Прем’єр-міністр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну: "Настав час"
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав співгромадян терміново залишити Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Прем’єр звернувся до австралійців, зазначивши - "тепер саме той час для від'їзду".
"З усіма австралійцями в Україні ми намагалися контактувати останні кілька тижнів з дуже чітким посилом - зараз настав час їхати. І ми посилюємо це послання. Переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім'ї перебувають там чи в сусідніх країнах, особливо в Польщі", - розповів Моріссон.
Прем’єр сказав, що австралійська влада, як і раніше, дуже стурбовані погіршенням ситуації в Україні. Він відзначив військове нарощування поблизу кордоні України та закликав Росію "продовжувати співпрацю з іншими країнами, які прагнуть вирішити це питання". Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.
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