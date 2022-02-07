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Україну у лютому відвідає посол Німеччини з кібербезпеки, - Бербок

Україну у лютому відвідає посол Німеччини з кібербезпеки, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала візит до України посла Німеччини з питань кібербезпеки до кінця поточного місяця.

Про це вона повідомила на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо кіберзахисту, наприкінці цього місяця до Києва приїде наша кіберпосол. Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовими до всіх ситуацій", - сказала Бербок.

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Німеччина (7510) кіберзлочин (812) посол (1110) кібербезпека (1173) Анналена Бербок (457)


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Кибер хлеб , соль .
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07.02.2022 18:07 Відповісти
Лучше Венгрию пусть посетит.
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07.02.2022 18:09 Відповісти
якщо будe щє шо вiдвiдати
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07.02.2022 19:41 Відповісти
ни в коем случае ничего этому бюргеру не показывать...немчура работает на москву. Доказано шредерами-меркелями, а теперь и щедрыми дарителями касок...
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07.02.2022 21:08 Відповісти
 
 