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Новини Війна
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Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі

Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі

Збройні сили Литви підвищили рівень готовності у зв’язку з початком у Білорусі спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це сказав командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він ствердно відповів на запитання агентства про те, чи литовські військові у підвищеній готовності у зв’язку з проведенням навчань, до яких, за даними НАТО, залучені близько 30 тисяч військовослужбовців.

За словами Вальдемараса Рупшиса, литовські підрозділи перебувають на належних позиціях і зможуть швидко відреагувати на потенційні загрози.

Командувач також зазначив, що переконаний, що принаймні частина російських військ залишиться у Білорусі й після навчань.

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"Звісно, під питанням, які саме підрозділи залишаться і які сили", - зауважив він, додавши, що якщо Росія не стане забирати додому підрозділи, які забезпечують логістику, інженерні заходи та протиповітряну оборону, це "фундаментально змінить ситуацію у Білорусі".

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Білорусь (7987) Литва (2467) росія (66417) військові навчання (2785)


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Литовським браттям-респект...
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07.02.2022 16:58 Відповісти
нам бы стоило открыть платные туры для дружественных армий на донбассе чтоб могли приехать повоевать набраться опыта в реальных столкновениях.
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07.02.2022 17:03 Відповісти
 
 