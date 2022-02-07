Прем’єр-міністр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну: "Настав час"

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав співгромадян терміново залишити Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Прем’єр звернувся до австралійців, зазначивши - "тепер саме той час для від'їзду".

"З усіма австралійцями в Україні ми намагалися контактувати останні кілька тижнів з дуже чітким посилом - зараз настав час їхати. І ми посилюємо це послання. Переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім'ї перебувають там чи в сусідніх країнах, особливо в Польщі", - розповів Моріссон.

Прем’єр сказав, що австралійська влада, як і раніше, дуже стурбовані погіршенням ситуації в Україні. Він відзначив військове нарощування поблизу кордоні України та закликав Росію "продовжувати співпрацю з іншими країнами, які прагнуть вирішити це питання". Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

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