МВФ поддержит страны, пострадавшие в случае отключения России от SWIFT

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Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от побочных эффектов и санкций, введенных западными правительствами по отношению к РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, санкции неизбежно прервут некоторые финансовые транзакции и функционирование финансовой системы, особенно если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 миллиардов долларов", — сказала Георгиева.

Глава МВФ заявила, что надеется на дипломатическое решение кризиса во благо украинского народа и необходимости поддержания восстановления мировой экономики.

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По словам Георгиевой, МВФ поможет оценить влияние любых конфликтов и дать разумные политические рекомендации странам-членам по мере развития ситуации.

Как отмечает издание, кризис уже привел к повышению цен на энергоносители, особенно в Европе, а прекращение поставок зерна из Украины может усилить давление на цены на продовольствие.

Георгиева сказала, что у МВФ есть около 2,2 миллиарда долларов в рамках расширенной кредитной программы для Украины, которые могут быть выплачены в период до июня. Украина получила первоначальный транш в размере 700 миллионов долларов в ноябре.