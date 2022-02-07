УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини Війна
13 443 30

Прем’єр-міністр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну: "Настав час"

Прем’єр-міністр Австралії закликав громадян негайно покинути Україну:

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон за підсумками засідання комітету національної безпеки закликав співгромадян терміново залишити Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Прем’єр звернувся до австралійців, зазначивши - "тепер саме той час для від'їзду".

"З усіма австралійцями в Україні ми намагалися контактувати останні кілька тижнів з дуже чітким посилом - зараз настав час їхати. І ми посилюємо це послання. Переважна більшість австралійців в Україні проживає там постійно. Багато хто має подвійне громадянство. Їхні сім'ї перебувають там чи в сусідніх країнах, особливо в Польщі", - розповів Моріссон.

Прем’єр сказав, що австралійська влада, як і раніше, дуже стурбовані погіршенням ситуації в Україні. Він відзначив військове нарощування поблизу кордоні України та закликав Росію "продовжувати співпрацю з іншими країнами, які прагнуть вирішити це питання". Моріссон наголосив, що Австралія підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність.

Читайте: Австралія не надаватиме військової допомоги Україні, - глава МЗС Пейн

Автор: 

Австралія (440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+39
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Головною ознакою злоякісної пухлини є неможливість припинення свого розростання.
показати весь коментар
07.02.2022 18:37 Відповісти
+35
Весь Запад что-то знает, только в нашем цЫрке К95 все классно
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
+32
Кляті москалі, 1/7 суші мають і все їм мало, щоб їм поперек горла стало
показати весь коментар
07.02.2022 18:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кляті москалі, 1/7 суші мають і все їм мало, щоб їм поперек горла стало
показати весь коментар
07.02.2022 18:34 Відповісти
Росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Головною ознакою злоякісної пухлини є неможливість припинення свого розростання.
показати весь коментар
07.02.2022 18:37 Відповісти
Он что-то знает ? Шашлыки отменяются ?
показати весь коментар
07.02.2022 18:35 Відповісти
Весь Запад что-то знает, только в нашем цЫрке К95 все классно
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
Для Зебабуіна шашлики залишаються в силі , так як воно воювати не стане , а тихенько піде до лісу жерти шашлики 😡
показати весь коментар
07.02.2022 18:43 Відповісти
Скоріше в Ісраелі буде жерти їх.
показати весь коментар
07.02.2022 19:38 Відповісти
Кто-то знает, как превратиться в кенгуру?
показати весь коментар
07.02.2022 18:36 Відповісти
А смысл ? Отвезут в зоопарк . А если не очень похоже - на дурочку .
показати весь коментар
07.02.2022 18:38 Відповісти
Тут важно качественное перевоплощение, это верно.
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
на ковбасу пустять
показати весь коментар
07.02.2022 20:05 Відповісти
Пропоную звернутися за адресою м.Київ вул.Фрунзе 103. Там точно отримаєте відповідь.
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
Улица сомнительная, не прошедшая этап декоммунизации. Я коммунякам не верю.
показати весь коментар
07.02.2022 18:40 Відповісти
Прошла декоммунизацию, теперь это Кирилловская. Еще бы таблички на домах поменять.
показати весь коментар
07.02.2022 18:43 Відповісти
Не расстраивайте "величайшего". Ему главное бабло на "большом воровстве" пилить. Армия и оборона страны - дело десятое.
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
Ещё один стурбованый
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
Как раз и кремлевские провокаторы дали о себе знать в Виннице , создали организацию "Гідність нації". в 1000 титушек.
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
обломится им если так
показати весь коментар
07.02.2022 19:31 Відповісти
После Афганистана появился синдром "лучше перебдеть".
показати весь коментар
07.02.2022 18:39 Відповісти
Самое лучшее лекарство это на шашлыки .
показати весь коментар
07.02.2022 18:42 Відповісти
Прочность яиц определяется на практике, а до этого все говорят, что они у них титановые.
показати весь коментар
07.02.2022 18:48 Відповісти
титанові, у тебе Шаріка- Зе!ролики.
показати весь коментар
07.02.2022 19:04 Відповісти
Не, у лаптеунтов ща - вечерний опохмел, лучше похрустеть ягельком (на закусь) "Ножек" буша не чекайте.
показати весь коментар
07.02.2022 18:43 Відповісти
Австралия не будет помогать Украине.
Значит ли это что гражданам Австралии можно не оказывать помощь в случае войны ?
показати весь коментар
07.02.2022 18:40 Відповісти
Бозезь ты мой. Там союз со Штатами и Англией.
показати весь коментар
07.02.2022 18:44 Відповісти
Зеля и так, давно уже, сидит на чемоданах с ковидно-дорожным баблом, не знает в какую сторону бежать (везде Порошенко), вся на нервах, никакие препараты не помогают, а тут ещё Австралия - "как прЫгнет!".. так и спит, вся зелёная, в памперсах..
показати весь коментар
07.02.2022 18:45 Відповісти
как же соевая ботва надоела!
показати весь коментар
07.02.2022 19:48 Відповісти
Сиди на сайті 1+1
показати весь коментар
07.02.2022 20:49 Відповісти
Не сци , морісон . От ти панікер 😁
показати весь коментар
07.02.2022 19:24 Відповісти
Кожному кацапу по домовині, ні по кульку- дешевше 😡
показати весь коментар
07.02.2022 20:42 Відповісти
 
 