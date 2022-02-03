РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11786 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
7 532 20

МВФ поддержит страны, пострадавшие в случае отключения России от SWIFT

МВФ поддержит страны, пострадавшие в случае отключения России от SWIFT
Фото: невідоме

Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от побочных эффектов и санкций, введенных западными правительствами по отношению к РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, санкции неизбежно прервут некоторые финансовые транзакции и функционирование финансовой системы, особенно если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 миллиардов долларов", — сказала Георгиева.

Глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимости поддержания восстановления мировой экономики.

Также читайте: В западных странах продолжаются острые дебаты относительно отключения России от SWIFT, - Кулеба

По словам Георгиевой, МВФ поможет оценить влияние любых конфликтов и дать разумные политические рекомендации странам-членам по мере развития ситуации.

Как отмечает издание, кризис уже привел к повышению цен на энергоносители, особенно в Европе, а прекращение поставок зерна из Украины может усилить давление на цены на продовольствие.

Георгиева сказала, что у МВФ есть около 2,2 миллиарда долларов в рамках расширенной кредитной программы для Украины, которые могут быть выплачены в период до июня. Украина получила первоначальный транш в размере 700 миллионов долларов в ноябре.

Автор: 

МВФ (3335) россия (96246) SWIFT (86) Кристалина Георгиева (49)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Не може бути не дипломатичного ні військового рішення з московією.
З ********** не договоришся та не навоюешся.
Але можна посадити на продуктові картки та ніжки Байдена)
показать весь комментарий
03.02.2022 01:36 Ответить
+5
Вместо драк за прострочку возле мусорок Пятерочки, скоро в РФ начнуться массовые побои за "Ножки Байдена" )))
показать весь комментарий
03.02.2022 02:22 Ответить
+5
Это будет о-о-очень большая ошибка. Московиты должны жрать лебеду и друг друга
показать весь комментарий
03.02.2022 07:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слив кацапстана продолжается
показать весь комментарий
03.02.2022 01:32 Ответить
Не може бути не дипломатичного ні військового рішення з московією.
З ********** не договоришся та не навоюешся.
Але можна посадити на продуктові картки та ніжки Байдена)
показать весь комментарий
03.02.2022 01:36 Ответить
какие ножки? Хватит их спасать от голода. Пусть дохнут
показать весь комментарий
03.02.2022 07:44 Ответить
Ну в обмін на ядерні заряди можна б і курячих ніжок підкинути
показать весь комментарий
03.02.2022 07:50 Ответить
відлючення кацапії від SWIFT?
кацапам це повинно сподобатися.
здрастуй червоні пінджаки під сині джинси, білі кроссовки і чемодани срутугріков в обох руцях....
показать весь комментарий
03.02.2022 01:40 Ответить
Молодцы. Похоже свинособакстан таки решили утилизировать
показать весь комментарий
03.02.2022 01:59 Ответить
Зачётный слив кацапстана:
показать весь комментарий
03.02.2022 02:10 Ответить
Вместо драк за прострочку возле мусорок Пятерочки, скоро в РФ начнуться массовые побои за "Ножки Байдена" )))
показать весь комментарий
03.02.2022 02:22 Ответить
Это будет о-о-очень большая ошибка. Московиты должны жрать лебеду и друг друга
показать весь комментарий
03.02.2022 07:42 Ответить
Зря они сделали это заявление. Зеленский уже сегодня объявит, что Украина уже пострадала от этого отключения: на хватает денег на лес из миллиарда деревьев, не хватает денег на асфальт, на борьбу с ковидом. И вообще он стал воровать в меньших объёмах.
показать весь комментарий
03.02.2022 07:48 Ответить
А ми хіба торгуємо із Московією? ми це припинили ще у 2014 році, чи ні ?
показать весь комментарий
03.02.2022 08:59 Ответить
Фсьооо...
Как говорится - последний выключает свет...
показать весь комментарий
03.02.2022 08:36 Ответить
Кредитування під фінансові документи в дорозі...
показать весь комментарий
03.02.2022 08:57 Ответить
На севере страны платёжки будут возит на собаках, а на юге страны на верблюдах. Стоимость кредитования на 3дня до 4%. + транспортные расходы на связь.
показать весь комментарий
03.02.2022 09:10 Ответить
Есть преимущество -платёжки с синими печатями !
показать весь комментарий
03.02.2022 09:12 Ответить
Помогут!
Посадят на кредитную иглу?
показать весь комментарий
03.02.2022 09:34 Ответить
Боюсь я столько в Польше не заработаю чтобы оплатить прошлую помощь, дайте переварить гранатометы. Зарплата в евро уже не спасает, если дизель по 34 и продукты стоят как в Европе. Кредит МВФ инфляцию только ускорит.
показать весь комментарий
03.02.2022 12:46 Ответить
ТАК ОКЛЮЧАЙТЕ !!! ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ !!!??? ИЛИ ВЫ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ ХОТИТЕ УНИЧТОЖИТЬ БОЛЬШЕ НАСЕЛЕНИЯ !!!???
показать весь комментарий
04.02.2022 02:39 Ответить
 
 