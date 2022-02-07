Україну у лютому відвідає посол Німеччини з кібербезпеки, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала візит до України посла Німеччини з питань кібербезпеки до кінця поточного місяця.

Про це вона повідомила на прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо кіберзахисту, наприкінці цього місяця до Києва приїде наша кіберпосол. Ми хочемо провести комплексні кіберконсультації, щоб бути готовими до всіх ситуацій", - сказала Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала приєднання України до Кібер-НАТО, - ЗМІ