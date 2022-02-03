МВФ поддержит страны, пострадавшие в случае отключения России от SWIFT
Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от побочных эффектов и санкций, введенных западными правительствами по отношению к РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, санкции неизбежно прервут некоторые финансовые транзакции и функционирование финансовой системы, особенно если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.
"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 миллиардов долларов", — сказала Георгиева.
Глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимости поддержания восстановления мировой экономики.
По словам Георгиевой, МВФ поможет оценить влияние любых конфликтов и дать разумные политические рекомендации странам-членам по мере развития ситуации.
Как отмечает издание, кризис уже привел к повышению цен на энергоносители, особенно в Европе, а прекращение поставок зерна из Украины может усилить давление на цены на продовольствие.
Георгиева сказала, что у МВФ есть около 2,2 миллиарда долларов в рамках расширенной кредитной программы для Украины, которые могут быть выплачены в период до июня. Украина получила первоначальный транш в размере 700 миллионов долларов в ноябре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З ********** не договоришся та не навоюешся.
Але можна посадити на продуктові картки та ніжки Байдена)
кацапам це повинно сподобатися.
здрастуй червоні пінджаки під сині джинси, білі кроссовки і чемодани срутугріков в обох руцях....
Как говорится - последний выключает свет...
Посадят на кредитную иглу?