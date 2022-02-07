Литва підвищила готовність армії через навчання РФ та Білорусі

Збройні сили Литви підвищили рівень готовності у зв’язку з початком у Білорусі спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це сказав командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Він ствердно відповів на запитання агентства про те, чи литовські військові у підвищеній готовності у зв’язку з проведенням навчань, до яких, за даними НАТО, залучені близько 30 тисяч військовослужбовців.

За словами Вальдемараса Рупшиса, литовські підрозділи перебувають на належних позиціях і зможуть швидко відреагувати на потенційні загрози.

Командувач також зазначив, що переконаний, що принаймні частина російських військ залишиться у Білорусі й після навчань.

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"Звісно, під питанням, які саме підрозділи залишаться і які сили", - зауважив він, додавши, що якщо Росія не стане забирати додому підрозділи, які забезпечують логістику, інженерні заходи та протиповітряну оборону, це "фундаментально змінить ситуацію у Білорусі".