Україну у лютому відвідає посол Німеччини з кібербезпеки, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала візит до України посла Німеччини з питань кібербезпеки до кінця поточного місяця.
Про це вона повідомила на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо кіберзахисту, наприкінці цього місяця до Києва приїде наша кіберпосол. Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовими до всіх ситуацій", - сказала Бербок.
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