій SWIFT.

"Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, які вимагають активнішої участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. Ми ще маємо кредитні можливості на суму близько 700 мільярдів доларів", — сказала Георгієва.

Глава МВФ заявила, що сподівається на дипломатичне вирішення кризи на благо українського народу та необхідності підтримки відновлення світової економіки.

Також читайте: У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

За словами Георгієвої, МВФ допоможе оцінити вплив будь-яких конфліктів та дати розумні політичні рекомендації країнам-членам по мірі розвитку ситуації.

Георгієва сказала, що МВФ має близько 2,2 мільярда доларів у рамках розширеної кредитної програми для України, які можуть бути виплачені в період до червня. Україна отримала транш у розмірі 700 мільйонів доларів у листопаді 2021 року.

Автор: 

МВФ (3078) росія (66144) SWIFT (160) Крісталіна Георгієва (99)


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Топ коментарі
+6
Не може бути не дипломатичного ні військового рішення з московією.
З ********** не договоришся та не навоюешся.
Але можна посадити на продуктові картки та ніжки Байдена)
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03.02.2022 01:36 Відповісти
+5
Вместо драк за прострочку возле мусорок Пятерочки, скоро в РФ начнуться массовые побои за "Ножки Байдена" )))
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03.02.2022 02:22 Відповісти
+5
Это будет о-о-очень большая ошибка. Московиты должны жрать лебеду и друг друга
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03.02.2022 07:42 Відповісти
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Слив кацапстана продолжается
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03.02.2022 01:32 Відповісти
Не може бути не дипломатичного ні військового рішення з московією.
З ********** не договоришся та не навоюешся.
Але можна посадити на продуктові картки та ніжки Байдена)
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03.02.2022 01:36 Відповісти
какие ножки? Хватит их спасать от голода. Пусть дохнут
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03.02.2022 07:44 Відповісти
Ну в обмін на ядерні заряди можна б і курячих ніжок підкинути
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03.02.2022 07:50 Відповісти
відлючення кацапії від SWIFT?
кацапам це повинно сподобатися.
здрастуй червоні пінджаки під сині джинси, білі кроссовки і чемодани срутугріков в обох руцях....
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03.02.2022 01:40 Відповісти
Молодцы. Похоже свинособакстан таки решили утилизировать
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03.02.2022 01:59 Відповісти
Зачётный слив кацапстана:
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03.02.2022 02:10 Відповісти
Вместо драк за прострочку возле мусорок Пятерочки, скоро в РФ начнуться массовые побои за "Ножки Байдена" )))
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03.02.2022 02:22 Відповісти
Это будет о-о-очень большая ошибка. Московиты должны жрать лебеду и друг друга
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03.02.2022 07:42 Відповісти
Зря они сделали это заявление. Зеленский уже сегодня объявит, что Украина уже пострадала от этого отключения: на хватает денег на лес из миллиарда деревьев, не хватает денег на асфальт, на борьбу с ковидом. И вообще он стал воровать в меньших объёмах.
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03.02.2022 07:48 Відповісти
А ми хіба торгуємо із Московією? ми це припинили ще у 2014 році, чи ні ?
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03.02.2022 08:59 Відповісти
Фсьооо...
Как говорится - последний выключает свет...
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03.02.2022 08:36 Відповісти
Кредитування під фінансові документи в дорозі...
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03.02.2022 08:57 Відповісти
На севере страны платёжки будут возит на собаках, а на юге страны на верблюдах. Стоимость кредитования на 3дня до 4%. + транспортные расходы на связь.
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03.02.2022 09:10 Відповісти
Есть преимущество -платёжки с синими печатями !
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03.02.2022 09:12 Відповісти
Помогут!
Посадят на кредитную иглу?
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03.02.2022 09:34 Відповісти
Боюсь я столько в Польше не заработаю чтобы оплатить прошлую помощь, дайте переварить гранатометы. Зарплата в евро уже не спасает, если дизель по 34 и продукты стоят как в Европе. Кредит МВФ инфляцию только ускорит.
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03.02.2022 12:46 Відповісти
ТАК ОКЛЮЧАЙТЕ !!! ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ !!!??? ИЛИ ВЫ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ ХОТИТЕ УНИЧТОЖИТЬ БОЛЬШЕ НАСЕЛЕНИЯ !!!???
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04.02.2022 02:39 Відповісти
 
 